07:57 09 декабря
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Хочешь выглядеть половой тряпкой? Спроси у Аркадия – как!

/ Российским спортсменам следует ехать на зимние Олимпийские игры-2018 в Пхенчхан, несмотря на решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении национальной команды от соревнований.
Об этом заявил вице-премьер Аркадий Дворкович, его слова передает ТАСС.
«Спортсмены, которые поедут на Олимпиаду, и мы знаем, кто они, будут иметь форму с белыми, красными и синими цветами. И в любом случае, мы знаем, что они будут представлять Россию. Поэтому им стоит ехать», — сказал Дворкович. /

Хочешь выглядеть половой тряпкой? Спроси у Аркадия – как!



Предсказуемое – свершилось! Не стала шокирующей новостью для многих весть о том, что нашу страну попытались унизить. Подчёркиваю – ПОПЫТАЛИСЬ и УНИЗИТЬ! А вот состоится ли это унижение в полной мере, зависит от самих спортсменов. Конечно, я говорю о подковёрной возне вокруг нашей Олимпийской сборной и вымороченном решении МОК об отстранении наших спортсменов от зимней Олимпиады-2018. Палитра мнений насчёт того, стоит ли нашим спортсменам, которых милостиво допустили на игры своей светлейшей волей могущественная WADA, участвовать в Олимпиаде или не стоит – обширнейшая. И все выдвигают самые разные суждения и аргументы в пользу своей позиции. А почему на эту тему не могу высказаться я, и узнать – насколько моё мнение совпадает с мнением многих других и, соответственно, понять насколько я не прав? Высказываюсь.

Сразу хочу сказать, что (это моё мнение) ехать атлетам нашей страны в ЮК и выступать там под нейтральным флагом, без всех необходимых в таком мероприятии государственных атрибутов, не стОит! Не «не следует», не «не рекомендуется» и не как-то ещё обтекающе. Стоять нужно за стОящее дело, а то, во что превратили праздник спорта ручная англосаксонская сявка по кличке WADA и беспринципные, трусливые западные политики, это уже не та светлая идея и высокоморальное детище Пьера Декубертена, каким оно рождалось и развивалось до тех пор, пока неуемная жадность и бешенные деньги это дитя не развратили и превратили в беспринципную машину для зарабатывания денег.

На мой взгляд, участие наших спортсменов в этих ОИ по правилам, которые избирательно нашей стране диктует МОК, это принятие позы униженного и гонимого. Это униженное принятие на себя незаслуженной вины и подтверждение верховенства прихотей и подлых вымыслов чинуш из всей той кодлы, которая на протяжении многих месяцев потело под одеялом околоспортивных интриг, рукоблудием пытаясь явить на свет, якобы, международное мнение. На самом деле, это мнение и желание тех сил, которые не состоятельны ни в политическом плане, ни в спортивном, ни в военном, ни в социальном и, вообще, - не в состоянии зачать ничего полноценного, так как давно перепутали такие прекрасные понятия, как женщина и мужчина. Потому и выпускают на спортивные арены, порой, таких монстров, напичканных стероидами, что Франкенштейн на их фоне смотрится вполне симпатичным парнем.

А теперь – по аргументации тех, кто высказывается за поездку наших атлетов в Корею на игры.

Можно слышать от некоторых (кстати от самих спортсменов, что-то такого я в СМИ не видел и не слышал), что – жаль тех сил и того самопожертвования, которые затратили и проявили спортсмены в период подготовки к Олимпийским играм. Да – жаль. А правильно ли будет то, что, принеся столько жертв, приехать на игры (да ещё и вынести унижение безликостью) и столкнуться с предвзятым и хамским судейством, на которое наши заклятые партнёры весьма изобретательны и охочи? К кому апеллировать, и кто будет защищать в таких случаях обезличенных спортсменов? Кто будет заниматься юридическим обеспечением исков несправедливо засуженных спортсменов? Сами атлеты? А видели, как бесцеремонно, нагло и без доказательств вины подтасовываются результаты во всех этих «непредвзятых» и «всемирных»?

СтОит ли выносить это унижение? Давайте взвесим и сравним. Мне приходит на память два исторических примера – Александр Невский и Пётр Первый. Невский неоднократно брал на себя бремя унижения, чтобы спасти своё государство от разорительных набегов Орды. Для того и приезжал в Сарай, чтобы предотвратить возможную резню монголами русского народа. Для того и стоял сутками в дыму «очистительных» костров». В результате – обеспечил государству период передышки и скопил силы, чтобы разбить тевтонцев и заложить фундамент дальнейших побед Руси, вплоть до свержения ига монголов. Орда была сильна. Русь тогда только набиралась сил и была слаба. Великая цель потребовала от Александра Невского великого унижения, и он вынес его во благо Родины. Равнозначны ли ситуации – усилия Невского и усилия наших спортсменов в стремлении хоть тушкой, хоть чучелком попасть на стадионы ОИ-2018? Я считаю, что нет. Наши ребята будут выглядеть чужими на этом празднике жизни, и престижа своей стране они не добавят. И уверен, чинуши от спорта с удовольствием приложат усилия к ещё большему унижению уже оклеветанных и оболганных. Думаете, спортивное братство переломит бюрократический веник МОКа? Отнюдь! Вон, с каким удовольствием готовы принять медали наших олимпийцев братья-спортсмены из других стран. Всякие «астматики» и «рассеяносклерозники», жрущие запрещённые препараты, уже жадно тянутся к церемонии пере вручения медалей, которую анонсировал Бах (Какое великое имя испоганил!).

Аргумент в пользу того, что наши спортсмены, выступая на этой олимпиаде, всё равно будут чувствовать себя гражданами России – довольно слабенький аргумент. Чем-то напоминает нынешние украинские власти, которые купаются в лучах своей – свидомой, – стосорокатысячелетней историей, которую наскребли не пойми в каком свинарнике и этим очень здорово «пышаются».

Наши спортсмены – это наша гордость. Они дети своей страны и её защитники в спортивных сражениях. Они неотделимы ментально от Родины и, следовательно, должны её поддерживать в делах её и в её бедах и неудачах, а не усугублять унижение, считая, что это (решение МОК) – вовсе и не унижение, да никто и не заметит. Заметят и посмеются от души, увидев покорно склоненную голову российского спорта.

Так что, моё мнение, что в данном случае следует уйти, громко хлопнув дверью и забрать свои деньги, а не выслушивать притянутые за уши аргументы в пользу участия в акте глумления над собой.

Ну, а что касается заявления А. Дворковича, которое некоторыми СМИ подавалось как заявление правительства России, то Аркадий - это не правительство, а его член. Вот ему и можно было бы скататься в Южную Корею и поучаствовать в спортивных ристалищах. Но «меня терзают смутные сомнения»(с), что ему там будет стыдно.

За сим, я откланиваюсь. Писано в день оглашения позорного решения МОК в СМИ относительно участия сборной РФ в ОИ-2018.

П.С. Как-то даже язык не поворачивается называть предстоящие игрища Олимпийскими играми. Только так – ОИ-2018.
Автор: Есаул


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 14

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:57
    ... мнения выражены различными сторонами... давайте дождёмся 12 декабря, и узнаем едут ли спортсмены, кто едет и поедут ли вообще?... request
    a.s.zzz888
    1. Alena Frolovna Сегодня, 07:07
      Продавцы капитуляции,
      Русофобское жульё,
      Быть желают "цветом нации"
      И воспитывать её.

      Подлецы такого профиля –
      Нашей сборки, не чужой,
      И с улыбкой Мефистофеля
      Хлещут публику вожжой,

      Чтобы гнулась в три погибели,
      Душу чёрту продала,
      Чтобы каялась – для прибыли
      Банды беглого бабла,

      Чтобы флаг капитуляции
      Был у каждого из нас,
      Чтобы все другие нации
      В нас плевали, как сейчас,

      Где должны капитулянтами
      В олимпийской чехарде
      Мы во всю блистать талантами
      Нашей сборной из Нигде!
      Юнна Мориц
      Alena Frolovna
      1. Чёрный Сегодня, 07:20
        Выступать под белым флагом унизительно,позорно..Все равно что признать свою вину и капитулировать. ПРОТИВНО! Такие ОИ надо бойкотировать, не транслировать и не участвовать,если хоть каплю себя уважаете,господа спортсмены.
        Чёрный
      2. Сергей-svs Сегодня, 07:52
        Цитата: Alena Frolovna
        Продавцы капитуляции, Русофобское жульё...

        Даже не стоит даже 12-ого числа ждать, простой российский народ уже высказался против этого ПОЗОРИЩА! yes
        1. Ехать на ОИ на условиях МОК - это значит признать правоту Родченкова, справедливость вердикта МОК и свою вину! fool
        2. Выступить усечённым составом и без сильнейших – это занять одно из последних мест в зачёте. И услышать – «Видите! Без допинга они ничего не могут!» negative
        P.S. Михаил Шахназаров правильно сказал....."МОК умер ещё в Рио, когда бегуньям из США разрешили "перебежать" эстафету!" good
        Сергей-svs
    2. Чёрный Сегодня, 07:25
      Не ну можно , конечно , пойти на встречу МОК и отправить на Олимпиаду биатлонистов ....в белом и без опознавательных знаков wassat
      Чёрный
      1. амурец Сегодня, 07:31
        Цитата: Чёрный
        Не ну можно , конечно , пойти на встречу МОК и отправить на Олимпиаду биатлонистов ....в белом и без опознавательных знаков

        С СВД "спортивными" винтовками Драгунова.
        амурец
  2. Дедкастарый Сегодня, 06:58
    да пошло оно всё лесом,и дворковичи и спортсмены готовые выступать хоть в презиках... нет больше той,Великой страны.
    Дедкастарый
  3. rotmistr60 Сегодня, 07:10
    То, что какая-то часть спортсменов поедет при любом раскладе прогнозировалось наверное всеми. Будем считать, что это личный выбор спортсмена, а если учитывать, что они родились при "рыночной экономике", то выбор понятный. Но дело в том, что поехавшие спортсмены в полной мере испытают на себе унижения, которые обязательно будут на Олимпиаде. И вот тогда по второму кругу уже не переведешь стрелки на чиновников от спорта - сам этого хотел (предполагал).
    Аркадий - это не правительство, а его член
    Поддержу автора - действительно член, каких в окружении президента к сожалению предостаточно.
    rotmistr60
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:23
      Поддержу автора - действительно член, каких в окружении президента к сожалению предостаточно.


      Верно...эти члены так оторваны от реальной жизни рядовых граждан так что несут часто глупость за глупостью...виртуальная картинка созданная окружением ВВП как лакмусовая бумажка показывает чем живет правительство РОССИИ отсюда и многочисленные провалы в экономике,коррупция и прочая прочая ...прочая.
      Думаю что ВВП все это видит и прекрасно понимает а дальнейший ход его мыслей и решений в кадровой и экономической политике я отказываюсь понимать...нет никакой нормальной логики.
      Как например можно прощать многомиллиардные долги зарубежным странами в то время как у нас в зомбоящике раздаются бесконечные просьбы помочь деньгами в операции больным детям,погорельцам ,пенсионерам пенсии не могут нормальные выплатить и т.д...
      не понимаю.
      Тот же ЛЕХА
    2. dsk Сегодня, 07:25
      Цитата: rotmistr60
      это не правительство

      Здравствуйте Геннадий! Владимир Владимирович, традиционно перед выборами, перетряхивает кабмин. И это время у же не за горами. hi
      dsk
      1. rotmistr60 Сегодня, 07:30
        Приветствую, Сергей! hi Кабмин перетряхивает, но вот только одиозные фигуры остаются и если не в правительстве, то становятся советниками и др."гуру".
        rotmistr60
  4. фа2998 Сегодня, 07:24
    Спроси у Аркадия!-можно спросить и у Вовы, да и многие высказывают подобные пожелания.Путин, Жуков, Мутно все хотят видеть наших спортсменов под белым флагом.Нас не звали, но мы приперлись! angry hi
    фа2998
  5. XYZ Сегодня, 07:41
    Вопрос считай закрыт. Вчера выступил Жуков и вместо слов покаяния и попытки получить прощение, продолжал петь старые песни типа они плохие, мы хорошие, надо договариваться. При этом всем патриотически мыслящим гражданам предложили заткнуться и не смущать мыслями о бойкоте. Его точно не будет. Все желающие и прошедшие фильтр комиссии спортсмены на олимпиаду поедут. То есть, если подытожить, мы все делали правильно, спортивные чиновники у нас умные и грамотные, вся беда в "партнерах", но мы договоримся и выторгуем лучшие условия. Финиш.
    XYZ
  6. Горный стрелок Сегодня, 07:46
    Эх, если бы наши спортсмены могли "порвать" на олимпиаде всех... Первый бы голосовал за поездку под любым флагом. И даже без него... Но увы. А просто статистику "обеспечивать"? Ну, не знаю...
    Горный стрелок
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