Хочешь выглядеть половой тряпкой? Спроси у Аркадия – как!

/ Российским спортсменам следует ехать на зимние Олимпийские игры-2018 в Пхенчхан, несмотря на решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении национальной команды от соревнований.Об этом заявил вице-премьер Аркадий Дворкович, его слова передает ТАСС.«Спортсмены, которые поедут на Олимпиаду, и мы знаем, кто они, будут иметь форму с белыми, красными и синими цветами. И в любом случае, мы знаем, что они будут представлять Россию. Поэтому им стоит ехать», — сказал Дворкович. /Предсказуемое – свершилось! Не стала шокирующей новостью для многих весть о том, что нашу страну попытались унизить. Подчёркиваю – ПОПЫТАЛИСЬ и УНИЗИТЬ! А вот состоится ли это унижение в полной мере, зависит от самих спортсменов. Конечно, я говорю о подковёрной возне вокруг нашей Олимпийской сборной и вымороченном решении МОК об отстранении наших спортсменов от зимней Олимпиады-2018. Палитра мнений насчёт того, стоит ли нашим спортсменам, которых милостиво допустили на игры своей светлейшей волей могущественная WADA, участвовать в Олимпиаде или не стоит – обширнейшая. И все выдвигают самые разные суждения и аргументы в пользу своей позиции. А почему на эту тему не могу высказаться я, и узнать – насколько моё мнение совпадает с мнением многих других и, соответственно, понять насколько я не прав? Высказываюсь.Сразу хочу сказать, что (это моё мнение) ехать атлетам нашей страны в ЮК и выступать там под нейтральным флагом, без всех необходимых в таком мероприятии государственных атрибутов, не стит! Не «не следует», не «не рекомендуется» и не как-то ещё обтекающе. Стоять нужно за стящее дело, а то, во что превратили праздник спорта ручная англосаксонская сявка по кличке WADA и беспринципные, трусливые западные политики, это уже не та светлая идея и высокоморальное детище Пьера Декубертена, каким оно рождалось и развивалось до тех пор, пока неуемная жадность и бешенные деньги это дитя не развратили и превратили в беспринципную машину для зарабатывания денег.На мой взгляд, участие наших спортсменов в этих ОИ по правилам, которые избирательно нашей стране диктует МОК, это принятие позы униженного и гонимого. Это униженное принятие на себя незаслуженной вины и подтверждение верховенства прихотей и подлых вымыслов чинуш из всей той кодлы, которая на протяжении многих месяцев потело под одеялом околоспортивных интриг, рукоблудием пытаясь явить на свет, якобы, международное мнение. На самом деле, это мнение и желание тех сил, которые не состоятельны ни в политическом плане, ни в спортивном, ни в военном, ни в социальном и, вообще, - не в состоянии зачать ничего полноценного, так как давно перепутали такие прекрасные понятия, как женщина и мужчина. Потому и выпускают на спортивные арены, порой, таких монстров, напичканных стероидами, что Франкенштейн на их фоне смотрится вполне симпатичным парнем.А теперь – по аргументации тех, кто высказывается за поездку наших атлетов в Корею на игры.Можно слышать от некоторых (кстати от самих спортсменов, что-то такого я в СМИ не видел и не слышал), что – жаль тех сил и того самопожертвования, которые затратили и проявили спортсмены в период подготовки к Олимпийским играм. Да – жаль. А правильно ли будет то, что, принеся столько жертв, приехать на игры (да ещё и вынести унижение безликостью) и столкнуться с предвзятым и хамским судейством, на которое наши заклятые партнёры весьма изобретательны и охочи? К кому апеллировать, и кто будет защищать в таких случаях обезличенных спортсменов? Кто будет заниматься юридическим обеспечением исков несправедливо засуженных спортсменов? Сами атлеты? А видели, как бесцеремонно, нагло и без доказательств вины подтасовываются результаты во всех этих «непредвзятых» и «всемирных»?СтОит ли выносить это унижение? Давайте взвесим и сравним. Мне приходит на память два исторических примера – Александр Невский и Пётр Первый. Невский неоднократно брал на себя бремя унижения, чтобы спасти своё государство от разорительных набегов Орды. Для того и приезжал в Сарай, чтобы предотвратить возможную резню монголами русского народа. Для того и стоял сутками в дыму «очистительных» костров». В результате – обеспечил государству период передышки и скопил силы, чтобы разбить тевтонцев и заложить фундамент дальнейших побед Руси, вплоть до свержения ига монголов. Орда была сильна. Русь тогда только набиралась сил и была слаба. Великая цель потребовала от Александра Невского великого унижения, и он вынес его во благо Родины. Равнозначны ли ситуации – усилия Невского и усилия наших спортсменов в стремлении хоть тушкой, хоть чучелком попасть на стадионы ОИ-2018? Я считаю, что нет. Наши ребята будут выглядеть чужими на этом празднике жизни, и престижа своей стране они не добавят. И уверен, чинуши от спорта с удовольствием приложат усилия к ещё большему унижению уже оклеветанных и оболганных. Думаете, спортивное братство переломит бюрократический веник МОКа? Отнюдь! Вон, с каким удовольствием готовы принять медали наших олимпийцев братья-спортсмены из других стран. Всякие «астматики» и «рассеяносклерозники», жрущие запрещённые препараты, уже жадно тянутся к церемонии пере вручения медалей, которую анонсировал Бах (Какое великое имя испоганил!).Аргумент в пользу того, что наши спортсмены, выступая на этой олимпиаде, всё равно будут чувствовать себя гражданами России – довольно слабенький аргумент. Чем-то напоминает нынешние украинские власти, которые купаются в лучах своей – свидомой, – стосорокатысячелетней историей, которую наскребли не пойми в каком свинарнике и этим очень здорово «пышаются».Наши спортсмены – это наша гордость. Они дети своей страны и её защитники в спортивных сражениях. Они неотделимы ментально от Родины и, следовательно, должны её поддерживать в делах её и в её бедах и неудачах, а не усугублять унижение, считая, что это (решение МОК) – вовсе и не унижение, да никто и не заметит. Заметят и посмеются от души, увидев покорно склоненную голову российского спорта.Так что, моё мнение, что в данном случае следует уйти, громко хлопнув дверью и забрать свои деньги, а не выслушивать притянутые за уши аргументы в пользу участия в акте глумления над собой.Ну, а что касается заявления А. Дворковича, которое некоторыми СМИ подавалось как заявление правительства России, то Аркадий - это не правительство, а его член. Вот ему и можно было бы скататься в Южную Корею и поучаствовать в спортивных ристалищах. Но «меня терзают смутные сомнения»(с), что ему там будет стыдно.За сим, я откланиваюсь. Писано в день оглашения позорного решения МОК в СМИ относительно участия сборной РФ в ОИ-2018.П.С. Как-то даже язык не поворачивается называть предстоящие игрища Олимпийскими играми. Только так – ОИ-2018.