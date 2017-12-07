Как финны освободились от "тюрьмы народов"

100 лет назад, в декабре 1917 года, Финляндия обрела независимость. При этом стоит помнить, что финские племена издавна входили в состав русской державы, и финскую государственность сформировала Россия. А «благодарные» финны в XX в. захотели большего и три раза атаковали Россию с целью создания «Великой Финляндии» за счёт русских земель. А наиболее «горячие финские парни» мечтали о Финляндии вплоть до Северного Урала.Февральский переворот в России вызвал крушение империи и расцвет различных националистических движений и партий. Россия стала разваливаться. После свержения с престола 2 (15) марта 1917 императора Николая II, носившего также титул Великий князь Финляндский, финляндский престол стал свободным. Временное правительство России под председательством князя Георгия Львова 7 (20) марта 1917 издало специальный манифест о Финляндии, как прежде это делал российский император. Манифестом объявлялось восстановление в полном объёме действия, так называемой, конституции Финляндии, ограниченной до этого целым рядом манифестов и постановлений Российской империи. Этим актом Временное правительство России торжественно подтверждало «Финляндскому народу, на основе его конституции, незыблемое сохранение его внутренней самостоятельности, прав его национальной культуры и языков».13 (26) марта 1917 на смену русифицированному сенату Боровитинова был образован новый — финский коалиционный сенат Токоя (получил наименование по имени его председателя Оскари Токоя). Новый сенат взял курс на расширение автономии. Временное правительство пыталось препятствовать этому, но без успеха. Кризис российского правительства усилил позиции финских сепаратистов. В разгар июльского кризиса в Петрограде парламент Финляндии провозгласил независимость Великого княжества Финляндского от России во внутренних делах и ограничил компетенцию Временного правительства России вопросами военной и внешней политики. 5 (18) июля, когда не ясен был исход восстания большевиков в Петрограде, парламент Финляндии одобрил социал-демократический проект о передаче себе верховной власти. Однако этот закон о восстановлении автономных прав Финляндии был отклонен Временным правительством России, парламент Финляндии распущен, а его здание заняли русские войска.4 (17) сентября 1917 был назначен новый генерал-губернатор Финляндии — Николай Некрасов. 8 сентября был сформирован последний финский сенат, имевший над собой русский контроль — Сенат Сетяля. До падения Временного правительства продолжались переговоры о расширении прав Финляндии. После того как в Петрограде власть захватили большевики, 15 ноября 1917 года парламент Финляндии провозгласил себя высшей государственной властью. Сенат Сетяля подал прошение об отставке, 27 ноября собрался Сенат нового состава под председательством Пера Эвинда Свинхувуда.4 декабря 1917 этот Сенат представил парламенту проект новой формы правления «К народу Финляндии» — проект новой формы правления Финляндии, которое позднее было названо «Декларацией независимости Финляндии». 6 декабря указанный проект одобрил парламент Финляндии голосованием 100 против 88. Этот день стал национальным праздником Финляндии Днём Независимости.18 (31) декабря советское правительство признало независимость Финляндии. В ответ на обращение финляндского правительства о признании независимости Финляндии Совет народных комиссаров (СНК) принял соответствующее постановление «в полном согласии с принципами права наций на самоопределение». От имени советского правительства документ подписали председатель СНК Владимир Ленин, нарком внутренних дел Григорий Петровский, нарком по делам национальностей Иосиф Сталин, нарком по иностранным делам Лев Троцкий, нарком юстиции Исаак Штейнберг, нарком имуществ Владимир Карелин, нарком продовольствия Александр Шлихтер, управляющий делами СНК Владимир Бонч-Бруевич и секретарь СНК Николай Горбунов.Для разработки мероприятий, которые влекли за собой отделение Финляндии от России, предлагалось организовать особую комиссию из представителей обеих сторон. Постановление СНК лично приняла в Смольном правительственная делегация Финляндии во главе с Пером Эвиндом Свинхувудом — премьер-министром новообразованного государства. Советская Россия стала первой державой, признавшей независимость Финляндии. 22 декабря (4 января 1918 года), в день ратификации этого постановления ВЦИК, независимость Финляндии признали также Франция, Швеция и Германия.Таким образом, Финляндия стала независимым государством. При этом Финляндию немедленно сделали «антирусским тараном». Сначала Финляндия вошла в сферу влияния Германии (Второго рейха), затем «западных демократий» и снова Германии – уже Третьего рейха.Временный государственный флаг Финляндии 06.12.1917—29.05.1918С 1947 года, когда в Париже был заключен мирный договор, по 1991 год отношения между Республикой Финляндией и СССР были вполне мирными и добрососедскими. Финны получили хороший урок, когда пытались с помощью Гитлера решить свои территориальные споры с Россией.При этом они расходовали на оборону небольшие средства.При этом в Советском Союзе, где после Сталина руководство взяло курс на постепенное примирение с Западом, чтобы не обижать обидчивых финнов по умолчанию стало закрывать глаза на три войны, которые вызвала агрессивная и антирусская политика Финляндии. Это было довольно легко сделать, так как войны с Финляндией заслонила поистине титаническая Великая Отечественная война. И бои с финнами казались незначительными схватками на фоне исторических Московской, Сталинградской и Курской битв, обороны Ленинграда и Севастополя, освобождения Европы и взятия Кёнигсберга и Берлина, а также разгрома японской армии в Маньчжурии и т. д.С другой стороны, былС началом т. н. «перестройки» на советского читателя и зрителя обрушился целый девятый вал дезинформации и «разоблачений» о «преступлениях Сталина», «агрессии огромного СССР» против «маленькой мирной страны», якобы поражении и огромных потерях Красной армии и т. д. Антисоветские мифы о Зимней войне стали одним из самых блестящих образцов в истории информационных и психологических войн. Прозападные, либеральные публицисты и писатели довольно легко обманули народ, который почти ничего не знал о войнах с Финляндией. Вместо фашистской Финляндии образца 1930-х годов, где местные нацисты мечтали о «Великой Финляндии» за счёт русских земель, обывателю подсунули мирную Финляндию 1960-1990-х годов. Ведь люди не знали, что символами тогдашней Финляндии были финская свастика, шюцкор – охранный корпус (финский СС), концлагеря и местный фюрер – маршал Маннергейм. Шведского барона Маннергейма ныне часть российской «элиты» пытается сделать героем «старой России»», который противостоял «кровавым комиссарам», якобы разрушившим русское самодержавие и Российскую империю, уничтожившим «лучшую часть» русского народа.При этом либералы-западники и прочие русофобы помалкивают, что границу «Великой Финляндии» финские радикалы собирались провести по Северному Уралу или даже Енисею.Также либералы молчат о том, что Финляндия сотрудничала с кайзеровской Германией, а затем Антантой против Советской России, финских войнах 1918-1922 гг. и 1941-1944 гг.Однако об этом предпочитают молчать либеральные и прозападные СМИ, общественность, так как иначе придётся признать, что «маленькая миролюбивая» Финляндия сама атаковала огромную Россию, пользуясь её временными трудностями и сделала это исключительно ради территориальных приобретений и при поддержке хозяев ведущих западных держав.Для того, что понять историю Финляндии в XX столетии, необходимо знать её прошлое. К началу IX века угро-финские племена нанимали значительную часть Северной Европы от Ботнического залива до Урала. Судя по всему,Большая часть Финляндии входила в державу Рюрика-Сокола. В X – XII вв. финские племена, жившие на территориях современных Финляндии и Карелии, платили дань новгородцам и их земли считали собственностью Господина Великого Новгорода.Таким образом, финские и карельские племена вошли в состав Русского государства ещё в период образования империи Рюриковичей, одновременно с финно-уграми Мурома, Мещеры, Ижоры и других земель.Можно ли назвать движение русских (русов) в ареал обитания финно-угорских племен агрессией? Нет, хотя понятно, что без конфликтов дело не обходилось, это естественно. Русская колонизация, цивилизационное и государственное развитие в корне отличалась от западной колонизации и экспансии. Русские видели в людях других национальностей, культур и рас таких же людей, как и они сами. Так и складывалась русская многонациональная цивилизация, где всем находилось место. Причём русские не были «хозяевами», «белыми господами», представителями «высшей касты» для «людей второго-третьего сорта», «недочеловеков».Чужие народы, племена и культуры полностью уничтожаются, частично подвергаются полному поглощению. При этом есть чёткое разделение на «господ» и «двуногие орудия».К примеру, германская и шведская колонизация в Восточной и Северной Европе сводилась к грабежу чужих ресурсов, военной оккупации с созданием опорных пунктов захватчиков – замков, крепостей, где жили рыцари и их свита, обслуга. Окрестное население принудительно превращали в крепостных – по сути, в рабов, «двуногие орудия». Также аборигенов принудительно христианизировали, чтобы лишить их «истоков», дающих волю к сопротивлению, внедряли чужой язык, как государственный, письменный. Туземцев, которые пытались сопротивляться, уничтожали всеми возможными способами, вешали, жгли на кострах, рубили на куски, топили и т. д.Русские не отделяли местных жителей от себя – это выражалось в общей военной и хозяйственной деятельности, общих семьях и т. д. Естественно, военные конфликты были, это неизбежно. Но в целом колонизация проходила мирно, так как русские не подавляли финские племена. Север был заселен слабо, что позволяло внедряться почти безболезненно, всем находило дело по нраву. Русские не делали местных жителей крепостными или рабами, дань, наложенная на них, была мала. Да и сами русские платили своим князьям и посадникам. Можно отметить такой факт, что новгородцы в X – XIII вв. не строили крепостей и замков в районе реки Невы, в Карелии и Южной Финляндии. В этом не было необходимости, русские не были оккупантами, которые опасались восстания и нуждались в сильной военной опоре во враждебном окружении.Кроме того, христианство на Руси внедрялось сравнительно медленно. Сами русские столетиями придерживались двоеверия, то есть носили крестики, но отмечали языческие праздники, совершали древние обряды, подношения богам. Христианство долго не могло твёрдо встать на Севере и Востоке Руси. Так, в Новгородской земле большая часть населения была формальными христианами и даже язычниками, поклоняясь как Христу, так и Перуну. Сама церковь, не имея возможности, вела миссионерскую деятельность вяло и сравнительно мирно. То есть финнам не угрожала жесткая и тотальная христианизация «огнем и мечом», когда всех несогласных ждала гибель.Продолжение следует…