18:06 07 декабря

Стратегическую подводную компоненту СФ планируют «заблокировать» в Норвежском море. Детали «хитрого плана» Осло



Лето 2012 года запомнилось для многочисленных российских и зарубежных интернет-обозревателей беспрецедентными в истории современных подводных флотов случаями с проникновением в ближние противолодочные рубежи США российских подлодок классов "Борей" и "Щука-Б", которые устроили настоящую ломку стереотипов в головах командования ВМС США, а также специалистов-операторов гидроакустических средств субмарин, подлодок и противолодочных самолётов относительно «нулевой» акустической скрытности ракетных подводных крейсеров стратегического назначения ВМФ СССР/России. В частности, ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН/ПЛАРБ) К-535 «Юрий Долгорукий» (проект 955 «Борей») был вынужден осуществить всплытие в 1 км от Манхэттена в связи с внезапным отказом бортового навигационного комплекса «Симфония-У» (или «Скандий», оснащённого гирокорректором). Стоит отметить, что комплекс «Симфония-У» продемонстрировал уникальную точность своей работы ещё в далёком 2002-м году, когда оснащённая им многоцелевая атомная подлодка К-295 «Самара» за 156 часов подводного хода допустила минимальную ошибку определения местоположения всего в 1852 м (10 кабельтовых).

Чем был вызван сбой работы «Симфонии», неизвестно, но очевидно одно: ни один гидроакустический комплекс, установленный на штатовские катера и корабли литоральной зоны, а также РГБ, присутствующий в районе Лонг-Айленда, не смог запеленговать гидроакустические волны, исходящие от приближающейся малошумной ПЛАРБ российского флота. Это вовсе не удивительно, поскольку субмарины данного проекта обладают уровнем акустической скрытности, сравнимым или даже превосходящим аналогичные показатели у многоцелевых ракетных подводных крейсеров пр. 885 «Ясень». Связано это с наличием у «Бореев» водомётного движителя, усовершенствованной конструкции амортизационных узлов, представленных вибропоглощающими слоистыми балками и пиллерсами, а также использованием современных звукопоглощающих материалов корпуса на основе резиновых покрытий. Всё это снижает уровень шумности подлодок проекта 855 «Ясень» до 45 — 55 дБ, что на 15 дБ ниже, чем у пр. 971 «Щука-Б». Также очевиден тот факт, что в территориальных водах США подлодка двигалась на скорости 3-5 узлов, а противолодочные средства США совершенно не предполагали такого развития событий.


Некоторые источники (включая newsland.com), ссылаясь на штатовские средства массовой информации, не указывают, какой именно борт пр. 955 «Борей» подходил к американскому побережью, но отталкиваясь от того, что завершающую фазу испытаний в этот момент проходил лишь РПКСН К-535 «Юрий Долгорукий», крейсер К-550 «Александр Невский» не мог находится в Северной Атлантике. Его БРЭО, энергетическая установка и навигационный комплекс начали проходить испытания лишь в 2011 году, в то время как «Юрий Долгорукий» тестируется с 2009 года. Данные об инциденте с проникновением «Борея» вглубь противолодочных рубежей американского флота не являются единственными за последние годы.

Так, к примеру, в августе того же года, по данным издания Freebeacon.com со ссылкой на представителей ВМС США малошумная российская многоцелевая подлодка пр. 971 «Щука-Б» (класс «Акула») была чудом обнаружена в водах Мексиканского залива. При этом, за минимальными акустическими шумами от подлодки американские средства контроля наблюдали на протяжении нескольких недель, но не могли идентифицировать источник. Модернизированные субмарины этого же класса «Improved Akula» не раз обнаруживались паре-тройке сотен километров от американского побережья и в 2009 году, что в нашем Минобороны преподнесли в качестве должного ответа на действия американского подводного флота у наших берегов. Об этом сообщил ресурс versia.ru со ссылкой на оборонное ведомство России и центральные телеканалы США.

После инцидентов с "Бореем" и "Щуками-Б" прошло уже более 5 лет и противолодочная концепция ВМС США в Северной Атлантике коренным образом изменилась. Начиная с 2013 года на вооружение Военно-морских сил начали поступать дальние противолодочные самолёты нового поколения P-8A «Poseidon», количество которых к середине 2018 года достигло 51 ед.! Данные машины, в сравнении с наиболее массовыми патрульными самолётами флотов государств-членов НАТО P-3C «Orion» разных модификаций, имеют массу лётно-технических и технологических преимуществ, выраженных в оперативности прибытия на условный морской/океанский театр военных действий, а также в многократном расширении возможностей ведения радиоэлектронной и оптико-электронной разведки не только по надводным целям, но и по береговым объектам.

Во-первых, построенный на базе реактивного авиалайнера «Boeing 737-300» противолодочный самолёт обладает крейсерской скоростью 815 и максимальной — порядка 920 км/ч, что позволяет «Посейдону» прибывать в зону несения боевого дежурства в 1,35 раза быстрее, «Ориона». Соответственно, на 35% сокращается время, необходимо на расстановку определённого количества радиогидроакустических буёв (sonobuoy) AN/SSQ-125 MAC, AN/SSQ-53, AN/SSQ-62D/E DICASS и AN/SSQ-101B ADAR. Данные РГБ отличаются огромным суммарным спектром режимов работы (активный, акивно-пассивный, пассивный, а также вышеуказанные режимы с различными типами излучаемого акустического сигнала, отличающимися частотой и интенсивностью). Гидрофоны данных РГБ обладают диапазоном работы от 5-10 Гц до 2,4 — 20 кГц, что охватывает практически весь необходимый спектр гидроакустических шумов, исходящих от подвижных механизмов энергетических установок и движителей надводных кораблей, подлодок (включая явление кавитации). Пусковой контейнер P-8A вмещает до 120 радиогидроакустических буёв в различном соотношении; расположен за центропланом противолодочника.

Более того, в прибрежной зоне США регулярно увеличивается количество оперирующих многоцелевых литоральных боевых кораблей класса LCS-1 «Freedom», на борту которых размещаются беспилотные подводные комплексы — «противоминные охотники» AN/VLD-1(V)1, представленные головными полупогруженными дизельными аппаратами RMV с буксируемым гидроакустическим комплексом AN/AQS-20A. Несмотря на то, что комплекс изначально адаптирован для выполнения «противоминного дежурства», наличие на вспомогательном аппарате AN/AQS-20A сразу трёх гидроакустических комплексов, способных работать в пассивном режиме, даёт возможность пеленговать близко проходящие подводные лодки противника. Но если прибрежная зона Восточного побережья США достаточно плотно прикрыта различными средствами гидроакустической разведки, размещёнными на подводных и надводных носителях, а также патрульной авиации, то ситуация в Северной Атлантике, особенно в районе Датского пролива и Норвежского моря обстоит совершенно по-другому. А именно этот участок является основным океанским узлом выхода многоцелевых российских ПЛАРК пр. 971 «Щука-Б», 941А «Антей» и 885 «Ясень» на рубежи пуска СКР 3М14Т «Калибр-ПЛ» по стратегически важным объектам США, расположенным на Восточном побережье США, а также по находящимся в Атлантическом океане авианосным ударным группировкам ВМС США.

Дело в том, что в районе Датского пролива, а также Северного, Норвежского и Гренландского морей куда более заметно проявляется воздействие Исландского минимума (области пониженного давления над Северной Атлантикой), который приносит с юго-запада массу циклонов, вызывающих многодневные штормы с ураганным ветром. Как следствие, гидрологическая обстановка заметно ухудшается, равно как дальность обнаружения подводных лодок противника посредством РГБ, а также гидроакустических станций субмарин и надводных кораблей. Наиболее вольготно в данной обстановке будут себя чувствовать экипажи сверхмалошумных дизель-электрических и анаэробных дизель-стерлинг электрических подводных лодок, обладающих уровнем акустической шумности менее 40 дБ. Именно на это и сориентировалось оборонное ведомство Норвегии при разработке долгосрочной перспективы обновления подводной компоненты флота.

Так, 4 декабря 2017 года, британское издание www.janes.com со ссылкой на журналиста подразделения «Jane`s Navy International» Ричарда Скотта, опубликовало статью о принятии Правительством Норвегии решения о запуске военно-технического сотрудничества с ФРГ. При этом, основной упор был сделан на взаимодействие по линии военно-морских технологий, в частности, — на закупку модернизированных анаэробных дизель-электрических субмарин Type 212C/D. Такая «внутринатовская» сделка будет крайне выгодна как ВМС Норвегии, которые смогут заменить новыми субмаринами «древние» дизель-электрические подлодки класса «Ula», так и немецкой судостроительной компании «ThyssenKrupp Marine Systems» (TKMS), которая получит солидный заказ на 6 — 8 «Type 212C/D» стоимостью более 8 — 9 млрд. долларов. Достаточно важным моментом грядущего контракта является то, что норвежский флот получит полноценную усовершенствованную модификацию «Типа 212А», которая пройдёт полноценное размагничивание корпуса, способное в сотни раз снизить возможность обнаружения присутствия подлодки посредством детекторов магнитных аномалий, установленных на дальние противолодочные самолёты Ил-38Н и/или Ту-142М3.

Запеленговать подлодки «Type 214 C/D» в районе Шпицбергена и северо-восточной части Норвегии в сложных метеорологических условиях нашим противолодочным средствам будет крайне затруднительно уже на дистанции 10 — 15 км, ведь их шумность при нормальной гидрологической обстановке едва достигает 35 дБ. Следовательно, командование Объединённых Военно-морских сил НАТО может использовать их в качестве удобного и эффективного инструмента для блокирования наших ПЛАРК и РПКСН в западной части Норвежского и Гренландского морей. Вести скрытое преследование наших атомных подводных крейсеров с уровнем шумности порядка 45 — 50 дБ более тихим немецким «Type 212C/D» будет значительно проще, нежели, к примеру, британским МАПЛ класса «Astute» или штатовским субмаринам класса «Virginia».

Ввиду оснащения усовершенствованного 212-го типа воздухонезависимой энергетической установкой типа AIP на базе электрохимического генератора, представленного 306-киловаттным 9-модульным водородным топливным блоком, выдающим необходимое питание для 288 серебряно-цинковых аккумуляторных элемента, экипаж может оставаться под водой на протяжении 2 — 3 недель, без необходимости выхода на небезопасный режим РДП, из-за которого подлодка может быть мгновенно обнаружена посредством РЛС, приданной радиотехническому комплексу «Новелла-П-38» или 30-кратному турельному оптико-электронному комплексу, способному работать в оптико-электронном и тепловизионном каналах визирования. Данное оборудование находится на борту противолодочных самолётов Ил-38Н.

Если же в районе северного побережья Норвегии (западная часть Баренцева моря) подниматься на поверхность норвежские анаэробные подлодки не смогут ввиду частичного контроля надводного пространства силами Северного флота ВМФ РФ, то выполнять данную процедуру (для подзарядки аккумуляторов от дизель-генератора) в Норвежском море будет значительно проще, поскольку этот район со 100%-й вероятностью будет представлять собой надводную и воздушно-космическую зону «A2/AD», перекрытую средствами ПВО-ПРО пары-тройки американских АУГ. Переломить ситуацию с господством «тихих» подлодок «Type 212C/D» Северной Атлантике могли бы перспективные анаэробные варианты неатомных подводных лодок пр. 677 «Лада», оснащённые уникальной воздухонезависимой энергетической установкой, позволяющей генерировать водород посредством риформинга дизельного топлива.

Но даже в том случае, если в ближайшие 3-5 лет специалисты «ЦКБ МТ «Рубин» всё же смогут создать и окончательно довести до ума перспективную ЭУ, топливом для которой станет то же дизельное, что и для дизель-генератора, используемого в режиме РДП, расчётная дальность которой в 800 — 1200 морских миль вряд ли даст возможность сыграть в «кошки-мышки» с норвежскими «Type 212C/D» у берегов Исландии, поскольку потребуется хотя бы одно всплытие для подзарядки аккумуляторов с помощью ДГ-установки. В условиях господства противника такая акция может стать смертельно опасной. В западной части Баренцева моря и «Лады» и старые-добрые «Варшавянки/Палтусы» смогут удерживать подводное господство, с возможностью оперирования и возврата без необходимости выхода режим РДП, ведь расстояние, к примеру, до острова Медвежий составляет не более 700-720 км. Что же касается «прорыва» противолодочного «заслона», сформированного обновлённым подводным флотом ВМС Норвегии, то здесь останется понадеяться, что модернизированные МАПЛ «Ясень-М» получат водомётный движитель, после чего смогут хоть немного соперничать с германскими «воздухонезависимыми охотниками».

Источники информации:
http://bastion-karpenko.ru/212a/
http://militaryrussia.ru/blog/topic-217.html
http://militaryrussia.ru/blog/topic-217.html
Автор: Евгений Даманцев


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Комментарии 34

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  1. Alex_59 Сегодня, 13:31
    ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН/ПЛАРБ) К-535 «Юрий Долгорукий» (проект 955 «Борей») был вынужден осуществить всплытие в 1 км от Манхэттена в связи с внезапным отказом бортового навигационного комплекса «Симфония-У»
    Т.е. в территориальных водах США всплыл российский боевой корабль с ядерным оружием на борту и всё в порядке? Любопытно. Хотелось бы увидеть фотографии нашей ПЛ на фоне Манхэттена, ни за что не поверю что американцы не отсняли ее и не растиражировали снимки в пропагандистских целях. А также хотелось бы ссылки на серьезные источники и СМИ, типа пресс-службы МО или импортные (можно на английском) что такой факт имел место быть.
    Предполагаю что это лютый фэйк. Флаг ВМФ на К-535 был поднят только в 2013 году, а весь 2012-й лодка проходила испытания и доработки.
    А если бы какая-то АПЛ РФ всплыла в киллометре от Манхэттена это должен был бы быть скандал по масштабам сравнимый с Карибским кризисом. Но в интернете по такому запросу ни фоток, ни статей с серьезным содержимым - тишина невообразимая.
    Alex_59
    1. Дедкастарый Сегодня, 13:33
      Стратегическую подводную компоненту СФ планируют «заблокировать» в Норвежском море. Детали «хитрого плана» Осло
      с норвежского моря ракеты не долетят... wassat
      Дедкастарый
      1. Alex_59 Сегодня, 13:39
        Цитата: Дедкастарый
        с норвежского моря ракеты не долетят...

        Весь прикол в том что до США БР ПЛ не долетят как раз от Манхэттена. Потому что у МБР есть мертвая зона по дальности стрельбы от 0 до примерно 4500 км. Чтобы так близко стрелять нужно одну из ступеней сбросить не включив ее двигатель, что не предусмотрено никакой из программ полета. Отчасти поэтому МБР во всех договорах отличают от РСМД именно по этой пороговой цифре дальности - 5000 км. Потому что ракета РСМД не может улететь дальше, а МБР не может улететь ближе.
        То есть переть российской ПЛАРБ прямо вот в терр.воды США нет ну совершенно никакой необходимости.
        Alex_59
    2. Sirocco Сегодня, 13:43
      Т.е. в территориальных водах США всплыл российский боевой корабль с ядерным оружием на борту и всё в порядке? Любопытно. Хотелось бы увидеть фотографии , С какой целью пропускают такие статьи на ВО? Помню было обсуждение этого фейка с фото на этом ресурсе, баянят тему)))) смешали мух с котлетами.
      Sirocco
    3. Антианглосакс Сегодня, 15:45
      Цитата: Alex_59
      А если бы какая-то АПЛ РФ всплыла в киллометре от Манхэттена это должен был бы быть скандал по масштабам сравнимый с Карибским кризисом. Но в интернете по такому запросу ни фоток, ни статей с серьезным содержимым - тишина невообразимая.

      Да полно инфы. Яндекс в помощь.
      Например: http://dokwar.ru/publ/novosti_i_sobytija/sobytija
      /rossijskaja_podlodka_proekta_955_quot_borej_quot
      _vsplyla_u_mankhehttena/10-1-0-302
      Антианглосакс
  2. Nikolay73 Сегодня, 13:45
    ...сколько подобных лодок может себе позволить Норвегия? А сколько нужно для блокирования, преследования и нейтрализации нашего СФ? Учитывая остальные компоненты ВС РФ стоит ли говорить о чём-то кроме финансовой составляющей этой сделки? Это не утверждение, это вопросы... я штатский...
    Nikolay73
    1. zzdimk Сегодня, 14:03
      Много. Норвегия на лососях хорошо бюджет наполнила. Если что, то менять будут по бартеру.
      zzdimk
      1. Nikolay73 Сегодня, 15:17
        ...павлины говоришь? Да в курсе я откуда там денежка... я не о том... одно дело купить десяток лодок(что уже не мало), подготовить команду, снабжение, инфраструктуру... если в замен устаревших, то интересно каким количеством ПЛ они обладают сейчас?
        Nikolay73
  3. НЕКСУС Сегодня, 14:06
    Я в который раз пишу о том,что нам необходим проект АПЛ класса Охотник по типу Лиры,только в современном исполнении. Эти ПЛ ,водоизмещением до 3000 тонн,смогут взять на себя часть функций многоцелевых АПЛ ,которых у нас кот наплакал. На каждый стратегический ракетоносец в охранении по хорошему должно быть не менее двух многоцелевиков,и учитывая это,наблюдается сильный перекос количества ракетоносцев к многоцелевикам в сторону первых.
    Уверен,что жизнь нас заставит прийти к решению о постройки таких АПЛ .Вопрос в том,что лучше рано,чем поздно.
    НЕКСУС
    1. Nikolay73 Сегодня, 14:20
      ...стратег, если я правильно понимаю, своего рода гарант, многоцелевая - видимо сейчас недопустимая и экономически нецелесообразная роскошь( какие задачи мы могли бы сейчас ими решать?), ну или не укладывается в концепцию...
      Nikolay73
      1. НЕКСУС Сегодня, 14:24
        Цитата: Nikolay73
        ...стратег, если я правильно понимаю, своего рода гарант, многоцелевая - видимо сейчас недопустимая и экономически нецелесообразная роскошь( какие задачи мы могли бы сейчас ими решать?), ну или не укладывается в концепцию...

        Многоцелевая АПЛ -это Защитник наших стратегов прежде всего. Это его основная задача. И говорить,что многоцелевые АПЛ роскошь преступно и глупо. Чем прикрывать стратегов?Варшавянками?
        НЕКСУС
        1. Nikolay73 Сегодня, 14:33
          ...я спрашиваю а не утверждаю... ...я не знаю каким составом выходят на боевое стратеги... ...я штатский, но вопросы нашей армии и флота мне интересны, знаете, расскажите если есть время и желание...
          Nikolay73
          1. НЕКСУС Сегодня, 14:45
            Цитата: Nikolay73
            ...я спрашиваю а не утверждаю... ...я не знаю каким составом выходят на боевое стратеги... ...я штатский, но вопросы нашей армии и флота мне интересны, знаете, расскажите если есть время и желание...

            Если кратко,то стратегические АПЛ как у нас так и у матрассов прикрываются многоцелевыми АПЛ. У нас это ЩУКА-Б,ЯСЕНИ, и чуток в прошлом БАРАКУДАМИ(титановые ПЛ). У США -это АПЛ класса Вирджиния и АПЛ класса Лос-Анджелес. Помимо охраны своих стратегов, многоцелевые АПЛ ищут стратегов и многоцелевиков супостата,и в случае конфликта,на их плечи ложиться задача уничтожения РПКСН(Ракетный подводный крейсер стратегического назначения) супостата. Почему многоцелевые АПЛ,а не скажем Варшавянки? Автономность,водоизмещение,а отсюда арсенал и системы обнаружения,ну и скорость...подробнее и куда обьемнее вам может рассказать про все это Рудольф,который и был подводником.
            НЕКСУС
            1. Nikolay73 Сегодня, 15:00
              ...благодарю за ликбез, теперь мне ясно ваше возмущение.
              Nikolay73
  4. rudolff Сегодня, 14:10
    Н-да... По качеству подаваемого материала ВО деградирует со скоростью торпеды Шквал.
    rudolff
    1. Fulcrum29 Сегодня, 14:27
      Судя по всему, вы крайне далеки от сути вопроса и не знакомы с оперативной обстановкой в Северной Атлантике. Так что деградация - исключительно ваша проблема..изучайте ТТХ техники, ознакамливайтесь с событиями, происходящими как в России, так и на западе..
      Fulcrum29
      1. Alex_59 Сегодня, 14:58
        Цитата: Fulcrum29
        Судя по всему, вы крайне далеки от сути вопроса и не знакомы с оперативной обстановкой в Северной Атлантике. Так что деградация - исключительно ваша проблема..

        Меня прикалывают такие комментарии ))))))))))))
        Когда они адресованы ветеранам флота особенно )))))) Это как многодетного отца учить детей делать.
        Alex_59
        1. Mestny Сегодня, 15:16
          Так понимаю ветеранам флота нет необходимости знакомится с оперативной обстановкой и ТТХ техники.
          Феерично.
          Может мы имеем дело с ветераном диванного флота?
          Mestny
      2. ЗВО Сегодня, 15:33
        Цитата: Fulcrum29
        Судя по всему, вы крайне далеки от сути вопроса и не знакомы с оперативной обстановкой в Северной Атлантике. Так что деградация - исключительно ваша проблема..изучайте ТТХ техники, ознакамливайтесь с событиями, происходящими как в России, так и на западе..


        Вы знаете. кому вы написали свой опус?
        Ну так. хотя бы поинтересуйтесь...
        И заодно "провентилируйте" тему со всплытием нашей АПЛ возле Манхеттена...
        Это не просто не смешно, ибо над даунами - обычно не смеются. Их уже жалеют.
        Даманцева уже жалко...
        ЗВО
  5. Anyone Сегодня, 14:16
    Пусть автор не подумает, что это придирка, но "корабли литоральной зоны" - это стремительный домкрат © Ильф & Петров. Есть такое понятие в английском: Combat Littoral Ship. Переводится слово Littoral в этой фразе как "прибрежный", а не "литоральный". По-русски, эта фраза звучит как "Корабль береговой охраны/обороны". А слово "литораль" в русском языке означает приливно-отливную зону. Иными словами - осушку дна.
    Anyone
    1. Lycan Сегодня, 15:25
      Может - "корабли литоральной зоны" = "корабли приливно-отливной зоны"?
      Т.е. - могут как передвигаться в толще воды, так и ползать по дну (отталкиваясь вёслами, скорее всего) в момент отлива. Вёсла, в целях скрытия аккустических шумов привода, будут приводиться в движение вручную через иллюминаторы (те, что заведомо встроены в обшивку ниже ватерлинии).
      Lycan
  6. Blue Fox Сегодня, 15:20
    Я "сапог", а не "якорь", но от такого даже у меня глаз заворачивается. Наша ПЛ на фоне Манхэттена, дроны и "Посейдоны" заваливающие моря гидроакустическими буями. Такое ощущение, что автор клепает такие статьи, чтобы набрать количество необходимых публикаций для аттестации перед защитой очередного научного труда при соискании очередной учёной степени.
    Blue Fox
  7. podgornovea Сегодня, 15:44
    Бред какой! Анаэробные лодки будут гоняться за атомными !???
    Или их будут ставить на путях прохода наших кораблей? Тогда этим спецслужбы должны заинтересоваться - откуда утечка.
    6-8 штук закупят. Значит на дежурстве максимум 2-3 единовременно.
    Датский пролив: Ширина 290 км, Длина 480 км
    Норвежское море Площадь 1,4 млн км
    podgornovea
    1. Fulcrum29 Сегодня, 16:15
      Естественно, будут на пути прохода выходить, а по возможности, и приследовать (не вскрывая собственного местоположения). За анаэробными субмаринами главное достоинство - более низкая шумность, что было подтверждено с ДСЭПЛ класса "Готлэнд", измотавшей американскую АУГ на учениях ещё в прошлом десятилетии. Не забывайте, что в Норвежском море и южнее нашим атамоходам в процессе дальних походов разгоняться до 17 - 20 узлов будет смерти подобно, особенно в военное время..Присутствие мгновенно зафиксируется..
      Fulcrum29
      1. НЕКСУС Сегодня, 17:37
        Цитата: Fulcrum29
        Естественно, будут на пути прохода выходить, а по возможности, и приследовать (не вскрывая собственного местоположения)

        А не запаряться ПЛ с ВНЭУ гоняться за АПЛ,учитывая их сравнительную тихоходность,уважаемый? Это все равно ,что на Оке гоняться за Мерседесом.
        НЕКСУС
  8. NF68 Сегодня, 16:05
    НАТО-овцам в самую пору опять поднять шумиху из за агррессивности этих русских чьи подводные лодки имеют наглость выходить в море и даже в Атлантику.
    NF68
  9. vladimirasha Сегодня, 16:23
    Видно норвежская психбольница еще не открылась .Все психи на месте в эфире.
    vladimirasha
  10. vladimirasha Сегодня, 16:24
    Цитата: Alex_59
    ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН/ПЛАРБ) К-535 «Юрий Долгорукий» (проект 955 «Борей») был вынужден осуществить всплытие в 1 км от Манхэттена в связи с внезапным отказом бортового навигационного комплекса «Симфония-У»
    Т.е. в территориальных водах США всплыл российский боевой корабль с ядерным оружием на борту и всё в порядке? Любопытно. Хотелось бы увидеть фотографии нашей ПЛ на фоне Манхэттена, ни за что не поверю что американцы не отсняли ее и не растиражировали снимки в пропагандистских целях. А также хотелось бы ссылки на серьезные источники и СМИ, типа пресс-службы МО или импортные (можно на английском) что такой факт имел место быть.
    Предполагаю что это лютый фэйк. Флаг ВМФ на К-535 был поднят только в 2013 году, а весь 2012-й лодка проходила испытания и доработки.
    А если бы какая-то АПЛ РФ всплыла в киллометре от Манхэттена это должен был бы быть скандал по масштабам сравнимый с Карибским кризисом. Но в интернете по такому запросу ни фоток, ни статей с серьезным содержимым - тишина невообразимая.
    vladimirasha
  11. vladimirasha Сегодня, 16:25
    может стыдно признаться?
    vladimirasha
  12. podgornovea Сегодня, 16:40
    Цитата: Fulcrum29
    Естественно, будут на пути прохода выходить, а по возможности, и приследовать (не вскрывая собственного местоположения). За анаэробными субмаринами главное достоинство - более низкая шумность, что было подтверждено с ДСЭПЛ класса "Готлэнд", измотавшей американскую АУГ на учениях ещё в прошлом десятилетии. Не забывайте, что в Норвежском море и южнее нашим атамоходам в процессе дальних походов разгоняться до 17 - 20 узлов будет смерти подобно, особенно в военное время..Присутствие мгновенно зафиксируется..


    Ага! Наши подводники такие предсказуемые - всегда одной дорожкой на дежурство выходят! :)))(ну 2-3 максимум)
    Поставил 3 подлодочки дизельные, и они сами к тебе в руки плывут! Лепота! :)))
    Состоящий из 9 модулей топливных элементов электрохимический генератор имеет суммарную мощность 300 кВт (по другим данным зарубежной печати - 800 кВт) и обеспечивает движение ПЛ в подводном положении со скоростью 3 узла в течение 20 суток с показателями шумности ниже уровня естественных шумов моря.

    3 узла Карл!!! ТРИ!!! При чуть большей скорости время подводного плавания (и расстояния) резко сокращаются.

    Задача:
    Дано 3 ДПЛ,
    Датский пролив: Ширина 290 км, Длина 480 км
    Норвежское море Площадь 1,4 млн км.
    Вопрос: С какой скоростью 3 ДПЛ должны "обметать" заданную территорию что бы гарантированно обнаружить выходящую на дежурство АПЛ?
    podgornovea
    1. Nikolay73 Сегодня, 17:53
      ...139200 кв.км, продолжаю думать о финансовой составляющей, хотя, если это тоннель... три лодки идущие параллельным курсом удалением по борту менее 100 км с перекрытием слушают 290 км, (я не в курсе акустического оборудования этих лодок и его возможностей) а три узла, какова скорость течения в том районе? Наши ведь на выходе тоже под 30 узлов идут... возможно в этом что-то есть... плюс авиация, спутники и вспомогательные суда и стационарные системы мониторинга... надо думать, Карл...
      Nikolay73
  13. polkovnik manuch Сегодня, 17:06
    Новость не особо понравилась , супостаты пытаются изменить ситуацию .
    polkovnik manuch
  14. Старый26 Сегодня, 17:33
    Ребята! Что бы хотите. Это очередной шедевр из-под пера Евгения Даманцева...

    Цитата: Антианглосакс
    Да полно инфы. Яндекс в помощь.
    Например: http://dokwar.ru/publ/novosti_i_sobytija/sobytija
    /rossijskaja_podlodka_proekta_955_quot_borej_quot
    _vsplyla_u_mankhehttena/10-1-0-302

    Конечно, конечно. Лодка еще не числящаяся на БД и вряд ли выходящие за пределы пролигона БП всплывает в километре от Нью-Йорка. На "Докваре" перепечатка. И ссылаться на эту перепечатку. как истину в последней инстанции не стоит

    Цитата: rudolff
    Н-да... По качеству подаваемого материала ВО деградирует со скоростью торпеды Шквал.

    Нет, Рудольф, "Шквал" по сравнению со скоростью деградации материала слишком тихоходна
    Старый26
    1. НЕКСУС Сегодня, 17:38
      Цитата: Старый26
      Нет, Рудольф, "Шквал" по сравнению со скоростью деградации материала слишком тихоходна

      Скорее с ПКР Оникс... hi
      НЕКСУС
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