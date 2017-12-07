Стратегическую подводную компоненту СФ планируют «заблокировать» в Норвежском море. Детали «хитрого плана» Осло

Источники информации:

http://bastion-karpenko.ru/212a/

http://militaryrussia.ru/blog/topic-217.html

http://militaryrussia.ru/blog/topic-217.html

Лето 2012 года запомнилось для многочисленных российских и зарубежных интернет-обозревателей беспрецедентными в истории современных подводных флотов случаями с проникновением в ближние противолодочные рубежи США российских подлодок классов "Борей" и "Щука-Б", которые устроили настоящую ломку стереотипов в головах командования ВМС США, а также специалистов-операторов гидроакустических средств субмарин, подлодок и противолодочных самолётов относительно «нулевой» акустической скрытности ракетных подводных крейсеров стратегического назначения ВМФ СССР/России. В частности, ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН/ПЛАРБ) К-535 «Юрий Долгорукий» (проект 955 «Борей») был вынужден осуществить всплытие в 1 км от Манхэттена в связи с внезапным отказом бортового навигационного комплекса «Симфония-У» (или «Скандий», оснащённого гирокорректором). Стоит отметить, что комплекс «Симфония-У» продемонстрировал уникальную точность своей работы ещё в далёком 2002-м году, когда оснащённая им многоцелевая атомная подлодка К-295 «Самара» за 156 часов подводного хода допустила минимальную ошибку определения местоположения всего в 1852 м (10 кабельтовых).Чем был вызван сбой работы «Симфонии», неизвестно, но очевидно одно: ни один гидроакустический комплекс, установленный на штатовские катера и корабли литоральной зоны, а также РГБ, присутствующий в районе Лонг-Айленда, не смог запеленговать гидроакустические волны, исходящие от приближающейся малошумной ПЛАРБ российского флота. Это вовсе не удивительно, поскольку субмарины данного проекта обладают уровнем акустической скрытности, сравнимым или даже превосходящим аналогичные показатели у многоцелевых ракетных подводных крейсеров пр. 885 «Ясень». Связано это с наличием у «Бореев» водомётного движителя, усовершенствованной конструкции амортизационных узлов, представленных вибропоглощающими слоистыми балками и пиллерсами, а также использованием современных звукопоглощающих материалов корпуса на основе резиновых покрытий. Всё это снижает уровень шумности подлодок проекта 855 «Ясень» до 45 — 55 дБ, что на 15 дБ ниже, чем у пр. 971 «Щука-Б». Также очевиден тот факт, что в территориальных водах США подлодка двигалась на скорости 3-5 узлов, а противолодочные средства США совершенно не предполагали такого развития событий.Некоторые источники (включая newsland.com), ссылаясь на штатовские средства массовой информации, не указывают, какой именно борт пр. 955 «Борей» подходил к американскому побережью, но отталкиваясь от того, что завершающую фазу испытаний в этот момент проходил лишь РПКСН К-535 «Юрий Долгорукий», крейсер К-550 «Александр Невский» не мог находится в Северной Атлантике. Его БРЭО, энергетическая установка и навигационный комплекс начали проходить испытания лишь в 2011 году, в то время как «Юрий Долгорукий» тестируется с 2009 года. Данные об инциденте с проникновением «Борея» вглубь противолодочных рубежей американского флота не являются единственными за последние годы.Так, к примеру, в августе того же года, по данным издания Freebeacon.com со ссылкой на представителей ВМС США малошумная российская многоцелевая подлодка пр. 971 «Щука-Б» (класс «Акула») была чудом обнаружена в водах Мексиканского залива. При этом, за минимальными акустическими шумами от подлодки американские средства контроля наблюдали на протяжении нескольких недель, но не могли идентифицировать источник. Модернизированные субмарины этого же класса «Improved Akula» не раз обнаруживались паре-тройке сотен километров от американского побережья и в 2009 году, что в нашем Минобороны преподнесли в качестве должного ответа на действия американского подводного флота у наших берегов. Об этом сообщил ресурс versia.ru со ссылкой на оборонное ведомство России и центральные телеканалы США.После инцидентов с "Бореем" и "Щуками-Б" прошло уже более 5 лет и противолодочная концепция ВМС США в Северной Атлантике коренным образом изменилась. Начиная с 2013 года на вооружение Военно-морских сил начали поступать дальние противолодочные самолёты нового поколения P-8A «Poseidon», количество которых к середине 2018 года достигло 51 ед.! Данные машины, в сравнении с наиболее массовыми патрульными самолётами флотов государств-членов НАТО P-3C «Orion» разных модификаций, имеют массу лётно-технических и технологических преимуществ, выраженных в оперативности прибытия на условный морской/океанский театр военных действий, а также в многократном расширении возможностей ведения радиоэлектронной и оптико-электронной разведки не только по надводным целям, но и по береговым объектам.Во-первых, построенный на базе реактивного авиалайнера «Boeing 737-300» противолодочный самолёт обладает крейсерской скоростью 815 и максимальной — порядка 920 км/ч, что позволяет «Посейдону» прибывать в зону несения боевого дежурства в 1,35 раза быстрее, «Ориона». Соответственно, на 35% сокращается время, необходимо на расстановку определённого количества радиогидроакустических буёв (sonobuoy) AN/SSQ-125 MAC, AN/SSQ-53, AN/SSQ-62D/E DICASS и AN/SSQ-101B ADAR. Данные РГБ отличаются огромным суммарным спектром режимов работы (активный, акивно-пассивный, пассивный, а также вышеуказанные режимы с различными типами излучаемого акустического сигнала, отличающимися частотой и интенсивностью). Гидрофоны данных РГБ обладают диапазоном работы от 5-10 Гц до 2,4 — 20 кГц, что охватывает практически весь необходимый спектр гидроакустических шумов, исходящих от подвижных механизмов энергетических установок и движителей надводных кораблей, подлодок (включая явление кавитации). Пусковой контейнер P-8A вмещает до 120 радиогидроакустических буёв в различном соотношении; расположен за центропланом противолодочника.Более того, в прибрежной зоне США регулярно увеличивается количество оперирующих многоцелевых литоральных боевых кораблей класса LCS-1 «Freedom», на борту которых размещаются беспилотные подводные комплексы — «противоминные охотники» AN/VLD-1(V)1, представленные головными полупогруженными дизельными аппаратами RMV с буксируемым гидроакустическим комплексом AN/AQS-20A. Несмотря на то, что комплекс изначально адаптирован для выполнения «противоминного дежурства», наличие на вспомогательном аппарате AN/AQS-20A сразу трёх гидроакустических комплексов, способных работать в пассивном режиме, даёт возможность пеленговать близко проходящие подводные лодки противника. Но если прибрежная зона Восточного побережья США достаточно плотно прикрыта различными средствами гидроакустической разведки, размещёнными на подводных и надводных носителях, а также патрульной авиации, то ситуация в Северной Атлантике, особенно в районе Датского пролива и Норвежского моря обстоит совершенно по-другому. А именно этот участок является основным океанским узлом выхода многоцелевых российских ПЛАРК пр. 971 «Щука-Б», 941А «Антей» и 885 «Ясень» на рубежи пуска СКР 3М14Т «Калибр-ПЛ» по стратегически важным объектам США, расположенным на Восточном побережье США, а также по находящимся в Атлантическом океане авианосным ударным группировкам ВМС США.Дело в том, что в районе Датского пролива, а также Северного, Норвежского и Гренландского морей куда более заметно проявляется воздействие Исландского минимума (области пониженного давления над Северной Атлантикой), который приносит с юго-запада массу циклонов, вызывающих многодневные штормы с ураганным ветром. Как следствие, гидрологическая обстановка заметно ухудшается, равно как дальность обнаружения подводных лодок противника посредством РГБ, а также гидроакустических станций субмарин и надводных кораблей. Наиболее вольготно в данной обстановке будут себя чувствовать экипажи сверхмалошумных дизель-электрических и анаэробных дизель-стерлинг электрических подводных лодок, обладающих уровнем акустической шумности менее 40 дБ. Именно на это и сориентировалось оборонное ведомство Норвегии при разработке долгосрочной перспективы обновления подводной компоненты флота.Так, 4 декабря 2017 года, британское издание www.janes.com со ссылкой на журналиста подразделения «Jane`s Navy International» Ричарда Скотта, опубликовало статью о принятии Правительством Норвегии решения о запуске военно-технического сотрудничества с ФРГ. При этом, основной упор был сделан на взаимодействие по линии военно-морских технологий, в частности, — на закупку модернизированных анаэробных дизель-электрических субмарин Type 212C/D. Такая «внутринатовская» сделка будет крайне выгодна как ВМС Норвегии, которые смогут заменить новыми субмаринами «древние» дизель-электрические подлодки класса «Ula», так и немецкой судостроительной компании «ThyssenKrupp Marine Systems» (TKMS), которая получит солидный заказ на 6 — 8 «Type 212C/D» стоимостью более 8 — 9 млрд. долларов. Достаточно важным моментом грядущего контракта является то, что норвежский флот получит полноценную усовершенствованную модификацию «Типа 212А», которая пройдёт полноценное размагничивание корпуса, способное в сотни раз снизить возможность обнаружения присутствия подлодки посредством детекторов магнитных аномалий, установленных на дальние противолодочные самолёты Ил-38Н и/или Ту-142М3.Запеленговать подлодки «Type 214 C/D» в районе Шпицбергена и северо-восточной части Норвегии в сложных метеорологических условиях нашим противолодочным средствам будет крайне затруднительно уже на дистанции 10 — 15 км, ведь их шумность при нормальной гидрологической обстановке едва достигает 35 дБ. Следовательно, командование Объединённых Военно-морских сил НАТО может использовать их в качестве удобного и эффективного инструмента для блокирования наших ПЛАРК и РПКСН в западной части Норвежского и Гренландского морей. Вести скрытое преследование наших атомных подводных крейсеров с уровнем шумности порядка 45 — 50 дБ более тихим немецким «Type 212C/D» будет значительно проще, нежели, к примеру, британским МАПЛ класса «Astute» или штатовским субмаринам класса «Virginia».Ввиду оснащения усовершенствованного 212-го типа воздухонезависимой энергетической установкой типа AIP на базе электрохимического генератора, представленного 306-киловаттным 9-модульным водородным топливным блоком, выдающим необходимое питание для 288 серебряно-цинковых аккумуляторных элемента, экипаж может оставаться под водой на протяжении 2 — 3 недель, без необходимости выхода на небезопасный режим РДП, из-за которого подлодка может быть мгновенно обнаружена посредством РЛС, приданной радиотехническому комплексу «Новелла-П-38» или 30-кратному турельному оптико-электронному комплексу, способному работать в оптико-электронном и тепловизионном каналах визирования. Данное оборудование находится на борту противолодочных самолётов Ил-38Н.Если же в районе северного побережья Норвегии (западная часть Баренцева моря) подниматься на поверхность норвежские анаэробные подлодки не смогут ввиду частичного контроля надводного пространства силами Северного флота ВМФ РФ, то выполнять данную процедуру (для подзарядки аккумуляторов от дизель-генератора) в Норвежском море будет значительно проще, поскольку этот район со 100%-й вероятностью будет представлять собой надводную и воздушно-космическую зону «A2/AD», перекрытую средствами ПВО-ПРО пары-тройки американских АУГ. Переломить ситуацию с господством «тихих» подлодок «Type 212C/D» Северной Атлантике могли бы перспективные анаэробные варианты неатомных подводных лодок пр. 677 «Лада», оснащённые уникальной воздухонезависимой энергетической установкой, позволяющей генерировать водород посредством риформинга дизельного топлива.Но даже в том случае, если в ближайшие 3-5 лет специалисты «ЦКБ МТ «Рубин» всё же смогут создать и окончательно довести до ума перспективную ЭУ, топливом для которой станет то же дизельное, что и для дизель-генератора, используемого в режиме РДП, расчётная дальность которой в 800 — 1200 морских миль вряд ли даст возможность сыграть в «кошки-мышки» с норвежскими «Type 212C/D» у берегов Исландии, поскольку потребуется хотя бы одно всплытие для подзарядки аккумуляторов с помощью ДГ-установки. В условиях господства противника такая акция может стать смертельно опасной. В западной части Баренцева моря и «Лады» и старые-добрые «Варшавянки/Палтусы» смогут удерживать подводное господство, с возможностью оперирования и возврата без необходимости выхода режим РДП, ведь расстояние, к примеру, до острова Медвежий составляет не более 700-720 км. Что же касается «прорыва» противолодочного «заслона», сформированного обновлённым подводным флотом ВМС Норвегии, то здесь останется понадеяться, что модернизированные МАПЛ «Ясень-М» получат водомётный движитель, после чего смогут хоть немного соперничать с германскими «воздухонезависимыми охотниками».