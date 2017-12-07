7 декабря – День инженерно-авиационной службы Военно-воздушных сил

По материалам из открытых источников

7 декабря в нашей стране традиционно отмечается День инженерно-авиационной службы Военно-воздушных сил ВКС России. В 2016 году данная служба отметила свой столетний юбилей. Несмотря на тот факт, что эта дата не входит в число официальных праздников, отмечаемых в Вооруженных силах РФ, специалисты инженерно-авиационной службы отмечают свой праздник ежегодно в день создания этой службы – 7 декабря 1916 года, с привязкой к нашей истории и дате ее возникновения.Для вооруженных сил временем проверки на практике новых образцов военной техники, теорий, вооружений и даже новых родов войск является война. Не стала исключением из данного правила и Первая мировая, которая дала путевку в жизнь новому роду войск – боевой авиации. Первые аэропланы стремительно ворвались на поля сражений, доказав военным свои возможности и посулив еще больший потенциал в будущем, прочно заняв свое место среди других родов и видов войск.Тогда же в начале XX века и сформировалась структура военно-воздушных сил, которая включала в себя не только летный состав, но и жизненно необходимый инженерно-технический персонал, который обслуживал и обеспечивал возможность эффективного использования военных летательных аппаратов. Появление в России в 1912 году в структуре военной авиации должностей мотористов, а затем и присвоение им воинских званий в начале Первой мировой войны дало толчок тому, что уже 7 декабря 1916 года была сформирована отдельная служба. Первоначально данную службу называли технико-эксплуатационной. Основной задачей мотористов было техническое обеспечение полетов.Техническая служба, которая стала прообразом инженерно-авиационной службы (ИАС), первоначально состояла из механика отряда, двух старших мотористов и обычных мотористов. При этом каждый моторист подчинялся непосредственно летчику и занимался подготовкой закрепленного за ним самолета к полету. Помимо них в авиаотряды входила также специальная хозяйственная команда, которая являлась прообразом современных авиационных тыловых частей.Стоит отметить, что к моменту начала Первой мировой войны в русской армии уже насчитывалось 263 самолета, которые были сгруппированы в 39 отрядов. Обслуживанием данных отрядов занимался личный состав 6 рот, каждая из которых обслуживала от 4 до 7 отрядов. Помимо этого отряды, которые с 1914 по 1917 год вооружались российскими бомбардировщиками «Илья Муромец», были сведены в эскадры. В дальнейшем, несмотря на гражданскую войну и ее последствия, структура и количество авиационных частей только увеличивалось, неоднократно при этом изменяясь.К сентябрю 1939 года, когда началась уже Вторая мировая война, роль авиации в боевых действиях возросла многократно, иногда именно она играла ключевую роль в сражениях. Именно авиация заставит солдат воющих сторон с опаской всматриваться в небо, мечтая иногда о плохих метеоусловиях, именно авиация положит конец господству на море линейных кораблей, именно авиация будет наносить удары по коммуникациям, скоплениям живой силы и техники противника, складам и базам как вблизи линии фронта, так и в глубоком тылу, где ее мишенями станут еще и промышленные объекты.С началом Великой Отечественной войны в июне 1941 года перед ИАС встали довольно сложные задачи, которые касались в том числе освоения новых моделей самолетов, которые массово начинали поступать на вооружение ВВС РККА, а также их ремонта в результате полученных в боях повреждений. Уже в 1941 году были введены специальные должности заместителя старшего инженера полка по войсковому ремонту, а также инженера по радио. А в 1942 году в состав авиаполка была включена подвижная авиаремонтная мастерская (ПАРМ). Также в ВВС было образовано управление полевого ремонта. Главные инженеры воздушных полков, дивизий, корпусов и армий наделялись правами заместителей командиров по ИАС. При этом в Главном штабе ВВС было образовано Главное управлении инженерно-авиационной службы. Все эти изменения являлись наглядным подтверждением возросшего значения ИАС в боевой деятельности военно-воздушных сил Советского Союза.Уже после завершения войны тема тесной связи между летным составом и специалистами инженерно-авиационной службы нашла свое отражение в искусстве. Яркими примерами стали по-настоящему культовые художественные фильмы о Великой Отечественной войне «В бой идут одни старики» и «Хроники пикирующего бомбардировщика». А роль механика Макарыча в фильме «В бой идут одни старики» в исполнении актера Алексея Макаровича Смирнова стала одной из лучших в его карьере. Фильм полюбился огромному количеству зрителей и остается популярным и сегодня, в 2009 году его даже полностью колоризировали и отреставрировали (оригинал был снят на черно-белую пленку), при этом в картину ничего не добавлялось и ничего не убиралось.После завершения Великой Отечественной войны работы у специалистов ИАС не уменьшилось. Более того авиационные части начали постепенный переход на новую реактивную боевую технику, начиналась эра реактивной авиации. Активно шел процесс ее внедрения, подготовки и освоения. Освоение реактивной техники требовало повышения квалификации не только летчиков, но и всего инженерно-технического персонала, который занимался подготовкой ее к эксплуатации, создания новых условий технической эксплуатации и базирования авиационной техники.С 1916 года прошло уже более 100 лет, но функционирование военно-космических сил России все также невозможно себе представить без наличия развитой системы технического обслуживания состоящей на вооружении техники. Данная работа сегодня успешно решается специалистами ИАС, отмечает официальный сайт Минобороны России. Более того сегодня в состав специалистов ИАС входит не только наземный персонал (специалисты технической эксплуатации авиационных двигателей, планера самолетов/вертолетов и их систем, различного радиоэлектронного и авиационного оборудования, авиационного вооружения), но и члены летных экипажей авиационной техники. Речь идет о бортовых техниках, бортинженерах, радистах, инженерах по десантно-транспортному оборудованию.Сегодня основная задача специалистов ИАС заключается в поддержании самолетов и вертолетов российских вооруженных сил в исправном, готовом к выполнению различных летных заданий состоянии. Такая подготовленность техники достигается путем проведения повседневных плановых работ большого количества техников, инженеров и механиков. Подготовкой офицеров ИАС занимается сегодня Военный учебно-научный центр ВВС «Военно-воздушная академия имени Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина», расположенный в Воронеже.Помимо задач, которые касаются обслуживания и подготовки авиационной техники на аэродромах, офицеры инженерно-авиационной службы принимают непосредственное активное участие во всех этапах жизненного цикла летательных аппаратов, начиная от задания требований на научно-исследовательскую работу и заканчивая утилизацией старых образцов боевой авиационной техники. К примеру, специалисты научно-исследовательских организаций ВВС занимаются формулированием параметров будущих боевых летательных аппаратов (внешнего вида и их летно-технических характеристик), исходя из анализа имеющихся угроз, а также реализуемости на практике предъявляемых требований (с учетом достигнутого уровня научно-технического прогресса).Поставка всей новой авиатехники в состав авиационных частей ВКС России начинается сегодня с комплексного приема боевых самолетов и вертолетов, который проводится представителями именно инженерно-авиационной службы. В последнее время они принимают около 100 единиц новой авиационной техники в год, включая фронтовые бомбардировщики Су-34, истребители Су-35С и Су-30СМ, ударные вертолеты Ка-52, Ми-28Н и Ми-35М, а также транспортно-боевые вертолеты Ми-8 различных модификаций (в том числе арктических) и транспортные вертолеты Ми-26Т.7 декабря в День инженерно-авиационной службы ВВС коллектив «Военного обозрения» поздравляет всех военнослужащих как бывших, так и действующих, имеющих отношение к этой военной профессии, в особенности ветеранов Великой Отечественной войны, с их профессиональным праздником.