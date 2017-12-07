Американский гнет сирийцев не спасет

В оборонном ведомстве США в очередной раз подтвердили, что не собираются отправлять военнослужащих из Сирии. Более того, по данным арабских СМИ, в планах американского правительства нарастить военное присутствие. Насколько данная мера оправдана, ведомо только Вашингтону. Сегодня сирийские военные и без внешней помощи демонстрируют впечатляющие успехи. Причем как на поле боя в долине Евфрата, так и в освобожденных кварталах, где совместно с местными органами власти мирному населению оказывается гуманитарная помощь.Американская пресса буквально растиражировала недавнее заявление пресс-секретаря Пентагона Пэхона. Официальный представитель оборонного ведомства США заявил, что вооруженные силы США останутся в Сирии на неопределенный срок. В целом же пребывание иностранных военных в Сирии не ограничивается временными рамками и зависит «от обстановки на местах». Дескать, это связано с тем, чтобы не дать ИГИЛ снова окрепнуть, - в Вашингтоне просто не могут этого допустить.Интернет-издание Великобритании «Dailymail», опубликовавшее заявление Пэхона одним из первых, говоря о численности находящихся в Сирии военнослужащих, приводит цифру в 2 тысячи человек. Именно столько американцев, по версии Пентагона, оказывает поддержку международной коалиции в борьбе с террористическими группировками.Однако есть данные, что их количество может значительно возрасти. То ли американское руководство не удовлетворено эффективностью работы находящихся в Сирии инструкторов, то ли считает их количество недостаточным, но в ближайшее время в арабскую республику отправится очередная партия солдат США. И скорее всего не одна.В начале декабря новостной канал «Аlmayadeen» со ссылкой на иранского советника по международным делам Али Акбар Велаяти сообщал о наличии у Соединенных Штатов 12 баз на территории арабской республики и увеличении в краткосрочной перспективе вооруженного контингента до 10 тысяч человек.Насколько оправдана данная мера ведомо только Соединенным Штатам. Пока что сирийцы и без внешней помощи демонстрируют впечатляющие успехи как на поле боя, так и в освобожденных кварталах.Сегодня правительственные войска одержали еще одну значимую победу: западный берег Евфрата успешно зачищен от боевиков «Исламского государства». Во многом это заслуга принадлежит отрядам дивизии «Силы Тигра» и российской авиации. Благодаря слаженным действиям союзников боевики разгромлены, а оба берега реки находятся в полной безопасности.Теперь на освобожденной территории в провинции Дейр-эз-Зор начинается полноценный процесс возвращения к мирной жизни, который, в первую очередь, будет заключаться в разминировании жилых кварталов и восстановлении социальной инфраструктуры. Только после полного очищения территории от взрывоопасных предметов и решения проблем с водой и электричеством в дома cмогут вернуться законные хозяева.Такая помощь уже оказывается на востоке окрестностей Дейр-эз-Зора силами Комитета по управлению восточными территориями Евфрата и Объединенного оперативного штаба. В состав этих формирований вошли правительственные подразделения, а также бедуины и курды, заключившие на днях соглашение с российскими военнослужащими.Предполагается, что по примеру восточных районов и на противоположном берегу вскоре появятся местные органы власти, которые при поддержке Дамаска и Москвы окажут всестороннюю помощь населению.На этом примере гуманитарной деятельности России и ее союзников, действия западного альянса являются бесполезными. Та масштабная военная кампания, которую сегодня развернули силы международной коалиции на территории арабской республики, не соответствует интересам рядовых сирийцев.Здесь уместно вспомнить известную пословицу, которую иногда приписывают Черчиллю: «У нас нет ни постоянных врагов, ни постоянных друзей, у нас есть только постоянные интересы...».