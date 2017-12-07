«…Радость полетов – это жизнь, настоящая жизнь»

В Краснодарском крае, в живописном поселке Мостовском, свои последние годы прожила легендарная женщина, летчик-испытатель первого класса Марина Лаврентьевна Попович (Васильева), которую прозвали «Мадам МИГ». Теперь ее именем будет названа одна из улиц в этом поселке. А похоронили Марину Лаврентьевну 4 декабря в Московской области, в Мытищах. Торжественно проводили оружейным салютом…Среди ее заслуг – шесть тысяч часов налета, полеты на 40 типах воздушных судов, 102 мировых рекорда, 10 из которых – на самолете АН-22. В 1967 году она, единственная среди советских женщин, преодолела звуковой барьер на реактивном самолете МИГ-21. Тогда Марина Попович побила рекорд американской летчицы Жаклин Кокран, за что и получила свое прозвище – «Мадам МИГ». В последние годы писала книги, состояла в Союзе писателей России. Стала автором сценариев к фильмам «Небо со мной» и «Букет фиалок».Марина Лаврентьевна Васильева родилась в деревне Самусенки Смоленской области. С раннего детства ей приходилось много работать – после того, как умерла ее старшая сестра, Марина осталась за старшую в многодетном семействе. У девочки были способности к музыке. Возможно, она бы и стала музыкантом, но…Началась Великая Отечественная война. Ребятам пришлось прятаться от бомбардировок. Глубокое впечатление на девочку произвел случай, когда в небе был подбит фашистами советский самолет. Летчик пытался выпрыгнуть, но был убит в воздухе. После этого у Марины зародилась мечта – стать летчицей.Семья эвакуировалась в Новосибирск. Там Марина после школы поступила в Новосибирский авиационный техникум. В самолете девочка из-за своего невысокого роста не доставала до педалей – пришлось выполнять специальные упражнения. Своего она добилась, после чего смогла пойти в аэроклуб. Прыгала с парашютом, а затем стала летчицей - спортсменкой ДОСААФ.Однако Марине хотелось стать военным летчиком. Казалось бы, во время Великой Отечественной войны «Ночные ведьмы» проявляли такой героизм, который был под стать не каждому мужчине. И это, по идее, должно было бы решить однозначно вопрос об участии женщин в авиации (в том числе, и военной). Однако Марине, к сожалению, пришлось столкнуться с проявлениями бюрократии и косного мышления – ей многократно говорили: «Это не женское дело». А пробить эту стену – порой тяжелее, чем справиться с самой тяжелой машиной…Марина поехала в Москву, долго добивалась приема у маршала Климента Ворошилова. Порой приходилось ночевать в парке на скамейке. Но девушка своего достигла – Ворошилов принял ее и выдал документ, в котором попросил «в порядке исключения» принять ее в Саранское летное училище. Это учебное заведение Марина окончила с красным дипломом. Сначала она работала летчиком-инструктором, затем – летала в Центральном аэроклубе имени Чкалова в Москве.В 1962 году Марина, закончившая Ленинградскую академию гражданской авиации и вышедшая к тому времени замуж за космонавта Павла Поповича, пыталась сама стать космонавтом. К сожалению, медкомиссия ее отсеяла.В 1963 году Попович приняла решение – стать летчиком-испытателем. Она имела звание старшего лейтенанта запаса, освоила пять видов самолетов. Но ей снова пришлось преодолевать многочисленные бюрократические барьеры на этом пути. И она снова добилась своего.В 1965 году Марина испытывала самолет-разведчик ЯК-25РВ. Там произошла нештатная ситуация, чуть было не стоившая ей жизни. Почувствовав кислородное голодание, она попыталась привести в действие аварийную кислородную систему. Но система не сработала, и летчица потеряла сознание. Самолет начал падать. Марине все-таки удалось его посадить. В результате в конструкцию самолета были внесены изменения, а Марина Лаврентьевна Попович была представлена к званию Героя Советского Союза.Казалось бы, ее жизнь была триумфом, но однажды, после одного из рискованных полетов, ее уволили - только за то, что женщина… Потом были два страшных года жизни без неба, по которому она очень тосковала. В этой ситуации летчицу спас авиаконструктор Олег Антонов. Он пригласил ее работать в свое опытно-конструкторское бюро. Попович, не раздумывая, сразу же согласилась. Вскоре она снова начала летать. Кроме того, Антонов поручил ей создание отряда женщин-авиаторов.В 1980-е годы Марина развелась с первым мужем – он не выдержал того факта, что жена полностью посвящает себя авиации. Вскоре она вновь вышла замуж – за Бориса Жихорева, замначальника штаба авиации сухопутных войск. Супруги были соавторами нескольких книг.В предисловии к одной из ее книг под названием «Я – летчик!» Жихорев написал такие слова: «».В последние годы жизни Марина Лаврентьевна занимала активную гражданскую позицию, состояла в КПРФ и Союзе советских офицеров. Интересовалась уфологией. Скончалась она 30 ноября.», - так написала она в книге «Я – летчик!» Своей счастливой и героической жизнью она доказала правоту своих слов.