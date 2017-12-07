Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля

Я полагаю, настал момент для признания Иерусалима израильской столицей. Ранее президенты США только в ходе своих предвыборных кампаний обещали это сделать, в итоге не выполняя обещаний. Я сегодня выполняю своё обещание. Это является признанием реального положения дел.

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о признании Вашингтоном Иерусалима в качестве столицы Израиля. Из заявления Трампа по этому поводу:Теперь в Штатах рассматривается процесс переноса посольства из Тель-Авива в Иерусалим.На самом деле, документ о переносе американского посольства был подготовлен и принят Конгрессом США ещё в 1995 году. Однако закон до сих пор не был реализован, так как предыдущие президенты Соединённых Штатов старались обойти вниманием столь острый вопрос. Трамп остроты вопроса не увидел.Политологи, комментируя решение Трампа, сходятся во мнении о том, что в нём здесь сыграла жилка шоумена, который не просчитал всех возможных последствий как для американских дипломатов, так и для самого Израиля.На фоне заявления Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля в Госдепе выступили с предупреждением о том, что в ближайшее время по всему миру резко возрастает опасность террористических актов в первую очередь в отношении американских граждан.В этот момент восемь членов Совета безопасности ООН потребовали созвать экстренное заседание в связи с ситуацией. Среди них - и два постоянных. Список: Египет, Франция, Боливия, Италия, Британия, Сенегал, Швеция, Уругвай.