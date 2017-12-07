12:20 07 декабря

Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о признании Вашингтоном Иерусалима в качестве столицы Израиля. Из заявления Трампа по этому поводу:
Я полагаю, настал момент для признания Иерусалима израильской столицей. Ранее президенты США только в ходе своих предвыборных кампаний обещали это сделать, в итоге не выполняя обещаний. Я сегодня выполняю своё обещание. Это является признанием реального положения дел.


Теперь в Штатах рассматривается процесс переноса посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

На самом деле, документ о переносе американского посольства был подготовлен и принят Конгрессом США ещё в 1995 году. Однако закон до сих пор не был реализован, так как предыдущие президенты Соединённых Штатов старались обойти вниманием столь острый вопрос. Трамп остроты вопроса не увидел.


Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля


Политологи, комментируя решение Трампа, сходятся во мнении о том, что в нём здесь сыграла жилка шоумена, который не просчитал всех возможных последствий как для американских дипломатов, так и для самого Израиля.

На фоне заявления Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля в Госдепе выступили с предупреждением о том, что в ближайшее время по всему миру резко возрастает опасность террористических актов в первую очередь в отношении американских граждан.

В этот момент восемь членов Совета безопасности ООН потребовали созвать экстренное заседание в связи с ситуацией. Среди них - и два постоянных. Список: Египет, Франция, Боливия, Италия, Британия, Сенегал, Швеция, Уругвай.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 64

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  1. 210окв Сегодня, 05:53
    Ох нифига се...Великое событие.. belay Ни холодно,ни жарко...Однако арабов он подставил...
    210окв
    1. Uncle Lee Сегодня, 05:57
      Зато у Израиля счастье - со столицей помогли определиться ! drinks
      Uncle Lee
      1. Тралл Сегодня, 06:02
        Блин, хоть бы Трамп не перенес столицу Беларуси в Бобруйск. Хоть бы хоть бы smile
        Тралл
        1. Uncle Lee Сегодня, 06:10
          Не боись ! stop Бацка не захочет - никто не перенесет ! angry
          Uncle Lee
          1. Shurik70 Сегодня, 07:32
            А самим евреям смешно или по-барабану от этого заявления?
            Shurik70
            1. bulvas Сегодня, 09:50
              Решение может вызвать серьезные события

              Арабы и другие мусульмане могут сильно возмутится,
              может завариться густая каша и США опять полезут на БВ "наводить порядок"

              Трамп в очередной раз пытается переключить внимание со своей персоны
              bulvas
              1. Татьяна Сегодня, 10:05
                Shurik70
                А самим евреям смешно или по-барабану от этого заявления?
                Пользователи евреи придут на страницу - подробно всё расскажут!

                А вообще, согласно официальным данным, главным политическим центром страны является древний Иерусалим. Но в нём расположены только правительство и религиозные центры. Остальные же отрасли человеческой деятельности (культура, образование, бизнес, развлечения, торговля) концентрируются в Тель-Авиве. Это молодой город с особенным колоритом и непревзойдённым шармом.
                С военно-политической точки зрения признание Вашингтоном столицей Израиля Иерусалим означает в первую очередь то, что именно сейчас вокруг Иерусалима, по мнению "партии войны" в Вашингтоне, а может быть и в самом Израиле, необходимо срочно перенести и усилить всю военно-стратегическую и оборонительную логистическую мощь ВС Израиля.
                Именно с этих позиций нужно рассматривать решение Трампа как угрозу со стороны руководства Израиля под эгидой США и Коллективного Запада в отношении палестинцев и Сирии и, видимо, Ирана.
                Татьяна
            2. Комментарий был удален.
          2. Nikolaevich I Сегодня, 10:58
            Цитата: Uncle Lee
            Бацка не захочет - никто не перенесет !

            Лукашенко не против столицу в Москву перенести.... wink
            Nikolaevich I
        2. Orionvit Сегодня, 07:53
          Цитата: Тралл
          Блин, хоть бы Трамп не перенес столицу Беларуси в Бобруйск

          "При слове "Бобруйск", собрание болезненно застонало. Все соглашались ехать в Бобруйск хоть сейчас. Бобруйск считался прекрасным, высококультурным местом."
          Ильф и Петров. "Золотой телёнок".
          Orionvit
      2. хрыч Сегодня, 06:07
        Цитата: Uncle Lee
        Зато у Израиля счастье

        Это начало конца am
        хрыч
        1. 210окв Сегодня, 06:15
          Какого конца? wassat Да ладно!Скоро будет век как они за Иерусалим с арабами бодаются..И это только начало.Но не конца.
          Цитата: хрыч
          Цитата: Uncle Lee
          Зато у Израиля счастье

          Это начало конца am
          210окв
          1. voyaka uh Сегодня, 10:34
            "Какого конца? wassat"////

            Может, конца хрыча? belay Наболело у человека.
            voyaka uh
            1. хрыч Сегодня, 11:30
              Цитата: voyaka uh
              Может, конца хрыча? Наболело у человека.

              О, нет мне плевать на ваше незаконное государственное образование laughing И на вашу бестолковую пустыню Негев и даже на город Элию Капитолину, которую в Средние века объявили Иерусалимом wassat Не имеющую отношения ни к Ветхозаветным и даже Новозаветным событиям laughing Меня не волнуют миллионы людей, которых на неподтвержденных сказках с говорящими кустами загнали в пустыню воевать за британскую собственность - Суэцкий канал и скважины БВ. Меня волнует Сирия, где интересы РФ, меньше Ливан и Ирак, где в отличии от вас сосредоточено культурное наследие человечества, подтвержденное археологией, клинописью и античным хроникам. Вы пользовались религиозными противоречиями суннитов, шиитов, алавитов, исмаилитов, христиан и пр. Пользовались этническими противоречиями тюрок, арабов, арийцев и пр. А сейчас все дружно помирятся, ибо Элия Капитолина, конечно Лжеиерусалим, к нему никакого отношения не имеет, кроме обозвания Императором Константином, но для ислама это имеет значение, что признало и Юнеско. Помирятся и видимо вам придется туго. В отличии от арабо-израильских войн, они получили современные образцы оружия и создали приличную армию, а также к ним присоединятся десятки миллионов тюрок и десятки миллионов индо-европейцев (в частности Иран и Пакистан). А мы будем поставлять всем оружие и поржем wassat
              хрыч
              1. Shahno Сегодня, 11:41
                Тогда выскажите свою точку зрения по поводу раскопок в городе Давида. Про артефакты времен первого храма.. А заодно и про то, в каком городе правил Соломон? Вы археолог....?
                Ну подумаешь столица мира,это наша столица. И это начали признавать. А вы не обращайте внимания... Потому что это не Иерусалим, по вашему, так ведь.
                Shahno
                1. хрыч Сегодня, 12:08
                  Цитата: Shahno
                  по поводу раскопок в городе Давида

                  Ни Геродот, ни Плутарх, ни клинописи БВ, ни стелы Египта к сожалению не подтверждают существование Давида, Соломона, Авессалома и пр. Если библия сносно описывает народы и государства, типа Египта, Вавилона, Империи Хеттов и Персов, но совершенно дает левые имена правителей, а еще старается вообще не называть имен, типа Фараон, Цари и пр. Элия Капитолина построена римлянами через 100 лет после евангельских событий, как типичный римский город, создали каменоломни, где брался строительный материал, как при строительстве всех римских городов. Дальше Константин, а верней его мама Лена уже еще через 200 лет, а от евангельских событий через 300 лет переименовали город, якобы нашли гроб, крест, дары волхвов и пр. Напомню, прошло 300 лет. Дальше Ислам, Халифат, Крестовые походы, османы и прочие приватизационные мероприятия по переделу земель Римской Империи. Что ныне зовется старым городом - римские улочки Элиии, по которым Спаситель ходить не мог, несмотря на болтовню экскурсоводов. laughing Поэтому география местности совсем никак не соответствует библейским описаниям laughing Короче сплошное и неприкрытое, даже недалекое вранье. А ислам, да реально связан с этим городом, как архитектурно и пр. Что Юнеско просто констатировало и нечего на него обижаться, это серьезная организация и мифы аврамических религий, с говорящими кустами их не волнуют laughing
                  хрыч
            2. Комментарий был удален.
          2. Ныробский Сегодня, 10:38
            Цитата: 210окв
            Какого конца? wassat Да ладно!Скоро будет век как они за Иерусалим с арабами бодаются..И это только начало.Но не конца.
            Цитата: хрыч
            Цитата: Uncle Lee
            Зато у Израиля счастье

            Это начало конца am

            Какой век? Израиль нарисовался на карте мира после 1947 года. Лучше вспомните крестовые походы ко гробу господню начавшиеся с 1095 года. Хотя в текущей ситуации это уже не столь важно. Трамп открыл ящик пандоры и теперь надо ожидать большой крови и обострения ситуации на Б.Востоке. То, что Беньямин Нетаньяху призвал другие страны последовать примеру США говорит о том, что сыграла не "жилка шоумена" Трампа, а о том, что есть реальный совместный план Израиля и США по препятствованию установления мира в регионе.
            Политологи, комментируя решение Трампа, сходятся во мнении о том, что в нём здесь сыграла жилка шоумена, который не просчитал всех возможных последствий как для американских дипломатов, так и для самого Израиля.
            Ныробский
      3. Водоплавающий Сегодня, 09:01
        Разве столица у них не Биробиджан?
        Водоплавающий
    2. сибиралт Сегодня, 06:26
      Похоже решению Трампа поспособствовал его еврейский зять. lol Теперь в Израиле две столицы!
      сибиралт
      1. Maksus Сегодня, 06:39
        Да вроде одна была, одна и осталась.
        Maksus
    3. Ширьонай Сегодня, 07:06
      Трамп великий президент , особенно на фоне одного из худших президентов в истории США Барака Хуссейна Обамы. Придет время- и в Израиле будут называть улицы именем президента Трампа.
      Ширьонай
      1. мыслитель Сегодня, 08:23
        А чего ждать, надо же как-то отблагодарить yes
        Президент Израиля Реувен Ривлин назвал заявление своего американского коллеги Дональда Трампа по поводу Иерусалима лучшим подарком к предстоящему 70-летию страны.
        мыслитель
      2. Ванёк Сегодня, 09:41
        Цитата: Ширьонай
        в Израиле


        - Пусть лучше завидуют, чем сочувствуют. Кажется так у вас говорят.

        Ребята! Вам так-то ни позавидовать ни посочувствовать...

        ВАМ, БЛИН* ДАЖЕ СТОЛИЦУ ВЫБИРАЮТ.

        - Вот олени.

        Перефразируя "БРАТа-2"

        Шалом hi
        Ванёк
      3. Paranoid50 Сегодня, 10:32
        Цитата: Ширьонай
        Трамп великий президент ,

        О,как ... wassat Чёрт побери,рабинович,вы живы. Фу,ты,я уж,грешным делом решил,что вас свои же забанили,дабы не позориться на весь мир. laughing Но вижу - всё по-прежнему,чему безмерно рад. Уверен,Вы доставите нам ещё немало весёлых мгновений. hi
        Paranoid50
    4. To be or not to be Сегодня, 09:29
      Трамп на БВ снова открыл ящик Пандоры. И прежде всего для ликующих израильтян
      To be or not to be
  2. ИмПерц Сегодня, 05:58
    Посмотрим, что завтра, на экстренном заседании СБ ООН, выскажут члены СБ.
    Россия тоже согласна перенести посольство в западный Иерусалим, при условии прогресса в диалоге между Израилем и Палестиной, с последующим переносом столицы Палестины из Рамаллы в восточный Иерусалим.
    ИмПерц
    1. профессор Сегодня, 07:19
      Цитата: ИмПерц
      Посмотрим, что завтра, на экстренном заседании СБ ООН, выскажут члены СБ.

      А это имеет какое-либо значение?

      Цитата: ИмПерц
      Россия тоже согласна перенести посольство в западный Иерусалим, при условии прогресса в диалоге между Израилем и Палестиной, с последующим переносом столицы Палестины из Рамаллы в восточный Иерусалим.

      Не надо. Оставайтесь там сейчас. Очень известное место в Тель-Авиве. По соседству с известными заведениями. wink
      профессор
      1. ИмПерц Сегодня, 09:22
        Цитата: профессор
        Не надо.

        Не мне решать)
        Цитата: профессор
        Очень известное место в Тель-Авиве.

        Не исключено)
        Цитата: профессор
        По соседству с известными заведениями.

        Возможно, всецело полагаюсь на вашу компетенцию, опыт и любознательность)))
        ИмПерц
        1. bulvas Сегодня, 09:56
          Цитата: профессор
          Не надо. Оставайтесь там сейчас. Очень известное место в Тель-Авиве. По соседству с известными заведениями. wink


          Посольство США там почти рядом - не более 10 минут пешком

          Кстати, похожих [по смыслу] мест там полно и ближе к посольству США

          И если так принято в Тель-Авиве (разрешать такие места в центре) - не наша вина
          В Москве давно выселили с Тверской за город
          bulvas
      2. Krasnodar Сегодня, 10:45
        Цитата: профессор
        Цитата: ИмПерц
        Посмотрим, что завтра, на экстренном заседании СБ ООН, выскажут члены СБ.

        А это имеет какое-либо значение?

        Цитата: ИмПерц
        Россия тоже согласна перенести посольство в западный Иерусалим, при условии прогресса в диалоге между Израилем и Палестиной, с последующим переносом столицы Палестины из Рамаллы в восточный Иерусалим.

        Не надо. Оставайтесь там сейчас. Очень известное место в Тель-Авиве. По соседству с известными заведениями. wink

        Далековато от этих заведений начало Яркона, вот к Яффо близко
        Krasnodar
  3. Познающий Сегодня, 05:58
    Вялотекущий многолетний конфликт между Израилем и Палестиной янки не устраивает,- решили обострить до предела, Сирию про...али, а тишина и мир на БВ не в интересах мировых пакостников и детей Моисея...
    Познающий
    1. ИмПерц Сегодня, 06:00
      Цитата: Познающий
      Вялотекущий многолетний конфликт между Израилем и Палестиной

      "У палестинской стороны есть свой взгляд на этот процесс. Посол Палестины в России Абдель Хафез Нофаль сказал «Известиям», что Рамалла не видит никаких проблем в переносе посольства России в Западный Иерусалим, но — при определенных условиях. Одно из условий — признание Израилем принципа двух государств для двух народов".
      http://www.aziznews.ru/news/523-naperegonki-kto-p
      ervym-pereneset-posolstvo-v-ierusalim-rossiya-ili
      -ssha.html
      ИмПерц
    2. den3080 Сегодня, 06:56
      Я полагаю, что запахло некоторым замирением на Ближнем Востоке, благодаря действиям России, вот американцы и сунули новую палку в этот улей с сумасшедшими ... пчёл там практически нет... шершнями и прочими жалящими)) насекомыми.
      Саудиты согласились с радостью, потому как им тоже мир нах ненужен и провал их сирийских планов стоит поперёк горла комом.
      А заготовили эту «палку» действительно давно.
      Трамп ничего не может сделать самостоятельно, неужели непонятно до сих пор?
      Ему указали сделать и он делает.
      А фигура удобная - подавляющее большинство скажет(уже сказало) - шоумен... не просчитал... слон в посудной... и тому подобное.
      den3080
      1. Orionvit Сегодня, 07:58
        Цитата: den3080
        Трамп ничего не может сделать самостоятельно, неужели непонятно до сих пор?

        А какой президент у них, что то делал самостоятельно? Я знаю двоих, которые это пытались делать. Одного застрелили в Далласе, другому устроили "уотергейт". А что Трамп, просто подтвердил на словах тот факт, что Евреи в Израиле уже давно сделали.
        Orionvit
  4. Салют Сегодня, 06:01
    почитал биографию одного еврейского военного.... знаете рано или поздно но надо мирить арабов с евреями, без нормализации дипотношений там вечно война будет
    Салют
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:07
      надо мирить арабов с евреями,

      ... полагаю что это не реально.... примерно как построить коммунизм "в отдельно взятой стране"...
      a.s.zzz888
    2. Nikolaevich I Сегодня, 06:15
      Цитата: Салют
      там вечно война будет

      Вечно-не будет....в конце концов,или арабы победят,или все сгорят в "ядерном" огне.
      Nikolaevich I
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:27
        или все сгорят в "ядерном" огне.

        ... многие при этом пострадают, от слова навсегда...
        a.s.zzz888
    3. Ширьонай Сегодня, 07:09
      Мир на ближнем востоке наступит тогда, когда у арабов любовь к своим детям будет сильнее, чем ненависть к евреям(Голда Меир)
      Ширьонай
    4. avt Сегодня, 10:01
      Цитата: Салют
      знаете рано или поздно но надо мирить арабов с евреями,

      Ахохенвей! А таки можно это делать как то без России ?Таки прям по Сталину - оставить их там как есть., но с учётом реалий как то присматривать в другую сторону не только за проливами у Тартусе, чтобы оне друг в друга не задружили до смерти, осаживая ,по возможности ,Иран ?Ну с учётом нашего опыта с мирным атомом у Прыпяти? wassat
      А если нет, мне будет очень больно,
      И я, наверное, с ума сойду от слез,
      Когда тебя пришлют на двор на школьный
      Всю в белом и в венках из хризантем и роз.,
      wassatКасаемо типа столицы , то как то русские в крестовые походы не ходили . Максимум у Константинополю и то не надолго . Так что это пусть у великоуров голова болит .....или поротый зад ....или усё вместе ,благо на голове многие свидомые хвост растят, а хвост знает откуда расти.Опять же согласно их глобусу евреи от великоукров произошли. Или позже ? wassat Ну опять же пусть сами разбираются. bully
      avt
  5. Александр 3 Сегодня, 06:05
    Ну вот матрасники ещё один очаг напряжённости разворошили.
    Александр 3
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 06:05
    ...набирает политические очки, и тут же их теряет как у противников, так у своих союзничков... laughing
    a.s.zzz888
  7. Горный стрелок Сегодня, 06:12
    Слон в посудной лавке... Ну как так, прямо бензином на угли...
    Горный стрелок
  8. Геркулесыч Сегодня, 06:12
    Теперь уж точно Красное море переименуют в Рыжее, или вообще, в море Трампа? ?? fool Политическая клоунада, не имеющая смысла -разве чтобы позлить соседей, сделать из заново врагами Израиля.
    Геркулесыч
  9. garnik Сегодня, 06:18
    Рано или поздно, это должно было случится. Контролировать этот священный город, обязано адекватное государство.К сожалению Израиль не в стане дружественных государств ,но все же на Ближнем Востоке и не только,это одна из самая прогрессивных стран. Главное чтоб святые места были открыты для посещения всех людей, не зависимо от их вероисповедания. Поздравляю.
    garnik
  10. Siberia 9444 Сегодня, 07:01
    Ну все рабы божьи поидут в загул lol
    Siberia 9444
  11. профессор Сегодня, 07:14
    Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о признании Вашингтоном Иерусалима в качестве столицы Израиля.

    Thank you very much, mister president. good

    В этот момент восемь членов Совета безопасности ООН потребовали созвать экстренное заседание в связи с ситуацией. Среди них - и два постоянных. Список: Египет, Франция, Боливия, Италия, Британия, Сенегал, Швеция, Уругвай.

    Уругвай? Не переживем. crying

    А вообще мелочь конечно, но приятно. Сразу видно кто нам союзник, а кто бородатым зигующим дядькам.
    профессор
    1. MadCat Сегодня, 08:10
      Цитата: профессор
      Thank you very much, mister president. good

      Смелый человек который наконец повернулся лицом к союзникам. Думаю многие это оценят.
      MadCat
  12. К-50 Сегодня, 07:35
    Дональд Трамп: Я полагаю, настал момент для признания Иерусалима израильской столицей

    Ещё одно бревно в костёр арабо-еврейского противостояния. sad
    Когда же наконец поймут, что планета не всё сможет вытерпеть и все такие дрязги боком вылезут? what sad
    К-50
    1. Арон Заави Сегодня, 07:42
      Цитата: К-50

      Ещё одно бревно в костёр арабо-еврейского противостояния. sad
      Когда же наконец поймут, что планета не всё сможет вытерпеть и все такие дрязги боком вылезут? what sad

      Когда арабы успокоятся и поймут, что количество не всегда переходит в качество.
      Арон Заави
      1. CorvusCoraks Сегодня, 08:08
        Цитата: Арон Заави
        Когда арабы успокоятся и поймут, что количество не всегда переходит в качество.

        Примерно тогда, когда и мусульмане)
        CorvusCoraks
      2. Nikolaevich I Сегодня, 10:47
        Цитата: Арон Заави
        количество не всегда переходит в качество.

        Не всегда...но бывает...не исключено,что евреи этого и боятся "превыше всего" !
        Nikolaevich I
  13. Satum Сегодня, 08:51
    Теперь Иерусалим - негласно МИРОВАЯ СТАЛИЦА
    Satum
  14. Ажылдаптыр Сегодня, 09:00
    Ну что,ждём всплеска палестинского сопротивления.
    Ножи,топоры,трактора,автомашины.
    Может бойцы палестинского сопротивления придумают что-нибудь новенькое.Будем ждать.
    Ну а евреи...Готовьтесь считать двухсотых...Заслужили!!!!
    Ажылдаптыр
    1. А. Привалов Сегодня, 09:46
      Цитата: Ажылдаптыр
      Ну что,ждём всплеска палестинского сопротивления.
      Ножи,топоры,трактора,автомашины.
      Может бойцы палестинского сопротивления придумают что-нибудь новенькое.Будем ждать.
      Ну а евреи...Готовьтесь считать двухсотых...Заслужили!!!!

      И вам, не хворать. hi
      А. Привалов
  15. ИмПерц Сегодня, 09:23
    Цитата: профессор
    Цитата: ИмПерц
    Посмотрим, что завтра, на экстренном заседании СБ ООН, выскажут члены СБ.
    А это имеет какое-либо значение?

    Для Израиля нет, для США тоже. Просто термометрия.
    ИмПерц
  16. Moskovit Сегодня, 09:45
    Америка в очередной раз показала свою "надежность" арабским союзникам. Израилю тоже будет весело от новой интифады.
    Moskovit
  17. Zeev Zeev Сегодня, 09:53
    Цитата: Тралл
    Блин, хоть бы Трамп не перенес столицу Беларуси в Бобруйск. Хоть бы хоть бы smile

    Как бы Лука не перенес столицу Беларуси в Шклов.
    Zeev Zeev
  18. А. Привалов Сегодня, 10:02
    Простите за пространную цитату.
    Признание США ничего не может изменить в нашем собственном отношении к городу, ставшему национальным центром ещё три тысячи лет назад. Но для тех, кто 70 лет лелеял надежду изгнать нас из Иерусалима, предать городу "международный статус" или сделать столицей выдуманного государства, это и в правду, сокрушительный удар. Конец их жалким мечтам лишить нас Вечного города.

    В год сто двадцатилетия первого Сионистского конгресса, столетия Декларации Бальфура, семидесятилетия резолюции ООН, пятидесятилетия освобождения центральных областей страны и Иерусалима, а также сороколетия начала вызволения страны из лап марксистской диктатуры, 45-й президент США Дональд Трамп вершит мировую историю. А мы все, затаив дыхание от восторга, становимся свидетелями этого замечательного события, с волнением наблюдая наступление новой эпохи.
    А. Привалов
  19. kunstkammer Сегодня, 10:30
    Цитата: Татьяна
    Остальные же отрасли человеческой деятельности (культура, образование, бизнес, развлечения, торговля) концентрируются в Тель-Авиве

    не мешало бы и Москву «разгрузить» от многих кормушек... Оставить Президента (только не в Кремле - всю эту территорию объявить историческим заповедником). Остальные функции перенести в Питер, Горький и Куйбышев.
    kunstkammer
  20. megadeth Сегодня, 10:31
    Перис Хилтон (второразрядная актриса из США), сбежала с 20 сабачками из своего осабника из-за пожаров лесов. Вот, это новость так новость. А вы про столицу Израиля. Мне лично пох.....!
    Вот что интересует наше СМИ, а не нищенское существование пенсинеров в том числе и военных в России (вспомните, Вы где нибудь на Центральном телевид. слышали обсуждение про понижающий коэфициент при рассчете военной пенсии?).
    megadeth
  21. кедр Сегодня, 11:14
    Цитата: Ширьонай
    Придет время- и в Израиле будут называть улицы именем президента Трампа.


    А именем Иосифа Сталина ?
    кедр
    1. Neksel Сегодня, 11:31
      Цитата: кедр
      Цитата: Ширьонай
      Придет время- и в Израиле будут называть улицы именем президента Трампа.


      А именем Иосифа Сталина ?

      Сразу после того как назовут хоть одну улицу его именем в Москве.
      Neksel
  22. sergo1914 Сегодня, 11:25
    А если сейчас выступит ВВП и признает столицей Израиля Биробиджан? Просто чисто поржать.
    sergo1914
  23. Zubr Сегодня, 12:16
    О как интересно.. smile Ну Трампампульчик, это было твоей жестокой ошибкой. Арабы тебе этого не простят.
    Zubr
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