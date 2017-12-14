Пистолет-пулемет с продольным расположением магазина - ZB-47

Стремление конструкторов сделать оружие компактным, при этом, не потеряв в боевых и эксплуатационных характеристиках, иногда порождает настоящие шедевры. Правда оценить по достоинству подобные образцы могут только другие конструкторы, ни военным, ни правоохранительным органам необычное и сложное оружие не нравится.Причина здесь кроется не только в том, что большинство людей не любит перемены и что-то отличное от того к чему они привыкли, все намного проще. Более сложный механизм практически всегда оказывается менее надежным, а даже если надежность остается на должном уровне, то сравнительно невысокий прирост отдельных характеристик неоправдан в затратах при производстве более сложного, а значит и более дорогого оружия. Сюда же можно отнести еще время и затраты по переобучению людей. Даже если обслуживание и эксплуатация отличается в мельчайших деталях, без переподготовки гарантированы как курьезные, так и несчастные случаи.Несмотря на очень малые шансы запустить оружие в серийное производство, конструкторы трудились и трудятся над новыми, не всегда совершенными образцами и иногда их работу действительно воспринимают серьезно и дают шанс новому оружию стать массовым образцом.В данной статье предлагаю познакомиться с пистолетом-пулеметом не только оригинальной конструкции, но и с несколько непривычным внешним видом. Этот пистолет-пулемет был разработан известным чехословацким оружейником Вацлавом Холеком, участвовал в конкурсе на новый ПП для армии Чехословакии и дошел до финала, но проиграл своему основному конкуренту Sa. 23.Первый вопрос, который возникает при рассмотрении пистолета-пулемета ZB-47: где у него магазин? А магазин есть и не просто магазин, а магазин на целых 72 патрона. Конструкция его совершенно обычная, но вот его расположение не каждый сможет найти, даже если дать ему это оружие в руки.Ответ на вопрос о магазине кроется в прикладе оружия, именно там он и расположен, причем присоединяется он довольно легко, если конечно знаешь как, с нижней части приклада.Такое расположение магазина и компоновка оружия в целом, несмотря на свою необычность, не новая. Еще в начале тридцатых годов итальянский оружейник Гуильо Соссо разработал пистолет-пулемет оригинальной конструкции с аналогичным расположением магазина в прикладе. Стоит отметить, что информации об этом оружии очень мало, многие эксперты вообще ставят под сомнение существование работоспособного образца этого оружия, тем не менее, сама конструкция существовала.Одной из главных проблем расположения магазина с боеприпасами в прикладе является ориентированность патронов по отношению к оси ствола. В данном случае они почти перпендикулярны стволу, а значит, перед тем как затвор доставит патрон в патронник, боеприпас следует перевернуть на 90 градусов.В пистолете-пулемете Гуильо Соссо этот вопрос решался не столько оригинально, сколько интересно с точки зрения конструкторской мысли. Весьма непростая система рычагов связывала затворную группу с подавателям, который должен был подхватывать патроны из магазина и по изогнутой в дугу трубке с вырезом, для прохождения подавателя, доставлять их на специальную полку, расположенную на пути прохождения затора. С этой полки затвор подхватывал патрон и досылал его в патронник.Если рассматривать систему рычагов по сохранившимся фотографиям, то можно обратить внимание что она имела возможность регулировки. Остается только догадываться, была ли эта регулировка следствием подгонки системы для обеспечения ее работоспособности, либо же с ее помощью можно было изменять характеристики оружия, например ту же скорострельность.Есть в этом оружии и еще один очень примечательный момент. Судя по патенту на него, питание производилось не из одного, а по сути из двух однорядных магазинов объединенных в один корпус. То есть магазин оружия действительно был в полном смысле этого слова двухрядным. Почему конструктором был выбран именно такой вариант магазина остается непонятным, ведь никаких преимуществ это не дает.Часто отмечают, что данное оружие могло иметь магазин вместимостью почти в сотню патронов, что подтверждается фотографией конструкции в разрезе. Однако на этой фотографии присутствует одна деталь, а вернее отсутствует, которая позволяет поставить под сомнение такую вместимость магазина оружия. Если внимательно присмотреться, то в магазине не хватает пружины и подавателя, а патроны уложены так, что для этих деталей просто не остается места. Несмотря на это навскидку можно смело говорить о вместимости в 60-70 патронов, что тоже очень неплохо.Таким был предшественник чехословацкого пистолета-пулемета ZB-47. Теперь давайте попробуем более подробно познакомиться с конструкцией этого оружия и сравнить с итальянским ПП реализацию подачи патронов из магазина.Если внимательно присмотреться к оружию, то становятся очевидными его отличия даже в компоновке. Несмотря на то, что магазин все значительной своей частью располагается в прикладе оружия, над ним находятся все остальные части пистолета-пулемета. Кроме того, магазин не вставляется в приклад с тыльной стороны, а защелкивается снизу, что значительно упрощает и ускоряет его замену.Раз коснулись темы магазина оружия, то нужно дать некоторое пояснение по разбежке информации о его вместимости. Так в одних источниках указывается вместимость в 32 патрона, в других же 72 патрона 9х19. И та и другая информация полностью верная, а различная вместимость объясняется двумя вариантами оружия.Один из вариантов пистолета-пулемета ZB-47 было оружие с фиксированным деревянным прикладом, именно этот вариант и имел магазин вместимостью 32 патрона. Помимо этого, также был разработан пистолет-пулемет с выдвигающимся металлическим прикладом. Само собой выдвигающийся приклад не мог позволить разместить в оружии магазин большой длины, потому для этого варианта пистолета-пулемета магазины были вместимостью 32 патрона. Таким образом, оружие со складывающимся прикладом не имело преимущества по вместимости магазина, а выигрывало только габаритам. Но вернемся к системе автоматики ПП.Основой нового пистолета пулемета стала автоматика со свободным затвором, выстрел производился с открытого затвора. Оружие имело возможность ведения, как автоматического огня, так и одиночного.Подача патронов из магазина осуществлялась до гениальности просто – при помощи храпового механизма. Так подаватель патронов имел 4 выреза для захвата патронов из магазина, при движении затвора вперед, храповой механизм поворачивался на 90 градусов, тем самым подставляя донце гильзы патрона под затвор, который досылал боеприпас в патронник. В сравнении с рычажной системой Соссо можно говорить о том, что ничего общего у них нет, не говоря уже о простоте реализации, а главное надежности такой системы подачи боеприпасов.Даже не смотря на свою компоновку, пистолет-пулемет ZB-47 имеет ну очень интересный внешний вид. В этом оружии отсутствует привычная всем рукоятка для удержания ПП. Вместо нее в ствольной коробке имеется отверстия, в которое вставляется большой палец стрелка, указательный палец ложится на спусковой крючок, а оставшиеся обхватывают ствольную коробку снизу. Собственно аналогичное удержание оружия можно встреть у пистолета-пулемета Р90.Отсутствие полноценной рукояти для удержания фактически лишило оружия возможности ведения огня, используя только одну руку, что важный критерий, несмотря на малую эффективность такого варианта стрельбы из пистолета-пулемета. Тем не менее, такое решение было не просто прихотью конструктора, у него было вполне рациональное объяснение. Данный пистолет-пулемет проектировался с учетом его эксплуатации экипажами бронетехники, а опыт военного периода показал, что даже такая небольшая деталь как пистолетная рукоять у ПП может зацепиться, когда экипаж покидает подбитую машину, что может привести к самым печальным последствиям. А вот для чего подобный метод удержания применен у Р90 лично мне неизвестно.Для удобного удержания оружия второй рукой использовался корпус храпового механизма подачи патронов, на нем же имелся фиксатор для разборки оружия при обслуживании. При разборке ствольная коробка разделялась на две части.Все оставшиеся элементы управления оружием располагались с правой стороны пистолета-пулемета ZB-47. Так справа над отверстием для удержания оружия была расположена рукоятка затвора, которая двигалась вместе с ним при стрельбе. Рядом с ней располагался и переключатель предохранителя, он же переводчик режимов огня. Нужно отметить, что есть вариант оружия только с автоматическим огнем, где данный элемент является только переключателем предохранителя. Вообще за все время конкурса было изготовлено около двадцати единиц оружия, причем некоторые из них отличались друг от друга, менялась даже форма и длина кожуха ствола. Помимо этого даже храповой механизм имел различные варианты.Прицельные приспособления были представлены диоптрическим целиком и мушкой. Целик перекидной, для ведения огня на дистанцию до 100 и до оптимистических 300 метров.Отдельно нужно обратить внимания на отверстия в магазине для контроля количества оставшихся боеприпасов.Как уже было отмечено выше, различные варианты оружия отличались по своим характеристикам, но для конечного результата труда конструктора сохранились вполне конкретные цифры. Так для последнего варианта пистолета-пулемета ZB-47 с фиксированным прикладом имеются следующие данные. Длина оружия равна 760 миллиметров при длине ствола 265 миллиметров. Вес оружия без патронов 3,3 килограмма. Масса снаряженного магазина вместимостью 72 патрона - 1,2 килограмма. Скорострельность 550 выстрелов в минуту.Таким образом, путем нехитрых вычислений, можно посчитать, что пистолет пулемет и три снаряженных магазина будут весить меньше семи килограмм. А учитывая, что три снаряженных магазина это 216 патронов, то это уже очень даже неплохо.Главным достоинством оружия в первую очередь являются его габариты. Для варианта ПП с фиксированным прикладом нельзя не отметить вместительный магазин. Тем не менее, магазин с такой вместимостью имеет свои недостатки. Самый главный из них – это усталость пружины подавателя, которая наступает при длительном хранении магазина снаряженным. В целом этот эффект можно наблюдать у любых магазинов, однако в данном случае это наиболее ярко выражено.Касаясь магазинов, нельзя не обратить внимание, что они разные для варианта со складывающимся прикладом и фиксированным, они само собой не взаимозаменяемы, хотя конструкция позволяет устанавливать магазин вместимостью в 32 патрона в ПП с фиксированным прикладом, во время испытания с данным магазином возникали задержки при подаче патронов. Видимо из-за того, что магазин фиксировался только в одной точке, его угол менялся, и механизм подачи патронов не справлялся с возложенными на него функциями.Не самым положительным образом на удобстве оружия является и метод его удержания. Конечно, с одной стороны прекрасно, что пистолет-пулемет просто физически не может ни за что зацепиться пистолетной рукояткой, но привыкнуть к подобному удержанию при явной толщине поверхностей, за которое это самое удержание будет производиться, явно сложно, особенно людям с маленьким размером ладони и короткими пальцами.Главный вывод, который можно сделать при знакомстве с пистолетом-пулеметом ZB-47, заключается в том, что оружие это хоть и весьма интересное, но явно не подходящее для повсеместного распространения. В принципе, в этом нет ничего удивительного, так как данный пистолет-пулемет разрабатывался чуть ли не специально для экипажей бронетехники, для которых это не оружие для боя, а скорее оружие для самозащиты и выживания в случае потери машины. Так что конструктор с поставленной задачей справился просто на отлично, просто сам пистолет-пулемет рассматривали в несколько другом контексте.Пистолет-пулемет ZB-47 можно считать прекрасным образцом, показывающим весь уровень оружейников Чехословакии. Простые решения сложных задач всегда было своего рода визитной карточкой этих оружейников, причем касается это не только конструкция самого оружия, но и процессов производства и обработки. Яркий пример тому - итальянская сложная, но по своему интересная, схема подачи патронов через изогнутую трубку и простейший механизм, который справляется с той же задаче и состоит из трех деталей.