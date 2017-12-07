Горбачёв высказался о выдвижении Путина на новый президентский срок

Ситуация такая, что много проблем у России, и очень сложная международная (обстановка). Отсюда у народа естественное желание застраховаться и не спешить с принятием решений. Путин сегодня, действительно, лидер, который заслуженно пользуется поддержкой народа, и надо с этим считаться и, я думаю, на это надо ориентироваться – на что настроен народ.

Я вижу, что он не просто налегке, так сказать, относился к этой теме, проблеме, он понимал большую ответственность. Сошлись мнения и интеллигенции, и рабочих – населения, большинства граждан, – сошлись в том, что, видимо, надо продлить и дать ещё один сезон для работы президенту.