Горбачёв высказался о выдвижении Путина на новый президентский срок
Бывший президент бывшего СССР Михаил Горбачёв прокомментировал заявления Владимира Путина о выдвижении на очередной президентский срок. Напомним, что Путин объявил о готовности баллотироваться в президенты, находясь на встрече с сотрудниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде. Эксперты заявили, что даже выбор города, в котором Путин сделал заявление, не был случайным. Отмечено, что таким образом специалисты по пиару «намекнули на новый поход из Нижнего на Москву для освобождения России – отсылка к 1612 году». Был ли у политтехнологов Владимира Путина именно такой сценарий, или нет – понятно дело, сами они не расскажут.
Горбачёв, комментируя решение президента, заявил (цитата РИА Новости):
Горбачёв добавил:
При этом Михаил Горбачёв заявил, что всегда был сторонником сменяемости власти, но сегодня считает, что страна переживает такой момент, когда действующий президент должен остаться на своём рабочем месте.
Горбачёв, комментируя решение президента, заявил (цитата РИА Новости):
Ситуация такая, что много проблем у России, и очень сложная международная (обстановка). Отсюда у народа естественное желание застраховаться и не спешить с принятием решений. Путин сегодня, действительно, лидер, который заслуженно пользуется поддержкой народа, и надо с этим считаться и, я думаю, на это надо ориентироваться – на что настроен народ.
Горбачёв добавил:
Я вижу, что он не просто налегке, так сказать, относился к этой теме, проблеме, он понимал большую ответственность. Сошлись мнения и интеллигенции, и рабочих – населения, большинства граждан, – сошлись в том, что, видимо, надо продлить и дать ещё один сезон для работы президенту.
При этом Михаил Горбачёв заявил, что всегда был сторонником сменяемости власти, но сегодня считает, что страна переживает такой момент, когда действующий президент должен остаться на своём рабочем месте.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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