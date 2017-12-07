12:17 07 декабря

Горбачёв высказался о выдвижении Путина на новый президентский срок

Бывший президент бывшего СССР Михаил Горбачёв прокомментировал заявления Владимира Путина о выдвижении на очередной президентский срок. Напомним, что Путин объявил о готовности баллотироваться в президенты, находясь на встрече с сотрудниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде. Эксперты заявили, что даже выбор города, в котором Путин сделал заявление, не был случайным. Отмечено, что таким образом специалисты по пиару «намекнули на новый поход из Нижнего на Москву для освобождения России – отсылка к 1612 году». Был ли у политтехнологов Владимира Путина именно такой сценарий, или нет – понятно дело, сами они не расскажут.

Горбачёв высказался о выдвижении Путина на новый президентский срок


Горбачёв, комментируя решение президента, заявил (цитата РИА Новости):
Ситуация такая, что много проблем у России, и очень сложная международная (обстановка). Отсюда у народа естественное желание застраховаться и не спешить с принятием решений. Путин сегодня, действительно, лидер, который заслуженно пользуется поддержкой народа, и надо с этим считаться и, я думаю, на это надо ориентироваться – на что настроен народ.



Горбачёв добавил:
Я вижу, что он не просто налегке, так сказать, относился к этой теме, проблеме, он понимал большую ответственность. Сошлись мнения и интеллигенции, и рабочих – населения, большинства граждан, – сошлись в том, что, видимо, надо продлить и дать ещё один сезон для работы президенту.


При этом Михаил Горбачёв заявил, что всегда был сторонником сменяемости власти, но сегодня считает, что страна переживает такой момент, когда действующий президент должен остаться на своём рабочем месте.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 90

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  1. Диванный Хенераль Сегодня, 06:32
    Мнение пикейного жилета никого не интересует
    Диванный Хенераль
    1. Logall Сегодня, 06:35
      На днях по социальным сетям разлетелось стихотворение, которое нельзя назвать никак иначе как крик души. Стихотворение довольно сильное и ярко показывает всю нашу действительность.

      Это стихотворение написала медсестра Лотошинской ЦРБ. Она его в одноклассниках разиестила, ее заблокировали. Потом еще раз разместила, кто-то поделился, кто-то скопировал. Так и пошло....

      Я камень в ваш бросаю огород,
      В красивых галстуках тупые остолопы!
      За что вы так не любите народ,
      Кормящий ваши «праведные» ж...
      Я кто? Я рядовая медсестра.
      Живу, кормлю детей на 10.300.
      И нет уже надежды на Христа.
      Все чаще вспоминаю коммунистов…
      Учитель, врач — там гордость и почет…
      Передовик завода — честь и слава.
      И на курорт, и в санаторий каждый год
      Страна своих рабочих посылала.
      А я сижу и плачу. Как мне жить?
      Я не лентяй, я — гражданин России!
      Учу детей я Родину любить,
      Но вот за что — им объяснить не в силах…
      До пенсии отец мой не дожил…
      Кормил семью, не выдержал нагрузки…
      И в пенсионный фонд всегда платил!
      Где его деньги? Детям? ...н вам русский! 
      А мама, два инфаркта пережив, 
      Детей учила НАШЕЙ, РУССКОЙ РЕЧИ,
      В итоге кукиш с маслом получив…
      За что нас государство так калечит?
      Святой и голозадый наш народ
      Сдает копейки детям на спасенье,
      А" батюшка" на джипе нам поет,
      Желает всем вселенского терпенья. 
      Дочурка хочет петь и танцевать, 
      Учиться в школе на одни пятерки…
      Но что ей мама-медик может дать?
      Раз в месяц мясо… Как же это горько! 
      Могучая, великая страна,
      Ты непоколебимая держава…
      Так что же ты не ценишь ни ...
      Простых людей, создавших твою славу?
      Logall
      1. 210окв Сегодня, 06:44
        Александр,доброе утро...Замечательные стихи..А мнение меченого меня как и большинства не интересует.Лучше бы он сдох..
        Цитата: Logall
        На днях по социальным сетям разлетелось стихотворение, которое нельзя назвать никак иначе как крик души. Стихотворение довольно сильное и ярко показывает всю нашу действительность.

        Это стихотворение написала медсестра Лотошинской ЦРБ. Она его в одноклассниках разиестила, ее заблокировали. Потом еще раз разместила, кто-то поделился, кто-то скопировал. Так и пошло....

        Я камень в ваш бросаю огород,
        В красивых галстуках тупые остолопы!
        За что вы так не любите народ,
        Кормящий ваши «праведные» ж...
        Я кто? Я рядовая медсестра.
        Живу, кормлю детей на 10.300.
        И нет уже надежды на Христа.
        Все чаще вспоминаю коммунистов…
        Учитель, врач — там гордость и почет…
        Передовик завода — честь и слава.
        И на курорт, и в санаторий каждый год
        Страна своих рабочих посылала.
        А я сижу и плачу. Как мне жить?
        Я не лентяй, я — гражданин России!
        Учу детей я Родину любить,
        Но вот за что — им объяснить не в силах…
        До пенсии отец мой не дожил…
        Кормил семью, не выдержал нагрузки…
        И в пенсионный фонд всегда платил!
        Где его деньги? Детям? ...н вам русский! 
        А мама, два инфаркта пережив, 
        Детей учила НАШЕЙ, РУССКОЙ РЕЧИ,
        В итоге кукиш с маслом получив…
        За что нас государство так калечит?
        Святой и голозадый наш народ
        Сдает копейки детям на спасенье,
        А" батюшка" на джипе нам поет,
        Желает всем вселенского терпенья. 
        Дочурка хочет петь и танцевать, 
        Учиться в школе на одни пятерки…
        Но что ей мама-медик может дать?
        Раз в месяц мясо… Как же это горько! 
        Могучая, великая страна,
        Ты непоколебимая держава…
        Так что же ты не ценишь ни ...
        Простых людей, создавших твою славу?
        210окв
        1. Logall Сегодня, 06:52
          Доброго утра, Димитрий!
          Цитата: 210окв
          мнение меченого меня как и большинства не интересует.Лучше бы он сдох..

          Ещё в 89м!
          Logall
          1. Завод 117 Сегодня, 06:59
            Ещё раньше,когда он ещё на Ставрополье руководил.
            Завод 117
            1. Владимир16 Сегодня, 07:40
              Озобоченные и униженные в сборе. wassat
              Вы сами-то что сделали для улучшения жизни? Все ждете, что кто-то придет и все за вас сделает.
              Баба эта Христа на коммунистов променяла. Ума палата.
              А кто ее родителей в итоге кинул? Не коммунисты ли? Коммунисты страну и прос/рали. Жадность оказалась сильнее равноправия.
              Стихоплеты эти сейчас из каждого угла полезут. После вчерашнего заявления Путина все кто желает развалить страну начнут активно поносить все русское.
              Сбрасывайте маски упырьки.
              Владимир16
              1. Dimy4 Сегодня, 07:48
                А кто ее в итоге кинул? Не коммунисты ли? Коммунисты страну и просрали. Жадность оказалась сильнее равноправия.

                А это уже были не коммунисты. Коммунисты, как Мао в свое время сказал, кончились у нас во власти со смертью Сталина.
                Dimy4
                1. Татьяна Сегодня, 08:12
                  У меня такое впечатление, что 86-летний Горбачёв решил напомнить о себе Путину и заручиться его поддержкой на случай своих собственных похорон в ближайшие 6 лет - чтобы его, Горбача Меченного, как предателя Родины - вопреки ненависти к нему простого народа - либеральные власти России бесплатно, безопасно и торжественно похоронили в РФ и справили ему в Кремле богатые поминки. И всё это ему на халяву за счёт народа - простых россиян!
                  Ничего, кроме этого, по моему мнению, Горбатого сейчас практически не интересует. Умным он никогда не был. А вот жадным либеральным приспособленцем-карьеристом он был всегда!
                  Татьяна
                  1. поневолебрат Сегодня, 08:28
                    Очент правильное впечатление.
                    Цитата: Татьяна
                    вопреки ненависти к нему простого народа - либеральные власти России бесплатно, безопасно и торжественно похоронили в РФ

                    Тем более что прецедент уже есть. Мож даже стенд выделят в ЕБН-центре, который САМ открывал.
                    поневолебрат
                    1. vovanpain Сегодня, 08:51
                      Цитата: поневолебрат
                      Мож даже стенд выделят в ЕБН-центре, который САМ открывал

                      Здравствуй друг и земляк Павел drinks hi ему не стенд,ему бы два метра земли в отдаленном овраге как христопродавцу выделить. hi
                      vovanpain
                      1. Татьяна Сегодня, 08:58
                        vovanpain
                        ему не стенд,ему бы два метра земли в отдаленном овраге как христопродавцу выделить.
                        Никакого ему оврага! Труп "Меченого" отправить в Лондон или прямо в США! Кому Горби служил - пусть те его и хоронят на своей территории! А нам, россиянам, он даже мёртвый ни в каком овраге не нужен!
                        Татьяна
                  2. Звездочка Сегодня, 09:00
                    Тогда нужно будет круглосуточную охрану у его могилы поставить.
                    Цитата: Татьяна
                    У меня такое впечатление, что 86-летний Горбачёв решил напомнить о себе Путину и заручиться его поддержкой на случай своих собственных похорон в ближайшие 6 лет - чтобы его, Горбача Меченного, как предателя Родины - вопреки ненависти к нему простого народа - либеральные власти России бесплатно, безопасно и торжественно похоронили в РФ и справили ему в Кремле богатые поминки. И всё это ему на халяву за счёт народа - простых россиян!
                    Ничего, кроме этого, по моему мнению, Горбатого сейчас практически не интересует. Умным он никогда не был. А вот жадным либеральным приспособленцем-карьеристом он был всегда!


                    Если хоронить в РОССИИ то необходимо будет приставить круглосуточную охрану к его могиле.
                    Кстати был в 2015г. в Карелии на ладожском озере в шхерах под Сортаваллой есть остров с существующей на нем деревней. Так вот этот остров принадлежит меченому, а проживающие на нем люди не могут даже по наследству передать свой дом.
                    Звездочка
                  3. Pete Mitchell Сегодня, 09:45
                    Цитата: Татьяна
                    Умным он никогда не был. А вот жадным либеральным приспособленцем-карьеристом он был всегда!

                    Сеньора hi сдается мне вы таки "зрите в корень", ради этого он готов очернить все что делал сам, не без подсказок. Был ушлепком, ушлепком уйдёт...
                    Pete Mitchell
                  4. Ныробский Сегодня, 10:22
                    Цитата: Татьяна
                    Горбачёв решил напомнить о себе Путину и заручиться его поддержкой на случай своих собственных похорон в ближайшие 6 лет

                    Что то многовато Вы ему отмерили - 6 лет! Ему и так уже в Аду лет 20 черти прогулы ставят.
                    Ныробский
                2. Sergej1972 Сегодня, 11:35
                  Получается, в Китае они кончились после смерти Мао?
                  Sergej1972
              2. Звездочка Сегодня, 08:14
                А что нужно сделать?
                Вот меченого если поставить к стенке я за бесплатно расстрелял бы.
                Стихотворение о Русской действительности простого народа.
                Другое дело где и с какой целью применять.
                Можно на болотной эффект будет один...
                А можно здесь эффект будет другой.
                А то что скоро полезет всякая гниль вы правы, главное всех их на "карандаш".
                Чтобы потом когда поднимем нашу державу не дай бог кто то из них остался...
                Звездочка
              3. Гардамир Сегодня, 08:35
                вчерашнего заявления Путина
                а разве Путин не коммунист?
                Гардамир
              4. vovanpain Сегодня, 08:58
                Цитата: Владимир16
                Не коммунисты ли? Коммунисты страну и прос/рали.

                Владимир hi А где вы в 80-х видели коммунистов? request Барыг рыночников видели;иудушек у в власти видели,но коммунистов не видели. hi
                vovanpain
                1. внук Перуна Сегодня, 10:49
                  Цитата: vovanpain
                  А где вы в 80-х видели коммунистов?

                  Были коммунисты в 80-е. Были и видели, во что превращается партия. Даже тревогу били, но было уже поздно - на ключевые посты иудушки уже пропихнули своих, поэтому что-либо изменить простые коммунисты были не в силах без нарушения партийной дисциплины.
                  внук Перуна
            2. Комментарий был удален.
          2. vovanpain Сегодня, 08:48
            Цитата: Logall
            Ещё в 89м!

            Саня здрав будь лучше бы в конце 70-х,когда его заметил Андропов,эх где бы Сталина взять request
            vovanpain
        2. Петр1 Сегодня, 10:31
          Хорош стих,ну на Христа канечно надеяться не надо, рановато... love
          Петр1
      2. Комментарий был удален.
      3. Оверлок Сегодня, 09:07
        вопрос в пустоту. Судьба индейцев шерифу не интересна
        Оверлок
      4. Подрезчик Сегодня, 09:47
        При этом Михаил Горбачёв заявил, что всегда был сторонником сменяемости власти,

        Всегда был сторонником?????? Борух кого насильно свалил?????Старик плешивый, хоть бы своих ровесников, которые в него верили, хотя бы не предавал!!!! Такая сволочь, что надо сразу НАТО вызывать для эвакуации этой падали! Нечего русским об это мараться....Еще живет, животное.
        Подрезчик
      5. КОТ БАЮН Сегодня, 10:56
        От Всей души ПЛЮС. К стихотворению добавить нечего, кроме простых и понятных слов русского устного языка.
        КОТ БАЮН
    2. Тралл Сегодня, 06:38
      Михаил Сергееч должен извиниться перед народами СССР за то, что Путину приходится восстанавливать все, что разрушил Горбачев.
      Тралл
      1. 210окв Сегодня, 06:45
        Извинится?Эта сволочь считает что поступил правильно!
        Цитата: Тралл
        Михаил Сергееч должен извиниться перед народами СССР за то, что Путину приходится восстанавливать все, что разрушил Горбачев.
        210окв
        1. Джедай Сегодня, 07:20
          Дима, привет! hi Сидела бы эта жаба раздутая и не воняла, кого интересует его мнение? "Эффективный менеджер" Запада, тьфу! am
          Джедай
      2. Гардамир Сегодня, 08:37
        Михаил Сергееч должен извиниться перед народами СССР за то, что Путину приходится восстанавливать все, что разрушил Горбачев.
        На фоне Горбачёва и Путин лидер. Только Горбачёв сделал задел, а вот нынешняя оптимизация всего и вся это уже дело Путина.
        Гардамир
    3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:39
      Мнение пикейного жилета никого не интересует

      smile Скажем по другому мнение покойного жилета никого не интересует...
      политический труп он и есть труп...лучше бы доживал свои деньки не высовываясь где нибудь в своей вилле в ШВЕЙЦАРИИ.
      Тот же ЛЕХА
      1. Диванный Хенераль Сегодня, 06:44
        Самое печальное, что на его примере видно, что предательство ну очень хорошо оплачивается.
        Если раньше любой предатель ходил и мочился под себя от страха, то теперь, глядя на эту самку собаки с пятном, начинает думать, что все сходит с рук... Да еще на юбилеи от последователей высшие госнаграды дают...
        Диванный Хенераль
        1. dim 1977 Сегодня, 08:07
          совершенно с вами согласен. наверное, не зря он в свою БЫВШУЮ СТРАНУ НЕ ЕДЕТ, САМКА СОБАКИ
          dim 1977
    4. Chertt Сегодня, 06:44
      Он потому и не подыхает, что ему очень страшно, Таких Иуд, за всю историю, можно по пальцам пересчитать
      Chertt
      1. dsk Сегодня, 08:22
        Здравствуйте Алексей!
        Цитата: Chertt
        Он потому
        Святые отцы говорят, что Господь Бог ведёт своё самое лучшее творение ко спасению "вечной души", и земная "командировка" для конкретного человека прекращается в самый наилучший для этого момент. Ели есть надежда на искреннее раскаяние, долготерпеливый и милосердный Господь не спешит, а если никаких шансов, то когда начинает изливаться "чаша гнева", её очень трудно остановить.
        dsk
        1. Chertt Сегодня, 08:46
          Здравствуйте,
          Даже если согласиться, с благодушной и возвышенной верой Святых Подвижников, в то, что для Бога каждая душа бесценна (что в самой "Книге" ни как не подтверждается) То дарованная мне "Свободная воля" противится, признать земное воплощение, отдельных душ, моими братьями. Вероятно по причине моей собственной не чистоты
          Chertt
      2. BABAY22 Сегодня, 08:30
        Цитата: Chertt
        Он потому и не подыхает, что ему очень страшно, Таких Иуд, за всю историю, можно по пальцам пересчитать

        Конечно, введут его в Зал где сидят за столом все Великие Правители России за 1000 лет, и спросят Они его:
        Расскажи ка Нам Михаил, как ты умудрился за пару лет просрать то, что мы тысячилетие собирали?

        Что отвечать то?
        BABAY22
    5. сибиралт Сегодня, 06:44
      Горбачев зарабатывает себе на "Горби-Центр" в Ставрополе, не иначе. lol
      сибиралт
      1. 210окв Сегодня, 06:57
        От Песчанокопской в Ростовской области до Привольного на Ставрополье была проложена железная дорога..Горбачевка..Сейчас все там быльем поросло..
        Цитата: сибиралт
        Горбачев зарабатывает себе на "Горби-Центр" в Ставрополе, не иначе. lol
        210окв
      2. Правда Сегодня, 08:27
        Не удивлюсь если появится и такой. Потом чубайс-центр, а лет через 10 и...
        Правда
      3. поневолебрат Сегодня, 08:31
        laughing Очень может быть. И открывать его будет снова главный патриот страны
        поневолебрат
    6. Ami du peuple Сегодня, 06:48
      Цитата: Диванный Хенераль
      Мнение пикейного жилета никого не интересует
      Горбачёв не рядовой пенсионер, а бывший высший государственный лидер, предавший и продавший свою страну и народ. Поэтому его славословия в адрес Путина весьма показательны. "Скажи мне, кто твой друг..."
      Ami du peuple
    7. Охотник Сегодня, 08:21
      А что еще от горбатого можно услышать. Понятно, что он поддерживает Путина: рыбак рыбака видит из далека. Путин горбатого и орденом наградил за все заслуги перед Отечеством. Русофобов всех мастей политика Путина вполне устраивает.
      Охотник
    8. Irokez Сегодня, 08:22
      Мишико он и в Украине Мишико.
      Irokez
    9. Антианглосакс Сегодня, 09:09
      Цитата: Диванный Хенераль
      Мнение пикейного жилета никого не интересует

      Какой враг России вообще догадался к этой горбатомеченой погани обратиться с вопросом? Если уж правящий кагал не хочет его судить за все его преступления, то хотя бы предать полному забвению эту смердящую гниду.
      Антианглосакс
    10. To be or not to be Сегодня, 09:35
      Шел бы Он пиССу... итальянскую .. рекламировать..
      To be or not to be
    11. Венд Сегодня, 10:01
      Цитата: Диванный Хенераль
      Мнение пикейного жилета никого не интересует

      Однако на этот раз он сказал дельное.
      Венд
  2. Горный стрелок Сегодня, 06:36
    Пока этому "меченому" удалось за ОДИН срок наворочать такого, что четверть века разгребаем...
    Молчал бы уж...
    Горный стрелок
    1. To be or not to be Сегодня, 09:48
      7 декабря 1991г., в Беловежской пуще, в резиденции руководителей Белоруссии (а когда-то - Никиты Хрущева) в Вискулях, лидеры трех славянских республик начали встречу,которая закончилась 8 декабря 1991 года подписанием документа, в котором было сказано: «Союз ССР как субъект международного политического права и геополитическая реальность прекратил свое существование».
      НИЧТО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРЕДАНО ЗАБВЕНИЮ
      - КАК УНИЧТОЖИЛИ СТРАНУ- СССР
      To be or not to be
  3. Балу Сегодня, 06:36
    При этом Михаил Горбачёв заявил...
    Кого интересует мнение этой смердящей жабы? fool angry
    Здравомыслящие и ответственные россияне и без него определились по отношению к выборам президента России, в т.ч. и сам ВВП. good drinks
    Балу
  4. Titsen Сегодня, 06:37
    Как в старинном анекдоте про Абрама: как у Вас здоровье, Михаил Перестроечный? Когда же мы наконец дождемся?

    А то я уже состарился, а Вы все интервью даете и даете...

    Пора уже!
    Titsen
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:44
      А то я уже состарился, а Вы все интервью даете и даете...

      smile Живуч и воняет это Михал Сергееич...сколько же еще придется терпеть эту вонь? what
      Тот же ЛЕХА
  5. Александр 3 Сегодня, 06:46
    Идёт необъявленная война и в такое время не меняют руководителей .
    Александр 3
  6. Siberia 9444 Сегодня, 06:47
    Его даже черти в ад не берут боятся распада stop
    Siberia 9444
  7. rotmistr60 Сегодня, 06:47
    Путин сегодня, действительно, лидер, который заслуженно пользуется поддержкой народа, и надо с этим считаться
    С чего это вдруг Горбачев воспылал "любовью" к ВВП? Не иначе причащается потихоньку чувствуя скорый конец. А грехов поднакопилось множество.
    rotmistr60
    1. поневолебрат Сегодня, 08:32
      Цитата: rotmistr60
      С чего это вдруг Горбачев воспылал "любовью" к ВВП

      А я собсно не помню когда он его критиковал
      поневолебрат
  8. inkass_98 Сегодня, 06:49
    Шел бы дядя Миша к бениной маме со своим мнением. Затеять катастрофу, от которой остатки страны отходят уже 30 лет, а потом рассказывать о том, что с признанным лидером, пытающимся преодолеть всю эту задницу, надо считаться - это надо столько наглости иметь, что уму не растяжимо. Или маразм все-таки берет свое?
    inkass_98
  9. Геркулесыч Сегодня, 06:55
    Уважаемые господа администраторы сайта! Для многих адекватных людей эта мерзасть сдохла! !!Поэтому не нужно на сайте гарбопрочерта цитировать, он вообще не имеет права даже дышать в нашу сторону!
    Геркулесыч
    1. лысова Сегодня, 07:12
      что то новое?!
      лысова
  10. a.s.zzz888 Сегодня, 07:10
    Горбачёв прокомментировал
    ... вылезший скелет из шкафа... angry
    a.s.zzz888
  11. лысова Сегодня, 07:11
    А он и в праду лучше тебя - растения не вырубает , да и по словам реультаты есть - а ты один из позоров России-и до
    сих пор сволочь не ответил - лично я его презираю.
    лысова
  12. Nix1986 Сегодня, 07:15
    От кого освобождать то идет?! От Чубайса? Сердюкова? Да не смешите мои тапки, он их гарант:))))
    Nix1986
  13. AlexS Сегодня, 07:36
    Цитата: Тралл
    Михаил Сергееч должен извиниться перед народами СССР за то, что Путину приходится восстанавливать все, что разрушил Горбачев.

    Покаяться и ...повесится
    AlexS
    1. Не либероид Русский Сегодня, 08:06
      ну зачем так мягко... освежевать самого себя без наркоза
      Не либероид Русский
  14. Victor BG Сегодня, 07:49
    " Я Вам правильный совет сейчас дадУ, даду - даду... " (Песня такая была...)
    Victor BG
    1. Не либероид Русский Сегодня, 08:06
      ну а что, в школе под эти советы нормально так на дискотеках зажигали
      Не либероид Русский
      1. поневолебрат Сегодня, 08:59
        "Я понимаю вашу реакцию, даду-даду"
        поневолебрат
  15. xant Сегодня, 07:52
    президенту свердержавы наверно в знак благодарности за развал страны разрешили рекламировать пиццу , большего унижения трудно представить - тьфу противно
    xant
  16. agel26r Сегодня, 07:53
    Цитата: Завод 117
    Ещё раньше,когда он ещё на Ставрополье руководил.

    Руководил, это сильно сказано.
    agel26r
  17. Runoway Сегодня, 08:02
    Девятый круг ада тебя уже заждался am
    Runoway
  18. Не либероид Русский Сегодня, 08:05
    опа, пятнистый Путину лизнул чтоли ?
    Не либероид Русский
  19. Комментарий был удален.
  20. agel26r Сегодня, 08:12
    И с чего это такие заявления.? Неужели просветление в мозгу настало или заокеанские друзья бюджет урезали??? Да кому ты нужен со своим мнением. Хотя нет, думаю его с большим желанием выслушали бы компетентные органы по факту развала СССР и полученных за это иностранных наград :
    Памятная медаль Ватикана (1989).
    Премия «Золотой голубь за мир» за вклад в дело мира и разоружения (Рим, 1989).
    Журнал «Тайм» избрал Горбачева «человеком десятилетия» (1989), а экс-президент США Ричард Никсон назвал его «человеком века».
    Нобелевская премия мира (1990).
    Премия мира им. Альберта Эйнштейна «За огромный вклад в борьбу за мир и взаимопонимание между народами» (Вашингтон, 1990).
    Медаль Свободы им. Франклина Делано Рузвельта (Вашингтон, 1990).
    Международная Премия мира им. Мартина Лютера Кинга «За мир без насилия 1991 года» (Вашингтон, 1990).
    Премия Бенджамина М. Кардосо «За демократию» (Университет Ешива, Нью-Йорк, 1992).
    Медаль Свободы за 2008 год «За мужественную роль в окончании холодной войны» (США). Медаль вручил руководитель Национального конституционного центра США, экс-президент Буш-старший на торжественной церемонии в Филадельфии.
    Звезда Героя Университета Бен-Гуриона (Израиль, 1992).
    Международная награда государственному деятелю «Совета Филадельфии по мировым проблемам» (США, 1993).
    Премия Уинстона Черчилля в знак признания вклада в дело мира на Ближнем Востоке (Великобритания, 1993).
    Командор ордена искусств и литературы (Франция, 1997).
    Премия Царя Давида (США, 1997).
    Премия Международной женской сионистской организации (США, 1998).
    Национальная Премия Свободы за борьбу против угнетения (США, 1998).
    Памятная награда «Врата Свободы» в честь 10-летия со времени предоставления евреям бывшего СССР возможности свободно эмигрировать (Нью-Йорк, 1998).
    Читать полностью: http://www.km.ru/front-projects/belovezhskoe-sogl
    a...ovat-belovezhskikh-pushchistov
    agel26r
    1. AVGUST Сегодня, 08:43
      Да, а в этот момент нашей стране посылалась гуманитарная помощь из той же побеждённой Германии , как горько на это всё смотреть было, а эта продажная сволочь получала премии, кланялась с трибуны , а у нас братки в красных пиджаках друг друга в расход пускали , кругом киоски с водкой и тотальное беспросветное быдлятничество.........типа, чем ты более быдловый и наглый , тем круче ..., но продолжаться это долго не могло , это была бы вообще вселенская несправедливость
      AVGUST
  21. olegator Сегодня, 08:26
    Эта жаба, продавшая свою страну, ещё и имеет наглость что-то говорить о нашей стране?
    olegator
  22. Гардамир Сегодня, 08:40
    Не мытьём, так катаньем. Как в 1996 голосуй или проиграешь. На фоне перестройщика Горбачёва и оптимизатор Путин ангел. Только оба они молятся на Запад.
    Гардамир
  23. лысова Сегодня, 08:40
    А , Вы ,когда,,, нибудь - себя видели - в рассветах Венеры !- ребят - если называю имя президента , а ,вы,куда имя сдержади
    лысова
  24. Satum Сегодня, 08:47
    , теперь заботится о россиянах.
    Satum
  25. Alexey-74 Сегодня, 09:01
    Если бы этот меченный муд....ак обладал хоть частью патриотизма и силой воли нынешнего Президента, то Союз не развалился бы...продался США с потрохами и страну развалил...не тебе судить о нынешнем положении страны, которую ты развалил....
    Alexey-74
  26. Azazelo Сегодня, 09:07
    Слушайте хватит постить всякие изречения этого Герострата.
    Azazelo
  27. Оверлок Сегодня, 09:11
    Речь М.Ульянова на XIX партконференции КПСС. 1988г.
    "Ради действительной демократизации, ради оздоровления жизни предлагаю сделать правилом, нормой — один срок, а на второй срок выбирать претендента, получившего не менее двух третей голосов тайным голосованием и с непременным участием конкурента или нескольких конкурентов, которые тоже голосуются. (Аплодисменты.)
    Но нам нужен Михаил Сергеевич Горбачев на посту генсека на максимально большой срок. Слишком еще слабы наши демократические шлагбаумы, чтобы не бояться какой-нибудь напасти в виде "отца и учителя". (Аплодисменты.) А Горбачеву мы верим. Поэтому предлагаю на третий срок выбрать только Горбачева как чрезвычайное решение. (Аплодисменты.) Это исключение, а не правило, ибо сейчас идет социальная революция. В революции, на переправе коней не меняют, как говорят. Лидера нельзя менять во время такого серьезнейшего усилия.
    Созвучно, однако! Финал известен
    Оверлок
  28. unignm Сегодня, 09:14
    даже читать не стал. эта должна сдохнуть или не отсвечивать
    unignm
  29. Million Сегодня, 09:18
    Путин уважает Горбачева
    Million
  30. Ретвизан 8 Сегодня, 09:22
    А еще Миша, это человек который до сих пор разгребает то, что ты и тебе подобные реформаторы наворотили в России и других странах на постсоветском пространстве!
    Ретвизан 8
  31. свободный Сегодня, 09:44
    Если бы мнение народа хоть что то решало тебя бы иуда повесили бы на первой березе!
    свободный
  32. скептик31 Сегодня, 09:44
    Тот самый случай, когда Путину такая поддержка вряд ли нужна. Уже хорошо, что не сажают на осиновый кол. А надо бы.
    скептик31
  33. ДЕДПИХТО Сегодня, 10:02
    ,,Рыбак рыбака видит издалека,, вот и меченый своего увидел.Не переживай Горбачев,страна помнит своих ,,героев,,..тьфу,мерзость. am
    ДЕДПИХТО
  34. mavrus Сегодня, 10:18
    Интересно, а хоть кого-нибудь сейчас интересует мнение этого пустобрёха?
    mavrus
  35. Немезида Сегодня, 10:38
    Без Иудушки Горбачева разберемся...
    Немезида
  36. DwarfKing Сегодня, 10:43
    Сошлись мнения и интеллигенции, и рабочих – населения, большинства граждан, – сошлись в том, что, видимо, надо продлить и дать ещё один сезон
    Вот поменять пару слов в конце и получится, что меченый про себя написал
    DwarfKing
  37. Ingvar0401 Сегодня, 11:05
    Цитата: Татьяна
    У меня такое впечатление, что 86-летний Горбачёв решил напомнить о себе Путину и заручиться его поддержкой на случай своих собственных похорон в ближайшие 6 лет - чтобы его, Горбача Меченного, как предателя Родины - вопреки ненависти к нему простого народа - либеральные власти России бесплатно, безопасно и торжественно похоронили в РФ и справили ему в Кремле богатые поминки. И всё это ему на халяву за счёт народа - простых россиян!

    Согласен. И еще он рассчитывает на постройку Горбачев-центра....
    Ingvar0401
  38. san4es Сегодня, 11:10
    . belay ..Не узнал... думал Дарт Вейдер без ЗШ
    san4es
  39. Servisinzhener Сегодня, 11:37
    Высказывания абсолютно обгадившегося человека которые не заслуживают прослушивания кем либо.
    Servisinzhener
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