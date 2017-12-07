12:12 07 декабря

США: Вопрос участия нашей команды на Олимпиаде-2018 остаётся открытым

Пока в нашей стране идёт горячее обсуждение вопроса о том, выступать ли российским спортсменам под нейтральным флагом в будущем году в южнокорейском Пхёнчхане, в США идёт не менее серьёзная дискуссия по поводу участия в Олимпиаде своей сборной. В интервью телеканалу FOX News постпред США в ООН Никки Хейли заявила о том, что у неё нет пока твёрдой уверенности в выступлении сборной США на ОИ-2018.

Из заявления г-жи Хейли:
Мы будем следить за тем, что происходит. Ситуация очень сложная. Конечном, мы никого не боимся, и для наших спортсменов есть шанс доказать, что они могут преодолевать любые трудности. Но для нас участие в Олимпиаде - пока открытый вопрос.


США: Вопрос участия нашей команды на Олимпиаде-2018 остаётся открытым



Напомним, что ранее и во Франции заявили о небезопасности участия в Олимпийских играх 2018 года. Основным фактором риска названа «милитаристская позиция Северной Кореи». Такое заявление во Франции сделали после очередного ракетного испытания, проведённого КНДР.

Известно, что от участия от Олимпиады отказалась сама КНДР, заявив о том, что МОК не учёл возможности проведения спортивного праздника как на юге, так и на севере Корейского полуострова. В Пхеньяне называли возможность проведения некоторых соревнований ОИ-2018 возможностью для объединения Кореи на спортивном и культурном уровне. Но разве МОК сегодня выступает за спорт вне политики...

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 69

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  1. 210окв Сегодня, 06:47
    Все уже высказались вчера по этому..И что теперь один и тот же позор обмусоливать!
    210окв
    1. rotmistr60 Сегодня, 06:51
      что теперь один и тот же позор обмусоливать
      Вы статью прочли? Разговор идет об участии команды Сша.
      у неё нет пока твёрдой уверенности в выступлении сборной США на ОИ-2018
      Это может говорить только о том, что американцы все же готовят нападение на КНДР. Либо просто мутят воду.
      rotmistr60
      1. 210окв Сегодня, 06:53
        Вы правы..Просто до сих пор под впечатлением..Да и футболисты обделались.
        Цитата: rotmistr60
        что теперь один и тот же позор обмусоливать
        Вы статью прочли? Разговор идет об участии команды Сша.
        у неё нет пока твёрдой уверенности в выступлении сборной США на ОИ-2018
        Это может говорить только о том, что американцы все же готовят нападение на КНДР. Либо просто мутят воду.
        210окв
        1. Владимир16 Сегодня, 07:31
          Цитата: 210окв
          И что теперь один и тот же позор обмусоливать!

          Вы как мазохист желаете насладиться СВОИМ позором. И второй день потдряд долдоните о своем позоре.
          Не стоит навязывать свое мнение и ваш личный позор остальным. Это ваше личное дело. Наслаждайтесь. love
          Владимир16
          1. Goha Meister Сегодня, 07:50
            У крикунов так всегда. Они даже новость не читают, но рупор уже готов :)
            Goha Meister
            1. insular Сегодня, 08:17
              Цитата: Goha Meister
              У крикунов так всегда. Они даже новость не читают, но рупор уже готов :)

              Зря вы так. Если сборная США откажется участвовать под политическим предлогом "типа угрозы от КНДР", а сборная России согласится участвовать под белой тряпкой, то позор будет в сто крат выше...
              Очень хотелось бы посмотреть на сборную США под белой тряпочкой из-за того, что "спортсмены вложились и ждали", а США не смогли им обеспечить безопасность и т.п... Вот реально не представляю даже такого.
              Спортсменов из России же, под белой, мы уже наблюдали...
              insular
              1. Goha Meister Сегодня, 08:20
                Ну вот опять, позор, стыд,Путин слил, что еще?
                Goha Meister
                1. insular Сегодня, 08:25
                  Цитата: Goha Meister
                  Ну вот опять, позор, стыд,Путин слил, что еще?

                  А больше ни чего и не надо. Не знаю как для вас, латентных предателей, для меня, Гимн, Флаг, Государство, Родина и Отечество не разделимы.
                  Вам не понять.
                  insular
                  1. Goha Meister Сегодня, 08:28
                    А.. Я уже и предатеь понятно. Ты типчиный ура патриот, когда дейтсвительно стране плохо, такие как ты прячутся под шхошнку и кричат все пропало. Как с козла молока, пишет он мне про латентность. комментарии свои прочитай. У тебя от любви до ненависти один шаг, какой Родина, сольешься при первом шорохе, по комментарию видно даже. Уже панику шеф все пропало врубил, кто еще и латентный. Ужас просто , еще и вешает ярлыки. Крикун во всем Позор он пишет, позор это такие как ты. на Украине такие же с трезубцем ходят к слову. Типа патриоты, ну ну. А туалеты мыть по расписанию, знаем видели.
                    Goha Meister
                    1. insular Сегодня, 08:31
                      Это вас в ЦРУ учили по комментариям в сети составлять доказательную базу? Сразу школа видна. Палитесь.
                      insular
                      1. Комментарий был удален.
                    2. insular Сегодня, 09:12
                      Цитата: Goha Meister
                      Я про тебя пишу, какое еще ЦРУ? мда, отбитый.

                      Ну во первых, отбит не я, а тот кто вас таким воспитал. По этому попросил бы вас не называть меня отбитым т.к. у людей может сложиться ошибочное впечатление, что мы с вами родственники.
                      Цитата: Goha Meister
                      это такие как ты. на Украине такие же с трезубцем ходят к слову. Типа патриоты, ну ну

                      Второе - то что вы могли прочесть у меня в комментах, ни что иное как не согласие с теми проблемами и бездействием к ним, которые существуют. А вот такие как вы, как раз и выставляют всех несогласных с проблемами в виде "всепросральщиков и прочих агентов", воинствующие уряклы, зашугивая всех кругом и как раз с трезубцами это про вас. Так что смените методичку, здесь такое не прокатит..
                      insular
                  2. Ныробский Сегодня, 10:04
                    Цитата: insular
                    Цитата: Goha Meister
                    Ну вот опять, позор, стыд,Путин слил, что еще?

                    А больше ни чего и не надо. Не знаю как для вас, латентных предателей, для меня, Гимн, Флаг, Государство, Родина и Отечество не разделимы.
                    Вам не понять.
                    ВВП всё правильно сказал, в том плане, что "со стороны государства не будет запрета на участие", а как уж там дальше, "участие или не участие"- это личное дело каждого спортсмена. Вот и посмотрим сколько позорников рванут под белый флаг. Для государства большим позором был бы выход из Сирии до разгрома бородатых, сдача Крыма, согласие на контроль границы ЛДНР и России силами миротворцев ООН. А то, что кто то из "соотечественников" рванёт бегать и прыгать на условиях врага, то это уже позор не государства, а "соотечественников" которые сознательно пойдут на унижение. Если бы Прохоренко и Нурбагандов были спортсменами, то 100% они бы не пошли под белый флаг. Они предпочли смерть плену и позору, принимая трудное решение самостоятельно без "разрешения или запрета" государства.
                    Ныробский
              2. Подрезчик Сегодня, 09:35
                И где наблюдали? Напомните....
                Подрезчик
      2. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:02
        rotmistr60
        Вы статью прочли?
        - good laughing
        Это может говорить только о том, что американцы все же готовят нападение на КНДР. Либо просто мутят воду.
        Ничего это кроме того что американцы трусы не говорит.А воду мутить им с чего там?Только чтобы скрыть трусость отправить под бок КНДР свою большую делегацию.Вообще эту корейскую олимпиаду можно Ыну исполнить незабываемой bully
        Наблюдатель2014
      3. Шура пермский Сегодня, 09:31
        Если коркйцы их накроют , я не против
        Шура пермский
    2. Завод 117 Сегодня, 06:54
      Вчера высказались о нас,а эта тема о США...Считаю,будет хоть немного справедливо,если и они не поедут,1-1,так сказать,хотя причина и другая у них.
      Завод 117
      1. Познающий Сегодня, 07:02
        Пусть едут под флаком черного роджера,- самое для них.
        Познающий
        1. Вежливый Лось Сегодня, 07:50
          Цитата: Познающий
          Пусть едут под флаком черного роджера,- самое для них.

          Только черный фон, справедливости ради, надо заменить на радугу.
          Вежливый Лось
          1. Svarog51 Сегодня, 08:49
            Только черный фон, справедливости ради, надо заменить на радугу.

            Раз уж фон менять, то и верхнее слово тоже заменить. Не гоже пиратам под таким фоном, там другие ПИ выступают.
            Svarog51
    3. den3080 Сегодня, 07:08
      Вот это сказано так, как и должно быть. В том смысле, что спорт это политика.
      Решим, что не поедет сборная и она не поедет, вся.
      А не вот эти сопли, типа: Если кто-то из спортсменов решит выступать в личном плане... мы запрешать не будем...
      вкупе с идиотской улыбочкой г-на жукова в телекамеры плюс его беспомощные коменты... аж тошнить начинает, ей-богу.
      den3080
      1. dsk Сегодня, 07:25
        Цитата: den3080
        В том смысле
        - что Штаты ещё не определились, "партия мира" не хочет терять вложения в очередные олимпийские игры, а если победит "партия войны" - куда потом ехать? hi
        dsk
  2. Uncle Lee Сегодня, 06:48
    А они Ына побаиваются ! Так не играй с огнем вблизи бочки с бензином !
    Uncle Lee
    1. Джедай Сегодня, 07:13
      Володя, привет! hi Все эти сомнения по поводу участия США в ОИ-2018 говорят либо о том, что США слили из своих голов остатки мозга и готовят нападение на КНДР, либо наоборот - служат "дымовой завесой" для сохранения морды лица.
      Джедай
      1. Uncle Lee Сегодня, 07:23
        Макс привет ! hi У меня от ихней тупости, глупости, неразвитости и прочих заслуг (я имею ввиду не только USA, но и остальных партнеров, а так же наших чиновников) - скоро гиросфера перевернется ! wassat
        Uncle Lee
        1. Джедай Сегодня, 07:39
          Чтобы этого не произошло надо регулярно употреблять "старинного врага печали". lol wink
          Джедай
          1. Uncle Lee Сегодня, 07:42
            У меня есть Грузинский, 97 года, еще из СССР ! drinks
            Uncle Lee
            1. Джедай Сегодня, 07:44
              Цитата: Uncle Lee
              У меня есть Грузинский, 97 года, еще из СССР ! drinks

              Володя, в 97-ом СССР уже не было. Либо ты имеешь в виду 1897-ой, либо девятку с восьмёркой перепутал. lol
              Джедай
              1. Uncle Lee Сегодня, 07:48
                Что то я с датами напутал, надо поглядеть внимательно. Но цена стояла в рублях ! wassat
                Перепутаешь, блин ! Когда такое по везде творится !
                Uncle Lee
                1. Svarog51 Сегодня, 08:56
                  Макс, Володя приветствую hi "Информация к размышлению" (с)
                  wink good drinks
                  Svarog51
                  1. Uncle Lee Сегодня, 09:00
                    Это Вы пьете ! А я уже читаю ! stop
                    Uncle Lee
                    1. Svarog51 Сегодня, 09:07
                      Это Вы пьете ! А я уже читаю !
                      lol
                      Что то не очень верится. request
                      Svarog51
                    2. Svarog51 Сегодня, 09:48
                      Алкачики ! Не дразнитесь !

                      lol
                      Svarog51
                  2. vovanpain Сегодня, 09:07
                    Цитата: Svarog51
                    "Информация к размышлению" (

                    Сережа Здрав Будь Друже drinks Эээ коньяк именно читают как книгу Друже,вкус,букет,надеюсь почитать вместе drinks drinks drinks hi
                    vovanpain
                    1. Svarog51 Сегодня, 09:18
                      Володя, моё почтение hi
                      Эээ коньяк именно читают как книгу Друже,вкус,букет,надеюсь почитать вместе
                      good
                      Я только "ЗА" drinks drinks drinks Как только последняя капля покинет бутылку, отправившись в рюмку, так обратим внимание на этикетку, дабы не разлить драгоценный напиток при осмотре ёмкости. wink
                      Svarog51
                      1. Uncle Lee Сегодня, 09:29
                        Цитата: vovanpain
                        коньяк

                        Цитата: Svarog51
                        последняя капля

                        Алкачики ! Не дразнитесь !
                        Uncle Lee
              2. Uncle Lee Сегодня, 11:43
                Цитата: Джедай
                перепутал.

                Уточняю 1990 год. Самтрест , цена 17 руб. 80 коп. Выдержка 6-7 лет.
                Uncle Lee
                1. Джедай Сегодня, 11:49
                  Ну вот совсем другое дело! С таким нектаром никакие сдвиги в гиросфере не страшны! drinks
                  Джедай
                  1. Uncle Lee Сегодня, 11:52
                    Так сама гиросфера выходит из меридиана и гуляет тудым-судым !
                    Uncle Lee
      2. Вежливый Лось Сегодня, 08:23
        Цитата: Джедай
        служат "дымовой завесой" для сохранения морды лица.

        Очень даже может быть. Они (п-сы) еще немного потянут кота ... а потом скажут, что исключительно из уважения к интересам нашей олимпийской сборной, по многочисленным просьбам болельщиков, мы отводим свои войска из региона.
        Вежливый Лось
  3. Геркулесыч Сегодня, 06:50
    Ыну нужно в день начала олимпиады провести серию пусков ракет, поближе к агрессивным соседям! !!
    Геркулесыч
    1. Uncle Lee Сегодня, 06:57
      Цитата: Геркулесыч
      в день начала олимпиады

      Не надо ! Не поймут и осудят. А вот на закрытие можно устроить мирный фейерверк !
      Uncle Lee
      1. Геркулесыч Сегодня, 07:05
        А ему плевать с высокой колокольни на все их осуждения! Страну загоняют в каменный век, а им еще оказывается, нужно боятся осуждения их желания жить мирно и независимо! Так что не просто надо, а необходимо провести учения с массовыми ракетными стрельбами! !!!!
        Геркулесыч
  4. iliitchitch Сегодня, 07:01
    Да не будет там никакой олимпиады , война там будет . Отличный повод влупить по Ыне , эта олимпиада . Этим пида..сам надо ж мир опять срочно типа спасти .
    iliitchitch
  5. den3080 Сегодня, 07:33
    Кстати... откуда взялся это дурацкий постулат: Спорт вне политики
    Это российским лохопедам западные ценности всучили опять? Отрыжка 90-х?
    В СССР очень хорошо понимали, что спорт - это политика. Отсюда собственно и все выдающиеся успехи советского спорта. до которого российскому - как до Африки пешком, если уж честно.
    den3080
    1. Голован Джек Сегодня, 07:45
      Цитата: den3080
      Кстати... откуда взялся это дурацкий постулат: Спорт вне политики

      Гм... интренет открыт для Вас.
      Постулат вовсе не
      Цитата: den3080
      дурацкий постулат

      Просто были люди (то же Де-Кубертен, ксктати), которые хотели, чтобы именно так оно и было.
      Цитата: den3080
      Это российским лохопедам..

      Хорош ругамста уже... нет там лохопедов. Могу газвернуть полнее, если не дошло еще.
      Цитата: den3080
      В СССР очень хорошо понимали, что спорт - это политика. Отсюда собственно и все выдающиеся успехи советского спорта. до которого российскому - как до Африки пешком, если уж честно

      И ресурсов поболее было у СССР, и весь Восточный блок под боком.
      Вы саблям-то на место повесили бы, а то натворите еще что-непотребного ненароком request
      Голован Джек
  6. Orionvit Сегодня, 07:34
    Конечном, мы никого не боимся, и для наших спортсменов есть шанс доказать, что они могут преодолевать любые трудности
    Конечно докажут, наверное уже запаслись справками от "вады", о наличии у американских спортсменов разных смертельных болезней и разрешении употреблять ими любых препаратов, вплоть до наркоты.
    Orionvit
  7. Горный стрелок Сегодня, 07:37
    Мутят воду США. Хотя до этого места, где олимпиада будет, из КНДР рукой подать.
    Горный стрелок
  8. askort154 Сегодня, 07:41
    Вот так и нам надо. Типа : РФ приняло решение не участвовать в Зимней Олимпиаде из-за открытой угрозы США, о нанесении удара по КНДР, что ставит под угрозу безопасность на всём Корейском полуострове. Большое сосредоточение ударных войск США в этом регионе, свидетельствует о реальности таких событий. yes
    askort154
  9. Altona Сегодня, 07:42
    Цитата: den3080
    Кстати... откуда взялся это дурацкий постулат: Спорт вне политики

    --------------------------------
    Из "дурацкой" Олимпийской Хартии, почитайте,там есть вначале. А нам теперь чего за спорт беспокоиться? Мы-нейтральная страна, Путин правда еще не осмыслил это, рвется в президенты "так называемой" России.
    Altona
    1. den3080 Сегодня, 07:54
      на сарае тоже «...» написано... а там дрова.
      Когда спорт был вне политики по факту?
      Осталось ещё Лаврова выпустить на сцену с речью об имплементации минских... пардон олимпийской хартии в нынешние реалии
      den3080
  10. Goha Meister Сегодня, 07:51
    Сейчас дойдет до того, что никто не поедет :)
    Goha Meister
    1. den3080 Сегодня, 08:04
      Если американцы решат вопрос о компенсациях за трансляции(не игр - на них плевать) а за рекламный трафик во время «освещения так скать» своим! телеканалам и медиа, то вполне может статься, что они и не поедут.
      Российский номер здесь вообще никакой, облили дерьмом - обтекает пусть пока.
      den3080
  11. Hariton Laptev Сегодня, 08:09
    Цитата: rotmistr60
    Это может говорить только о том, что американцы все же готовят нападение на КНДР. Либо просто мутят воду.

    А может готовят провокацию на играх что бы был конкретный повод развязать очередную бойню.
    Hariton Laptev
  12. HAM Сегодня, 08:18
    Если американцы и не поедут на Игры,то всё равно займут первое место в командном зачёте!
    На втором будут бриы,на третьем хранцузы--УЖЕ ВСЁ РАСПРЕДЕЛЕНО,РЕБЯТА!!!
    HAM
  13. Боцман 72 Сегодня, 08:32
    Вчера моя мама,она у меня учительница,спрашивала:Сын,как ты думаешь,наши спортсмены должны ехать на олимпиаду или нет?Я отвечал так:Мам,предположим,у вас будет проходить областная конференция ,где от каждой школы должен выступить один преподаватель с докладом.И ты едешь от своей школы.Школа предоставляет тебе кабинет ,компьютер, для подготовки,плюс,помощь учителей и всего персонала.Но в последний момент,говорят ,что вашу школу отстранили от участия,но тебе ,отдельно от школы, разрешили выступить с докладом.Ты,конечно можешь поехать,ведь ты готовилась! Но там,ты будешь защищать не честь школы,так как ее отстранили, а реализовывать свои личные амбиции! Ведь может ты лучше других подготовила доклад!Но ,Мама,ты не сможешь просить школу предоставить транспорт и необходимую помощь на конференции,то-есть,ехать за свой счет ,а так же ,после нее требовать к себе проявления почета и уважения,так как ты ,по сути ,защищала не честь школы,а свои амбиции!Так же и наши спортсмены,думаю,могут ехать в Корею за свой счет,кто конечно сможет себе это позволить,а не за счет государства и доказывать что они лучше и сильнее других и гордиться собой! Но не требовать от страны поощрения и признания их побед.И конечно же страна не должна испытывать гордость из за выступлений данных спортсменов!
    Боцман 72
    1. Sten Сегодня, 09:18
      Отличное сравнение. Действительно, на спортсменов выступающих и побеждающих под флагом своей страны интересно смотреть, ты ими гордишься, радуешься их победам как своими. Во общем воспринимаешь их победы, как победы своей страны. А спортсмен выступающий под белой тряпкой кому интересен? Разве что, только своим близким.
      Sten
  14. SOF Сегодня, 08:33
    НАЧАЛОСЬ... и это только второй день после...
    Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) трещит по швам.
    Вчера организация МОК объявила, что тренеры и врачи, работавшие со спортсменами, нарушившими антидопинговые правила, не смогут принять участие в Играх-2018.
    Однако, в настоящее время не ясно, что будет со специалистами, работавшими с отстраненными российскими атлетами, а ныне представляющими другие олимпийские комитеты.
    – Ребята, вы будете смеяться, но Вольфганг Пихлер на Олимпиаду не едет, если следовать требованиям МОК! Он же тренер допингисток из сборной России, – написал Губерниев на своей странице в Инстаграме. – То же касается его бравых помощников и других иностранных тренеров грязных русских спортсменов во всех видах спорта.
    Огонь! Кажется, решение МОК трещит по швам! Что-то будут дописывать по ходу пьесы. Русский лес рубят – европейские и американские щепки летят мимо Кореи. Умора! Да здравствует лозаннский CAS. Огнище!
    Источник: http://www.sport-express.ru/olympics/pyeongchang2
    018/biathlon/news/dmitriy-guberniev-russkiy-les-r
    ubyat-evropeyskie-i-amerikanskie-schepki-letyat-m
    imo-korei-1345159/?utm_medium=referral&utm_so
    urce=lentainform&utm_campaign=sport-express.r
    u&utm_term=1245878s10735&utm_content=5879
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    SOF
  15. Altona Сегодня, 08:40
    Цитата: den3080
    на сарае тоже «...» написано... а там дрова.

    -----------------
    Изначально,идея великого Пьера Де Кубертена была такой, чтобы спорт был вне политики и объединял людей вне зависимости от национальной,социальной,религиозной и прочей принадлежности.
    Altona
    1. den3080 Сегодня, 08:55
      я ведь собственно не возражаю))
      против коммунистической теории тоже трудно возражать, кто же будет против всеобщего благоденствия?
      только по факту выходит совсем другой коленкор
      den3080
    2. BAI Сегодня, 09:10
      Вне политики?
      Да он изначально был заточен под политику (писал уже об этом вчера)
      В своей речи (под
      названием “Спорт и современное общество“),
      произнесенной в июне 1914 г. на Сорбонне в присутствии
      представителя Французской республики Раймонда
      Поанкаре (Raymond Poincare) на торжестве по поводу
      двадцатилетия возрождения Олимпийских игр, Кубертен
      предупреждает: “Спорт является важным фактором в
      колониальных завоевания      х в том смысле, что
      колонизация без хорошей спортивной подготовки
      представляет собой опасную непродуманность. Многие
      исторические неуспехи и многие успехи можно объяснить
      тем фактом, что такая подготовка имелась в одном, а ее
      не хватало в другом случае.“ [P.d.Coubertin, “Sport et la
      Société moderne“, 1914 г., в: P.d.Coubertin, “Textes …”, I
      том, с. 617].
      BAI
  16. mikh-korsakov Сегодня, 08:40
    Будет ли американская команда участвовать в ОИ 2018 для меня вопрос десятый. Наш гарант высказался в том смысле, что мы сами дали повод. Он клонит к тому. что нарушения были - почему же тогда он не уволил Мудко? - , но мол его западные друзья и партнеры все сильно преувеличили. А вообще спортсмены сами должны решать. Сразу подхалимы запели, что, мол. ехать надо, даже стиснув зубы, ссылаясь в основном на то, что перед носом России повесили морковку. То есть если Россия будет вести себя хорошо, никто не покажет российский флаг, и не дай Бог нигде не споют гимн, то наших чиновников восстановят во всех правах. Но тут-то и порыта собака. Я уверен, что спортсмены все выполнят, но кто гарантирует, что какая-то западная сволочь не сделает провокацию, во время хоккейного матча не покажет флаг России и не заорет Путин, Путин. Вот и конец всем стараниям. Сообщения об этом на западе донесутся из любого утюга. Так что когда будете договариваться, господа чиновники, тщательнЕе надо. А то и спортсменов на позор выставите и санкции не снимут.
    mikh-korsakov
  17. Waltasar Сегодня, 08:44
    Для войны нужен повод, если его нет, то надо его сделать.
    Как бы не устроили на ОИ что-то вроде крейсера мэн или башен близнецов.
    Waltasar
  18. Инок Сегодня, 08:50
    Либеральная толерантность в действии - где правда, а где ложь и не разберешь. Под белым флагом с поднятыми руками, "главное" участие.
    Инок
  19. BAI Сегодня, 08:57
    Надо продать КНДР пару Точек-У. И будет всем счастье.
    BAI
  20. Комментарий был удален.
  21. SOF Сегодня, 09:41
    ...биатлон с олимпийцами из России? Совсем не обязательно танковый.

    ...кутюрье новой формы, к сожалению неизвестен.
    Взято вот здесь: https://colonelcassad.livejournal.com/3856755.htm
    l#cutid1
    SOF
  22. DEZINTO Сегодня, 10:14
    Выпускайте кракена!
    DEZINTO
  23. mikh-korsakov Сегодня, 10:23
    Я узнал, что Госдума собирается "рассмотреть" вопрос о санкциях против руководителей ВАДА. Интересно как они себе это представляют? Напишут санкции на листке бумаги, сядут за стол и этот листок будут рассматривать? И что из этого произойдет? Нашу страну реально унизили, но глупостей-то делать не надо.
    mikh-korsakov
  24. BLADFROST Сегодня, 10:32
    Биатлон на авианосце. Вот и не высовывайтесь оттуда! Самое время жахнуть по тану! Вы же желаете войны!? Значит они к Вам придэ!
    BLADFROST
  25. Хаос Сегодня, 11:09
    Спорт давно стал бизнесом. Мне лично пофигу на спортсменов-они мне за квартиру не заплатят. Считаю так потому, что ни один наш спортсмен не должен ехать. Если не поедут, страна будет гордиться Российскими спортсменами. Хоккеисты собрались ехать, да пусть валят. Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НА ХОККЕЙ БОЛЬШЕ НЕ ПОЙДУ. Шкуры продажные. Деньги деньгами, но слушать гимн России и видеть флаг страны, это словами не объяснить. Едут за деньгами, а все их слова типа все знают , что мы из РФ, это они нам фуфло прогоняют. Бл, чтобы я больше не слышал, что мы дружная единая страна, с русским характером и т.д.
    Хаос
  26. _Jack_ Сегодня, 11:33
    нет худа без добра, целее спортсмены наши будут
    _Jack_
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