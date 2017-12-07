США: Вопрос участия нашей команды на Олимпиаде-2018 остаётся открытым

Мы будем следить за тем, что происходит. Ситуация очень сложная. Конечном, мы никого не боимся, и для наших спортсменов есть шанс доказать, что они могут преодолевать любые трудности. Но для нас участие в Олимпиаде - пока открытый вопрос.

Пока в нашей стране идёт горячее обсуждение вопроса о том, выступать ли российским спортсменам под нейтральным флагом в будущем году в южнокорейском Пхёнчхане, в США идёт не менее серьёзная дискуссия по поводу участия в Олимпиаде своей сборной. В интервью телеканалу FOX News постпред США в ООН Никки Хейли заявила о том, что у неё нет пока твёрдой уверенности в выступлении сборной США на ОИ-2018.Из заявления г-жи Хейли:Напомним, что ранее и во Франции заявили о небезопасности участия в Олимпийских играх 2018 года. Основным фактором риска названа «милитаристская позиция Северной Кореи». Такое заявление во Франции сделали после очередного ракетного испытания, проведённого КНДР.Известно, что от участия от Олимпиады отказалась сама КНДР, заявив о том, что МОК не учёл возможности проведения спортивного праздника как на юге, так и на севере Корейского полуострова. В Пхеньяне называли возможность проведения некоторых соревнований ОИ-2018 возможностью для объединения Кореи на спортивном и культурном уровне. Но разве МОК сегодня выступает за спорт вне политики...