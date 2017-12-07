12:18 07 декабря

Военная обстановка в Сирии: Американцы обосновываются под носом у России

Американцы не уйдут из Сирии. Об этом сообщило командование армии США. Причиной указываются необходимость поддержки оппозиционных сил. Янки ясно дают понять, что не отказываются от планов по разделу Сирии и свержению Башара Асада. На данный момент в Арабской республике расквартированы до 2000 американских военных.




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Комментарии 2

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  1. ИмПерц Сегодня, 09:46
    Сейчас это засунут под сукно. Потом, лет через 5, это вылезет таким колом, что... Будем надеяться, что через 5 лет у американцев поубавится наглости.
    ИмПерц
  2. Галеон Сегодня, 10:43
    Жаль, что у "Солнцепека" такая дальность маленькая. Надо исправить.
    Галеон
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