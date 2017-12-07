Военная обстановка в Сирии: Американцы обосновываются под носом у России

Американцы не уйдут из Сирии. Об этом сообщило командование армии США. Причиной указываются необходимость поддержки оппозиционных сил. Янки ясно дают понять, что не отказываются от планов по разделу Сирии и свержению Башара Асада. На данный момент в Арабской республике расквартированы до 2000 американских военных.











