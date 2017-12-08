Трамп «осознал реальность» и признал Иерусалим столицей Израиля. Трампу возразил весь мир!
Мистер Трамп заявил о себе как о миротворце. Видимо, лавры мистера Обамы покоя не дают. И если Обама не особо ладил с израильским премьером Нетаньяху, то у Трампа тут всё в ажуре. По крайней мере, его миротворческий пыл в Тель-Авиве оценили. Пардон, в Иерусалиме.
После решения Д. Трампа о признании США города Иерусалима столицей Израиля палестинцы вышли на улицы и стали жечь американские флаги и портреты упомянутого Трампа. Сам же Трамп считает, что его решение принесёт в регион… мир. Заявление более чем спорное.
«Трамп признаёт Иерусалим столицей Израиля», — с такой новостью вышел 6 декабря репортаж на телеканале CNN.
«В среду президент Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о планах по переносу посольства США, что, как ожидается, приведёт к обострению напряжённости в регионе и повредит перспективам строительства мира», — указывается в репортаже.
«Планы по переносу», заметим, означают, что в ближайшее время вопросом стройки займётся Госдеп. Трамп уже приказал Госдепартаменту «начать подготовку к переводу посольства из Тель-Авива в Иерусалим», отметив, что его решение позволит Государственному департаменту приступить к найму архитекторов и строительных подрядчиков. Новое посольство Трамп считает «великолепным вкладом в дело мира».
Мистер Трамп сказал следующее: «Сегодня мы, наконец, признаём очевидное: Иерусалим — это столица Израиля. Это не что иное, как осознание реальности, это тоже правильно», — сказал Трамп, чья речь записывалась в дипломатической приёмной Белого дома.
Прошло много времени, но Израиль и палестинцы не стали ближе к прочному мирному соглашению, заметил мистер Трамп. Поэтому «было бы глупо предполагать, что повторение той же формулы теперь приведёт к другому или лучшему результату».
Решение Трампа свело на нет целых семь десятилетий внешней политики США. Предыдущие администрации Белого дома сопротивлялись признанию Иерусалима столицей Израиля до разрешения израильско-палестинского конфликта, напоминает CNN.
«Сегодня я делаю это», — сказал Трамп, указывая тем самым на одно из своих предвыборных обещаний.
Вместе с тем решение Трампа может привести к краху мирного процесса в регионе и усилению рисков безопасности. Регион и без того стоит на грани катастрофы. Признавая опасения региональных арабских лидеров, Трамп, тем не менее, настоял на своём решении, подтвердив приверженность Соединённых Штатов делу оказания помощи как израильтянам, так и палестинцам в «достижении мирного соглашения». Он также подчеркнул, что его заявление не знаменует собой сдвиг в политике США в отношении «окончательных» границ израильского и палестинского государств.
США не занимают позицию по каким-либо вопросам «окончательного статуса», включая «окончательные границы», отметил Трамп, поскольку соответствующие вопросы «касаются вовлечённых сторон». Соединённые Штаты лишь «глубоко привержены» оказанию помощи в содействии мирному соглашению, которое «приемлемо для обеих сторон».
Речь Трампа, сообщает CNN, горячо приветствовал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Этим американским заявлением он воспользовался как возможностью призвать и другие страны присоединиться к США и тоже признать Иерусалима столицей Израиля.
«Решение президента является важным шагом на пути к миру, поскольку нет мира, который не определял бы Иерусалим столицей государства Израиль», — заявил Нетаньяху.
Нельзя сказать, чтобы международное сообщество, а особенно арабская его часть, было бы осчастливлено такого рода тезисами.
Президент Палестины Махмуд Аббас осудил и отвергнул решение Трампа, сообщает CNN. В телевизионном обращении палестинский лидер сказал, что этот шаг поможет экстремистским организациям вести свои «священные войны». Он пояснил свою позицию:
Главный палестинский переговорщик, член исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Саеб Эракат озвучил следующее мнение: решение Трампа «дисквалифицировало Соединённые Штаты Америки», и теперь США «не могут играть какую-либо роль в любом мирном процессе». Президент Трамп своим решением «попросту уничтожил всю политику двух государств», отметил Эракат. «Он принял решение признать Иерусалим столицей Израиля, и это полностью противоречит соглашениям, подписанным палестинцами и израильтянами», — добавил он.
Решение Трампа по поводу Иерусалима разделили его главные советники президента, а также министр обороны Джеймс Мэттис, директор ЦРУ Майк Помпео и госсекретарь Рекс Тиллерсон, несмотря на некоторые споры. По словам источников CNN, вице-президент Майк Пенс, посол в ООН Никки Хейли и посол США в Израиле Дэвид Фридман этот шаг тоже поддержали. Высокопоставленные должностные лица, сплотившиеся вокруг президента, в том числе Джаред Кушнер и специальный посланник Джейсон Гринблатт, поддержав признание Иерусалима столицей, призвали Трампа всё же отложить «движение» со строительством посольства. Эти данные CNN приводит от «источников».
Вот ещё несколько мнений о признании Иерусалима столицей Израиля.
Посол Палестины в России Нофаль Абдельхафиз назвал перенос столицы Израиля сумасшедшим шагом, ведущим «к хаосу и аду». И ни один палестинец, ни один из лидеров арабского мира не примет такого шага.
«Поэтому, начиная с настоящего момента, мы, палестинцы, отказываемся от посредничества США в деле продвижения мирного процесса, — цитирует дипломата канал «RT». — Начинается новая эра, мы полностью отвергаем такую позицию США и президента Трампа и намерены добиваться соблюдения своих прав».
В МИД Ирана тоже негативно оценили предпринятый Вашингтоном шаг. «Министерство иностранных дел Ирана осуждает в резкой форме шаг правительства США о переносе посольства из Тель-Авива в оккупированный священный город и признание священного города столицей оккупационного режима и считает этот шаг нарушающим резолюции ООН», — заявил представитель дипломатического ведомства Бахрама Касеми.
Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани, эмир Катара, в телефонном разговоре предупредил американского президента, что признание Иерусалима израильской столицей негативно отразится на безопасности Ближнего Востока.
Решение Трампа отвергли и в Египте.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в телефонном разговоре с Махмудом Аббасом заявил о своей негативной реакции. «Президент в ходе разговора отверг это решение и все его последствия», — сообщила пресс-служба главы Египта.
Наконец, в Лиге арабских государств вынесли вердикт: ближневосточный мирный процесс умер. «Мирный процесс можно считать мёртвым после заявления Трампа. Такой шаг разгневает всех палестинцев и арабов», — сказал помощник генерального секретаря организации Х. Заки.
Турция призвала международное сообщество проявить солидарность с народом Палестины. «Мы отвергаем и осуждаем это безответственное и незаконное решение руководства США. Весь мир должен выступить против этого решения, которое нарушает резолюции ООН и международное право, и занять место рядом с народом Палестины», — написал в «Твиттере» пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.
На уровне Евросоюза Трампу досталось от Федерики Могерини.
«Европейский союз выражает серьёзную обеспокоенность сегодняшним объявлением президента США Дональда Трампа относительно Иерусалима и последствиями, к которым оно может привести в отношении перспектив (достижения) мира», — заявила глава дипломатии ЕС. По её словам, позиция ЕС по этому вопросу остаётся неизменной, и страны союза продолжат соблюдать консенсус по Иерусалиму, прописанный в резолюции СБ ООН 478, в том числе в отношении расположения дипломатических представительств.
От ООН выступил сам генсек. Антониу Гутерреш отметил, что альтернативы разрешения палестино-израильского конфликта по принципу сосуществования двух государств не существует. «Статус Иерусалима — это вопрос, который должен решаться в ходе прямых переговоров между двумя сторонами при посредничестве СБ ООН и Генассамблеи», — подытожил Гутерреш.
Не согласны с решением Трампа премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, заявившая, что британское посольство останется в Тель-Авиве, канцлер ФРГ Ангела Меркель и француз Макрон. Последний выразил «глубокие опасения» и даже призвал Трампа пересмотреть ситуацию.
Делегации от Франции, Италии, Швеции, Соединённого Королевства, Египта, Боливии, Уругвая и Сенегала запросили экстренного заседания Совета безопасности ООН по ситуации с Иерусалимом.
В России тоже осудили решение Белого дома.
Признание Иерусалима столицей Израиля грубо нарушает двухгосударственный принцип урегулирования, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.
«Признание всего Иерусалима столицей одного государства, Израиля, будет грубейшим нарушением двухгосударственного принципа урегулирования, резолюций Совбеза и Генассамблеи ООН и собственных обязательств США. Полагаю, что реакция России должна быть соответствующей, и она совпадёт с реакцией подавляющего большинства международного сообщества», — заявил он «Интерфаксу».
На палестинской территории с 5 декабря, когда уже было известно о предполагаемом решении Белого дома, жгут портреты Трампа и американские флаги. Мало того, ХАМАС пообещал устроить «день гнева» 9 декабря.
Пятничный «день гнева» объясняется именно решением США о признании Иерусалима столицей Израиля. Заявление группировки приводит «Медуза». В тексте говорится, что после пятничной молитвы палестинцам с Западного берега Иордана следует выразить своё отношение к Израилю и сделать это всеми доступными методами.
Посол Палестинской автономии в Великобритании Манул Хасасиан подлил масла в огонь, заявив, что решение Дональда Трампа является «объявлением войны против 1,5 миллиарда мусульман и сотен миллионов христиан, которых не устраивает, что под израильской гегемонией окажутся религиозные святыни».
Своё грядущее решение, добавим, мистер Трамп в тайне не держал. Об этом он говорил и раньше, ещё в прошлом году. Признание Иерусалима столицей и перенос посольства являлись предвыборными обещаниями Трампа. Кроме того, накануне своей речи в Белом доме Дональд Трамп сам позвонил лидерам Египта, Палестины и Иордании и уведомил их о своём намерении. В Палестине, понимая, что решение уже фактически принято, восприняли его как грядущую катастрофу.
Суть старого конфликта очевидна. Понятны и причины, по которым его крайне сложно разрешить.
Западную часть Иерусалима Израиль занял в период Арабо-израильской войны 1947-1949 гг. Тогда город разделили на две части: одна досталась Израилю, вторая — Трансиордании. Трансиорданией был оккупирован и аннексирован Западный берег реки Иордан, включая Восточный Иерусалим, и затем Трансиордания переименовалась в Королевство Иордания.
После Шестидневной войны (1967 год), которая велась израильтянами одновременно с Египтом, Иорданией, Сирией, Ираком, Алжиром, Израиль захватил территорию Восточного Иерусалима. Аннексия территории была закреплена законом, принятым позднее, в 1980 году. Израильский закон объявил Иерусалим «неделимой» столицей государства. У палестинцев, разумеется, есть своё мнение на сей счёт: они полагают, что отторгнутая часть города должна являться столицей независимого палестинского государства.
Есть своё мнение и у ООН. Совет Безопасности в том же 1980 г. принял резолюцию 478, где осудил израильский закон как нарушающий международное право.
Несмотря на эту резолюцию, власти Израиля вот уже несколько десятилетий последовательно убеждают иностранные государства располагать свои посольства именно в Иерусалиме.
И вот теперь, благодаря решению Трампа и его советников, посольство США переедет туда из Тель-Авива. Впрочем, с этим Кушнер спешить Трампу не советует.
На самом деле идея признания столицы Израиля «неделимой» в США не нова и принадлежит вовсе не Трампу.
Американские конгрессмены ещё в 1995 году одобрили соответствующий законопроект. Согласно документу, посольство США следовало перенести из Тель-Авива в Иерусалим. Однако три президента подряд, Билл Клинтон, Джордж Буш (мл.) и Барак Обама, по праву этот акт отвергли. Дело в том, что вопрос находится в ведении не конгресса, а президента.
Вот почему мистеру Трампу в его решении конгрессмены не указ. И если перечисленные выше президенты опасались ухудшения ситуации на Ближнем Востоке и даже новой войны, то Трампу, по-видимому, и ухудшение, и война по нраву. Недаром он накачивает деньгами Пентагон, а через него — военно-промышленный комплекс.
И Нобелевская премия мира ему, как Обаме, едва ли светит: ведь в ООН миротворческую идею Трампа раскритиковали.
После решения Д. Трампа о признании США города Иерусалима столицей Израиля палестинцы вышли на улицы и стали жечь американские флаги и портреты упомянутого Трампа. Сам же Трамп считает, что его решение принесёт в регион… мир. Заявление более чем спорное.
«Трамп признаёт Иерусалим столицей Израиля», — с такой новостью вышел 6 декабря репортаж на телеканале CNN.
«В среду президент Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о планах по переносу посольства США, что, как ожидается, приведёт к обострению напряжённости в регионе и повредит перспективам строительства мира», — указывается в репортаже.
«Планы по переносу», заметим, означают, что в ближайшее время вопросом стройки займётся Госдеп. Трамп уже приказал Госдепартаменту «начать подготовку к переводу посольства из Тель-Авива в Иерусалим», отметив, что его решение позволит Государственному департаменту приступить к найму архитекторов и строительных подрядчиков. Новое посольство Трамп считает «великолепным вкладом в дело мира».
Мистер Трамп сказал следующее: «Сегодня мы, наконец, признаём очевидное: Иерусалим — это столица Израиля. Это не что иное, как осознание реальности, это тоже правильно», — сказал Трамп, чья речь записывалась в дипломатической приёмной Белого дома.
Прошло много времени, но Израиль и палестинцы не стали ближе к прочному мирному соглашению, заметил мистер Трамп. Поэтому «было бы глупо предполагать, что повторение той же формулы теперь приведёт к другому или лучшему результату».
Решение Трампа свело на нет целых семь десятилетий внешней политики США. Предыдущие администрации Белого дома сопротивлялись признанию Иерусалима столицей Израиля до разрешения израильско-палестинского конфликта, напоминает CNN.
«Сегодня я делаю это», — сказал Трамп, указывая тем самым на одно из своих предвыборных обещаний.
Вместе с тем решение Трампа может привести к краху мирного процесса в регионе и усилению рисков безопасности. Регион и без того стоит на грани катастрофы. Признавая опасения региональных арабских лидеров, Трамп, тем не менее, настоял на своём решении, подтвердив приверженность Соединённых Штатов делу оказания помощи как израильтянам, так и палестинцам в «достижении мирного соглашения». Он также подчеркнул, что его заявление не знаменует собой сдвиг в политике США в отношении «окончательных» границ израильского и палестинского государств.
США не занимают позицию по каким-либо вопросам «окончательного статуса», включая «окончательные границы», отметил Трамп, поскольку соответствующие вопросы «касаются вовлечённых сторон». Соединённые Штаты лишь «глубоко привержены» оказанию помощи в содействии мирному соглашению, которое «приемлемо для обеих сторон».
Речь Трампа, сообщает CNN, горячо приветствовал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Этим американским заявлением он воспользовался как возможностью призвать и другие страны присоединиться к США и тоже признать Иерусалима столицей Израиля.
«Решение президента является важным шагом на пути к миру, поскольку нет мира, который не определял бы Иерусалим столицей государства Израиль», — заявил Нетаньяху.
Нельзя сказать, чтобы международное сообщество, а особенно арабская его часть, было бы осчастливлено такого рода тезисами.
Президент Палестины Махмуд Аббас осудил и отвергнул решение Трампа, сообщает CNN. В телевизионном обращении палестинский лидер сказал, что этот шаг поможет экстремистским организациям вести свои «священные войны». Он пояснил свою позицию:
«Этот процесс также посодействует экстремистским организациям в ведении ими религиозной войны, которая наносит вред всему региону, и без того переживающему критический момент, и приведёт нас к войнам, которые не кончатся никогда, о чём мы предупреждали и с чем всегда призывали бороться».
Главный палестинский переговорщик, член исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Саеб Эракат озвучил следующее мнение: решение Трампа «дисквалифицировало Соединённые Штаты Америки», и теперь США «не могут играть какую-либо роль в любом мирном процессе». Президент Трамп своим решением «попросту уничтожил всю политику двух государств», отметил Эракат. «Он принял решение признать Иерусалим столицей Израиля, и это полностью противоречит соглашениям, подписанным палестинцами и израильтянами», — добавил он.
Решение Трампа по поводу Иерусалима разделили его главные советники президента, а также министр обороны Джеймс Мэттис, директор ЦРУ Майк Помпео и госсекретарь Рекс Тиллерсон, несмотря на некоторые споры. По словам источников CNN, вице-президент Майк Пенс, посол в ООН Никки Хейли и посол США в Израиле Дэвид Фридман этот шаг тоже поддержали. Высокопоставленные должностные лица, сплотившиеся вокруг президента, в том числе Джаред Кушнер и специальный посланник Джейсон Гринблатт, поддержав признание Иерусалима столицей, призвали Трампа всё же отложить «движение» со строительством посольства. Эти данные CNN приводит от «источников».
Вот ещё несколько мнений о признании Иерусалима столицей Израиля.
Посол Палестины в России Нофаль Абдельхафиз назвал перенос столицы Израиля сумасшедшим шагом, ведущим «к хаосу и аду». И ни один палестинец, ни один из лидеров арабского мира не примет такого шага.
«Поэтому, начиная с настоящего момента, мы, палестинцы, отказываемся от посредничества США в деле продвижения мирного процесса, — цитирует дипломата канал «RT». — Начинается новая эра, мы полностью отвергаем такую позицию США и президента Трампа и намерены добиваться соблюдения своих прав».
В МИД Ирана тоже негативно оценили предпринятый Вашингтоном шаг. «Министерство иностранных дел Ирана осуждает в резкой форме шаг правительства США о переносе посольства из Тель-Авива в оккупированный священный город и признание священного города столицей оккупационного режима и считает этот шаг нарушающим резолюции ООН», — заявил представитель дипломатического ведомства Бахрама Касеми.
Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани, эмир Катара, в телефонном разговоре предупредил американского президента, что признание Иерусалима израильской столицей негативно отразится на безопасности Ближнего Востока.
Решение Трампа отвергли и в Египте.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в телефонном разговоре с Махмудом Аббасом заявил о своей негативной реакции. «Президент в ходе разговора отверг это решение и все его последствия», — сообщила пресс-служба главы Египта.
Наконец, в Лиге арабских государств вынесли вердикт: ближневосточный мирный процесс умер. «Мирный процесс можно считать мёртвым после заявления Трампа. Такой шаг разгневает всех палестинцев и арабов», — сказал помощник генерального секретаря организации Х. Заки.
Турция призвала международное сообщество проявить солидарность с народом Палестины. «Мы отвергаем и осуждаем это безответственное и незаконное решение руководства США. Весь мир должен выступить против этого решения, которое нарушает резолюции ООН и международное право, и занять место рядом с народом Палестины», — написал в «Твиттере» пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.
На уровне Евросоюза Трампу досталось от Федерики Могерини.
«Европейский союз выражает серьёзную обеспокоенность сегодняшним объявлением президента США Дональда Трампа относительно Иерусалима и последствиями, к которым оно может привести в отношении перспектив (достижения) мира», — заявила глава дипломатии ЕС. По её словам, позиция ЕС по этому вопросу остаётся неизменной, и страны союза продолжат соблюдать консенсус по Иерусалиму, прописанный в резолюции СБ ООН 478, в том числе в отношении расположения дипломатических представительств.
От ООН выступил сам генсек. Антониу Гутерреш отметил, что альтернативы разрешения палестино-израильского конфликта по принципу сосуществования двух государств не существует. «Статус Иерусалима — это вопрос, который должен решаться в ходе прямых переговоров между двумя сторонами при посредничестве СБ ООН и Генассамблеи», — подытожил Гутерреш.
Не согласны с решением Трампа премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, заявившая, что британское посольство останется в Тель-Авиве, канцлер ФРГ Ангела Меркель и француз Макрон. Последний выразил «глубокие опасения» и даже призвал Трампа пересмотреть ситуацию.
Делегации от Франции, Италии, Швеции, Соединённого Королевства, Египта, Боливии, Уругвая и Сенегала запросили экстренного заседания Совета безопасности ООН по ситуации с Иерусалимом.
В России тоже осудили решение Белого дома.
Признание Иерусалима столицей Израиля грубо нарушает двухгосударственный принцип урегулирования, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.
«Признание всего Иерусалима столицей одного государства, Израиля, будет грубейшим нарушением двухгосударственного принципа урегулирования, резолюций Совбеза и Генассамблеи ООН и собственных обязательств США. Полагаю, что реакция России должна быть соответствующей, и она совпадёт с реакцией подавляющего большинства международного сообщества», — заявил он «Интерфаксу».
На палестинской территории с 5 декабря, когда уже было известно о предполагаемом решении Белого дома, жгут портреты Трампа и американские флаги. Мало того, ХАМАС пообещал устроить «день гнева» 9 декабря.
Пятничный «день гнева» объясняется именно решением США о признании Иерусалима столицей Израиля. Заявление группировки приводит «Медуза». В тексте говорится, что после пятничной молитвы палестинцам с Западного берега Иордана следует выразить своё отношение к Израилю и сделать это всеми доступными методами.
Посол Палестинской автономии в Великобритании Манул Хасасиан подлил масла в огонь, заявив, что решение Дональда Трампа является «объявлением войны против 1,5 миллиарда мусульман и сотен миллионов христиан, которых не устраивает, что под израильской гегемонией окажутся религиозные святыни».
Своё грядущее решение, добавим, мистер Трамп в тайне не держал. Об этом он говорил и раньше, ещё в прошлом году. Признание Иерусалима столицей и перенос посольства являлись предвыборными обещаниями Трампа. Кроме того, накануне своей речи в Белом доме Дональд Трамп сам позвонил лидерам Египта, Палестины и Иордании и уведомил их о своём намерении. В Палестине, понимая, что решение уже фактически принято, восприняли его как грядущую катастрофу.
Суть старого конфликта очевидна. Понятны и причины, по которым его крайне сложно разрешить.
Западную часть Иерусалима Израиль занял в период Арабо-израильской войны 1947-1949 гг. Тогда город разделили на две части: одна досталась Израилю, вторая — Трансиордании. Трансиорданией был оккупирован и аннексирован Западный берег реки Иордан, включая Восточный Иерусалим, и затем Трансиордания переименовалась в Королевство Иордания.
После Шестидневной войны (1967 год), которая велась израильтянами одновременно с Египтом, Иорданией, Сирией, Ираком, Алжиром, Израиль захватил территорию Восточного Иерусалима. Аннексия территории была закреплена законом, принятым позднее, в 1980 году. Израильский закон объявил Иерусалим «неделимой» столицей государства. У палестинцев, разумеется, есть своё мнение на сей счёт: они полагают, что отторгнутая часть города должна являться столицей независимого палестинского государства.
Есть своё мнение и у ООН. Совет Безопасности в том же 1980 г. принял резолюцию 478, где осудил израильский закон как нарушающий международное право.
Несмотря на эту резолюцию, власти Израиля вот уже несколько десятилетий последовательно убеждают иностранные государства располагать свои посольства именно в Иерусалиме.
И вот теперь, благодаря решению Трампа и его советников, посольство США переедет туда из Тель-Авива. Впрочем, с этим Кушнер спешить Трампу не советует.
На самом деле идея признания столицы Израиля «неделимой» в США не нова и принадлежит вовсе не Трампу.
Американские конгрессмены ещё в 1995 году одобрили соответствующий законопроект. Согласно документу, посольство США следовало перенести из Тель-Авива в Иерусалим. Однако три президента подряд, Билл Клинтон, Джордж Буш (мл.) и Барак Обама, по праву этот акт отвергли. Дело в том, что вопрос находится в ведении не конгресса, а президента.
Вот почему мистеру Трампу в его решении конгрессмены не указ. И если перечисленные выше президенты опасались ухудшения ситуации на Ближнем Востоке и даже новой войны, то Трампу, по-видимому, и ухудшение, и война по нраву. Недаром он накачивает деньгами Пентагон, а через него — военно-промышленный комплекс.
И Нобелевская премия мира ему, как Обаме, едва ли светит: ведь в ООН миротворческую идею Трампа раскритиковали.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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