Трамп «осознал реальность» и признал Иерусалим столицей Израиля. Трампу возразил весь мир!

«Этот процесс также посодействует экстремистским организациям в ведении ими религиозной войны, которая наносит вред всему региону, и без того переживающему критический момент, и приведёт нас к войнам, которые не кончатся никогда, о чём мы предупреждали и с чем всегда призывали бороться».

Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru