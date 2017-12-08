09:26 08 декабря
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Американские Олимпийские игры

Американские Олимпийские игры


Все говорят, что сейчас WADA решает кому стать олимпийским чемпионом. И кому разрешить принимать допинг по «медицинским предписаниям», а кого отстранить за царапину на пробирке, которую вдруг обнаружили спустя 2 года!

Я пишу не о том, какие там американцы нечестные.
Речь о беспомощности наших спортивных чиновников.

Вот простой пример. Елена Исинбаева дала интервью о МОК. А вы где-нибудь это интервью видели? Речь там как раз о наших спортивных чиновниках, которые все 2 года надеялись на «честность и порядочность» руководителей МОК.

А что разве 2 года назад было неясно, что запрет под любыми предлогами будет на каждой последующей Олимпиаде! Что по сути олимпийские игры американские. Они там хозяева!
Надо задуматься, а нужна ли нам такая Олимпиада?

И что интересно, что разве гражданам России не интересно знать мнение 2-х кратной олимпийской чемпионки? Или наоборот… Не хочется слышать правду и как руководителей поучают? А может это нашему телевидению дают указания американцы? Нет? Тогда зачем жаловаться на жесткий прессинг американцев, если сами боимся говорить и замалчиваем проблему? Исинбаева не рядовой, никому неизвестный гражданин, мнение, которого никому неинтересно!

Вот 2 года назад говорили, что предпримут все меры. И что? Что сделали? И что предприняли? Жалобы в спортивный арбитраж, где тоже всем руководят американцы?

Все понимали, но ни хрена ничего не делали! Вот нам рассказывают американские адвокаты, что мы не можем подать в уголовный суд потому, что они предусмотрели, что спортсмены, подписав договор с МОК имеют право подавать только в спортивный арбитраж. Но нельзя в уголовный. Так прописано в договоре. Только дело то давно уже вышло за рамки просто спорта. Оно пахнет уже политикой, а не спортом!

Извините, но вот к примеру, паралимпийцы, которых не допустили и которые не могли вообще ничего подписать? И даже бы если подписали, то отказ одной стороны о допуске автоматически этот договор делал бы не действительным? Наконец иск мог бы просто о клевете! К Макларену или Родченкову. То есть чисто уголовный.
И это должен сделать кто из наших отстраненных спортсменов. Лучше всего паралимпийцев.

Подать в суд за клевету! На того же Макларена. И чтобы Родченков давал в американском суде показания под присягой! Если потом вскроется, что он врал ему, тогда грозит уголовная статья. Мне кажется, что вообще Родченкова уберут, как только в нем отпадет необходимость. И скажут это российское ФСБ сделало.
Даже, если мы суд не выиграем, то шумиха вокруг этого не на руку американцам! Надо сопротивляться, а не жевать сопли!

Но почему за 2 года ничего не сделали, а только вешали лапшу на уши? Ведь это предлагалось 2 года назад? Но Мутко отметал это.

Некоторые говорят, а на чьи деньги будет подавать спортсмен в американский суд? Вопрос конечно интересный.
Есть такой давно известный прием. Если вопрос с виду вроде нормальный, но что-то в нем вызывает сомнение, то надо повернуть его этот вопрос на 180 гр.

То есть спросить. А вот американцы все это организовывали на свои личные средства сотрудников? Подкуп и угрозы, компания в СМИ. Ведение Родченкова, когда ему пора рот открыть к определенной дате. А против этой машины значит личные средства наших спортсменов?

Но если профессиональный спорт такой жестокий бизнес, то может тогда и не стоит в него вкладывать деньги? А то деньги вложены, а государство потом устраняется от защиты. То есть она есть, но только на словах!
Существует также неофициальный девиз «Главное — не победа, а участие», авторство, которого ошибочно приписывается де Кубертену.

А вам он не кажется смешным сегодня? В 21-м веке, когда ради победы принимают допинг, устраняют конкурентов нечестными методами! И когда цена победы только деньги! Слава там на заднем месте!
Там, где очень большие деньги, это уже трудно назвать спортом. Скорее, как в Древнем Риме кровавые гладиаторские бои. Увы. Современный спорт высоких достижений - это вульгарный шоу-бизнес.
И гонка фармакологии в этом бизнесе уже подходит к своему пределу.

Будущее "спорт" шоу-бизнеса за генными мутациями и киборгинизацией организмов участников. Для большей зрелищности.

Следующим шагом будут гладиаторские бои.
Пример тому - генетический уродец американский пловец Майкл Фелпс.
А чего там смотреть? Как астматики и больные синдромом рассеянного внимания соревнуются, кто больше из них сожрал разрешенного допинга?

А нам нужен профессиональный спорт в таких количествах? В ущерб любительскому?

Время стремительно несется вперед! И спорт тоже меняется! Он не тот что в 80-х. Сейчас все признают, что сейчас спорт — это соревнование фармакологических компаний. Кто создаст, что то новое в допинге, ну и само собой кто будет иметь крышу в руководстве федераций!
Тот и первый.

Тут некоторые особо умные совершенно справедливо замечают, что если за просмотр люди платят деньги, то конечно это само собой шоу! Я так понимаю, что эти люди не застали время, когда это было не совсем так!
Но для непонятливых объясняю, что суть статьи и поднятого вопроса про то, кто же должен оплачивать зарплату шоуменам! Помогать молодым заниматься спортом это понятно. А оплачивать гонорары звездам?
Почему наши олигархи не спешат брать на содержание наших спортсменов?

Короче. Нужно задуматься так сказать глобально, а что же мы сами то в конце концов хотим? Решить наконец, а не плестись в конце событий.
Иначе будет по горькой шутке.

Все последующие олимпиады должны проходить по одному сценарию...
1. Открытие олимпиады.
2. Вручение всех(!) медалей представителям США.
3. Закрытие олимпиады.

То есть мы делаем свой денежный взнос в олимпийское движение в миллион долларов, а каждый раз будет ездить половина спортсменов? Это будет постоянно! Американский прессинг! Так может сделать как в ПАСЕ? Отсрочить платеж в наступающем году? Или за миллион долларов нанять другую независимую лабораторию. Миллион долларов должно хватить за пару месяцев работы по одному разу в 2 года? Короче надо самим что-то делать, а не просить жуликов о справедливости! Их это только забавляет и радует.

И разорвать его можно только активным сопротивлением, а не подставленными для битья каждый раз своих щёк!
Кто-то говорит, есть всемирные соревнования, и будут местечковые, российские, и все, кто хочет пусть к нам присоединяются. Простите, а кому они нужны? Сейчас по лёгкой атлетике даже рекорды, установленные на национальном чемпионате РФ, не будут регистрироваться.

У нас есть "открытые" соревнования, и на них могут приезжать зарубежные спортсмены, только зачем? За премиальными? Он сегодня приедет в Россию, а его завтра не пригласят к участию в этапе "Бриллиантовой лиги". Все так. Тогда нужно как в профессиональном боксе. Ты сам по себе и твой менеджер как частное лицо бьется на профессиональном ринге. И как не смешно, там честнее чем на Олимпийских играх. Получается, что мы своим участием, как бы оттеняем легитимность и «беспристрастие» МОК.

Там, где большие-большие деньги это уже трудно назвать спортом. Скорее, как в Древнем Риме гладиаторские бои. А сейчас никто и не сомневается, что олимпийские игры в это и выродились! Вопрос только в том, а стоит участвовать в этих грязных играх и соревноваться со спортсменами с разрешенным допингом или нет?
Нам это надо? Может деньги вложить в спорт, который идет на оздоровление нации, а не профессиональный?
Ведь всё когда-то уже было. Нужно только подумать..

А ведь пример уже был! С шахматами. Организовали свой чемпионат мира. И как-то сразу все поняли, что раздрай не способствует бизнесу и доходам. И доходы эти резко упали. А может стоит повторить?
Блин. Хотя бы начать пугать! А не молчать. Что-то начать делать!

Некоммерческая Олимпиада...Без допингов. Потому как нет больших денег, то не нужен и допинг. А астматики из Норвегии с разрешенным допингом пусть между собой соревнуются. Главное поднять вопрос об Олимпиаде, что это коммерческий проект и нечестная конкуренция в бизнесе. Нападать надо, а не мямлить!

Еще раз повторю, время стремительно несется вперед! А мы, да и наши руководители все еще живем старыми стереотипами! Нужна аналитика происходящего сейчас, новые идеи, точный расчет в цифрах проектов, что мы хотим создать в конце концов и понимание направления в котором мы движемся. А пока плывем по воле волн. Сиречь по воле Вашингтона.

P.S.
Песков заявил, что мы не думаем бойкотировать Олимпийские игры! А если подумать, то если так пойдет, то бойкотировать все равно придется. Только следующие. Потому как причину найти дело техники. При СССР это был Афганистан. А через 2 года найдут чего-нибудь. Так чего тянуть и позорить свою страну?

Помните Задорнов говорил - Когда не можете ничего сделать, остается только одно - смеяться! И я предлагаю везде в российских СМИ употреблять термин Американские олимпийские игры! Вместо международных. Потому, что надо быть честным, хотя бы перед самим собой. Что мы едем на Американские игры. На их условиях и под их полным контролем везде. И сказать не шёпотом где-то на кухне, а на всю страну. Я понимаю, что даже просто посмеяться и не побояться гнева Вашингтона, на это надо иметь политическую волю и смелость. Ну хотя бы 1% от Кима.
Автор: Намайева дэс
Первоисточник: http://maxpark.com/community/4489/content/6109103


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Комментарии 21

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  1. амурец Сегодня, 05:53
    Блин. Хотя бы начать пугать! А не молчать. Что-то начать делать!

    Уже начали. Жуков слёзно просил прощения у МОК.
    "Москва, 6 декабря 2017, 01:01 — REGNUM Извинения «за нарушения антидопинговых правил, допущенные в России», принес Международному олимпийскому комитету (МОК) Александр Жуков, президент Олимпийского комитета России, сообщили в пресс-службе ОКР.
    Выступая на заседании исполнительного комитета МОК 5 декабря, Жуков заявил:
    «Я, как президент Олимпийского комитета России, приношу извинения за нарушения антидопинговых правил, которые были допущены у нас в стране».
    Комментируя решение МОК об отстранении российских спортсменов от участия в XXIII Зимних Олимпийских играх, президент российского комитета сказал, что молодое поколение спортсменов не ответственно за нарушения, которые были допущены до них.
    Подробности: https://regnum.ru/news/2353729.html
    Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM. "
    амурец
    1. 210окв Сегодня, 05:58
      Кайся и плати,плати и кайся,недоумок!Только за свой счет и не от имени России!
      Цитата: амурец
      Блин. Хотя бы начать пугать! А не молчать. Что-то начать делать!

      Уже начали. Жуков слёзно просил прощения у МОК.
      "Москва, 6 декабря 2017, 01:01 — REGNUM Извинения «за нарушения антидопинговых правил, допущенные в России», принес Международному олимпийскому комитету (МОК) Александр Жуков, президент Олимпийского комитета России, сообщили в пресс-службе ОКР.
      Выступая на заседании исполнительного комитета МОК 5 декабря, Жуков заявил:
      «Я, как президент Олимпийского комитета России, приношу извинения за нарушения антидопинговых правил, которые были допущены у нас в стране».
      Комментируя решение МОК об отстранении российских спортсменов от участия в XXIII Зимних Олимпийских играх, президент российского комитета сказал, что молодое поколение спортсменов не ответственно за нарушения, которые были допущены до них.
      Подробности: https://regnum.ru/news/2353729.html
      Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM. "
      210окв
      1. Татьяна Сегодня, 07:54
        Прекрасная статья! Очень честное и аналитически грамотное мнение автора! Я полностью и абсолютно во всём с ним согласна!
        Скажу больше. На носу ТМВ, а буржуазное либеральное руководство страны понапрасну - без оглядки - вбухивает деньги бюджета РФ только в профессиональный спорт США вместо того, чтобы развивать любительский спорт и массовую физкультуру в своей стране для расширения здоровья у всего народа и всей нации.
        Татьяна
        1. Татьяна Сегодня, 08:10
          Не фиг жалеть ни Мутко, ни Жукова! Обоих в отставку! Устарели! Не справляются со своими обязанностями!
          А на их место поставить спортсменов, которых американцы несправедливо лишили олимпийских наград и которые дискриминацию российского спорта со стороны рыночников США и Коллективного Запада на международной арене испытали на своём личном жизненном опыте!
          Татьяна
    2. 24rus Сегодня, 06:06
      Не случайно проводить ОИ решено было в Ю.Корее. США найдут повод, устроят провокацию нанесут удар по КНДР, а участниками и гостями олимпиады будут прикрываться от ответного удара, а в случае нанесения КНДР ответного удара и массовой гибели спортсменов и гостей поднимется визг на весь мир и повод расправиться с КНДР уже на законных основаниях
      24rus
      1. dsk Сегодня, 06:59
        Здравствуйте Сергей!
        Цитата: 24rus
        поднимется визг на весь мир

        Цитата: "Там, где очень большие деньги, это уже трудно назвать спортом. Скорее, как в Древнем Риме кровавые гладиаторские бои. А нам нужен профессиональный спорт в таких количествах? В ущерб любительскому? Может деньги вложить в спорт, который идет на оздоровление нации, а не профессиональный?"

        Сказано более чем определённо. Россия готова к сорок первому году? hi
        dsk
      2. Лесс Сегодня, 08:32
        Мне тоже приходили в голову подобные мысли. Во всяком случае это объясняет наше откровенное нежелание посылать в Ю. Корею нашу олимпийскую сборную в полном составе.
        Лесс
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:55
    Что мы едем на Американские игры. На их условиях и под их полным контролем везде.


    Вот именно...

    Представьте себе что наш спортмен теперь под нейтральным флагом ...который всю жизнь готовился к олимпиаде едет теперь за свой счет и побеждает там занимая призовое место...через месяц ему говорят из МОК или ВАДА извини дорогой на твоей пробирке с допингом царапина ...значит ты принимал допинг...значит обманщик и нечестный спортмен...это же просто издевательство над спортом и олимпиадой вообще.
    Это первое...
    второе...
    как такое возможно что норвежским или американским спортменам разрешают легально принимать допинг и участвовать в соревнованиях имея разрешение от спортивных властей якобы лечащий врач от астмы или депрессии назначил...это же жульничество в чистом виде...

    спортмен болен... иди лечись и забудь про соревнования если лечишься с допингом... am мошенники.
    Третье...
    в олимпийской хартии написано...
    Бороться против любых форм дискриминации и насилия в спорте;


    В данном случае ущемлены права человека-спортмена из РОССИИ подвергшихся шельмованию ВАДА и МОК...где наши спортивные власти которые должны отстаивать честь нашего спорта...нету их ...позор...позор Жукову и Мутко.
    ВВП ни слова не упомянул об этом...как же так он же гарант нашей безопасности...безопасности наших спортменов...получается что это не так...
    разрыв шаблонов.
    Четвертое...
    Американцы сейчас педалируют тему неучастия своих спортменов в предстоящей олимпиаде делая упор на опасность со стороны Ына...чистое вранье.
    Я полагаю причина проста до безобразия
    ...часть спортменов США которые собираются участвовать в Олимпиаде сейчас накачена допингом и вывести его следы до олимпиады американцы не успевают ...что автоматически приводит к олимпийскому скандалу и следующему позору МОК.
    И пятое главная причина всей этой неспортивной вакханалии вывести Россию как спортивную державу из мирового спорта надолго и с большим ущербом...и желательно еще чтоб налогоплательщики РОССИИ заплатили за все это из своего кармана...этот план пока англосаксам удается...платим 15 миллионов долларов ВАДА и каемся перед Маклареном.
    впереди еще чемпионат мира по футбола....готовимся к новым провокациям.
    Тот же ЛЕХА
    1. Ami du peuple Сегодня, 09:03
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      в олимпийской хартии написано...
      Бороться против любых форм дискриминации и насилия в спорте;
      Так МОК и борется всеми силами.
      На завершившемся в американском Анахайме чемпионате мира по тяжелой атлетике серебряную медаль среди женщин в супертяжелой весовой категории завоевала Лаурел Хаббард.
      Сама 39-летняя Лорел правда носила до 35 лет другое имя - Гэвин, также спортсменка принимала участия в соревнованиях другой категории: а именно в мужской штанге. Лорел - спортсмен-транссексуал.
      В сумме двоеборья Хаббард набрала 275 кг, проиграв американке Саре Роблс 9 кило.
      По окончании соревнований журналисты хотели взять интервью у Хаббард, но на пресс-конференцию спортсменка не явилась. "Она держится от всех подальше, поскольку, видимо, смущена", - сказал тренер американской чемпионки Тим Суордс.

      Собственно, видео

      То есть женщинам пить мужские гормоны запрещено, а вот переделанному мужику участвовать в женских соревнованиях можно. "Чистый спорт", ага.
      Ami du peuple
  3. Комбитор Сегодня, 06:02
    Никогда нашу страну так не унижали, как за годы путинского правления. Даже в презренные годы ельцинизма. Всё пережили: и развал армии, и продажу наших промышленности, экономики и природных ресурсов оптом и в розницу, даже, собственный геноцид. Но, чтобы у нас отбирали собственные гимн, флаг и герб... А что Путин? А Путин занят поднятием и укреплением собственного имиджа, но про защиту чести нашей страны ему недосуг вспоминать. Единственно, что могут наши власти делать в ответ на унижение России - это надувать щёки и строчить обиженные ноты протеста. Как ответили туркам, когда те сбили наш военный самолёт? Перестали закупать их помидоры и ездить на их курорты... Напугали ежа голой задницей! Или вспомните историю с обысками в дипмиссиях России в США и снятием государственных флагов со зданий российских диппредставительств. Какой ответ был от наших властей? Надули обиженно щёки и всё... Зачем было ждать каких-то решений от МОК, зачем было дожидаться каких-то условий? Чего мы ждали? На общих основаниях нас, всё равно не допустили бы. Нас или не пустили бы, вообще, или пустили на крайне унизительных для нас условиях. Оно так и вышло... Так, не лучше ли было, не дожидаясь унизительного вердикта МОК, объявить бойкот ОИ-2018? Не ждать, пока у нас перед носом захлопнут дверь, а самим уйти, громко хлопнув этой дверью... Неужели, за Державу не обидно? Про нашу власть молчу. Наша политическая "элита", фактически, в заложниках у запада. У неё там и счета, и недвижимость, и родня живёт-отдыхает. Но мы, рядовые граждане своей страны, почему безропотно сносим и терпим унижение России?
    Путин, как президент страны, которая носит название Россия, должен был заявить, что, поскольку на ОИ-2018 запретили российскую символику, Российская Федерация объявляет бойкот играм. Соответственно, российские команды туда направляться не будут и российские теле- и радиоканалы трансляций с игр вести не будут. Те спортсмены из России, которые, ради своего престижа и спортивных амбиций, всё же, захотят участвовать в играх, могут туда поехать в частном порядке за свой счёт или спонсорские вложения от частных лиц или компаний. Но государственной финансовой поддержки им оказано не будет.
    Запад понял, что силой Россию не взять. Её можно победить, только, расколов общество. Поэтому, И.В. Сталин в точно такой же ситуации, когда предатели и враги народа перед самой войной предпринимали колоссальные усилия, чтобы расколоть советский народ, не считаясь ни с чем принимал жёсткие меры по наведению порядка в стране. Много, кто попал, просто, под раздачу. Но, считаю, нечего сидеть на кухне и слушать антисоветские разговоры. Если не хочешь заявить на рассказчика, то просто уйди. Но нечего сидеть рядом и поддакивать, пуская слюни.
    "Антидопинговая" компания против российских спортсменов - один из этапов той работы, которую ведёт запад по расколу российского общества. Потому что наша страна всегда была сильна и спортом, в том числе. И российскому политическому и спортивному руководству надо было занять сразу единую и жёсткую позицию. Не давать своих спортсменов в обиду. Но околоспортивные чиновники и политическое руководство заняли выжидательную позицию, изредка подставляя то правые, то левые щёки для битья. Вот и доподставлялись. Западу поддаваться нельзя. Ему можно, только, противостоять.
    Путин, не объявив бойкот ои-2018 слил страну и российский спорт. Путин помог и помогает западу по дальнейшему расколу российского общества.
    Дальше-больше...
    Комбитор
    1. Нонна Сегодня, 07:46
      "А что Путин? А Путин занят поднятием и укреплением собственного имиджа, но про защиту чести нашей страны ему недосуг вспоминать."

      Самый влиятельный человек в мире не может остановить беспредел чиновников у себя в стране. Сажать никого нельзя все свои, а своих не сдаём. В стране приветствуется только крупный бизнес, мелкий под административный и налоговый нож. То что он забронзовел, только дураки или его фанатики не видят. Мне просто уже начало казаться, что Путин попался на удочку самолюбования. Так мне показалось на встрече с волонтерами и не только.
      Нонна
  4. кедр Сегодня, 06:41
    Автор прав. В однополярном мире гегемону все плюшки.
    кедр
  5. кедр Сегодня, 07:23
    Цитата: Комбитор
    А что Путин? А Путин занят поднятием и укреплением собственного имиджа, но про защиту чести нашей страны ему недосуг вспоминать.


    Не надо переводить стрелки с проколов и ошибок Правительства РФ на Президента РФ. Первое по Конституции - есть власть, а Президент по Конституции её гарант, НО никак не власть.
    А укреплением Армии и Флота России вы заняты? Его задача заниматься защитой Страны, как Главнокомандующего, опять же согласно Конституции и если сейчас на вас не сыплются снаряды, как в Сирии и многих других местах планеты, значит он свои обязанности выполняет в отличии от Мутко и ему подобных министров капиталистов...
    кедр
  6. rotmistr60 Сегодня, 07:24
    Цитата: Комбитор
    Никогда нашу страну так не унижали, как за годы путинского правления. Даже в презренные годы ельцинизма.

    Ну здесь вы перегнули палку. Как раз Россию так ни кто не унижал как при ЕБН. А сейчас все закономерно, как на войне. Если противник жует сопли и кается, то его не спеша и с удовольствием добивают.
    rotmistr60
  7. CONTROL Сегодня, 07:44
    Да, чиновники "от спорта" обделались по полной...
    ---------------------------
    Решение-то было очевидным: Россия состоит в МОК? взносы платит? отчисления на организацию и проведение ОИ делает? Для чего? - а чтобы самим участвовать! А если не участвуем - по любой причине! - вертай деньги взад!!! (за предыдущие 4 года, если что...) Форс-мажора не оговорено...
    --------------------------
    А Майкл Фелпс - синдром Марфана, классическая триада... должны с таким сидромом умирать в 30-40 лет от сердечной недостаточности. молочная кислота в мышцах не вырабатывается, сверхпластичность связок и сухожилий, укороченные ноги и удлинённые руки, ступни и ладони - лопаты!... ну прям готовый тюлень или калан!
    Вынужден лечиться каждые год-два - а уж что там за курсы, какие препараты и процедуры?... Но - факт налицо: 23 чемпионских титула!
    ...примерно такая же история с африканскими бегунами-спринтерами и стайерами: генетические отличия организма от массы человечества...
    О спорт, ты - мир! неизведанный мир генетических отклонений...
    CONTROL
    1. Rey_ka Сегодня, 08:34
      И вернуть зарплату сотни чинушей от ОК России за несоответствие обратно в бюджет!
      Rey_ka
  8. Серж Сегодня, 07:59
    Если спортсмены связаны договором с МОК и не могут подать на него в уголовный суд, то они обязаны подавать за клевету на Макларена и на лжесвидетеля Родченкова, а на МОК могут подать болельщики за дискриминацию по нац.признаку
    Серж
  9. Мудрый Каа Сегодня, 08:12
    А у меня вопрос, а если завтра война! Руководство страны тоже так встанет в сторонке и будет наблюдать, как страну завоевывают???? Похоже по всем признакам, что они и пальцем не пошевелят
    Мудрый Каа
  10. ADmA_RUS Сегодня, 08:18
    Какое влияние на МОК может оказать Российский чиновник? Вот по факту, не пустые слова. А номера документов, пункты правил и регламентов? Автор хоть сам их знает? Если нет, то чего тогда возмущаться?
    А фраза про, то, что 2 года назад было все ясно, или ссылку на такой пост от автора, или "стратег" стаил. Цитату Сталина все помнят?
    И последний вопрос к автору и посетителям. Если завтра олимпиада прекратит существование, полностью. Что существенного и реально важного в вашей жизни изменится? Сразу отвечу за себя. НИЧЕГО!
    ADmA_RUS
  11. Rey_ka Сегодня, 08:30
    Если весь мир отворачивается от России предлагаю России отвернуться от всего мира! Когда все плохо обычно любой организм ну окромя бактерий останавливает все лишние функции концетрируется и решает как быть дальше. Россия самодостаточная страна мы ни от кого не зависим. Ф топку весь мир. Кто не согласен: чемодан-пароход-Заграница. Это уже так было после 1917 , нас просят повторить Думаю дождемся когда весь мир будет полыхать и без нас на пепелище проще новое строить
    Rey_ka
  12. Кот Маркиз Сегодня, 08:50
    Американцы-молодцы. Они прекрасно отработали умную методику нивелирования всего "большого" при помощи множества "маленьких поправок". Статьи своей конституции, которые давали слишком много "свобод" "охлосу" они успешно нивелировали с помощью "поправок". На международной арене они настойчиво, в течении десятилетий создавали разные "наднастроечные" зачастую абсолютно не легитимные контролирующие институты, комитеты, комиссии и прочие органы и организации, рейтинговые и прочие агенства и пр. главная задача которых была -проведение американской "политики", "американского видения истины" во все сферы жизни человечества. Вначале никто на эти организации не обращал внимания, но американцы настойчиво, постепенно любыми путями используя всяческую возможность старались "легализовать" их функции и постепенно продавливали для них все больше и больше "официальных" контролирующих, проверяющих и направляющих функции. И вот теперь пожинают результат такой деятельности-все эти "над настроечные" "карманные" организации уже перехватили все контролирующие, регулирующие функции "общепризнанных" "мировых институтов" и организаций и создалась ситуация когда "не собака уже виляет хвостом, а хвост уже виляет собакой". Как бороться с такой ситуацией? Ну во-первых надо знать все эти организации и то, каким образом они могут повлиять на международную политику и экономику. Во-вторых надо иметь в них или своих людей или своих "информаторов", чтобы знать о всех готовящихся "шагах". В-третьих, нужно подробное досье на каждого работающего в таких организациях, с подробным описанием всей их жизни начиная с "пеленок" и выявить все "жаренные" факты из их жизни, все "скелеты в шкафу" каждого из них и при необходимости, не стесняясь, вытаскивать все это "грязное белье" для дискредитации как отдельных членов таких организаций так и всей организации в целом. К сожалению Россия этим ранее не занималась, сейчас, боюсь, уже поздно.
    Кот Маркиз
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