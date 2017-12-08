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Американские Олимпийские игры
Все говорят, что сейчас WADA решает кому стать олимпийским чемпионом. И кому разрешить принимать допинг по «медицинским предписаниям», а кого отстранить за царапину на пробирке, которую вдруг обнаружили спустя 2 года!
Я пишу не о том, какие там американцы нечестные.
Речь о беспомощности наших спортивных чиновников.
Вот простой пример. Елена Исинбаева дала интервью о МОК. А вы где-нибудь это интервью видели? Речь там как раз о наших спортивных чиновниках, которые все 2 года надеялись на «честность и порядочность» руководителей МОК.
А что разве 2 года назад было неясно, что запрет под любыми предлогами будет на каждой последующей Олимпиаде! Что по сути олимпийские игры американские. Они там хозяева!
Надо задуматься, а нужна ли нам такая Олимпиада?
И что интересно, что разве гражданам России не интересно знать мнение 2-х кратной олимпийской чемпионки? Или наоборот… Не хочется слышать правду и как руководителей поучают? А может это нашему телевидению дают указания американцы? Нет? Тогда зачем жаловаться на жесткий прессинг американцев, если сами боимся говорить и замалчиваем проблему? Исинбаева не рядовой, никому неизвестный гражданин, мнение, которого никому неинтересно!
Вот 2 года назад говорили, что предпримут все меры. И что? Что сделали? И что предприняли? Жалобы в спортивный арбитраж, где тоже всем руководят американцы?
Все понимали, но ни хрена ничего не делали! Вот нам рассказывают американские адвокаты, что мы не можем подать в уголовный суд потому, что они предусмотрели, что спортсмены, подписав договор с МОК имеют право подавать только в спортивный арбитраж. Но нельзя в уголовный. Так прописано в договоре. Только дело то давно уже вышло за рамки просто спорта. Оно пахнет уже политикой, а не спортом!
Извините, но вот к примеру, паралимпийцы, которых не допустили и которые не могли вообще ничего подписать? И даже бы если подписали, то отказ одной стороны о допуске автоматически этот договор делал бы не действительным? Наконец иск мог бы просто о клевете! К Макларену или Родченкову. То есть чисто уголовный.
И это должен сделать кто из наших отстраненных спортсменов. Лучше всего паралимпийцев.
Подать в суд за клевету! На того же Макларена. И чтобы Родченков давал в американском суде показания под присягой! Если потом вскроется, что он врал ему, тогда грозит уголовная статья. Мне кажется, что вообще Родченкова уберут, как только в нем отпадет необходимость. И скажут это российское ФСБ сделало.
Даже, если мы суд не выиграем, то шумиха вокруг этого не на руку американцам! Надо сопротивляться, а не жевать сопли!
Но почему за 2 года ничего не сделали, а только вешали лапшу на уши? Ведь это предлагалось 2 года назад? Но Мутко отметал это.
Некоторые говорят, а на чьи деньги будет подавать спортсмен в американский суд? Вопрос конечно интересный.
Есть такой давно известный прием. Если вопрос с виду вроде нормальный, но что-то в нем вызывает сомнение, то надо повернуть его этот вопрос на 180 гр.
То есть спросить. А вот американцы все это организовывали на свои личные средства сотрудников? Подкуп и угрозы, компания в СМИ. Ведение Родченкова, когда ему пора рот открыть к определенной дате. А против этой машины значит личные средства наших спортсменов?
Но если профессиональный спорт такой жестокий бизнес, то может тогда и не стоит в него вкладывать деньги? А то деньги вложены, а государство потом устраняется от защиты. То есть она есть, но только на словах!
Существует также неофициальный девиз «Главное — не победа, а участие», авторство, которого ошибочно приписывается де Кубертену.
А вам он не кажется смешным сегодня? В 21-м веке, когда ради победы принимают допинг, устраняют конкурентов нечестными методами! И когда цена победы только деньги! Слава там на заднем месте!
Там, где очень большие деньги, это уже трудно назвать спортом. Скорее, как в Древнем Риме кровавые гладиаторские бои. Увы. Современный спорт высоких достижений - это вульгарный шоу-бизнес.
И гонка фармакологии в этом бизнесе уже подходит к своему пределу.
Будущее "спорт" шоу-бизнеса за генными мутациями и киборгинизацией организмов участников. Для большей зрелищности.
Следующим шагом будут гладиаторские бои.
Пример тому - генетический уродец американский пловец Майкл Фелпс.
А чего там смотреть? Как астматики и больные синдромом рассеянного внимания соревнуются, кто больше из них сожрал разрешенного допинга?
А нам нужен профессиональный спорт в таких количествах? В ущерб любительскому?
Время стремительно несется вперед! И спорт тоже меняется! Он не тот что в 80-х. Сейчас все признают, что сейчас спорт — это соревнование фармакологических компаний. Кто создаст, что то новое в допинге, ну и само собой кто будет иметь крышу в руководстве федераций!
Тот и первый.
Тут некоторые особо умные совершенно справедливо замечают, что если за просмотр люди платят деньги, то конечно это само собой шоу! Я так понимаю, что эти люди не застали время, когда это было не совсем так!
Но для непонятливых объясняю, что суть статьи и поднятого вопроса про то, кто же должен оплачивать зарплату шоуменам! Помогать молодым заниматься спортом это понятно. А оплачивать гонорары звездам?
Почему наши олигархи не спешат брать на содержание наших спортсменов?
Короче. Нужно задуматься так сказать глобально, а что же мы сами то в конце концов хотим? Решить наконец, а не плестись в конце событий.
Иначе будет по горькой шутке.
Все последующие олимпиады должны проходить по одному сценарию...
1. Открытие олимпиады.
2. Вручение всех(!) медалей представителям США.
3. Закрытие олимпиады.
То есть мы делаем свой денежный взнос в олимпийское движение в миллион долларов, а каждый раз будет ездить половина спортсменов? Это будет постоянно! Американский прессинг! Так может сделать как в ПАСЕ? Отсрочить платеж в наступающем году? Или за миллион долларов нанять другую независимую лабораторию. Миллион долларов должно хватить за пару месяцев работы по одному разу в 2 года? Короче надо самим что-то делать, а не просить жуликов о справедливости! Их это только забавляет и радует.
И разорвать его можно только активным сопротивлением, а не подставленными для битья каждый раз своих щёк!
Кто-то говорит, есть всемирные соревнования, и будут местечковые, российские, и все, кто хочет пусть к нам присоединяются. Простите, а кому они нужны? Сейчас по лёгкой атлетике даже рекорды, установленные на национальном чемпионате РФ, не будут регистрироваться.
У нас есть "открытые" соревнования, и на них могут приезжать зарубежные спортсмены, только зачем? За премиальными? Он сегодня приедет в Россию, а его завтра не пригласят к участию в этапе "Бриллиантовой лиги". Все так. Тогда нужно как в профессиональном боксе. Ты сам по себе и твой менеджер как частное лицо бьется на профессиональном ринге. И как не смешно, там честнее чем на Олимпийских играх. Получается, что мы своим участием, как бы оттеняем легитимность и «беспристрастие» МОК.
Там, где большие-большие деньги это уже трудно назвать спортом. Скорее, как в Древнем Риме гладиаторские бои. А сейчас никто и не сомневается, что олимпийские игры в это и выродились! Вопрос только в том, а стоит участвовать в этих грязных играх и соревноваться со спортсменами с разрешенным допингом или нет?
Нам это надо? Может деньги вложить в спорт, который идет на оздоровление нации, а не профессиональный?
Ведь всё когда-то уже было. Нужно только подумать..
А ведь пример уже был! С шахматами. Организовали свой чемпионат мира. И как-то сразу все поняли, что раздрай не способствует бизнесу и доходам. И доходы эти резко упали. А может стоит повторить?
Блин. Хотя бы начать пугать! А не молчать. Что-то начать делать!
Некоммерческая Олимпиада...Без допингов. Потому как нет больших денег, то не нужен и допинг. А астматики из Норвегии с разрешенным допингом пусть между собой соревнуются. Главное поднять вопрос об Олимпиаде, что это коммерческий проект и нечестная конкуренция в бизнесе. Нападать надо, а не мямлить!
Еще раз повторю, время стремительно несется вперед! А мы, да и наши руководители все еще живем старыми стереотипами! Нужна аналитика происходящего сейчас, новые идеи, точный расчет в цифрах проектов, что мы хотим создать в конце концов и понимание направления в котором мы движемся. А пока плывем по воле волн. Сиречь по воле Вашингтона.
P.S.
Песков заявил, что мы не думаем бойкотировать Олимпийские игры! А если подумать, то если так пойдет, то бойкотировать все равно придется. Только следующие. Потому как причину найти дело техники. При СССР это был Афганистан. А через 2 года найдут чего-нибудь. Так чего тянуть и позорить свою страну?
Помните Задорнов говорил - Когда не можете ничего сделать, остается только одно - смеяться! И я предлагаю везде в российских СМИ употреблять термин Американские олимпийские игры! Вместо международных. Потому, что надо быть честным, хотя бы перед самим собой. Что мы едем на Американские игры. На их условиях и под их полным контролем везде. И сказать не шёпотом где-то на кухне, а на всю страну. Я понимаю, что даже просто посмеяться и не побояться гнева Вашингтона, на это надо иметь политическую волю и смелость. Ну хотя бы 1% от Кима.
Автор: Намайева дэс
Первоисточник: http://maxpark.com/community/4489/content/6109103
Все говорят, что сейчас WADA решает кому стать олимпийским чемпионом. И кому разрешить принимать допинг по «медицинским предписаниям», а кого отстранить за царапину на пробирке, которую вдруг обнаружили спустя 2 года!
Я пишу не о том, какие там американцы нечестные.
Речь о беспомощности наших спортивных чиновников.
Вот простой пример. Елена Исинбаева дала интервью о МОК. А вы где-нибудь это интервью видели? Речь там как раз о наших спортивных чиновниках, которые все 2 года надеялись на «честность и порядочность» руководителей МОК.
А что разве 2 года назад было неясно, что запрет под любыми предлогами будет на каждой последующей Олимпиаде! Что по сути олимпийские игры американские. Они там хозяева!
Надо задуматься, а нужна ли нам такая Олимпиада?
И что интересно, что разве гражданам России не интересно знать мнение 2-х кратной олимпийской чемпионки? Или наоборот… Не хочется слышать правду и как руководителей поучают? А может это нашему телевидению дают указания американцы? Нет? Тогда зачем жаловаться на жесткий прессинг американцев, если сами боимся говорить и замалчиваем проблему? Исинбаева не рядовой, никому неизвестный гражданин, мнение, которого никому неинтересно!
Вот 2 года назад говорили, что предпримут все меры. И что? Что сделали? И что предприняли? Жалобы в спортивный арбитраж, где тоже всем руководят американцы?
Все понимали, но ни хрена ничего не делали! Вот нам рассказывают американские адвокаты, что мы не можем подать в уголовный суд потому, что они предусмотрели, что спортсмены, подписав договор с МОК имеют право подавать только в спортивный арбитраж. Но нельзя в уголовный. Так прописано в договоре. Только дело то давно уже вышло за рамки просто спорта. Оно пахнет уже политикой, а не спортом!
Извините, но вот к примеру, паралимпийцы, которых не допустили и которые не могли вообще ничего подписать? И даже бы если подписали, то отказ одной стороны о допуске автоматически этот договор делал бы не действительным? Наконец иск мог бы просто о клевете! К Макларену или Родченкову. То есть чисто уголовный.
И это должен сделать кто из наших отстраненных спортсменов. Лучше всего паралимпийцев.
Подать в суд за клевету! На того же Макларена. И чтобы Родченков давал в американском суде показания под присягой! Если потом вскроется, что он врал ему, тогда грозит уголовная статья. Мне кажется, что вообще Родченкова уберут, как только в нем отпадет необходимость. И скажут это российское ФСБ сделало.
Даже, если мы суд не выиграем, то шумиха вокруг этого не на руку американцам! Надо сопротивляться, а не жевать сопли!
Но почему за 2 года ничего не сделали, а только вешали лапшу на уши? Ведь это предлагалось 2 года назад? Но Мутко отметал это.
Некоторые говорят, а на чьи деньги будет подавать спортсмен в американский суд? Вопрос конечно интересный.
Есть такой давно известный прием. Если вопрос с виду вроде нормальный, но что-то в нем вызывает сомнение, то надо повернуть его этот вопрос на 180 гр.
То есть спросить. А вот американцы все это организовывали на свои личные средства сотрудников? Подкуп и угрозы, компания в СМИ. Ведение Родченкова, когда ему пора рот открыть к определенной дате. А против этой машины значит личные средства наших спортсменов?
Но если профессиональный спорт такой жестокий бизнес, то может тогда и не стоит в него вкладывать деньги? А то деньги вложены, а государство потом устраняется от защиты. То есть она есть, но только на словах!
Существует также неофициальный девиз «Главное — не победа, а участие», авторство, которого ошибочно приписывается де Кубертену.
А вам он не кажется смешным сегодня? В 21-м веке, когда ради победы принимают допинг, устраняют конкурентов нечестными методами! И когда цена победы только деньги! Слава там на заднем месте!
Там, где очень большие деньги, это уже трудно назвать спортом. Скорее, как в Древнем Риме кровавые гладиаторские бои. Увы. Современный спорт высоких достижений - это вульгарный шоу-бизнес.
И гонка фармакологии в этом бизнесе уже подходит к своему пределу.
Будущее "спорт" шоу-бизнеса за генными мутациями и киборгинизацией организмов участников. Для большей зрелищности.
Следующим шагом будут гладиаторские бои.
Пример тому - генетический уродец американский пловец Майкл Фелпс.
А чего там смотреть? Как астматики и больные синдромом рассеянного внимания соревнуются, кто больше из них сожрал разрешенного допинга?
А нам нужен профессиональный спорт в таких количествах? В ущерб любительскому?
Время стремительно несется вперед! И спорт тоже меняется! Он не тот что в 80-х. Сейчас все признают, что сейчас спорт — это соревнование фармакологических компаний. Кто создаст, что то новое в допинге, ну и само собой кто будет иметь крышу в руководстве федераций!
Тот и первый.
Тут некоторые особо умные совершенно справедливо замечают, что если за просмотр люди платят деньги, то конечно это само собой шоу! Я так понимаю, что эти люди не застали время, когда это было не совсем так!
Но для непонятливых объясняю, что суть статьи и поднятого вопроса про то, кто же должен оплачивать зарплату шоуменам! Помогать молодым заниматься спортом это понятно. А оплачивать гонорары звездам?
Почему наши олигархи не спешат брать на содержание наших спортсменов?
Короче. Нужно задуматься так сказать глобально, а что же мы сами то в конце концов хотим? Решить наконец, а не плестись в конце событий.
Иначе будет по горькой шутке.
Все последующие олимпиады должны проходить по одному сценарию...
1. Открытие олимпиады.
2. Вручение всех(!) медалей представителям США.
3. Закрытие олимпиады.
То есть мы делаем свой денежный взнос в олимпийское движение в миллион долларов, а каждый раз будет ездить половина спортсменов? Это будет постоянно! Американский прессинг! Так может сделать как в ПАСЕ? Отсрочить платеж в наступающем году? Или за миллион долларов нанять другую независимую лабораторию. Миллион долларов должно хватить за пару месяцев работы по одному разу в 2 года? Короче надо самим что-то делать, а не просить жуликов о справедливости! Их это только забавляет и радует.
И разорвать его можно только активным сопротивлением, а не подставленными для битья каждый раз своих щёк!
Кто-то говорит, есть всемирные соревнования, и будут местечковые, российские, и все, кто хочет пусть к нам присоединяются. Простите, а кому они нужны? Сейчас по лёгкой атлетике даже рекорды, установленные на национальном чемпионате РФ, не будут регистрироваться.
У нас есть "открытые" соревнования, и на них могут приезжать зарубежные спортсмены, только зачем? За премиальными? Он сегодня приедет в Россию, а его завтра не пригласят к участию в этапе "Бриллиантовой лиги". Все так. Тогда нужно как в профессиональном боксе. Ты сам по себе и твой менеджер как частное лицо бьется на профессиональном ринге. И как не смешно, там честнее чем на Олимпийских играх. Получается, что мы своим участием, как бы оттеняем легитимность и «беспристрастие» МОК.
Там, где большие-большие деньги это уже трудно назвать спортом. Скорее, как в Древнем Риме гладиаторские бои. А сейчас никто и не сомневается, что олимпийские игры в это и выродились! Вопрос только в том, а стоит участвовать в этих грязных играх и соревноваться со спортсменами с разрешенным допингом или нет?
Нам это надо? Может деньги вложить в спорт, который идет на оздоровление нации, а не профессиональный?
Ведь всё когда-то уже было. Нужно только подумать..
А ведь пример уже был! С шахматами. Организовали свой чемпионат мира. И как-то сразу все поняли, что раздрай не способствует бизнесу и доходам. И доходы эти резко упали. А может стоит повторить?
Блин. Хотя бы начать пугать! А не молчать. Что-то начать делать!
Некоммерческая Олимпиада...Без допингов. Потому как нет больших денег, то не нужен и допинг. А астматики из Норвегии с разрешенным допингом пусть между собой соревнуются. Главное поднять вопрос об Олимпиаде, что это коммерческий проект и нечестная конкуренция в бизнесе. Нападать надо, а не мямлить!
Еще раз повторю, время стремительно несется вперед! А мы, да и наши руководители все еще живем старыми стереотипами! Нужна аналитика происходящего сейчас, новые идеи, точный расчет в цифрах проектов, что мы хотим создать в конце концов и понимание направления в котором мы движемся. А пока плывем по воле волн. Сиречь по воле Вашингтона.
P.S.
Песков заявил, что мы не думаем бойкотировать Олимпийские игры! А если подумать, то если так пойдет, то бойкотировать все равно придется. Только следующие. Потому как причину найти дело техники. При СССР это был Афганистан. А через 2 года найдут чего-нибудь. Так чего тянуть и позорить свою страну?
Помните Задорнов говорил - Когда не можете ничего сделать, остается только одно - смеяться! И я предлагаю везде в российских СМИ употреблять термин Американские олимпийские игры! Вместо международных. Потому, что надо быть честным, хотя бы перед самим собой. Что мы едем на Американские игры. На их условиях и под их полным контролем везде. И сказать не шёпотом где-то на кухне, а на всю страну. Я понимаю, что даже просто посмеяться и не побояться гнева Вашингтона, на это надо иметь политическую волю и смелость. Ну хотя бы 1% от Кима.
Автор: Намайева дэсПервоисточник: http://maxpark.com/community/4489/content/6109103
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