Американские Олимпийские игры

А чего там смотреть? Как астматики и больные синдромом рассеянного внимания соревнуются, кто больше из них сожрал разрешенного допинга?

Все говорят, что сейчас WADA решает кому стать олимпийским чемпионом. И кому разрешить принимать допинг по «медицинским предписаниям», а кого отстранить за царапину на пробирке, которую вдруг обнаружили спустя 2 года!Я пишу не о том, какие там американцы нечестные.Речь о беспомощности наших спортивных чиновников.Вот простой пример. Елена Исинбаева дала интервью о МОК. А вы где-нибудь это интервью видели? Речь там как раз о наших спортивных чиновниках, которые все 2 года надеялись на «честность и порядочность» руководителей МОК.А что разве 2 года назад было неясно, что запрет под любыми предлогами будет на каждой последующей Олимпиаде! Что по сути олимпийские игры американские. Они там хозяева!Надо задуматься, а нужна ли нам такая Олимпиада?И что интересно, что разве гражданам России не интересно знать мнение 2-х кратной олимпийской чемпионки? Или наоборот… Не хочется слышать правду и как руководителей поучают? А может это нашему телевидению дают указания американцы? Нет? Тогда зачем жаловаться на жесткий прессинг американцев, если сами боимся говорить и замалчиваем проблему? Исинбаева не рядовой, никому неизвестный гражданин, мнение, которого никому неинтересно!Вот 2 года назад говорили, что предпримут все меры. И что? Что сделали? И что предприняли? Жалобы в спортивный арбитраж, где тоже всем руководят американцы?Все понимали, но ни хрена ничего не делали! Вот нам рассказывают американские адвокаты, что мы не можем подать в уголовный суд потому, что они предусмотрели, что спортсмены, подписав договор с МОК имеют право подавать только в спортивный арбитраж. Но нельзя в уголовный. Так прописано в договоре. Только дело то давно уже вышло за рамки просто спорта. Оно пахнет уже политикой, а не спортом!Извините, но вот к примеру, паралимпийцы, которых не допустили и которые не могли вообще ничего подписать? И даже бы если подписали, то отказ одной стороны о допуске автоматически этот договор делал бы не действительным? Наконец иск мог бы просто о клевете! К Макларену или Родченкову. То есть чисто уголовный.И это должен сделать кто из наших отстраненных спортсменов. Лучше всего паралимпийцев.Подать в суд за клевету! На того же Макларена. И чтобы Родченков давал в американском суде показания под присягой! Если потом вскроется, что он врал ему, тогда грозит уголовная статья. Мне кажется, что вообще Родченкова уберут, как только в нем отпадет необходимость. И скажут это российское ФСБ сделало.Даже, если мы суд не выиграем, то шумиха вокруг этого не на руку американцам! Надо сопротивляться, а не жевать сопли!Но почему за 2 года ничего не сделали, а только вешали лапшу на уши? Ведь это предлагалось 2 года назад? Но Мутко отметал это.Некоторые говорят, а на чьи деньги будет подавать спортсмен в американский суд? Вопрос конечно интересный.Есть такой давно известный прием. Если вопрос с виду вроде нормальный, но что-то в нем вызывает сомнение, то надо повернуть его этот вопрос на 180 гр.То есть спросить. А вот американцы все это организовывали на свои личные средства сотрудников? Подкуп и угрозы, компания в СМИ. Ведение Родченкова, когда ему пора рот открыть к определенной дате. А против этой машины значит личные средства наших спортсменов?Но если профессиональный спорт такой жестокий бизнес, то может тогда и не стоит в него вкладывать деньги? А то деньги вложены, а государство потом устраняется от защиты. То есть она есть, но только на словах!Существует также неофициальный девиз «Главное — не победа, а участие», авторство, которого ошибочно приписывается де Кубертену.А вам он не кажется смешным сегодня? В 21-м веке, когда ради победы принимают допинг, устраняют конкурентов нечестными методами! И когда цена победы только деньги! Слава там на заднем месте!Там, где очень большие деньги, это уже трудно назвать спортом. Скорее, как в Древнем Риме кровавые гладиаторские бои. Увы. Современный спорт высоких достижений - это вульгарный шоу-бизнес.И гонка фармакологии в этом бизнесе уже подходит к своему пределу.Будущее "спорт" шоу-бизнеса за генными мутациями и киборгинизацией организмов участников. Для большей зрелищности.Следующим шагом будут гладиаторские бои.Пример тому - генетический уродец американский пловец Майкл Фелпс.А нам нужен профессиональный спорт в таких количествах? В ущерб любительскому?Время стремительно несется вперед! И спорт тоже меняется! Он не тот что в 80-х. Сейчас все признают, что сейчас спорт — это соревнование фармакологических компаний. Кто создаст, что то новое в допинге, ну и само собой кто будет иметь крышу в руководстве федераций!Тот и первый.Тут некоторые особо умные совершенно справедливо замечают, что если за просмотр люди платят деньги, то конечно это само собой шоу! Я так понимаю, что эти люди не застали время, когда это было не совсем так!Но для непонятливых объясняю, что суть статьи и поднятого вопроса про то, кто же должен оплачивать зарплату шоуменам! Помогать молодым заниматься спортом это понятно. А оплачивать гонорары звездам?Почему наши олигархи не спешат брать на содержание наших спортсменов?Короче. Нужно задуматься так сказать глобально, а что же мы сами то в конце концов хотим? Решить наконец, а не плестись в конце событий.Иначе будет по горькой шутке.Все последующие олимпиады должны проходить по одному сценарию...1. Открытие олимпиады.2. Вручение всех(!) медалей представителям США.3. Закрытие олимпиады.То есть мы делаем свой денежный взнос в олимпийское движение в миллион долларов, а каждый раз будет ездить половина спортсменов? Это будет постоянно! Американский прессинг! Так может сделать как в ПАСЕ? Отсрочить платеж в наступающем году? Или за миллион долларов нанять другую независимую лабораторию. Миллион долларов должно хватить за пару месяцев работы по одному разу в 2 года? Короче надо самим что-то делать, а не просить жуликов о справедливости! Их это только забавляет и радует.И разорвать его можно только активным сопротивлением, а не подставленными для битья каждый раз своих щёк!Кто-то говорит, есть всемирные соревнования, и будут местечковые, российские, и все, кто хочет пусть к нам присоединяются. Простите, а кому они нужны? Сейчас по лёгкой атлетике даже рекорды, установленные на национальном чемпионате РФ, не будут регистрироваться.У нас есть "открытые" соревнования, и на них могут приезжать зарубежные спортсмены, только зачем? За премиальными? Он сегодня приедет в Россию, а его завтра не пригласят к участию в этапе "Бриллиантовой лиги". Все так. Тогда нужно как в профессиональном боксе. Ты сам по себе и твой менеджер как частное лицо бьется на профессиональном ринге. И как не смешно, там честнее чем на Олимпийских играх. Получается, что мы своим участием, как бы оттеняем легитимность и «беспристрастие» МОК.Там, где большие-большие деньги это уже трудно назвать спортом. Скорее, как в Древнем Риме гладиаторские бои. А сейчас никто и не сомневается, что олимпийские игры в это и выродились! Вопрос только в том, а стоит участвовать в этих грязных играх и соревноваться со спортсменами с разрешенным допингом или нет?Нам это надо? Может деньги вложить в спорт, который идет на оздоровление нации, а не профессиональный?Ведь всё когда-то уже было. Нужно только подумать..А ведь пример уже был! С шахматами. Организовали свой чемпионат мира. И как-то сразу все поняли, что раздрай не способствует бизнесу и доходам. И доходы эти резко упали. А может стоит повторить?Блин. Хотя бы начать пугать! А не молчать. Что-то начать делать!Некоммерческая Олимпиада...Без допингов. Потому как нет больших денег, то не нужен и допинг. А астматики из Норвегии с разрешенным допингом пусть между собой соревнуются. Главное поднять вопрос об Олимпиаде, что это коммерческий проект и нечестная конкуренция в бизнесе. Нападать надо, а не мямлить!Еще раз повторю, время стремительно несется вперед! А мы, да и наши руководители все еще живем старыми стереотипами! Нужна аналитика происходящего сейчас, новые идеи, точный расчет в цифрах проектов, что мы хотим создать в конце концов и понимание направления в котором мы движемся. А пока плывем по воле волн. Сиречь по воле Вашингтона.P.S.Песков заявил, что мы не думаем бойкотировать Олимпийские игры! А если подумать, то если так пойдет, то бойкотировать все равно придется. Только следующие. Потому как причину найти дело техники. При СССР это был Афганистан. А через 2 года найдут чего-нибудь. Так чего тянуть и позорить свою страну?Помните Задорнов говорил - Когда не можете ничего сделать, остается только одно - смеяться! И я предлагаю везде в российских СМИ употреблять термин Американские олимпийские игры! Вместо международных. Потому, что надо быть честным, хотя бы перед самим собой. Что мы едем на Американские игры. На их условиях и под их полным контролем везде. И сказать не шёпотом где-то на кухне, а на всю страну. Я понимаю, что даже просто посмеяться и не побояться гнева Вашингтона, на это надо иметь политическую волю и смелость. Ну хотя бы 1% от Кима.