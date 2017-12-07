СК РФ возбудил уголовное дело против экс-министра обороны Украины
Следственный комитет России возбудил против экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко (2005-2007) уголовное дело о публичных призывах к терактам в российских городах, сообщила в четверг официальный представитель СК Светлана Петренко.
Сообщается, что 2 июля Гриценко в эфире канала "112 Украина" публично выступил с призывом к подрыву автомобилей в Москве и Таганроге. Российские следователи пришли к выводу, что в словах Гриценко содержатся призывы к террористической деятельности.
В связи с этим ГСУ СК России возбуждено уголовное дело в отношении Анатолия Гриценко по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности").
Сообщается, что 2 июля Гриценко в эфире канала "112 Украина" публично выступил с призывом к подрыву автомобилей в Москве и Таганроге. Российские следователи пришли к выводу, что в словах Гриценко содержатся призывы к террористической деятельности.
В соответствии со ст. 12 УК РФ иностранные граждане, не проживающие постоянно в Российской Федерации, совершившие преступление за ее пределами, направленное против интересов России, подлежат уголовной ответственности по российскому законодательству- сообщила Петренко.
В связи с этим ГСУ СК России возбуждено уголовное дело в отношении Анатолия Гриценко по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности").
Использованы фотографии: RIA News
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