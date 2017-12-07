12:13 07 декабря

СК РФ возбудил уголовное дело против экс-министра обороны Украины

Следственный комитет России возбудил против экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко (2005-2007) уголовное дело о публичных призывах к терактам в российских городах, сообщила в четверг официальный представитель СК Светлана Петренко.

СК РФ возбудил уголовное дело против экс-министра обороны Украины


Сообщается, что 2 июля Гриценко в эфире канала "112 Украина" публично выступил с призывом к подрыву автомобилей в Москве и Таганроге. Российские следователи пришли к выводу, что в словах Гриценко содержатся призывы к террористической деятельности.


В соответствии со ст. 12 УК РФ иностранные граждане, не проживающие постоянно в Российской Федерации, совершившие преступление за ее пределами, направленное против интересов России, подлежат уголовной ответственности по российскому законодательству
- сообщила Петренко.

В связи с этим ГСУ СК России возбуждено уголовное дело в отношении Анатолия Гриценко по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности").

Использованы фотографии: RIA News
10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 24

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Teberii Сегодня, 10:54
    Язык мой-Враг мой.
    Teberii
    1. Шура пермский Сегодня, 10:58
      Надо надо них за их гнилые языки закрывать… по этому гриценко солнечный Магадан плачет
      Шура пермский
      1. Teberii Сегодня, 11:01
        Нужно его еще в международный розыск отправить.
        Teberii
      2. Владимир16 Сегодня, 11:01
        Дело за малым. Отловить и посадить. Способны на это те, кто дело открывает?
        Этот упырь Гриценко гражданин России? СК возбудился на каком основании?
        Снова попиарится? Маркову генерала дали за подобное. Эта барышня тоже штаны с лампасами желает?
        Владимир16
        1. 210окв Сегодня, 11:12
          Вот пусть делом займётся..А не трепаться языком...Организует доставку этого недоумка в СК..А то зарплату большую хотим,а отдачи ноль..
          Цитата: Владимир16
          Дело за малым. Отловить и посадить. Способны на это те, кто дело открывает?
          Этот упырь Гриценко гражданин России? СК возбудился на каком основании?
          Снова попиарится? Маркову генерала дали за подобное. Эта барышня тоже штаны с лампасами желает?
          210окв
      3. Андрей К Сегодня, 11:30
        Цитата: Шура пермский
        ...по этому гриценко солнечный Магадан плачет...

        Коллега, а они нужны у нас на Дальнем Востоке, воздух нам поганить?
        Эти сказочные долбоящеры сами себя с успехом "могилизируют". Нам даже вмешиваться не надо...
        Обратите внимание на рагулю-миномётчика "борющегося" с "сепарами" laughing

        Ржунимагу lol
        Миномёт немецкий, мина "вумная" французская, руки кривые ВСУшные laughing
        Чего не коснутся - всё через... получается laughing
        Андрей К
      4. ШВЕДский_стол Сегодня, 11:36
        Интересно, что к своим гражданам которые на форуме Открытая Россия призывали к развалу и смещению существующего строя у СК претензий нет.
        ШВЕДский_стол
    2. vovanpain Сегодня, 10:58
      Одни возьуждают дела на Украине,другие в России what если бы этот Гриценко подавился бы нечаянно пирожком,вот тогда бы скакуны бы и задумались.
      vovanpain
    3. Spartanez300 Сегодня, 11:04
      Только когда оно наступит это возмездие всем этим упырям с укропии на которых заведены уголовные дела , хотелось бы узреть .
      Spartanez300
    4. Зяблицев Сегодня, 11:16
      Да уже не дела надо заводить, а ледорубы точить...Тогда у кое-кого желание болтать всякую чушь быстро отпадет! laughing
      Зяблицев
      1. РУСС Сегодня, 11:32
        Цитата: Зяблицев
        Да уже не дела надо заводить, а ледорубы точить...Тогда у кое-кого желание болтать всякую чушь быстро отпадет! laughing

        Без суда м следствия нанять коллеров и мочить хохлов? Так?
        РУСС
        1. Зяблицев Сегодня, 11:40
          Нет, просто молча точить ледорубы...
          Зяблицев
    5. den3080 Сегодня, 11:22
      Язык мой-Враг мой.

      Это к г-ну Жириновскому относится на все 200% wink в том числе
      Незабываемыве перлы lol
      den3080
  2. BerBer Сегодня, 11:01
    Эти недоумки не понимают, что за всё придётся отвечать.
    BerBer
  3. rotmistr60 Сегодня, 11:06
    Мое мнение - не уголовные дела возбуждать нужно (пустая трата времени), а потихоньку отстреливать всех одиозных личностей. Повторяю, что это мое личное мнение, а не призыв к чему-либо. А то к концу года СК прыткий (год заканчивается палки нужны).
    rotmistr60
    1. den3080 Сегодня, 11:47
      "палки" - это не возбужденные, а раскрытые уголовные дела, переданные следователю.
      den3080
      1. rotmistr60 Сегодня, 11:50
        переданные следователю.
        Данное вами определение для оперов. А разговор о СК. И еще раз прочтите в связи с чем я это написал (иронически).
        rotmistr60
  4. Ingvar0401 Сегодня, 11:08
    Так-то со 2 июля уже 5 месяцев прошло. Что-то долго дело "возбуждалось"....
    Ingvar0401
  5. Витас Сегодня, 11:09
    Шасть ФСБ к Эзопу И хвать его за жопу. Мораль сей басни ясен – Не надо больше басен.
    Витас
  6. shans2 Сегодня, 11:12
    Всех вальцманов прикопаем, от БВ до самых до окраин, хе хе)
    shans2
  7. РУСС Сегодня, 11:30
    СК РФ лучше бы с доморощенными министрами разобрался, а хохлами плевать на наш СК.....
    РУСС
  8. ДЕДПИХТО Сегодня, 11:36
    Ну да,только ленивый еще на Украине ,,не выспался,, Старательно так забалтываются Укротемой свои собственные внутренние проблемы с экономикой а теперь и с экс. и действующими...Сердюков на свободе,при бабках и должность занимает,но он-же в доску свой,неприкасаемый.И не только он один.Не так ли,граждане? Ату Украину,Ату ее...
    ДЕДПИХТО
  9. BAI Сегодня, 11:39
    Вот Моссад бы тут же изъял бы его и доставил куда надо. А у нас опять только сотрясение воздуха.
    BAI
  10. nemec55 Сегодня, 11:55
    Клоуны на потеху запада
    nemec55
Картина дня