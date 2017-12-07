12:13 07 декабря

Ту-95МС ВКС РФ выполнили полет над Тихим океаном с аэродрома в Индонезии

Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС провели восемь часов над нейтральными водами южной части Тихого океана, выполняя задачи воздушного патрулирования, вылетев с аэродрома в Индонезии, сообщили в Минобороны России.

Вылет самолетов дальней авиации осуществлялся с аэродрома Биак Республики Индонезия. Продолжительность полета составила более восьми часов
- говорится в сообщении.

Ту-95МС ВКС РФ выполнили полет над Тихим океаном с аэродрома в Индонезии



Как пояснили в российском военном ведомстве, дальняя авиация регулярно проводит полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, а также Тихого океана.

Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств
- добавили в Минобороны.

Напомним, что во вторник Минобороны РФ сообщило о международном визите двух Ту-95МС и двух самолетов Ил-76МД ВКС РФ в Индонезию. Вылет осуществлялся с аэродрома в Амурской области, приземление самолеты произвели на аэродроме Биак. Над акваторией Тихого океана они совершили попутную дозаправку топливом в воздухе.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 9

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  1. Teberii Сегодня, 11:04
    "Региональная держава"- однако.
    Teberii
  2. Миханище Сегодня, 11:05
    Молодцы наши! Чётко продемонстрировали присутствие в регионе, Путин не дремлет и чётко всё фиксирует в мире!
    Миханище
  3. Ingvar0401 Сегодня, 11:12
    Красавцы. Так держать! Побольше полетов в разных уголках Земли и с разными задачами!
    Ingvar0401
  4. rotmistr60 Сегодня, 11:14
    Ту-95МС провели восемь часов над нейтральными водами южной части Тихого океана
    В очередной раз показали, что при необходимости можем оказаться в любой точке планеты. И заметьте, при этом оружием не бряцаем и другим странам не грозим с высоких трибун.
    rotmistr60
    1. роман66 Сегодня, 11:25
      как это не грозим? laughing бывало и такое
      роман66
      1. rotmistr60 Сегодня, 11:47
        Это дела минувших лет приправленные украинской харизмой. Кстати, "Кузькина мать" отрезвляюще действовала на американцев.
        rotmistr60
  5. роман66 Сегодня, 11:21
    дозаправлялись для тренировки? так-то там на 12 часов полета
    роман66
  6. ul_vitalii Сегодня, 11:35
    Молодцы медведи даже две канистры с собой в поход взяли.
    ul_vitalii
  7. Миханище Сегодня, 12:06
    Цитата: rotmistr60
    Это дела минувших лет приправленные украинской харизмой. Кстати, "Кузькина мать" отрезвляюще действовала на американцев.
    - Хрущёв - русская фамилия.
    Миханище
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