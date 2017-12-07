Ту-95МС ВКС РФ выполнили полет над Тихим океаном с аэродрома в Индонезии

Вылет самолетов дальней авиации осуществлялся с аэродрома Биак Республики Индонезия. Продолжительность полета составила более восьми часов

Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств

Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС провели восемь часов над нейтральными водами южной части Тихого океана, выполняя задачи воздушного патрулирования, вылетев с аэродрома в Индонезии, сообщили в Минобороны России.- говорится в сообщении.Как пояснили в российском военном ведомстве, дальняя авиация регулярно проводит полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, а также Тихого океана.- добавили в Минобороны.Напомним, что во вторник Минобороны РФ сообщило о международном визите двух Ту-95МС и двух самолетов Ил-76МД ВКС РФ в Индонезию. Вылет осуществлялся с аэродрома в Амурской области, приземление самолеты произвели на аэродроме Биак. Над акваторией Тихого океана они совершили попутную дозаправку топливом в воздухе.