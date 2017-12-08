На чужом горбу в сирийский рай: Вашингтон присвоил успехи Дамаска

Тот факт, что коренной перелом в сирийском конфликте возник после вступления в него России, занявшей сторону официального руководства Сирии, до недавнего времени сомнениям не подвергался. Однако, накануне выяснилось, что ключевую роль в освобождении арабской республики от террористических группировок сыграли США и возглавляемая ими международная коалиция. Что же касается Дамаска и Москвы, то они, как оказалось, «не продемонстрировали серьезный подход или обязательств по разгрому «Исламского государства»».В роли «развенчателя мифов», что вполне естественно, выступил представитель Пентагона Эрик Пэхон, также заявивший о намерениях американцев и их союзников «продолжать операции в Сирии в поддержку местных сил на местах». Это якобы позволит завершить разгром ИГ и стабилизировать освобожденную территорию, что, в конечном итоге, должно сподвигнуть сирийцев-беженцев и внутренне перемещенных лиц вернуться в свои дома. Впрочем, учитывая прежний опыт американцев в борьбе с экстремизмом в других странах и последующем налаживании там мирной жизни, подавляющее большинство сирийских граждан, надо полагать, восприняли слова спикера оборонного ведомства с изрядной долей тревоги.Интересно, что чувство собственного превосходства проснулось у Вашингтона аккурат после того, как стало окончательно ясно – западный и восточный берега Евфрата в ближайшие дни будут окончательно зачищены правительственными войсками Сирии от оставшихся там бандформирований, что, в свою очередь, предполагает старт полноценного политического диалога в стране. В отличие же от России, при непосредственном участии которой в регионе создан Комитет по управлению восточными территориями Евфрата, являющийся на данный момент ключевым органом послевоенного урегулирования в провинции Дейр-эз-Зор, «успехи» Соединенных Штатов в области деэскалации напряженности пока ограничиваются организацией безопасного вывода террористов из Ракки и бездоказательными обвинениями российских летчиков в гибели мирных жителей.Тем не менее, у любого действия должна быть цель, и у попытки Вашингтона прибрать к рукам лавры победителей она тоже есть. В частности, как уже было сказано выше, на фоне окончания боевых действий, в Сирии полным ходом идет подготовка к переводу страны с военного на мирное время. Очевидно, что помимо официального Дамаска решающее значение в предстоящих консультациях по урегулированию будут иметь позиции России, Ирана, Турции и курдских формирований, как сторон, внесших наиболее значительный вклад в дело уничтожения терроризма в арабской республике. В то же время, США, вложившие в процесс политического переформатирования САР миллиарды долларов, в конечном итоге остались ни с чем, рискуя при этом окончательно лишиться влияния во всем ближневосточном регионе.