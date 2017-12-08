09:29 08 декабря
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На чужом горбу в сирийский рай: Вашингтон присвоил успехи Дамаска



Тот факт, что коренной перелом в сирийском конфликте возник после вступления в него России, занявшей сторону официального руководства Сирии, до недавнего времени сомнениям не подвергался. Однако, накануне выяснилось, что ключевую роль в освобождении арабской республики от террористических группировок сыграли США и возглавляемая ими международная коалиция. Что же касается Дамаска и Москвы, то они, как оказалось, «не продемонстрировали серьезный подход или обязательств по разгрому «Исламского государства»».

В роли «развенчателя мифов», что вполне естественно, выступил представитель Пентагона Эрик Пэхон, также заявивший о намерениях американцев и их союзников «продолжать операции в Сирии в поддержку местных сил на местах». Это якобы позволит завершить разгром ИГ и стабилизировать освобожденную территорию, что, в конечном итоге, должно сподвигнуть сирийцев-беженцев и внутренне перемещенных лиц вернуться в свои дома. Впрочем, учитывая прежний опыт американцев в борьбе с экстремизмом в других странах и последующем налаживании там мирной жизни, подавляющее большинство сирийских граждан, надо полагать, восприняли слова спикера оборонного ведомства с изрядной долей тревоги.


Интересно, что чувство собственного превосходства проснулось у Вашингтона аккурат после того, как стало окончательно ясно – западный и восточный берега Евфрата в ближайшие дни будут окончательно зачищены правительственными войсками Сирии от оставшихся там бандформирований, что, в свою очередь, предполагает старт полноценного политического диалога в стране. В отличие же от России, при непосредственном участии которой в регионе создан Комитет по управлению восточными территориями Евфрата, являющийся на данный момент ключевым органом послевоенного урегулирования в провинции Дейр-эз-Зор, «успехи» Соединенных Штатов в области деэскалации напряженности пока ограничиваются организацией безопасного вывода террористов из Ракки и бездоказательными обвинениями российских летчиков в гибели мирных жителей.

Тем не менее, у любого действия должна быть цель, и у попытки Вашингтона прибрать к рукам лавры победителей она тоже есть. В частности, как уже было сказано выше, на фоне окончания боевых действий, в Сирии полным ходом идет подготовка к переводу страны с военного на мирное время. Очевидно, что помимо официального Дамаска решающее значение в предстоящих консультациях по урегулированию будут иметь позиции России, Ирана, Турции и курдских формирований, как сторон, внесших наиболее значительный вклад в дело уничтожения терроризма в арабской республике. В то же время, США, вложившие в процесс политического переформатирования САР миллиарды долларов, в конечном итоге остались ни с чем, рискуя при этом окончательно лишиться влияния во всем ближневосточном регионе.
Автор: Андрей Орлов


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Комментарии 6

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  1. Uncle Lee Сегодня, 05:51
    позиции России, Ирана, Турции
    а штатовская коалиция воевала, воевала, ИГИЛ победила, а их не позвали ! Абидна, понимашь !
    Uncle Lee
    1. vovanpain Сегодня, 06:11
      Однако, накануне выяснилось, что ключевую роль в освобождении арабской республики от террористических группировок сыграли США и возглавляемая ими международная коалиция. Что же касается Дамаска и Москвы, то они, как оказалось, «не продемонстрировали серьезный подход или обязательств по разгрому «Исламского государства»».

      Все как всегда,так же выясняется,что СССР "не продемонстрировал серьезный подход или обязательств по разгрому нацисткой Германии",но матрасники ясен пень впереди планеты всей,всех победили....пиаром.
      vovanpain
    2. Chertt Сегодня, 06:16
      Цитата: Uncle Lee
      а штатовская коалиция воевала, воевала,

      Кровавые упыри из за лужи, разрушили Сирию, убили сотни тысяч мирных людей, Я верю, что когда нибудь тот ужас и смерть, которые они сеют по всему миру, падет и на их дом
      Chertt
  2. ando_bor Сегодня, 05:53
    Да, и партнерам хочется примазаться к успехам борьбы с запрещенными в России организациями.
    ando_bor
    1. алекс-сп Сегодня, 07:02
      А им и не привыкать, они же обе мировых выиграли, а про Корею и Вьетнам предпочли забыть (как их там вроде и не было)...
      алекс-сп
  3. Masya Masya Сегодня, 07:08
    в конечном итоге остались ни с чем, рискуя при этом окончательно лишиться влияния во всем ближневосточном регионе.

    Вот и кичатся на всех углах, что " победители", иначе пирог без них делить будут... а пролететь, ох как не охота...
    Masya Masya
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