12:13 07 декабря

Новый американский самолет-заправщик KC-46A Pegasus совершил первый полет

Серийный американский самолет-заправщик KC-46A Pegasus совершил первый полет. Согласно сообщению авиастроительного концерна Boeing, летающий танкер провел в воздухе три с половиной часа. Проверки признаны успешными. После завершения программы испытаний этот самолет будет передан ВВС США.

Новый американский самолет-заправщик KC-46A Pegasus совершил первый полет


Разработка KC-46A ведется с 2012 года на базе грузовой версии лайнера Boeing 767. Самолет сможет развивать скорость до 920 километров в час и совершать полеты на расстояние до 12,2 тысячи километров. KC-46A будет перевозить до 92 тонн топлива. В рамках первого договора Boeing должен поставить военным 34 танкера Pegasus. В общей же сложности ВВС США намерены купить 179 таких самолетов.


На вооружении ВВС США новые самолеты-заправщики заменят устаревшие KC-135 Stratotanker.

Кроме этого американские ВВС анонсируют создание нового самолета-заправщика, который пока получил условное обозначение KC-Z, и который в будущем придет на смену KC-46A.

Новый самолет-заправщик должен будет действовать в условиях умеренного противодействия противника. Новые «летающие танкеры» будут выполнять полеты на расстоянии 400–800 километров от непосредственной угрозы, но в зоне действия радаров и авиации противника. По этой причине самолеты проекта KC-Z должны быть выполнены малозаметными.

Новый самолет-заправщик будет способен на укороченные взлет и посадку. Благодаря этому танкер можно будет использовать со взлетно-посадочных полос протяженностью вдвое меньше той, что необходима для современных самолетов-заправщиков KC-10 Extender и KC-135, передает "N+1"

Использованы фотографии: Boeing
6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 3

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. san4es Сегодня, 11:18
    KC-46A Pegasus
    san4es
  2. ul_vitalii Сегодня, 11:22
    Надо же, всё предусмотрели, только мотрасную эмблему не нанесли.
    ul_vitalii
  3. Wedmak Сегодня, 12:03
    Мне вот интересно ,если подсоединить перевозимое топливо к собственным бакам, сможет такой самолет облететь шарик в беспосадочном режиме?
    Wedmak
Картина дня