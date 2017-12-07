WADA требует от России признать доклад Макларена

Ричард Макларен

Решение МОК лишь подкрепляет выводы, сделанные по итогам расследований комиссий WADA под руководством Паунда и Макларена. Факты понятны. WADA четко изложило два критерия, которые остаются для того, чтобы Российское антидопинговое агентство было признано соответствующим кодексу

Ответственные органы по борьбе с допингом в России должны публично согласиться с опубликованными результатами расследования Макларена

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) относительно участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2018 года подкрепляет выводы независимых комиссий Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом и Ричардом Маклареном, российской стороне для восстановления своей антидопинговой системы необходимо просто их признать. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе WADA.- говорится в сообщении.Ранее глава Олимпийского комитета России Александр Жуков отметил, что комиссия МОК во главе с Самуэлем Шмидом, проверявшая обвинения в наличии институциональной системы применения допинга в российском спорте, не нашла подтверждение существования в стране государственной системы допинга.- подчеркивается в сообщении.Вторым критерием является обеспечение доступа к хранящимся в московской лаборатории образцам и электронным данным, которые запечатаны в связи с проведением федерального расследования.Расследования канадского специалиста, обвинившего Россию в поддержке допинга на государственном уровне, ранее привели к отстранению российских легкоатлетов и тяжелоатлетов от Олимпиады в Рио-де-Жанейро и дисквалификации паралимпийской сборной от Игр-2016.