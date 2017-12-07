12:19 07 декабря

WADA требует от России признать доклад Макларена

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) относительно участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2018 года подкрепляет выводы независимых комиссий Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом и Ричардом Маклареном, российской стороне для восстановления своей антидопинговой системы необходимо просто их признать. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе WADA.

WADA требует от России признать доклад Макларена

Ричард Макларен


Решение МОК лишь подкрепляет выводы, сделанные по итогам расследований комиссий WADA под руководством Паунда и Макларена. Факты понятны. WADA четко изложило два критерия, которые остаются для того, чтобы Российское антидопинговое агентство было признано соответствующим кодексу
- говорится в сообщении.


Ранее глава Олимпийского комитета России Александр Жуков отметил, что комиссия МОК во главе с Самуэлем Шмидом, проверявшая обвинения в наличии институциональной системы применения допинга в российском спорте, не нашла подтверждение существования в стране государственной системы допинга.

Ответственные органы по борьбе с допингом в России должны публично согласиться с опубликованными результатами расследования Макларена
- подчеркивается в сообщении.

Вторым критерием является обеспечение доступа к хранящимся в московской лаборатории образцам и электронным данным, которые запечатаны в связи с проведением федерального расследования.

Расследования канадского специалиста, обвинившего Россию в поддержке допинга на государственном уровне, ранее привели к отстранению российских легкоатлетов и тяжелоатлетов от Олимпиады в Рио-де-Жанейро и дисквалификации паралимпийской сборной от Игр-2016.

Использованы фотографии: Globallookpress.com
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Комментарии 54

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  1. Тралл Сегодня, 11:30
    Кук будет по-английски "кукиш с маслом"? smile
    Тралл
    1. volodya Сегодня, 11:33
      Цитата: Тралл
      Кук будет по-английски "кукиш с маслом"? smile

      Так то оно конечно! Но наши чиновники от спорта уже извиняться начали. Выгонять их надо!
      volodya
      1. Шура пермский Сегодня, 11:37
        Эти пассивные завли про призумкцию невиновности… сами ничего не доказали,но прикатывают нам признать вину
        Шура пермский
        1. Zibelew Сегодня, 11:41
          Кроме признания еще 15 млн. долларов надо заплатить за анализ мочи.
          Zibelew
          1. To be or not to be Сегодня, 11:45
            Статья 14. Презумпция невиновности

            Уголовно-процессуальный кодекс РФ Глава 2 Статья 14
            1. Обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном настоящим Кодексом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

            2. Подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения.

            3. Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого.

            4. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.""
            To be or not to be
            1. Татьяна Сегодня, 11:53
              Вторым критерием является обеспечение доступа к хранящимся в московской лаборатории образцам и электронным данным, которые запечатаны в связи с проведением федерального расследования.
              А что, разве доступа камиссии Макларена к колбочкам с мочой российских спортсменов в московской лаборатории для WADA не было?! А тогда получается, что про якобы имеющиеся царапины на колбочках с якобы их вскрытием Родченковым и их подменой ФСБшниками комиссия Макларена только со слов Родченкова заявляла?!
              В таком случае МОК просто своим заявлением пытается предотвратить против себя иски российских спортсменов в суд с возмещением им огромных финансовых компенсаций за нанесённый им моральный ущерб и упущенную ими выгоду от выигрышей на ОИ. Да и халявный $15 млд. штраф от России МОК хочет для себя гарантированно не упустить.
              Татьяна
            2. bulvas Сегодня, 11:54
              Цитата: Тралл
              Кук будет по-английски "кукиш с маслом"? smile


              как говорил незабываемый персонаж Аль Пачино из "Лицо со шрамом":

              - фок ю
              bulvas
        2. Джедай Сегодня, 11:42
          WADA требует от России признать доклад Макларена

          А я требую от WADA отдать Макларена, Родченкова и иже с ними на "профилактическую беседу" в ФСБ. bully
          Джедай
          1. bulvas Сегодня, 11:56
            hi
            Цитата: Джедай
            WADA требует от России признать доклад Макларена

            А я требую от WADA отдать Макларена, Родченкова и иже с ними на "профилактическую беседу" в ФСБ. bully


            Предлагаю сразу отдать Кадырову
            bulvas
            1. Джедай Сегодня, 11:57
              hi
              Цитата: bulvas
              Предлагаю сразу отдать Кадырову

              Так ведь тогда возвращать нечего будет... feel
              Джедай
              1. bulvas Сегодня, 11:59
                Цитата: Джедай
                hi
                Цитата: bulvas
                Предлагаю сразу отдать Кадырову

                Так ведь тогда возвращать нечего будет... feel


                А оно кому-нибудь надо - возвращать это .... (то что есть уже сейчас)?
                bulvas
                1. Джедай Сегодня, 12:02
                  Ну как же, лишний повод либерастам всех мастей поорать про "кровавую гебню Путина". wink А может, так и надо - пусть орут? bully
                  Джедай
                  1. bulvas Сегодня, 12:03
                    Цитата: Джедай
                    Ну как же, лишний повод либерастам всех мастей поорать про "кровавую гебню Путина". wink А может, так и надо - пусть орут? bully


                    да и пусть их...
                    итак орут по любому поводу

                    нормальные родители знают - чем меньше обращаешь внимание на капризы ребенка, тем быстрее орать перестанет и тем лучше человек вырастет

                    на этих уже пора перестать вообще внимание обращать
                    bulvas
                    1. Джедай Сегодня, 12:08
                      Цитата: bulvas
                      нормальные родители знают - чем меньше обращаешь внимание на капризы ребенка, тем лучше человек вырастает

                      Есть такое. Но эти козлобандиты уже выросли, гасить их в назидание. Россию и так во всём подряд обвиняют. Пора обвинения оправдывать поступками.
                      Джедай
                      1. bulvas Сегодня, 12:11
                        Цитата: Джедай
                        Но эти козлобандиты уже выросли, гасить их в назидание. Россию и так во всём подряд обвиняют.


                        в семье не без урода

                        в России всю историю такие были, куда деваться,
                        это же паразиты и вредители

                        Главное - чтобы молодежь не портили, с толку не сбивали, тогда, может постепенно переведутся,
                        как исчезают тараканы у нормальной хозяйки

                        А что касается крыс и клопов - тех давить, однозначно
                        bulvas
              2. BerBer Сегодня, 12:07
                Почему же. Требуха отдельно, кости отдельно, филе отдельно. laughing
                BerBer
                1. Джедай Сегодня, 12:10
                  И сверху этикетку: "Суповой набор". bully
                  Джедай
          2. rocket757 Сегодня, 11:56
            ФСБ эт пфе-е, совсем там достойных продолжателей дела Железного Феликса не осталось!
            По хорошему. пора уже тов. Берию воскрешать!
            rocket757
            1. Джедай Сегодня, 11:59
              Витя, привет! hi Зря ты так - то, что ФСБшники такие вежливые для ТВ ещё ничего не значит. Это видимая часть айсберга. wink
              Джедай
        3. Комментарий был удален.
      2. vovanpain Сегодня, 12:04
        Ага уже и ультиматумы пошли,а не пошли бы вы сами туда.
        vovanpain
    2. Ил-18 Сегодня, 11:33
      Какой кукиш! Тот же Жуков признаёт всё, что скажут. Чисто из боязни, что его на следующую олимпиаду снова могут не пустить. А за свой, а не бюджетный, счет он спорт как-то не сильно любит.
      Ил-18
      1. BAI Сегодня, 11:37
        Тот же Жуков признаёт всё, что скажут.

        Исключено. Признать наличие государственной системы использования допинга - подставить Путина. На это ни один госчиновник не пойдет, пока не свалит в эмиграцию.
        BAI
        1. bulvas Сегодня, 11:57
          Цитата: BAI
          Исключено. Признать наличие государственной системы использования допинга - подставить Путина. На это ни один госчиновник не пойдет, пока не свалит в эмиграцию.


          Разве только Путина?
          Я считаю, что и меня подставили, не говоря уже о чистых спортсменах
          Хорошо помню, как все радовались победе наших спортсменов на Зимней олимпиаде в Сочи
          bulvas
      2. сергей32 Сегодня, 11:54
        Ахеджуков уже повинился.
        сергей32
    3. Anarchist Сегодня, 11:47
      Цитата: Тралл
      Кук будет по-английски "кукиш с маслом"? smile

      Нужно как в песне Высоцкого:
      ''кому-то под руку попался каменюка, тюк прямо в темя. И Нету Кука!''
      Anarchist
    4. хрыч Сегодня, 11:50
      Цитата: Тралл
      Кук будет по-английски "кукиш с маслом"?

      fossil with oil - переводит Гугл wassat
      Сейчас эмоции улягутся и наш Верховный что-нибудь придумает, как их наказать. Ну и плевать на этот спорт, он стал частью шоубизнеса, сплошной договорняк, астматики-норвежские лыжники и биатлонисты, и переделанные мужики, выступающие в женских видах спорта wassat Вот в Осетии и Абхазии был спорт, в Крыму и Сирии был прекрасный матч laughing А корейская олимпиада, она корейская, там армии мобилизовались, готовятся поупражняться в прикладных видах спорта, ракетки, стартовые пистолетики и прочую артиллерию приготовили wassat
      хрыч
      1. volodya Сегодня, 11:58
        Цитата: хрыч
        стал частью шоубизнеса, сплошной договорняк, астматики-норвежские

        volodya
    5. лесовозник Сегодня, 11:59
      Цитата: Тралл
      Кук будет по-английски "кукиш с маслом"? smile

      Не знаю как по аглицки , а по русски примерно так - а ху ху не хо хо
      лесовозник
    6. Венд Сегодня, 12:03
      Цитата: Тралл
      Кук будет по-английски "кукиш с маслом"? smile

      Только после предъявления фактов и доказательств, да и те надо будет проверить, перед тем как вынести вердикт.
      Венд
    7. SOF Сегодня, 12:13
      Цитата: Тралл
      Кук будет по-английски "кукиш с маслом"? smile

      Точно не помню, но как-то так:
      "HRIEN VAM"
      SOF
    8. Spartanez300 Сегодня, 12:17
      Решили вообще российский спорт с дерьмом смешать и поставить на колени , если наши соплежуи признают этот доклад это будет величайшим позором для России .
      Spartanez300
  2. Ren Сегодня, 11:31
    No Russia No Games!!! am
    Ren
    1. GRF Сегодня, 11:47
      Да давайте свои игры забабахаем! С приличным призовым фондом...

      А результаты достижений, всегда сравнить можно...
      GRF
  3. Teberii Сегодня, 11:31
    Условия ставят,так давайте уж всех заставлять каяться.
    Teberii
  4. kepmor Сегодня, 11:33
    после вчерашнего решения Путина выступать под "белой тряпкой" всё может статься...
    чего уж тут артачиться...прогибаться так до "победного конца"...
    kepmor
    1. Ил-18 Сегодня, 11:38
      Тут несколько иначе: запрещать выступать не будут, но выводы сделают. Единственное, кто выезд на олимпиаду этих коллаборационистов будет? Лично меня жаба давит за каждый рубль из бюджета для них.
      Ил-18
      1. kepmor Сегодня, 11:44
        меня тоже"земноводное давит" и на министров с депутатами, и на сечина с миллером...только властюки нас и спрашивать не будут...они же по отношению к народу "инвалиды"...СЛЕПОГЛУХОНЕМЫЕ....
        kepmor
    2. Zibelew Сегодня, 11:45
      Цитата: kepmor
      выступать под "белой тряпкой"

      Интересно, а если бы российским спортсменам разрешили выступать исключительно по флагом ЛГБТ, тоже с пониманием бы отнеслись и поехали?
      Zibelew
      1. kepmor Сегодня, 11:51
        лично по мне что белое полотнище, что радужное - всё едино...
        вообще-то испокон веков белый флаг - флаг капитуляции...
        kepmor
  5. лом123 Сегодня, 11:33
    собаки, хотят полностью на колени поставить,хотя если поедим под белым флагом уже признаем свою немощность...
    лом123
  6. Servisinzhener Сегодня, 11:33
    Подход к работе у них как у инквизиции. Сначала пытками заставить признаться в колдовстве и после этого сжечь ведьму на костре. Прошли столетия, а методы прежние.
    Servisinzhener
  7. DEZINTO Сегодня, 11:37
    No Russia No Games!!!

    DEZINTO
  8. Hariton Laptev Сегодня, 11:41
    Насколько я понял в опечатанной московской лаборатории есть анализы по спорным моментам??? И именно к ним ВАДА требует получить допуск??? А не потому ли что ВАДА жутко боится как бы не вылезло что весь доклад все же вранье чистой воды, и что бы ложь не вылезла наружу образцы из московской лаборатории должны пропасть.
    Hariton Laptev
    1. rocket757 Сегодня, 12:03
      Да на счёт не попасть уже не надо!!! Поцарапают и всех делов ... хотя какой то умник, типа прохфессор, признал, что если очень долго мучиться, что ни будь получиться!!!
      Короче, со всех сторон виноваты!
      rocket757
  9. den3080 Сегодня, 11:41
    «В достаточно уже отдаленные времена, в эпоху господства в процессе теории так называемых законных (формальных) доказательств, переоценка значения признаний подсудимого или обвиняемого доходила до такой степени, что признание обвиняемым себя виновным считалось за непреложную, не подлежащую сомнению истину, хотя бы это признание было вырвано у него пыткой, являвшейся в те времена чуть ли не единственным процессуальным доказательством, во всяком случае считавшейся наиболее серьезным доказательством, "царицей доказательств"…"
    А.Я. Вышинский

    Эти переплюнут. Сомнений нет.
    den3080
  10. rotmistr60 Сегодня, 11:43
    должны публично согласиться с опубликованными результатами расследования Макларена
    То есть публично признать бездоказательную виновность спортсменов, участие в спланированной допинговой авантюре и т.д. Вот, что значит следовать русской пословице "Куй железо пока горячо", чем WADA сейчас и занимается (причем успешно). Странно, что еще не выдвинули требование на коленях доползти до их главного офиса и помыть ноги руководителям-фальсификаторам.
    rotmistr60
    1. Masya Masya Сегодня, 11:52
      Цитата: rotmistr60
      Странно, что еще не выдвинули требование на коленях доползти до их главного офиса и помыть ноги руководителям-фальсификаторам.

      Это будет следующим пунктом, стоит только согласится с первым... одно порождает другое и так до бесконечности...
      Masya Masya
      1. rotmistr60 Сегодня, 12:00
        Полностью с вами согласен. Беспринципность и бездействие наших чиновником уже доказало это.
        rotmistr60
  11. толя ежик Сегодня, 11:43
    это ж надо как их заклинило, похоже там действительно одни недоразвитые умственно существа заправляют. проще говоря-хр вам твари госдеповские.
    толя ежик
  12. Мур Сегодня, 11:44
    Продавили наших бесхребетных слизняков в одном - продавят и в признании доклада. Тем более, что тов. Первый не усматривает в создавшейся ситуации, как мы видим, большой катастрофы.
    Кемска волость? Я-то думал...Забирайте!(С)
    Мур
  13. Masya Masya Сегодня, 11:49
    Решение МОК лишь подкрепляет выводы, сделанные по итогам расследований комиссий WADA

    Шерочка с машерочкой, рука руку моет...
    Masya Masya
  14. Zubr Сегодня, 11:56
    Ответственные органы по борьбе с допингом в России должны публично согласиться с опубликованными результатами расследования Макларена - подчеркивается в сообщении.


    Совсем уже обнаглели.. smile Им явно место в палате №6... smile

    Вторым критерием является обеспечение доступа к хранящимся в московской лаборатории образцам и электронным данным, которые запечатаны в связи с проведением федерального расследования.


    Можем допустить, запросто. Но только под жесточайшим контролем РусАДА и только после выдачи нам Родченкова.
    А к базам данных только ознакомительный режим, без возможности редактирования и только на независимых носителях. Вот хитропопые... laughing
    Zubr
  15. САИД Сегодня, 11:57
    Уже наизвинялись вчера на 2 олимпиады вперед. Капец в том, что признав эту ботву, мы отрезали своим спортсменам право через суд наказать этих дядек. Я имею в виду тех спортсменов для которых белый флаг неприемлем - раз и тех, кто уже по разным причинам пропустил из-за отстранения какие-то старты - два. Ну а чё, российский спорт для тех, кто на Россию гадить хотел, а не для тех, кому родина на самом деле дорога.
    САИД
  16. rocket757 Сегодня, 11:59
    Прикольненько ... "чистосердечное" признание мать всех доказательств!!!!
    Чаво то эт мне напоминает?
    rocket757
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