WADA требует от России признать доклад Макларена
Решение Международного олимпийского комитета (МОК) относительно участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2018 года подкрепляет выводы независимых комиссий Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом и Ричардом Маклареном, российской стороне для восстановления своей антидопинговой системы необходимо просто их признать. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе WADA.
Ранее глава Олимпийского комитета России Александр Жуков отметил, что комиссия МОК во главе с Самуэлем Шмидом, проверявшая обвинения в наличии институциональной системы применения допинга в российском спорте, не нашла подтверждение существования в стране государственной системы допинга.
Вторым критерием является обеспечение доступа к хранящимся в московской лаборатории образцам и электронным данным, которые запечатаны в связи с проведением федерального расследования.
Расследования канадского специалиста, обвинившего Россию в поддержке допинга на государственном уровне, ранее привели к отстранению российских легкоатлетов и тяжелоатлетов от Олимпиады в Рио-де-Жанейро и дисквалификации паралимпийской сборной от Игр-2016.
Ричард Макларен
Решение МОК лишь подкрепляет выводы, сделанные по итогам расследований комиссий WADA под руководством Паунда и Макларена. Факты понятны. WADA четко изложило два критерия, которые остаются для того, чтобы Российское антидопинговое агентство было признано соответствующим кодексу- говорится в сообщении.
Ранее глава Олимпийского комитета России Александр Жуков отметил, что комиссия МОК во главе с Самуэлем Шмидом, проверявшая обвинения в наличии институциональной системы применения допинга в российском спорте, не нашла подтверждение существования в стране государственной системы допинга.
Ответственные органы по борьбе с допингом в России должны публично согласиться с опубликованными результатами расследования Макларена- подчеркивается в сообщении.
Вторым критерием является обеспечение доступа к хранящимся в московской лаборатории образцам и электронным данным, которые запечатаны в связи с проведением федерального расследования.
Расследования канадского специалиста, обвинившего Россию в поддержке допинга на государственном уровне, ранее привели к отстранению российских легкоатлетов и тяжелоатлетов от Олимпиады в Рио-де-Жанейро и дисквалификации паралимпийской сборной от Игр-2016.
Использованы фотографии: Globallookpress.com
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