На МиГ-29СМТ в Сирии опробуют новые и перспективные виды вооружения самолетов

Программа освоения МиГ-29СМТ будет продолжена, в том числе с целью проверки эффективности поражения новыми и перспективными системами вооружения. Полученный в Сирии опыт будет учтен в эксплуатации данных самолетов, а также внедрен в рамках разработки новых авиационных комплексов марки "МиГ", в том числе МиГ-35

Участие в боевых вылетах новых авиационных комплексов позволяет подтвердить их надежность и эффективность, а также оценить работу комплекса бортовой радиоэлектроники и вооружения

МиГ-29СМТ показал мобильность и простоту в эксплуатации при высоких показателях боевой эффективности. Проверка боевых возможностей модернизированного фронтового истребителя МиГ-29СМТ подтвердила работоспособность режимов применения авиационных бомб, корректируемых авиационных бомб и управляемых авиационных ракет класса "воздух - поверхность" с точностями, соответствующими ТТЗ на комплекс, а также их превосходящими

Российский истребитель МиГ-29СМТ, который ВКС РФ успешно применяют в Сирии в борьбе с террористами, станет основой для проверки новых и перспективных систем вооружения самолетов, сообщил генконструктор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков.- сказал он.Генконструктор ОАК уточнил, что в сентябре партия авиационных комплексов МиГ-29СМТ была направлена на авиабазу Хмеймим для апробации. Коротков во главе делегации ОАК проводит на авиабазе анализ итогов применения авиакомплексов в операции российских Вооруженных сил в Сирии.- отметил генконструктор.Коротков добавил, что за два с половиной месяца эксплуатации самолеты совершили более 140 боевых вылетов, выполняя задачи по уничтожению инфраструктуры террористов. По его словам, в Сирии МиГ-29СМТ "выполняли боевые задачи по поражению баз террористов автономно, а также совместно с самолетами Су-34 и Су-35". Он добавил, что также МиГ-29СМТ выполнили задачи по сопровождению бомбардировщиков Ту-22М3.- приводит ТАСС слова Короткова