12:17 07 декабря

На МиГ-29СМТ в Сирии опробуют новые и перспективные виды вооружения самолетов

Российский истребитель МиГ-29СМТ, который ВКС РФ успешно применяют в Сирии в борьбе с террористами, станет основой для проверки новых и перспективных систем вооружения самолетов, сообщил генконструктор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков.

Программа освоения МиГ-29СМТ будет продолжена, в том числе с целью проверки эффективности поражения новыми и перспективными системами вооружения. Полученный в Сирии опыт будет учтен в эксплуатации данных самолетов, а также внедрен в рамках разработки новых авиационных комплексов марки "МиГ", в том числе МиГ-35
- сказал он.

На МиГ-29СМТ в Сирии опробуют новые и перспективные виды вооружения самолетов



Генконструктор ОАК уточнил, что в сентябре партия авиационных комплексов МиГ-29СМТ была направлена на авиабазу Хмеймим для апробации. Коротков во главе делегации ОАК проводит на авиабазе анализ итогов применения авиакомплексов в операции российских Вооруженных сил в Сирии.

Участие в боевых вылетах новых авиационных комплексов позволяет подтвердить их надежность и эффективность, а также оценить работу комплекса бортовой радиоэлектроники и вооружения
- отметил генконструктор.

Коротков добавил, что за два с половиной месяца эксплуатации самолеты совершили более 140 боевых вылетов, выполняя задачи по уничтожению инфраструктуры террористов. По его словам, в Сирии МиГ-29СМТ "выполняли боевые задачи по поражению баз террористов автономно, а также совместно с самолетами Су-34 и Су-35". Он добавил, что также МиГ-29СМТ выполнили задачи по сопровождению бомбардировщиков Ту-22М3.

МиГ-29СМТ показал мобильность и простоту в эксплуатации при высоких показателях боевой эффективности. Проверка боевых возможностей модернизированного фронтового истребителя МиГ-29СМТ подтвердила работоспособность режимов применения авиационных бомб, корректируемых авиационных бомб и управляемых авиационных ракет класса "воздух - поверхность" с точностями, соответствующими ТТЗ на комплекс, а также их превосходящими
- приводит ТАСС слова Короткова

Использованы фотографии: ТАСС
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Комментарии 7

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  1. Тралл Сегодня, 11:40
    Crazy Russians - МиГ-29СМТ в Сирии smile
    Тралл
    1. Джедай Сегодня, 11:45
      hi Обкатка в боевых условиях позволяет выявить недоработки и оптимизировать работу систем, так что всё правильно. good
      Джедай
    2. Lesorub Сегодня, 11:58
      Да хорошее видео, Су 30 обалденный самолет!! )
      Lesorub
    3. Wedmak Сегодня, 11:58
      Таки там Су-30СМ в отсек заглянул.
      Wedmak
  2. Ил-18 Сегодня, 11:42
    А что МиГ в этой модификации до Дейр-Эззора долетит и обратно в Хмейним? Ну, тогда я за принятие его на вооружение ВКС, причём, срочно.
    Ил-18
  3. Teberii Сегодня, 11:54
    Опробывать в реальных боевых операциях выявит все недоработки .
    Teberii
  4. BerBer Сегодня, 12:11
    Хорошая ниша простых и нетребовательных истребителей, где высшая степень технологичности на втором месте. Для ТВД Сирии в самый раз. Но для таких противников, как США и Израиль слабовато.
    BerBer
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