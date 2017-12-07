12:20 07 декабря

Создатель ракетного двигателя BE-4 объявил о партнерстве с группой Xerox

Американская космическая компания Blue Origin – создатель ракетного двигателя BE-4, идущего на смену поставляемым в США российским РД-180, начала стратегическое партнерство с компанией PARC, входящей в группу Xerox, передает РИА Новости.

Создатель ракетного двигателя BE-4 объявил о партнерстве с группой Xerox


Ранее основатель Blue Origin Джефф Безос заявил об успехе первых огневых испытаний BE-4. Согласно планам, новый двигатель должен быть готов в 2019 году до предписанного Конгрессом США срока отказа от российских РД-180.


В рамках партнерства будут использоваться наработки PARC в области технологических инноваций. Две компании отныне будут работать вместе, проводя научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в области новых космических технологий для отработки на ракетах-носителях, создаваемых сейчас Blue Origin,
говорится в релизе, опубликованном на сайте компании PARC.

Разработка BE-4 является наиболее быстрым способом избавиться от зависимости космической отрасли США от российских двигателей, которые продолжают поставляться в страну по просьбе Пентагона.

Ожидается, что BE-4 будут использоваться на новой ракете-носителе Vulcan, которую консорциум ULA разрабатывает в качестве замены Atlas V c российскими РД-180. Двигатели BE-4 также планируется устанавливать на новые ракеты-носители тяжелого класса New Glenn разработки Blue Origin.

Использованы фотографии: https://news-front.info
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Комментарии 14

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  1. DEZINTO Сегодня, 11:47
    Прогрессивная страна ай-фонов и Голливуда в 2017 году пытается разработать двигатель аналога 1970-го года из СССР. Молодцы.
    DEZINTO
    1. Джедай Сегодня, 11:51
      Я не удивлюсь, если в недалёком будущем американцы оборзеют до того, что заявят будто РД-180 был украден СССР у США.
      Джедай
      1. Teberii Сегодня, 12:08
        Пусть напрягают извилины,полезно.
        Teberii
        1. Джедай Сегодня, 12:11
          Цитата: Teberii
          Пусть напрягают извилины,полезно.

          Обкакун может случиться... wink
          Джедай
          1. Teberii Сегодня, 12:15
            Главное озадачить.А это по всей видимости получилось.
            Teberii
        2. The_Lancet Сегодня, 12:15
          Американская космическая компания Blue Origin – создатель ракетного двигателя BE-4, идущего на смену поставляемым в США российским РД-180, начала стратегическое партнерство с компанией PARC, входящей в группу Xerox,

          Пожелать можно только одно - успехов good У Безоса всё получится
          Лидерство в этой сфере должно сохраняться...
          The_Lancet
    2. saveall Сегодня, 11:56
      РД-180 был создан в 90-х. Это РД-170 начали разрабатывать в 70-х.
      saveall
  2. винторез Сегодня, 11:48
    Как это символично и по китайски."Если мы не можем создать свой работающий двигатель,надо его отксерить".
    винторез
    1. Wedmak Сегодня, 11:57
      надо его отксерить

      У них даже документация на него есть. И лицензия на выпуск. Но не шмогли... Или не захотели - дешевле и проще купить у нас.
      Wedmak
      1. винторез Сегодня, 12:02
        Просто их высококвалифицированные кадры на порядки дороже стоят,потому они и не делают то,что можно за "гроши"произвести в третьих странах.Однако палка о двух конца.Работу надо выполнять качественно не зависимо от оплаты,а то привыкнешь делать как попало и когда надо будет сделать хорошо,за большие деньги,а ты уже разучился...
        Вот и с Фу 35 проблемы,и деньги есть и опыт,а так и не летает толком,то пилоты задыхаются,то обшивка отваливается...
        винторез
  3. rotmistr60 Сегодня, 11:58
    Xerox

    Никак решили отксероксить наш движок и выдать за свой. Для слишком въедливых - это шутка.
    rotmistr60
  4. кедр Сегодня, 12:03
    "...Американская космическая компания Blue Origin – создатель ракетного двигателя BE-4, идущего на смену поставляемым в США российским РД-180..."

    Какая смена, каких российских..? А куда у них сатурновские провалились. Оне ж на Луну катались на своих движках, по пять штучек на одной ракетке стояли, а та ракетка на ТРИ ТЫСЯЧИ тонн тянула и того каждый двигатель был тягой в 600 (шестьсот !) тонн...
    БРЕХУНЫ КОСМИЧЕСКОГО МАСШТАБА.
    кедр
    1. НасРать Сегодня, 12:13
      Очевидно, делись туда же, куда делась "Энергия" - они улетели!!! Но обещали вернуться!!!! wassat

      По сообщениям на сайте НАСА 28 ноября 2017-го года космический зонд Вояджер-1 произвёл тестовый запуск двигателя. Последний раз его двигатель был использован для коррекции орбиты 37 лет назад 8 ноября 1980-го года при пролёте Сатурна.


      У нас то же успехи есть:



      Главное - это медальки!!! Как олимпийские, так и... wassat
      НасРать
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 12:03
    Двигатели BE-4 также планируется устанавливать на новые ракеты-носители тяжелого класса New Glenn разработки Blue Origin.

    ..." планируется", ещё не значит установить...
    a.s.zzz888
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