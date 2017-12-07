Лидер ХАМАС призвал палестинцев к новому восстанию

Мы призываем всех свободных людей Палестины выйти в пятницу на "день гнева" и объявить этот день началом новой интифады

В связи с новыми приоритетами мирный процесс между палестинцами и израильтянами похоронен навсегда, сделки века не будет

Перед лицом вызова, с которым мы сталкиваемся, нет признания легитимности оккупации на земле Палестины

Глава Политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания призвал в четверг к началу новой интифады (палестинского восстания). Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.- указал он. По словам Хании, "уже отдан приказ всем структурным подразделениям ХАМАС быть готовым к отражению любой угрозы". Хания заявил о полном прекращении мирного процесса на Ближнем Востоке.- приводит его слова Al Jazeera.По словам Хании, решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима и переносе туда американского посольства "положило конец мирным соглашениям Осло и навсегда похоронило мирный процесс на Ближнем Востоке".Он указал, что "перед лицом несправедливого решения Палестина должна пересмотреть свои приоритеты".- добавил Хания.