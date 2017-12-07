12:11 07 декабря

Лидер ХАМАС призвал палестинцев к новому восстанию

Глава Политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания призвал в четверг к началу новой интифады (палестинского восстания). Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Мы призываем всех свободных людей Палестины выйти в пятницу на "день гнева" и объявить этот день началом новой интифады
- указал он. По словам Хании, "уже отдан приказ всем структурным подразделениям ХАМАС быть готовым к отражению любой угрозы". Хания заявил о полном прекращении мирного процесса на Ближнем Востоке.

Лидер ХАМАС призвал палестинцев к новому восстанию



В связи с новыми приоритетами мирный процесс между палестинцами и израильтянами похоронен навсегда, сделки века не будет
- приводит его слова Al Jazeera.

По словам Хании, решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима и переносе туда американского посольства "положило конец мирным соглашениям Осло и навсегда похоронило мирный процесс на Ближнем Востоке".

Он указал, что "перед лицом несправедливого решения Палестина должна пересмотреть свои приоритеты".

Перед лицом вызова, с которым мы сталкиваемся, нет признания легитимности оккупации на земле Палестины
- добавил Хания.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 3

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  1. rotmistr60 Сегодня, 12:05
    призвал в четверг к началу новой интифады
    Вчера я писал, что интересно как на это (заявление Трампа) отреагирует Израиль подразумевая, что мусульманский мир примет это в штыки, а израильтяне живут в этом окружении. Но посетители из Израиля не поняли и начали доказывать известное, что Иерусалим и так формально столица Израиля. Ну вот теперь пускай чешут репу после "медвежьей услуги" Трампа.
    rotmistr60
  2. AVA77 Сегодня, 12:08
    Чего и следовало ожидать.янки миротворцы хреновы!понеслось!!!!!
    AVA77
  3. DEZINTO Сегодня, 12:08
    Израиль и Палестина ? ууу нееет я в эти темы не хожу......там такой безкомпромисный бардак что я даже не знаю....60 лет войны и нет просвета вообще. request Они уже поколениями привыкли так жить, в состоянии перманентной войны,...! это-ж капец как плохо(((
    DEZINTO
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