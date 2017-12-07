Бразильские ВМС пополнятся британским вертолетоносцем "Ocean"
В следующем году ВМС Великобритании планируют списать свой десантный вертолётоносец Ocean и заранее ищут для него покупателя. Как сообщил портал ukdefencejournal.org.uk, Минобороны Бразилии официально подтвердило намерение приобрести британский боевой корабль. Кроме того, интерес к британскому кораблю проявляют турецкие ВМС.
Десантный вертолётоносец HMS Ocean является флагманом британского флота, но должен быть списан в следующем году после принятия на вооружение авианосца Queen Elizabeth. Подробности предложения по продаже вертолётоносца Ocean не разглашаются, однако известно, что бразильские военные чиновники признали возможную сделку разумной, исходя из предложенной цены корабля. По неофициальным данным, потенциальная стоимость сделки составляет 312 млн бразильских реалов (£80,3 млн).
HMS Ocean был принят на вооружение британского флота в 1995 году. Длина корабля составляет 202 м, водоизмещение — более 21 000 т. Корабль вмещает более 40 военных автомобилей, может нести до 18 вертолётов, а также не менее 800 человек десанта и почти 500 членов экипажа, включая личный состав авиакрыла, передает "Warspot"
Десантный вертолётоносец HMS Ocean является флагманом британского флота, но должен быть списан в следующем году после принятия на вооружение авианосца Queen Elizabeth. Подробности предложения по продаже вертолётоносца Ocean не разглашаются, однако известно, что бразильские военные чиновники признали возможную сделку разумной, исходя из предложенной цены корабля. По неофициальным данным, потенциальная стоимость сделки составляет 312 млн бразильских реалов (£80,3 млн).
HMS Ocean был принят на вооружение британского флота в 1995 году. Длина корабля составляет 202 м, водоизмещение — более 21 000 т. Корабль вмещает более 40 военных автомобилей, может нести до 18 вертолётов, а также не менее 800 человек десанта и почти 500 членов экипажа, включая личный состав авиакрыла, передает "Warspot"
Использованы фотографии: ukdefencejournal.org.uk
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