18:01 07 декабря

На Украине заявили о финальной стадии создания ОТРК "Гром"

Директор Павлоградского химического завода (Украина) Леонид Шиман заявил о нахождении на завершающей стадии создания оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром». По сути, речь идёт об ОТРК «Гром-2», который на Украине называют новейшей разработкой ракетного вооружения.

Из заявления Леонида Шимана:
Разработка комплекса уже находится на финальной стадии. Сейчас почти завершены испытания системы управления и перемещения ракет, гидравлики, механики и всего, что связано с транспортировкой. Скорее всего, в течение года ОТРК выйдет на полевые испытания.

Далее на Павлоградском химзаводе заявили, что поставлен на вооружение ОТРК «Гром» ("Гром-2") будет в 2020 или 2021 году. Отмечается, что ракеты «Грома» способны эффективно поражать цели на расстоянии «в несколько сотен километров» и «нарушать целостность противоракетной обороны противника на 96%». По каким критериям был оценен последний параметр (именно в 96%), на предприятии не сообщают. В КБ "Южное" ранее было заявлено о дальности поражения цели в пределах от 50 до 500 км.


До конца года комплекс «Гром» будет переведён на новый этап испытаний в условиях военного полигона.

На Украине заявили о финальной стадии создания ОТРК "Гром"


ОТРК «Гром» - комплекс, в основе которого находится использование твёрдотопливной баллистической ракеты. В качестве платформы (шасси), как сообщалось первоначально, используется КрАЗ 10х10.

Использованы фотографии: bmpd.livejournal.com
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Комментарии 32

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  1. Teberii Сегодня, 12:25
    Новое название старой техники.
    Teberii
    1. Шура пермский Сегодня, 12:29
      Из нового будет цифра 2 в названии…
      Шура пермский
      1. xetai9977 Сегодня, 12:33
        Вроде работу саудиты оплачивают. Интересно было бы узнать ТТХ.
        xetai9977
        1. Berkut24 Сегодня, 14:28
          Интересно было бы узнать ТТХ.

          Я думаю, что это интереснее всего самим саудитам. Особенно - закончится когда-нибудь эта бесконечная разработка вообще
          Berkut24
    2. Spartanez300 Сегодня, 12:29
      Опять устаревшую ракету перекрасили и выдают за новейшую разработку , уж что что а пустить пыль в глаза укропы умеют хорошо .
      Spartanez300
      1. Equalized Сегодня, 13:44
        Вы можете НАЗВАТЬ конкретно "устаревшую ракету" которую перекрасили? Может 9M79 от комплекса "Точка-У"? Ох, погодите! Боеготовная 9М79 весит всего 2 тонны, а двигатель к ОТРК Гром весит 3140++ килограмм! Больше чем целая Точка на одну тонну, та оно и понятно, ТТХ там рассчитан на 500км дальность как у Искандера.

        Прежде чем писать подобную чушь, ознакомьтесь с матчастью. Или пшикнуть здесь без каких либо пруфов уже традиция?
        Equalized
    3. volodya Сегодня, 12:32
      Цитата: Teberii
      Новое название старой техники.

      Запад признал нас стороной конфликта! Ну дак чего стесняться? Надо послать в ЛДНР современное оружие!
      volodya
      1. Идущий Сегодня, 12:35
        Даже украинские суды не признали , это голосят отдельные политики.
        Идущий
        1. volodya Сегодня, 13:04
          Цитата: Идущий
          Даже украинские суды не признали , это голосят отдельные политики.

          volodya
          1. Идущий Сегодня, 13:14
            Это только его слова и не более.
            Идущий
      2. Teberii Сегодня, 12:35
        Они и так справляются,лишнее доказательство что в умелых руках все сгодится.
        Teberii
      3. Topotun Сегодня, 13:00
        Туда достаточно послать старенький комплекс "Точка" (9Л79). Моментально воплей будет....
        Topotun
        1. Джедай Сегодня, 13:15
          Не торопился бы я верить укропчикам - трындеть они мастера. yes
          Джедай
          1. Topotun Сегодня, 13:20
            Ну Советская школа было вполне себе! Что-то еще осталось. Поэтому разработать наверное что-то могли, особенно на базе имеющегося вооружения СССР. Но насколько эффективный комплекс, а главное построить хотя бы предъсерийное изделие - не уверен.
            Topotun
            1. Джедай Сегодня, 13:22
              Цитата: Topotun
              Но насколько эффективный комплекс, а главное построить хотя бы предъсерийное изделие - не уверен.

              Вот именно это и навевает сомнения.
              Джедай
    4. Монархист Сегодня, 16:49
      Старое еще не значит, что плохое. В качестве примера : наручные часы"Командирские""Амфибия" и "Командирские""Адмирал",у первых качественнее ход,а у вторых дизайн лучше. Почему-то предпочитают первые
      Монархист
  2. DEZINTO Сегодня, 12:31
    И ведь действительно. На Украину было забабаханно столько! техники и вооружения! Это ведь был самый милитаризованный округ в СССР, что до сих пор 27 лет спустя они всё ещё продать и раскопать не успели! Ужас....хорошо что хоть ядерное оружие успели вывести...
    DEZINTO
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 12:32
    ... мы в детстве тоже начиняли стеклянные пробирки резанным пластмассом - и ничего, летали...метров на 5-7... bully
    a.s.zzz888
    1. сергей32 Сегодня, 12:57
      А если допилят с буржуйской помощью?
      500 км - значит смогут доставать до Москвы из Сумской области, а с востока Украины юг России будет прострреливаться до границ Казахстана. Перехват ОТРК задача нетривиальная.
      сергей32
  4. zzdimk Сегодня, 12:33
    А откуда деньги на НКР взяли? Не поверю, что ОТРК можно разработать в инициативном порядке. Разве, краски новой ведро купить...
    zzdimk
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:41
      zzdimk Сегодня, 12:33
      А откуда деньги на НКР взяли?

      ... трут уши своим с кастрюлями на голове, им это нравится... laughing
      a.s.zzz888
    2. Piramidon Сегодня, 12:42
      Цитата: zzdimk
      А откуда деньги на НКР взяли? Не поверю, что ОТРК можно разработать в инициативном порядке. Разве, краски новой ведро купить...

      Не удивлюсь если они покажут советский ОТРК "Точка". Ну и напишут на нем сине-желтыми буквами "СУГС"
      Piramidon
    3. donavi49 Сегодня, 13:55
      Этот комплекс имеет стартового заказчика и финансиста - Королевство Саудовская Аравия. Проектная дальность 300км (под договор).
      donavi49
  5. rotmistr60 Сегодня, 12:36
    Ничего нового в ОПК Украины не происходит. Советские разработки выдаются за свои и новейшие, хорошие специалисты в большинстве разбежались по различным странам. Дерзайте дальше.
    rotmistr60
  6. Комментарий был удален.
  7. Piramidon Сегодня, 12:38
    По каким критериям был оценен последний параметр (именно в 96%), на предприятии не сообщают.

    В "Red Alert" поиграли и определили.
    Piramidon
  8. Балу Сегодня, 12:38
    тмечается, что ракеты «Грома» способны эффективно поражать цели на расстоянии «в несколько сотен километров» и «нарушать целостность противоракетной обороны противника на 96%». По каким критериям был оценен последний параметр (именно в 96%), на предприятии не сообщают. В КБ "Южное" ранее было заявлено о дальности поражения цели в пределах от 50 до 500 км.
    и даже преодолеть противоракетную оборону противника. Ужас... belay crying
    Неужели и панцирь преодолеет? belay
    Балу
  9. pilot306 Сегодня, 13:05
    Господи, ну почему-же здесь одни неумные люди-укроненавистники? Говно, а не сайт, нужно сдать в роспотребнадзор, как распространяющий межнациональную вражду, займусь этим.
    pilot306
  10. SpaceCom Сегодня, 13:20
    А меня вот лично больше интересует, на каком это полигоне будут проводиться испытания данного изделия. Тем более на максимальной дистанции.
    SpaceCom
  11. Equalized Сегодня, 13:49
    ТТРД (твердотопливный ракетный двигатель) к ОТРК "Гром-2". Весит 3 тонны (на тонну больше целой ракеты "Точки"), разработан ГП "Павлоградский химический завод", произведен на заводе "Южмаш" в Днепропетровске из композитной "нитки" по последним технологиям имеющимся в космической отрасли вУкраины.




    В прошлом году было видео как они на "Южмаше" наматывали кокон под двигатель, но увы, я его потерял. Разрабокта серьезная ибо занимаются ей серьезные предприятия, можно сказать самые передовые которые остались от СССР и еще функционируют.

    Что касается финансирования, то финансируют проект Саудиты. Это официально подтверждено с обеих сторон.

    P.s
    что касается СПУ (самоходно-пусковой установки) и шасси к нему то это не КРАЗ.
    Разработана база конструкторским бюро им А.А Морозова в Харькове, произведена на базе завода им.Малышева там же.

    Возможно детали от Краза есть какие то. Но это спецшасси. Таких массовых у Краза нет.
    Equalized
  12. uav80 Сегодня, 14:37
    У меня очень забавно статья выглядит особенно совместно с рекламой гугла... laughing

    uav80
  13. Старый26 Сегодня, 16:56
    Цитата: Topotun
    Туда достаточно послать старенький комплекс "Точка" (9Л79). Моментально воплей будет....

    Бред не пишите

    Цитата: сергей32
    А если допилят с буржуйской помощью?
    500 км - значит смогут доставать до Москвы из Сумской области, а с востока Украины юг России будет прострреливаться до границ Казахстана. Перехват ОТРК задача нетривиальная.

    Могут и "допилить". В любом случае данный комплекс не есть плюс для России. До откуда он достанет и когда - вопрос второй, но перехват ОТРК всегда был сложной задачей из-за дефицита времени.

    Цитата: zzdimk
    А откуда деньги на НКР взяли? Не поверю, что ОТРК можно разработать в инициативном порядке. Разве, краски новой ведро купить...

    Можете не верить. Но КБ "Южное" пусть и даже в том самом усеченном виде, в котором существует сейчас может создать многое из того, что нам не нравится. Вопрос в ДЕНЬГАХ. Многие писали, что все, хана "Южному", но нравится нам это или нет, но свои работы по носителю "Вега" они выполняли и выполняют. И еще как минимум будут выполнять лет 5. Что сложного для КБ, которое когда-то создало "Молодец" сейчас создать ОТРК? Религия не позволяет? Или весь наличный персонал КБЮ переехал в Россию? ЧТО?
    Старый26
    1. Equalized Сегодня, 16:59
      Они еще и США Antares cпроектировали и работают над проектом.
      Сейчас там 5 000 человек в КБ.

      Это мощное КБ и ничто им не мешает. Но Россиянам проще верить что украина - все, конец. Распалось все)
      Equalized
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