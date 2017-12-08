Европа без ракет. Обезопасил ли нашу страну договор тридцатилетней давности?

8 декабря 1987 года, тридцать лет назад, в Вашингтоне был подписан советско-американский бессрочный Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). Этот договор стал очередным этапом в изменении отношений между США и СССР, а по сути – шагом к дальнейшему разоружению советского государства.Ракетное вооружение и для США, и для СССР всегда было ключевым инструментом «сдерживания» потенциального противника. Ядерная гонка между США и СССР, начавшаяся еще в конце 1940-х годов, продолжалась практически сорок лет, при этом страны постоянно совершенствовали свое ракетное вооружение.Как мы знаем, первоначально США ориентировались на концепцию всеобщей ядерной войны, подразумевавшую массированные ядерные удары по военной и гражданской инфраструктуре СССР. Однако актуальной эта концепция была до тех пор, пока Советский Союз не создал собственное развитое ядерное оружие. Теперь и территория США также оказывалась под ударом советских ракет. Дальнейшее развитие ядерного оружия, повышение его мощности ставили под угрозу все будущее человечества в случае его применения. Поэтому постепенно американские стратеги от концепции тотальной ядерной войны отказались.По мере развития технологий получила распространение концепция ограниченной ядерной войны, которая предполагала не глобальную войну на взаимное уничтожение, а нанесение точечных ударов по основным объектам военной и гражданской инфраструктуры – аэродромам, скоплениям войск, крупным транспортным узлам. Правда, было не очень понятно, как применение этой стратегии на практике позволит предотвратить нанесение противником ответного удара по американской территории. То есть, концепция ограниченной ядерной войны вступала в противоречие с принципом взаимного гарантированного уничтожения.Даже после первого ядерного удара сторона – противник могла сохранить свой ядерный потенциал и продолжить войну. Поэтому политики и военное руководство продолжали обсуждать перспективы модернизации стратегии применения ядерного оружия. В начале 1970-х гг. для этой модернизации были созданы все необходимые условия – в США, а затем и в СССР появились системы лазерного, инфракрасного и телевизионного наведения, позволяющие управлять точностью нанесения ядерных ударов. Благодаря внедрению этих инновационных систем и была разработана концепция обезглавливающего удара, которая в августе 1973 года была официально провозглашена тогдашним американским министром обороны Джеймсом Шлезингером. В соответствии с этой концепцией на первое место выходили ракеты средней и малой дальности, которые и позволяли наносить сверхточные удары по конкретным целям на территории страны – противника, обезглавливая ее руководство и препятствуя нанесению ответного ядерного удара.С целью воплощения в жизнь данной концепции, американское командование приступило к модернизации расположенной в Европе Forward Based System – системы передового базирования. В 1974 г. была подписана Оттавская декларация, причем подписала ее и Франция, прежде занимавшая более нейтральную, чем Великобритания, позицию. Естественно, что такие действия западных стран не могли не вызвать обеспокоенности со стороны советского руководства, тем более, что и Франция, как оказалось, также присоединилась к англо-американской системе обороны. Когда в 1976 году скончался министр обороны СССР Маршал Советского Союза Андрей Антонович Гречко, его сменил на посту главы Министерства обороны СССР Маршал Советского Союза Дмитрий Федорович Устинов.Он не только был сторонником жестких позиций в отношении США, но и ориентировался на новую концепцию обороны, в которой главная роль предназначалась не бронетанковым силам как прежде, а тактическому и оперативно-тактическому ядерному оружию. В этой связи практически сразу после назначения Устинова Советский Союз приступил к модификации своей ядерной стратегии. Была разработана теория укрепления евростратегического направления, в соответствии с которой Р-12 и Р-14 стали заменять новейшими ракетами средней дальности РСД-10 «Пионер». Действия СССР серьезно встревожили европейские политические элиты, в первую очередь – руководство ФРГ.Поскольку американские войска, в том числе и ракеты, размещались на территории Западной Германии, в Бонне опасались, что в случае вооруженного конфликта США превратят территорию страны в поле боевых действий. Советские ракеты будут «бить» по американским ракетам и базам в Европе, то есть – по территории ФРГ. Канцлер ФРГ Гельмут Шмидт был убежден, что необходимо достичь безопасности и разрядки в Европе. Однако Вашингтон уверял – безопасность Германии может обеспечить только «связка» оборонных систем США и Западной Европы. Размещение ракет средней дальности в Западной Европе рассматривалось как один из важных компонентов этой оборонной стратегии.Тем временем, СССР развернул около 300 ракет «Пионер», каждая из которых оснащалась тремя боевыми блоками индивидуального наведения. Это обстоятельство серьезно меняло соотношение сил на Европейском театре военных действий, поскольку к тотальному превосходству СССР и стран Варшавского договора в обычных вооружениях (танки, артиллерия) добавлялось и превосходство в ракетном вооружении. Благодаря ракетам «Пионер» Советский Союз получал возможность в течение первых минут начала конфликта полностью уничтожить всю военную инфраструктуру командования НАТО в Европе, причем не только командные пункты, но и порты, что представляло особенную опасность – США в этом случае не могли высаживать войска в Западной Европе. Ответный ход НАТО предусматривал размещение в 1983 году в Европе 572 ракет «Першинг-2». Кроме того, правящие круги США и стран НАТО собирались приступить к переговорам с Советским Союзом.США и Франция опасались, что в Западной Германии может восторжествовать нейтралистская позиция, тем более, что представители западногерманской политической элиты надеялись на скорое объединение страны и очень опасались невозможности достижения этой цели, если пройдет еще 30-40-50 лет. Некоторые политики ФРГ стали выступать с речами, что цель объединения Германии и немецкого народа представляет для страны куда большее значение, чем военно-политическая солидарность с США. Москва стремилась надавить на Бонн, чтобы ФРГ препятствовала размещению американских «Першингов» на своей территории. При этом советские руководители давали понять своим западногерманским коллегам, что именно от поведения Бонна в отношении размещения американских ракет зависит будущее Западной Германии, причем не только в случае возможного военного конфликта, но и в мирной жизни. Ведь шансы на нормализацию отношений между ФРГ и ГДР сокращались, если обе стороны ощетинивались ракетами – американскими на территории Западной Германии и советскими на территории Восточной Германии.Хотя Соединенные Штаты обещали, что обеспечат надежную защиту Западной Европы от возможного нападения СССР, для Западной Германии аргументы американцев казались недостаточными. В Бонне настаивали на необходимости перспективного сокращения вооружений. Однако в 1980 г. в США пришел к власти Рональд Рейган – республиканец, выступавший с более жестких позиций и агрессивно настроенный в отношении Советского Союза. Уже в 1981 г. Рейган предложил Брежневу т.н. «нулевой вариант» — США отказываются от размещения в Европе ракет средней дальности, а СССР убирает ракеты «Пионер». Брежнев отказался. Дело в том, что такой обмен не просто был неравноценным (ведь США еще не разместили свои ракеты в Европе), но и не учитывал наличие ракет средней дальности у Великобритании и Франции, которые были союзниками США. Москва предложила свой вариант – СССР выводит РСД-10 взамен не только на отказ США от размещения «Першингов», но и на полный вывод из Западной Европы тактического ядерного оружия, включая ликвидацию ракет средней дальности Великобритании и Франции. Администрация Рейгана от такого обмена отказалась, сославшись на то, что в обычных вооружениях и численности вооруженных сил СССР и страны Варшавского договора превосходят НАТО в Западной Европе.В 1982 г. СССР заявил о временном моратории на развертывание ракет «Пионер» до того времени, пока не будет подписано соглашение. Также Москва предложила сократить РСД-10 «Пионер» до количества, аналогичного количеству французских и британских ракет средней дальности. Но здесь Париж и Лондон заявили, что их ядерные арсеналы не имеют отношения к Соединенным Штатам и, соответственно, вопрос о размещении американских ракет средней дальности в Западной Германии нужно решать исключительно с Вашингтоном.Ситуация изменилась после прихода к власти Юрия Андропова. В марте 1983 г. администрация Рейгана объявила о переходе к программе СОИ – Стратегической оборонной инициативы, в рамках которой создавалась система противоракетной обороны космического базирования, позволявшая перехватывать советские МБР на разгонном участке траектории полета. В ответ Андропов заявил о том, что теперь будущее ракет средней дальности будет обсуждаться только вместе с переговорами по космическим вооружениям. США от таких переговоров не только отказались, но и приступили к размещению ракет в Великобритании, Италии и Бельгии, а 22 ноября 1982 года за размещение американских ракет на территории Западной Германии проголосовал бундестаг ФРГ. В ответ Юрий Андропов 24 ноября 1983 года выступил с ответным заявлением, в котором объявил о выходе СССР из Женевских переговоров и о размещении оперативно-тактических ракет «Ока» на территории стран Варшавского договора – ГДР и Чехословакии. С помощью этих ракет советская сторона могла простреливать всю территорию Западной Германии, нейтрализуя размещенные там американские ракеты.Ситуация продолжала накаляться, однако в феврале 1984 года скончался Юрий Андропов. По инерции жесткая позиция СССР сохранялась еще некоторое время, однако в 1985 году, после избрания генсеком ЦК КПСС Михаила Горбачева, ситуация изменилась. Уже летом 1985 года СССР пошел на отказ от развертывания ОТР-23 в Чехословакии и Восточной Германии. В январе 1986 г. Михаил Горбачев провозгласил начало поэтапной ликвидации ядерного оружия во всем мире. Осенью 1986 г. СССР предложил вывести ракеты средней дальности за Урал в ответ на передислокацию «Першингов» в Северную Америку. Американская сторона с этим предложением согласилась, но вмешались азиатские государства. И Япония, и КНР опасались, что советские ракеты средней дальности будут, в случае размещения в Сибири, перенацелены на японские и китайские объекты.Советский Союз от идеи обоюдного сокращения вооружений, тем не менее, отказываться не собирался. В феврале 1987 года Москва предложила концепцию «двойного нуля». Но в апреле 1987 г. США выдвинули новое требование – сократить и оперативно-тактические ракеты «Ока» (ОТР-23). Хотя под определение ракет средней и малой дальности ракеты «Ока» не подходили, США обвиняли СССР в том, что они пытаются сохранить опасное вооружение и угрожали, что если СССР не приступит к демонтажу ракет «Ока», то США разместят в Европе модернизированные ракеты «Ланс». В руководстве СССР не было единства по вопросу о будущем ракет «Ока». Консервативная часть советской военно-политической элиты была настроена против уступок американцам. В частности, категорически против демонтажа «Оки» высказывался Маршал Советского Союза Сергей Федорович Ахромеев, занимавший в то время пост начальника Генерального Штаба Вооруженных сил СССР и первого заместителя министра обороны СССР. Тем не менее, «партия мира», на самом деле бывшая партией ослабления советского государства, восторжествовала. В сентябре 1987 года в Вашингтоне состоялись очередные переговоры между американским и советским руководством.С советской стороны в переговорах участвовал министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе, роль которого в судьбе Советского Союза всем известна и не нуждается в дополнительных пояснениях. Советский Союз согласился с американским требованием разработать единую классификацию ракет средней и малой дальности и включить в договор оперативно-тактические ракеты ОТР-23 «Ока», не попадавшие под определение ракет средней и малой дальности. В ответ США обещали отказ от развертывания в Западной Германии оперативно-тактических ракет «Ланс-2» с нейтронными боезарядами, а также ликвидацию ракет наземного базирования «Томагавк». Таким образом, создавалась иллюзия взаимовыгодного договора, хотя, на самом деле, Советский Союз серьезно сокращал свои оборонительные возможности.8 декабря 1987 года в Вашингтоне состоялась встреча первых лиц — президента Соединенных Штатов Америки Рональда Рейгана и генерального секретаря Коммунистической партии Советского Союза Михаила Горбачева. На этой встрече был подписан Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который вступил в силу с 1 июня 1988 года. Сейчас, спустя тридцать лет, мы видим, что принятие этого документа отнюдь не обезопасило нашу страну от риска применения ракет малой и средней дальности ее противниками. Более того, многие государства продолжают обзаводиться такими ракетами. В этой связи уже в 2013 году Владимир Путин подчеркивал, что Россия может выйти из договора.