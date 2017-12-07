Батальоны армии Израиля пришли в активное движение

В Израиле объявили о возможности беспорядков и террористических актов на территории страны и у её границ в связи с заявлением лидера ХАМАС Исмаила Хании о начале новой интифады. Напомним, что Хания призвал палестинцев завтра (в пятницу 8 декабря) выйти на улицы городов и принять участие в «дне гнева» в связи с американским признанием Иерусалима столицей Израиля. В Палестине заявляют, что своим решением США «нанесли сокрушительный удар по мирному процессу».В связи с явно накалившейся обстановкой командование ЦАХАЛ принимает решение увеличить численность войск сразу несколько батальонов в Самарии и Иудее. В ЦАХАЛ говорят о том, что палестинские арабы могут начать осуществление «провокаций, включая акции террористического характера». Переброска войск уже осуществляется.В израильской прессе звучат заявления о том, что «США поступили так, как должны были поступить в отношении статуса Иерусалима». Однако при этом высказываются и мысли о том, что теперь израильским гражданам нужно быть предельно осторожными, так как не только Палестина, но и целый ряд зарубежных государств высказывают заявления с резкой критикой решения Дональда Трампа. Наиболее жёсткая критика доносится из Турции, которая заявила, что готова к разрыву дипотношений с Израилем.