18:00 07 декабря

Батальоны армии Израиля пришли в активное движение

В Израиле объявили о возможности беспорядков и террористических актов на территории страны и у её границ в связи с заявлением лидера ХАМАС Исмаила Хании о начале новой интифады. Напомним, что Хания призвал палестинцев завтра (в пятницу 8 декабря) выйти на улицы городов и принять участие в «дне гнева» в связи с американским признанием Иерусалима столицей Израиля. В Палестине заявляют, что своим решением США «нанесли сокрушительный удар по мирному процессу».

В связи с явно накалившейся обстановкой командование ЦАХАЛ принимает решение увеличить численность войск сразу несколько батальонов в Самарии и Иудее. В ЦАХАЛ говорят о том, что палестинские арабы могут начать осуществление «провокаций, включая акции террористического характера». Переброска войск уже осуществляется.

Батальоны армии Израиля пришли в активное движение



В израильской прессе звучат заявления о том, что «США поступили так, как должны были поступить в отношении статуса Иерусалима». Однако при этом высказываются и мысли о том, что теперь израильским гражданам нужно быть предельно осторожными, так как не только Палестина, но и целый ряд зарубежных государств высказывают заявления с резкой критикой решения Дональда Трампа. Наиболее жёсткая критика доносится из Турции, которая заявила, что готова к разрыву дипотношений с Израилем.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 89

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  1. DEZINTO Сегодня, 13:09
    Бензин разлили, осталось только спичку бросить.

    Блин всё не перестаю удивляться (наивный) человечеству больше не чем заняться? Вот там эпидемии, экология, солнечная энергия, это всё на заднем плане когда нужно хорошенько друг друга поубивать....
    DEZINTO
    1. Шура пермский Сегодня, 13:10
      Еврейские оккупанты… это давно не их земля…
      Шура пермский
      1. Anarchist Сегодня, 13:11
        Мировой сионизм в действии! С возможными потеряли не считаются...
        Главное, что моё - как это по еврейски!
        Anarchist
        1. Соломон Кейн Сегодня, 13:20
          Шура! hi Таки не поднимайте "волну"...... она и так подымется....
          Кто-то там далеко на Западе очень не доволен итогами войны в Сирии, регион по новому начали расшатывать.......
          Соломон Кейн
          1. Джедай Сегодня, 13:28
            Костя, здорово! hi
            Цитата: Соломон Кейн
            Кто-то там далеко на Западе очень не доволен итогами войны в Сирии, регион по новому начали расшатывать...

            good В корень зришь! Респект и уважуха! drinks
            Джедай
            1. Соломон Кейн Сегодня, 13:37
              Макс!Салют! hi
              ...так я не закончил фразу про далекий, далекий Запад и.....его партнеры на земле Обетованной...с клинической арабофобией
              Соломон Кейн
            2. Татьяна Сегодня, 13:51
              В связи с явно накалившейся обстановкой командование ЦАХАЛ принимает решение увеличить численность войск сразу не несколько батальонов в Самарии и Иудее. В ЦАХАЛ говорят о том, что палестинские арабы могут начать осуществление «провокаций, включая акции террористического характера». Переброска войск уже осуществляется.

              Проще говоря, "партии войны" в Вашингтоне именно сейчас - после разгрома ИГИЛ сирийскими войсками при помощи ВКС РФ - нужно срочно реанимировать обострение на БВ против Сирии, России и Ирана, и Трамп втягивает Израиль в свою американскую захватническую войну сонистов Израиля в нарушения международного права по заключению ранее разделения границ между Израилем и Палестины в Иерусалиме.
              Короче. Вашингтон решил заставить Израиль вытаскивать для себя каштаны из огня руками самих евреев-сионистов из Израиля!
              Татьяна
              1. Джедай Сегодня, 14:07
                Татьяна, доброго дня! love
                Цитата: Татьяна
                Вашингтон решил заставить Израиль вытаскивать для себя каштаны из огня руками самих евреев-сионистов из Израиля!

                Так и есть, интересно наблюдать реакцию: "мы справимся, нам не впервой и т.д. и т.п.". wink
                Джедай
                1. Татьяна Сегодня, 14:22
                  Доброго дня, Максим! hi
                  К сожалению, талмудическим евреям из Израиля совершенно невдомёк, что их самих и их страну - Израиль - США на удалении из-за океана просто используют в своих собственных американских интересах в своей захватнической войне на БВ.
                  Татьяна
                  1. Джедай Сегодня, 14:26
                    Я бы и рад с Вами согласиться, да порой непонятно кто кем вертит: то ли США Израилем, то ли Израиль - США... what
                    Джедай
                    1. Татьяна Сегодня, 14:50
                      Джедай
                      порой непонятно кто кем вертит: то ли США Израилем, то ли Израиль - США...

                      И США и Израилем в данном случае в вопросе войны и мира на БВ вертит одна и та же мировая ФИНАНСОВАЯ англосаксонско-еврейская МАФИЯ масонского толка с талмудической идеологией во главе.
                      Для этой мафии простые евреи Израиля - это тоже всего лишь расходный материал в её потаённом управлении Миром для достижения ею своих глобалистских целей по установлению своего "мирового порядка" на всей планете.
                      Татьяна
                      1. Джедай Сегодня, 14:56
                        Цитата: Татьяна
                        Для неё простые евреи Израиля - это тоже всего лишь расходный материал в достижении мафией своих глобалистских целей по установлению ею своего "мирового порядка".

                        Проведу аналогию с шахматами: гроссмейстеры не жалеют пешек, а иногда и ферзём можно пожертвовать. wink
                        Джедай
                      2. voyaka uh Сегодня, 17:19
                        "мировая ФИНАНСОВАЯ англосаксонско-еврейская МАФИЯ масонского толка с талмудической идеологией во главе"////

                        Опять? stop Вопрос: кто главнее - Рокфеллер или Ротшильд?
                        Правильный ответ: санитары. smile
                        voyaka uh
            3. Кент0001 Сегодня, 14:12
              И это точно не Трамп.
              Кент0001
              1. Джедай Сегодня, 14:21
                hi А там и без Трампа "рулевых" хватает.
                Джедай
      2. Арон Заави Сегодня, 13:13
        Цитата: Шура пермский
        Еврейские оккупанты…

        А тебе то какое дело? Вот ты нам кто союзник,друг, важный экономический партнер ,что бы твое мнение имело хоть какое то значение?
        Арон Заави
        1. Челдон Сегодня, 13:16
          Для тебя русские-спасители твоих дедов из Аушвица,а если одно место припечет так первый рванешь на территорию СССР
          Челдон
          1. Ажылдаптыр Сегодня, 13:24
            А один из них уже прибежал.
            Заходит на ВО,под ником
            " Краснодар".
            Скоро и другие прибегут.
            Тем более у них там интифада намечается.
            Ну потомки
            " фронтовиков- ташкентцев"
            усегда наготове.
            Ажылдаптыр
            1. Krasnodar Сегодня, 13:41
              Цитата: Ажылдаптыр
              А один из них уже прибежал.
              Заходит на ВО,под ником
              " Краснодар".
              Скоро и другие прибегут.
              Тем более у них там интифада намечается.
              Ну потомки
              " фронтовиков- ташкентцев"
              усегда наготове.

              У меня оба деда воевали, один и с немцами и с японцами.
              В Ташкенте были в основном евреи граждане Польши.
              Статистику по героям Советского Союза почитайте, по национальностям.
              Krasnodar
              1. 30 вис Сегодня, 15:16
                Не стоит мерятся подвигами людей Советского Союза ... Единого народа победившего фашизм ... Что мы потомки по сравнению с ними ... злобное пыхтящее население разных не очень сильных государств .. Не позорьте своих предков --Это ко всем спорщикам -хвастунам ...!
                30 вис
                1. Комментарий был удален.
            2. Арон Заави Сегодня, 13:45
              Цитата: Ажылдаптыр
              А один из них уже прибежал.
              Заходит на ВО,под ником
              " Краснодар".
              Скоро и другие прибегут.
              Тем более у них там интифада намечается.
              Ну потомки
              " фронтовиков- ташкентцев"
              усегда наготове.

              Слышь боец,сравним по pidvignaroda у кого деды лучше воевали?
              Арон Заави
            3. ИНТЕР Сегодня, 16:42
              Цитата: Ажылдаптыр
              Заходит на ВО,под ником
              " Краснодар".
              Скоро и другие прибегут.
              Тем более у них там интифада намечается.
              Ну потомки
              " фронтовиков- ташкентцев"
              усегда наготове

              Кажется Крым готовят для их переселения, аргумент какой то их представитель обращался к Путину об заселении Крыма то ли 150 то ли 250 тыс евреями, а там как говорит сатирик мелкими партиями по 100 тыс в год переберутся остальные, так мысли не истина последней инстанции.
              Есть даже версия о 2 мировой, что она была устроена для того чтобы переселить с Европы евреев в Израиль, в традиционной истории много пробелов и чёрных дыр.
              ИНТЕР
          2. Арон Заави Сегодня, 13:44
            Цитата: Челдон
            Для тебя русские-спасители твоих дедов из Аушвица,а если одно место припечет так первый рванешь на территорию СССР

            А какое отношение ты имеешь к тем русским? Это ты в окопах мерз и вставал в атаку ? Это ты открывал ворота лагерей? С чего ты решил,что имеешь право на ту благодарность ,которую безусловно заслужили солдаты и офицеры Советской армии в не зависимости от их происхождения?
            Арон Заави
          3. Krasnodar Сегодня, 13:46
            Цитата: Челдон
            Для тебя русские-спасители твоих дедов из Аушвица,а если одно место припечет так первый рванешь на территорию СССР

            Здравствуйте, а советские евреи разве не воевали? )))
            Krasnodar
            1. Кент0001 Сегодня, 14:09
              Евреи отважно воевали и редко сдавались в плен, так как знали что их там ждет. Но евреи теперешнего израиля и Евреи из СССР, воевавшие на фронте- это две большие разницы. Кстати , в СССР евреев не притесняли и их было много во власти. А для ассимиляции в Российской Империи и потом в СССР евреи меняли фамилии и часто на звериные (серьезно мне один старый еврей рассказывал) Волков, Зайцев и т.д..
              Кент0001
              1. Krasnodar Сегодня, 14:23
                Цитата: Кент0001
                Евреи отважно воевали и редко сдавались в плен, так как знали что их там ждет. Но евреи теперешнего израиля и Евреи из СССР, воевавшие на фронте- это две большие разницы. Кстати , в СССР евреев не притесняли и их было много во власти. А для ассимиляции в Российской Империи и потом в СССР евреи меняли фамилии и часто на звериные (серьезно мне один старый еврей рассказывал) Волков, Зайцев и т.д..

                ))))
                Израильские евреи и в армии служат (девочки тоже) и в резервисткую службу ходят лет примерно до 40 тоже. Раз в год в среднем. И на войну добровольцами в свои резервисткие части прилетают даже с ПМЖ из-за границы. А вот военной кафедры в Израиле нет )))
                После Кагановича евреев во власти в Союзе практически не было, а ещё была процентная норма по поступлению в ВУЗы. Т.е. дискриминация была.
                Krasnodar
                1. Dym71 Сегодня, 15:05
                  Цитата: Krasnodar
                  После Кагановича евреев во власти в Союзе практически не было, а ещё была процентная норма по поступлению в ВУЗы. Т.е. дискриминация была.

                  Да шо Вы говорите??? belay
                  "Согласно переписи 1970 года в Советском Союзе проживало 2,151,000 евреев. 24 процента еврейского населения составляли люди с высшим и средним специальным образованием . По этому показателю они прочно занимали первое место , опережая русских в 9 раз , украинцев — в 12 раз, белорусов — в 17 раз (на душу населения)."
                  Dym71
                  1. Krasnodar Сегодня, 15:14
                    Цитата: Dym71
                    Цитата: Krasnodar
                    После Кагановича евреев во власти в Союзе практически не было, а ещё была процентная норма по поступлению в ВУЗы. Т.е. дискриминация была.

                    Да шо Вы говорите??? belay
                    "Согласно переписи 1970 года в Советском Союзе проживало 2,151,000 евреев. 24 процента еврейского населения составляли люди с высшим и средним специальным образованием . По этому показателю они прочно занимали первое место , опережая русских в 9 раз , украинцев — в 12 раз, белорусов — в 17 раз (на душу населения)."

                    Никто ж не спорит :)
                    Только мой отец вместо мед.института поступил на металлурга и не по месту жительства, а на Урале. После 1967 года все решалось процентной нормой.
                    Krasnodar
              2. Black5Raven Сегодня, 17:09
                Цитата: Кент0001
                А для ассимиляции в Российской Империи

                И по этой причине их сослали к нам в Беларусь в черту оседлости . Ассимиляция однако.
                Цитата: Кент0001
                Но евреи теперешнего израиля и Евреи из СССР, воевавшие на фронте- это две большие разницы.

                Тоже самое можно сказать и о беларусах, и о русских - две большие разницы . Тем более в Израиле много бывших граждан СССР.
                Black5Raven
            2. juneart Сегодня, 16:08
              Цитата: Krasnodar
              Цитата: Челдон
              Для тебя русские-спасители твоих дедов из Аушвица,а если одно место припечет так первый рванешь на территорию СССР

              Здравствуйте, а советские евреи разве не воевали? )))


              Воевали. Это бесспорно. И ого-го как воевали!
              Так вот меня это в выдуманном холокосте и удивляет.
              Советские евреи,значит,воевали и спасали тем самым других ,невоенных советских и европейских евреев....так???!!
              А что же европейские евреи без боя сдались?????? Что же их мужчины не встали на защиту своих жён ,детей и родителей????????....
              Так то.......
              Пошли на убой как стадо баранов....Сами пошли!!!!
              Зато теперь, чуть против шерсти это народ - вой о антисемитизме...фашистах..холокостах!
              Напомнить сколько советских людей погибло!?... Вот они - ЗАЩИЩАЛИСЬ!!!!!!
              juneart
        2. Anarchist Сегодня, 13:17
          Османы тоже так говорили, когда на Балканах безобразничали! Знаете результат?
          Цитата: Арон Заави
          Цитата: Шура пермский
          Еврейские оккупанты…

          А тебе то какое дело? Вот ты нам кто союзник,друг, важный экономический партнер ,что бы твое мнение имело хоть какое то значение?
          Anarchist
          1. Монос Сегодня, 13:37
            Готов ловить тапки, но хочу вот что сказать: евреи приехали в Палестину, быстренько организовали своё государство (да, знаю, что им многие помогали), надавали по шапке аборигенам и продолжают отжимать территории, не оглядываясь на мнение "цивилизованного сообщества". А что палестинцы? Кто им мешает консолидироваться? До сих пор не решат, кто у них главный. Ни внятного государства, ни армии. Так и будут заниматься партизанщиной и огребать звездюлей. Проблема палестинского народа в самих палестинцах. А что касается отношений иудеев и ближневосточных мусульман... Мне как-то всё равно, кто кому там устроит козью морду. smile
            Монос
            1. Идущий Сегодня, 13:43
              Цитата: Монос
              . А что палестинцы? Кто им мешает консолидироваться? До сих пор не решат, кто у них главный. Ни внятного государства, ни армии. Так и будут заниматься партизанщиной и огребать звездюлей. Проблема палестинского народа в самих палестинцах. А что касается отношений иудеев и ближневосточных мусульман... Мне как-то всё равно, кто кому там устроит козью морду. smile


              Вот именно , они сидят и ждут , что кто то придет и сделает все за них и для них , но так не бывает.
              Идущий
        3. Ego cogito ergo sum Сегодня, 13:20
          «США поступили так, как должны были поступить в отношении статуса Иерусалима».
          Трамп озвучил то,что и так всем понятно было.Иерусалим тысячи лет уже как еврейский город был,почему что-то должно измениться теперь?Потому что арабы против?Это тоже самое,если таджики сейчас скажут-Москва наш город,мы тут давно живём,поколения выросли...
          Ego cogito ergo sum
          1. DEZINTO Сегодня, 13:23
            Таджики? В Москве выросли? Это Вы сейчас о чём?

            Тысячи лет? Вот прям тысячи?

            В 1538 году при Сулеймане Великолепном вокруг Иерусалима были построены стены. Сегодня эти стены определяют границы Старого города,


            Ну и к слову:

            с 1967 года Израиль контролирует всю территорию города. Израильский суверенитет над восточной частью города[3] и статус всего Иерусалима как столицы Израиля не признаны значительной частью международного сообщества
            DEZINTO
          2. vladimirvn Сегодня, 13:23
            Ну, ну. Сказали слово. Теперь за него ответьте. Выстоите, достойны уважения. Нет, на свалку истории. За амеров только не надо прятаться.
            vladimirvn
            1. Арон Заави Сегодня, 13:45
              Цитата: vladimirvn
              Ну, ну. Сказали слово. Теперь за него ответьте. Выстоите, достойны уважения. Нет, на свалку истории. За амеров только не надо прятаться.

              Совершенно верно.
              Арон Заави
        4. 32363 Сегодня, 13:25
          Цитата: Арон Заави
          Цитата: Шура пермский
          Еврейские оккупанты…

          А тебе то какое дело? Вот ты нам кто союзник,друг, важный экономический партнер ,что бы твое мнение имело хоть какое то значение?

          а можешь на пальцах обьяснить, какой навар будут иметь евреи с этого гешефта (признание Иерусалима столицей)?
          32363
          1. Арон Заави Сегодня, 13:49
            Цитата: 32363

            а можешь на пальцах обьяснить, какой навар будут иметь евреи с этого гешефта (признание Иерусалима столицей)?

            А черт его знает . Ну моральное удовольствие что ли.
            Арон Заави
            1. Krasnodar Сегодня, 14:04
              Цитата: Арон Заави
              Цитата: 32363

              а можешь на пальцах обьяснить, какой навар будут иметь евреи с этого гешефта (признание Иерусалима столицей)?

              А черт его знает . Ну моральное удовольствие что ли.

              Наверное недвижка в Иерусалиме подорожает. После Штатов туда наверняка другие страны посольства переведут.
              Krasnodar
          2. Соломон Кейн Сегодня, 13:56
            какой навар будут иметь евреи с этого гешефта (признание Иерусалима столицей)?
            ...Ну,Вы не правы...
            Мудрый еврей в пустом стакане найдет свой гешефт.....
            Если бы русские были хоть на половину такими же хитро сделанными, как евреи.....дети Давидова не выжили бы.....
            Соломон Кейн
            1. Krasnodar Сегодня, 14:09
              Цитата: Соломон Кейн
              какой навар будут иметь евреи с этого гешефта (признание Иерусалима столицей)?
              ...Ну,Вы не правы...
              Мудрый еврей в пустом стакане найдет свой гешефт.....
              Если бы русские были хоть на половину такими же хитро сделанными, как евреи.....дети Давидова не выжили бы.....

              А русские когда то в массе своей были антисемитами? :))))
              Вы путаете с украинцами, эти евреев резали со времён Хмельницкого.
              Krasnodar
              1. Соломон Кейн Сегодня, 14:30
                Как, Вы "узко мыслите", вопрос не в резне, хотя согласно Талмуду все неевреи гои...
                у евреев на Земле особая функция — поддерживать гармонию мира, приводя его в соответствие с пожеланиями Творца. Они — избранные, они отличаются от других людей, как остальные люди отличаются от животных. В идеальном мире, который наступит после пришествия Мессии, евреи будут только и делать, что молиться беспрестанно. А кормить и обслуживать их будут другие народы в благодарность за то, что евреи спасают этот мир, который вообще существует только потому, что Бог любит евреев


                1. Sanhedrin 59a: “Убийство гоя подобно убийству дикого животного.”
                2. Aboda Zara 26b: “Даже лучших из гоев следует убивать.”
                3. Sanhedrin 59a: “Гой, сунувший нос в Закон (Талмуд) виновен и карается смертью.”
                4. Libbre David 37: “Сообщать гоям что нибудь о наших религиозных отношениях равнозначно убийству всех евреев,
                так как если бы они узнали чему мы учим о них, они бы убивали нас открыто.”
                5. Libbre David 37: “Если еврею предоставят слово для объяснения какой либо части книги раввина, он должен давать только лживые объяснения. Тот,кто когда либо нарушит этот закон будет умервщлён.”
                6. Yebhamoth 11b: “Сексуальные сношения с девочкой разрешены если девочке есть 3 года.”
                7. Schabouth Hag 6d: “Евреи могут давать лживые обещания для отговорок.”
                8. Hikkoth Akum X1: “Не спасайте гоев в случае опасности или смерти.”
                9. Hikkoth Akum X1: “Не выказывайте милосердия гоям.”

                это точные цитаты из различных частей Талмуда
                Соломон Кейн
                1. Арон Заави Сегодня, 14:34
                  Цитата: Соломон Кейн
                  Как, Вы "узко мыслите", вопрос не в резне, хотя согласно Талмуду все неевреи гои...
                  у евреев на Земле особая функция — поддерживать гармонию мира, приводя его в соответствие с пожеланиями Творца. Они — избранные, они отличаются от других людей, как остальные люди отличаются от животных. В идеальном мире, который наступит после пришествия Мессии, евреи будут только и делать, что молиться беспрестанно. А кормить и обслуживать их будут другие народы в благодарность за то, что евреи спасают этот мир, который вообще существует только потому, что Бог любит евреев


                  1. Sanhedrin 59a: “Убийство гоя подобно убийству дикого животного.”
                  2. Aboda Zara 26b: “Даже лучших из гоев следует убивать.”
                  3. Sanhedrin 59a: “Гой, сунувший нос в Закон (Талмуд) виновен и карается смертью.”
                  4. Libbre David 37: “Сообщать гоям что нибудь о наших религиозных отношениях равнозначно убийству всех евреев,
                  так как если бы они узнали чему мы учим о них, они бы убивали нас открыто.”
                  5. Libbre David 37: “Если еврею предоставят слово для объяснения какой либо части книги раввина, он должен давать только лживые объяснения. Тот,кто когда либо нарушит этот закон будет умервщлён.”
                  6. Yebhamoth 11b: “Сексуальные сношения с девочкой разрешены если девочке есть 3 года.”
                  7. Schabouth Hag 6d: “Евреи могут давать лживые обещания для отговорок.”
                  8. Hikkoth Akum X1: “Не спасайте гоев в случае опасности или смерти.”
                  9. Hikkoth Akum X1: “Не выказывайте милосердия гоям.”

                  это точные цитаты из различных частей Талмуда

                  Это брехня.
                  Арон Заави
                  1. Соломон Кейн Сегодня, 14:44
                    Арон! Я не буду пускаться в межнациональную полемику.
                    Пусть каждый останется при своем мнении....как альтернатива.. hi
                    Соломон Кейн
                2. Krasnodar Сегодня, 14:47
                  Цитата: Соломон Кейн
                  Как, Вы "узко мыслите", вопрос не в резне, хотя согласно Талмуду все неевреи гои...
                  у евреев на Земле особая функция — поддерживать гармонию мира, приводя его в соответствие с пожеланиями Творца. Они — избранные, они отличаются от других людей, как остальные люди отличаются от животных. В идеальном мире, который наступит после пришествия Мессии, евреи будут только и делать, что молиться беспрестанно. А кормить и обслуживать их будут другие народы в благодарность за то, что евреи спасают этот мир, который вообще существует только потому, что Бог любит евреев


                  1. Sanhedrin 59a: “Убийство гоя подобно убийству дикого животного.”
                  2. Aboda Zara 26b: “Даже лучших из гоев следует убивать.”
                  3. Sanhedrin 59a: “Гой, сунувший нос в Закон (Талмуд) виновен и карается смертью.”
                  4. Libbre David 37: “Сообщать гоям что нибудь о наших религиозных отношениях равнозначно убийству всех евреев,
                  так как если бы они узнали чему мы учим о них, они бы убивали нас открыто.”
                  5. Libbre David 37: “Если еврею предоставят слово для объяснения какой либо части книги раввина, он должен давать только лживые объяснения. Тот,кто когда либо нарушит этот закон будет умервщлён.”
                  6. Yebhamoth 11b: “Сексуальные сношения с девочкой разрешены если девочке есть 3 года.”
                  7. Schabouth Hag 6d: “Евреи могут давать лживые обещания для отговорок.”
                  8. Hikkoth Akum X1: “Не спасайте гоев в случае опасности или смерти.”
                  9. Hikkoth Akum X1: “Не выказывайте милосердия гоям.”

                  это точные цитаты из различных частей Талмуда

                  Интересно какого Талмуда, Иерусалимского или Вавилонского? )))
                  То, что Вы процитировали, это фальшивки, написаны скорее всего выкрестами или пропагандистами типа Геббельса, ничего общего с Талмудом здесь нет.
                  Krasnodar
        5. Шура пермский Сегодня, 13:38
          Арон,мой прадед Польшу освобождал,освободил несколько лагерей,помалкивай,убогий
          Шура пермский
          1. Арон Заави Сегодня, 13:46
            Цитата: Шура пермский
            Арон,мой прадед Польшу освобождал,освободил несколько лагерей,помалкивай,убогий

            А ты то какое отношение имеешь к подвигам твоего прадеда?
            Арон Заави
        6. Шура пермский Сегодня, 13:41
          Арон,тогда я в пятой . Видел твое мнение,ты то кто мне?))))… ответ-никто и звать тебя никак)))
          Шура пермский
        7. словак Сегодня, 13:49
          ХАМАС должен сначала утихомирить жидо- массонских организаторов- США, а затем Израиль.
          словак
      3. Krasnodar Сегодня, 13:38
        Цитата: Шура пермский
        Еврейские оккупанты… это давно не их земля…

        Недавно опять стали еврейскими. Если бы индейцы отвоевали себе обратно территорию США, я думаю Вы были бы в восторге :)
        Krasnodar
      4. Tyulen Сегодня, 13:48
        Цитата: Шура пермский
        Еврейские оккупанты… это давно не их земля…

        Цитата: Anarchist
        Мировой сионизм в действии! С возможными потеряли не считаются...
        Главное, что моё - как это по еврейски!

        Пришло время натыкать урапатриота в урапатриотизм.
        Одной ногой значит ви у нас "дедываевале", а другой распространяем антисемитизм и идеи Гитрела?!
        Tyulen
      5. gregpiev Сегодня, 13:49
        Это всегда была наша земля.
        Разрыв был между 12 и 15веком и то тогда здесь жили евреи и много.
        С середины 15века началась еврейская реконтиста , называемая сионизмом.
        Действует и будет продолжаться.
        Почему русские так это ненавидять?
        Потому что бояться , что народы восстанут и поступят так же против русских , воодушевленые нашим примером.
        А это уже не надежда. Поступать как евреи слышно уже во многих местах.
        gregpiev
        1. Монос Сегодня, 13:57
          Цитата: gregpiev
          Потому что бояться , что народы восстанут и поступят так же против русских , воодушевленые нашим примером.

          Еврей с манией величия и отсутствием ума - это что-то новое. laughing
          Монос
        2. Кент0001 Сегодня, 14:02
          Прочитав ваш коммент любой понимает что сионизм-это зло. С соответствующей реакцией.
          Кент0001
          1. Ажылдаптыр Сегодня, 14:20
            Правильно говорите!!!
            сионизм=фашизм.
            Я вот антифашист.
            А сионизм,это мировое зло!!!
            Ажылдаптыр
        3. Комментарий был удален.
    2. To be or not to be Сегодня, 13:29
      Трампушка " уже разлила масло "
      (""Аннушка уже разлила масло"" «Мастер и Маргарита» (1929—1940) Михаила Афанасьевича Булгакова (1891 — 1940гг " На вопрос «иностранца» (Воланда), что Берлиоз будет делать «сегодня вечером», последний отвечает, что в десять часов вечера будет председательствовать на заседании в Массолите.
      «— Нет, этого никак быть не может, — твердо возразил иностранец.
      — Это почему?
      — Потому, — ответил иностранец и прищуренными глазами поглядел в небо, где, предчувствуя вечернюю прохладу, бесшумно чертили черные птицы, — что Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже и разлила. Так что заседание не состоится».
      Вечером того же дня Берлиоз поскользнется на трамвайных путях, на которые Аннушка пролила масло, и попадет под трамвай."")
      To be or not to be
    3. Комментарий был удален.
      1. PlayerMan Сегодня, 15:18
        Узбагойся, не понять кем избранный. Не кипишись, нервы по береги и слюни
        PlayerMan
    4. avt Сегодня, 14:15
      Цитата: DEZINTO
      Бензин разлили, осталось только спичку бросить.

      Ой вэй! Батальоны таки просют огня ? ,,Махмуд(Аббас)! Поджигай!" bully Главное без нас , без Россиии. Ну а если таки ,,Из Искры возгорится пламя..."То
      Когда я зажгу нефть, тебе будет хорошо.
      с ценником за 100$ в бочке. bully
      avt
  2. Михаил Крапивин Сегодня, 13:25
    Пора не только армии, но и жителям Израиля начинать движение. В сторону аэропортов и дальше, на вторую историческую родину, в США. Там пустынь много, найдут подходящую и для евреев.
    Михаил Крапивин
    1. сергей32 Сегодня, 13:30
      Да ладно вам. Евреям крупно повезло, что их враги арабы. Глотки драть они хорошо научились. А во всех войнах евреи имеют их как хотят, несмотря на многократное численное превосходство арабских войск.
      сергей32
      1. Идущий Сегодня, 13:45
        Да Вы правы и такое продолжается.
        Идущий
    2. Krasnodar Сегодня, 13:44
      Цитата: Михаил Крапивин
      Пора не только армии, но и жителям Израиля начинать движение. В сторону аэропортов и дальше, на вторую историческую родину, в США. Там пустынь много, найдут подходящую и для евреев.

      Легко обидеть пианиста
      Поэта д у р а к о м назвать
      А вот боксёра не обидишь
      Боксеры, с ..ка, молодцы ))))
      Krasnodar
  3. А. Привалов Сегодня, 13:29
    Есть такая великая народная арабская мудрость: "Израиль маленький, его обидеть легче лёгкого, но потом приходится очень долго харкать кровью."
    Египет и Иордания эту мудрость давно усвоили и живут себе припеваючи. Остальные наши соседушки в процессе усвоения. Пожелаем же им успехов в этом полезном занятии. hi
    А. Привалов
    1. ПалБор Сегодня, 14:30
      Цитата: А. Привалов
      Есть такая великая народная арабская мудрость: "Израиль маленький, его обидеть легче лёгкого, но потом приходится очень долго харкать кровью."
      Египет и Иордания эту мудрость давно усвоили и живут себе припеваючи. Остальные наши соседушки в процессе усвоения. Пожелаем же им успехов в этом полезном занятии. hi

      Да молодцы вы,молодцы.Главное самолюбованием не увлекайтесь.А то будете почивать на лаврах и не заметите как почите в Бозе.
      Напомню(коротко),к 20-м годам 7 века до н.э. Иудея уничтожила Ассирию и ещё ряд мелких царств.Ходили пыжились.Через 45 лет где Иудео-израильское государство оказалось?Правильно,в вавилонской,а затем персидской...попе.
      Но вас история ничему не учит.Исключительность отупляет.
      ПалБор
      1. А. Привалов Сегодня, 14:47
        Цитата: ПалБор
        Цитата: А. Привалов
        Есть такая великая народная арабская мудрость: "Израиль маленький, его обидеть легче лёгкого, но потом приходится очень долго харкать кровью."
        Египет и Иордания эту мудрость давно усвоили и живут себе припеваючи. Остальные наши соседушки в процессе усвоения. Пожелаем же им успехов в этом полезном занятии. hi

        Да молодцы вы,молодцы.Главное самолюбованием не увлекайтесь.А то будете почивать на лаврах и не заметите как почите в Бозе.
        Напомню(коротко),к 20-м годам 7 века до н.э. Иудея уничтожила Ассирию и ещё ряд мелких царств.Ходили пыжились.Через 45 лет где Иудео-израильское государство оказалось?Правильно,в вавилонской,а затем персидской...попе.
        Но вас история ничему не учит.Исключительность отупляет.

        Спасибо на добром слове! hi
        К стати, вы ничего не перепутали? Ассирия действительно была уничтожена в VII веке до н. э., точнее в 609 до н. э. но только не Иудеей, а Мидией и Вавилонией. За одно, чтобы два раза не вставать, спрошу у вас, как у знатока истории, что же в это время делали россияне и где в этот момент была Палестина?
        А. Привалов
        1. А. Привалов Сегодня, 15:26
          Да, и более того, вы ведь всё поставили с ног на голову! Израиль (северное царство) был уничтожен именно Ассирией в 721 г. до н. э.
          А. Привалов
      2. Krasnodar Сегодня, 14:49
        Цитата: ПалБор
        Цитата: А. Привалов
        Есть такая великая народная арабская мудрость: "Израиль маленький, его обидеть легче лёгкого, но потом приходится очень долго харкать кровью."
        Египет и Иордания эту мудрость давно усвоили и живут себе припеваючи. Остальные наши соседушки в процессе усвоения. Пожелаем же им успехов в этом полезном занятии. hi

        Да молодцы вы,молодцы.Главное самолюбованием не увлекайтесь.А то будете почивать на лаврах и не заметите как почите в Бозе.
        Напомню(коротко),к 20-м годам 7 века до н.э. Иудея уничтожила Ассирию и ещё ряд мелких царств.Ходили пыжились.Через 45 лет где Иудео-израильское государство оказалось?Правильно,в вавилонской,а затем персидской...попе.
        Но вас история ничему не учит.Исключительность отупляет.

        Евреи уничтожили Ассирию? ))))
        А Наполеона тоже мы? :))))
        Krasnodar
  4. Egorovich Сегодня, 13:36
    Главный и основной враг всего Ближнего Востока, в лице евреев, нервно задергался, запахло жареным.
    Egorovich
  5. Portos Сегодня, 13:36
    Хм, а вот у меня мелькнула мысль, что таким образом СГА хотят вовлечь своих еврейских друзей в активную фазу конфликта - создать новый очаг напряженности по линии Израиль- палестина +арабские государства и если повезет, то войну. Ну раз бородачи из Нехорошего государства не справились.
    Portos
    1. БАРХАН Сегодня, 14:18
      Цитата: Portos
      СГА хотят вовлечь своих еврейских друзей в активную фазу конфликта - создать новый очаг напряженности по линии Израиль- палестина +арабские государства и если повезет, то войну. Ну раз бородачи из Нехорошего государства не справились.

      Хотеть то они может и хотят,но вот только сколотить и создать этот очаг не из кого ...Ну не воины арабы ни разу.Торгаши приставучии.Вот все их и используют ,как могут,и дальше будут использовать.До последнего араба.Обратите внимание ,что в основном арабы режут арабов.И им только подбрасывают оружие и технику.Ну ,а палестинцам и так не плохо живётся в "постоянной борьбе"...Хоть кто нибудь в курсе какие огромные суммы проходят через их лидеров ?И мне ,если честно вообще начихать кто там кого режет и кто кого гоняет.Главное ,чтоб они не останавливались...У евреев пока получается хорошо.Палестинцы же глупы и жадны вот и не прёт у них "борьба".А нефиг у врага за шекели батрачить ,при этом ещё и ныть.Кто сильнее(хитрее,умнее) тот и прав.Разве в истории было хоть раз по другому?
      БАРХАН
  6. Evgenijus Сегодня, 13:38
    Трамп - провокатор мировой войны ...
    Evgenijus
    1. Идущий Сегодня, 13:44
      Это их бизнес.
      Идущий
    2. Кент0001 Сегодня, 13:59
      Трамп-проводник их интересов.
      Кент0001
  7. gregpiev Сегодня, 13:42
    Промблемы у вас с фактолологическим материалом.
    В Израиле давно Иерусалим обьявлен столицей.
    Более того есть целый ряд стран и государств которые еще ранее это признали и держат там посольства.
    Да не самые важные и выдающиеся.
    Но теперь все измениться.
    Уже две страны Филипины и Чехия заявили о признании и переносе посольств.
    И уж поверьте поток пойдет.
    Да с русскими обсуждать это не будут и на их обращение пол года тому необратили демонстративно не обратили внимание.
    Что бы у нас не обьявляли, у нас много спокойней чем у вас.
    Забавней всего когда говорят "государство Палестина".
    "Государство" фатаморгана.
    Признание США это не признание факта и реальности вкл влияние, силу и возможности.
    Кто умеет читать карту - выживет.
    Кто нет - будет сидеть у разбитого корыта.
    gregpiev
    1. Кент0001 Сегодня, 13:58
      Поэтому вас много где на земле недолюбливают (мягко скажем), причем во все времена. Вы никого кроме себя не уважаете.
      Кент0001
  8. tchoni Сегодня, 13:53
    А как же свобода слова, собраний и прочей хурмы? Арабам уже низзььяяя???
    tchoni
    1. Кент0001 Сегодня, 13:57
      Арабам нечего нельзя, их вообще в израиле за людей не считают.
      Кент0001
      1. Арон Заави Сегодня, 14:03
        Цитата: Кент0001
        Арабам нечего нельзя, их вообще в израиле за людей не считают.

        А вы их забирите себе. Земли у вас много и вы арабов любите. Всем и будет хорошо.
        Арон Заави
        1. Кент0001 Сегодня, 14:25
          Да нет, у нас они вымерзнут. Они больше в тепле привыкли на Своих землях.
          Кент0001
          1. Black5Raven Сегодня, 17:14
            Цитата: Кент0001
            Да нет, у нас они вымерзнут. Они больше в тепле привыкли

            Странно, среднеазиаты и кавказцы и прочие южные народы как-то не вымерзают у вас what
            Black5Raven
      2. Krasnodar Сегодня, 14:14
        Цитата: Кент0001
        Арабам нечего нельзя, их вообще в израиле за людей не считают.

        В Израиле их недолюбливают, но среди арабов много главврачей и ведущих специалистов в больницах, много адвокатов, причем хороших, судей, в т.ч в Верховном суде, парламентариев, талантливых бизнесменов... дискриминации как бэ, нет :)
        Krasnodar
        1. Кент0001 Сегодня, 14:26
          Да не спорю. Единицы-да. И то думаю в виде исключения. Евреи не любят конкуренции и своего не отдадут.
          Кент0001
          1. Krasnodar Сегодня, 14:32
            Цитата: Кент0001
            Да не спорю. Единицы-да. И то думаю в виде исключения. Евреи не любят конкуренции и своего не отдадут.

            Далеко не единицы, СТО под арабами, адвокатов и врачей пруд пруди, а ресторанов ... причём готовят супер.
            Krasnodar
  9. Кент0001 Сегодня, 13:56
    Рыжий и тупой клоун озвучил позицию и хотелки мирового еврейского лобби, которое и его терпит (пока). И нас рать им на весь остальной мир.
    Кент0001
  10. Zomanus Сегодня, 14:04
    Если все это будет как и раннее проходить,
    то кроме шума Палестина ничего не добьется.
    А вот если Иран подмогнет, то все может быть гораздо интереснее...
    Как однако Америка всех взбодрила в Корее и в Израиле, а?
    Zomanus
  11. Романенко Сегодня, 14:07
    Работают пин-досы не покладая рук, все раздувают и разжигают как могут. Ну не хочется им уходить из региона, да еще с позором...
    Все стремятся нагадить посильнее и своим (евреям) и чужим (Сирия, Турция, Ливия, Ирак, Иран) очень хочется всех стравить и опять там в мутной воде бабло делать на чужих смертях.
    Ищут больные места и бьют по ним.
    Романенко
  12. Satum Сегодня, 16:33
    Нашли повод для вторжения в Ирак или Сирию
    Satum
  13. gromoboj Сегодня, 17:40
    Чего Трамп и добивается. А то успокаиваться в регионе начало.
    gromoboj
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