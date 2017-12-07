Сеул выделил деньги на убийство Ким Чен Ына
В четверг правительство Республики Корея официально заложило в оборонный бюджет на 2018 год расходы на ликвидацию лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, сообщает Коммерсантъ со ссылкой на газету Korea Herald.
Денежные средства в размере 340 млн вон ($310 тыс.) направят на тренировку и оснащение специального «отряда обезглавливания» северокорейского руководства, о создании которого стало известно 1 декабря.
Он также сообщил, что в следующем году расходы на спецподразделение будут увеличены. В ближайшие годы на него планируется потратить около $24 млн.
По словам старшего научного сотрудника ИДВ РАН Василия Кашина, эффективность такого отряда в принципе невысока.
Денежные средства в размере 340 млн вон ($310 тыс.) направят на тренировку и оснащение специального «отряда обезглавливания» северокорейского руководства, о создании которого стало известно 1 декабря.
Деньги будут потрачены на закупку снаряжения для войск спецопераций. Среди пунктов закупки будут беспилотники-самоубийцы, разведывательные дроны и станковые гранатометы,рассказал южнокорейскому изданию военный источник.
Он также сообщил, что в следующем году расходы на спецподразделение будут увеличены. В ближайшие годы на него планируется потратить около $24 млн.
По словам старшего научного сотрудника ИДВ РАН Василия Кашина, эффективность такого отряда в принципе невысока.
Американские подразделения, созданные для этой цели, так и не смогли ликвидировать, к примеру, Саддама Хусейна в начале иракской войны. Вообще в современной истории примеров ликвидации подобными отрядами лидеров государств до полного поражения армии противника я не помню,сказал он.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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