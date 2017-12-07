18:00 07 декабря

Сеул выделил деньги на убийство Ким Чен Ына

В четверг правительство Республики Корея официально заложило в оборонный бюджет на 2018 год расходы на ликвидацию лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, сообщает Коммерсантъ со ссылкой на газету Korea Herald.



Денежные средства в размере 340 млн вон ($310 тыс.) направят на тренировку и оснащение специального «отряда обезглавливания» северокорейского руководства, о создании которого стало известно 1 декабря.


Деньги будут потрачены на закупку снаряжения для войск спецопераций. Среди пунктов закупки будут беспилотники-самоубийцы, разведывательные дроны и станковые гранатометы,
рассказал южнокорейскому изданию военный источник.

Он также сообщил, что в следующем году расходы на спецподразделение будут увеличены. В ближайшие годы на него планируется потратить около $24 млн.

По словам старшего научного сотрудника ИДВ РАН Василия Кашина, эффективность такого отряда в принципе невысока.

Американские подразделения, созданные для этой цели, так и не смогли ликвидировать, к примеру, Саддама Хусейна в начале иракской войны. Вообще в современной истории примеров ликвидации подобными отрядами лидеров государств до полного поражения армии противника я не помню,
сказал он.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 37

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  1. Шура пермский Сегодня, 13:12
    Отмыв денег… Фиделя пытались убить более 600 раз,они вообще о каком еще отряде убийц??? Кто то из пентагона пересмотрел "шедевры" из халивуда????))))))) И смех и грех,)))
    Шура пермский
    1. Владимир16 Сегодня, 13:24
      Кто-то и после подобных заявлений верит в международное право?
      Одна страна заявляет о покушении на главу другого государства. Выделяет деньги на покупку оборудования. Третья страна продаст это оборудование.
      Это и есть международное право. Вершина международных отношений. wassat

      А судьи кто? laughing
      Ну и главное - все финансовые операции необходимые для по совершения этого убийства должны быть в долларах США. И под пристальным контролем ФРС и ООН. wassat
      Владимир16
      1. Лексус Сегодня, 13:44
        Прав тот, у кого ракета больше... Полагаю, Ким им сейчас предложит расходы компенсировать... "Хвасонами" winked
        Лексус
      2. НЕКСУС Сегодня, 14:20
        Цитата: Владимир16
        Кто-то и после подобных заявлений верит в международное право?

        Международное право похоронил Коуэн Пауэр,треся пробиркой перед всем миром. Дальше был только фарс и политический рэкет. Ю.Корея прямо скажем обделалась от известия о том,что у Ына есть ЯО. А с перепугу ,удивительно,что южнокорейцы не стали паковать чумоданы и собираться колонизировать Марс в экстренном порядке.
        НЕКСУС
      3. Стропорез Сегодня, 15:22
        Цитата: Владимир16
        Кто-то и после подобных заявлений верит в международное право?

        Помнится юж.корейцы дали взятку михал сергеечу, а тот взял и страну развалил. Во как!
        Стропорез
    2. To be or not to be Сегодня, 13:25
      После заявки о таких мерах лидер Северной Кореи Ким Чен Ын точно объединит две Кореи...
      To be or not to be
      1. словак Сегодня, 13:42
        Сначала пусть перенесет автозаводы из Ю. Кореи в Россию.
        словак
        1. To be or not to be Сегодня, 13:59
          Зачем - они единой Корее пригодятся .
          To be or not to be
        2. Летунъ Сегодня, 15:12
          Цитата: словак
          Сначала пусть перенесет автозаводы из Ю. Кореи в Россию.

          Превратить Киа и Хёндай в Ладу? ИМХО ядрёна бомба это быстрее и гуманнее lol
          Летунъ
    3. LSA57 Сегодня, 13:27
      Цитата: Шура пермский
      И смех и грех,)))

      да не совсем смешно. время идёт, а методы не меняются. и кто? "мужичёк с ноготок" плохая копия
      LSA57
      1. 24rus Сегодня, 14:08
        Печально всё это..Если правда
        24rus
    4. Incvizitor Сегодня, 14:07
      они вообще о каком еще отряде убийц

      Incvizitor
      1. faridg7 Сегодня, 15:20
        Не, у этих не получится ничего- там кока не хватает до кучи
        faridg7
        1. Greenwood Сегодня, 16:31
          Про Чак Норриса забыли. angry
          Greenwood
          1. faridg7 Сегодня, 16:39
            А что, жив еще? Странно.
            faridg7
  2. spirit Сегодня, 13:17
    Какие гранатаметы? Вы его щёчки видели ? Яд и купленный повар с персоналом ,по моему будет гораздо эффективнее. Бесполезное формирование fool
    spirit
    1. БАРХАН Сегодня, 14:32
      Цитата: spirit
      Какие гранатаметы? Вы его щёчки видели ? Яд и купленный повар с персоналом ,по моему будет гораздо эффективнее. Бесполезное формирование fool

      Девок говорят шалун любит...Можно бабу ему злое......чую.Или взвод нимфоманок отравленых...
      БАРХАН
  3. DEZINTO Сегодня, 13:17
    ага супер - убивцы. они бы хоть на 20 километров попробовали добраться до пухлика!?
    Наверное им нужен Том Круз....который не выйдет из шкафа. )))))
    DEZINTO
    1. LSA57 Сегодня, 13:54
      Цитата: DEZINTO
      они бы хоть на 20 километров попробовали добраться до пухлика!?

      это было лет 5 назад. рассказывал очевидец. он с концертами "Казаки России" приехали в Корею. заселились в гостиницу. кто то заметил, что перегорела одна лампочка. сказал. через пару минут появился монтёр. молча зашёл, поменял лампочку и ушёл. после этого особо не болтали
      LSA57
  4. Ретвизан 8 Сегодня, 13:18
    У американцев и их приспешников видимо шило в заднице! Постоянно устраивают провокации против Ына. Может он и "бешенная собака ", а если он сорвется с цепи? Сеул сам то эту войнушку готов "вывезти"?
    Ретвизан 8
  5. Сергей-svs Сегодня, 13:19
    В четверг правительство Республики Корея официально заложило в оборонный бюджет на 2018 год расходы на ликвидацию лидера Северной Кореи Ким Чен Ына...

    Поторопитесь, а не то прикроет Ын вашу Олимпиадку! lol
    P.S. - Владимир Владимирович нас МОК от Олимпиады отстранил! Что теперь делать то?!!! - Выпускайте Ким Чен Ына!
    laughing laughing laughing
    Сергей-svs
    1. Дедкастарый Сегодня, 13:30
      Сергей-svs -Выпускайте Ким Чен Ына!
      идея хороша. yes
      Дедкастарый
      1. словак Сегодня, 13:44
        Матрасники уже заявили, что могут отказаться от участия в Олимпиаде. Страшно им.
        словак
  6. Pacifist Сегодня, 13:24
    Не, ну нормально вообще? Это даже в уголовном праве имеет квалификацию. Совсем оборзели.
    Pacifist
    1. Portos Сегодня, 13:31
      Во-во, а потом удивляются: "а что это Северокорейский лидер такой агрессивный"?
      Portos
  7. volodya Сегодня, 13:26
    У них там крыша едет!
    volodya
    1. Джедай Сегодня, 13:31
      Цитата: volodya
      У них там крыша едет!

      Маленькое уточнение: не у них, а у куратора. wink
      Джедай
    2. Дедкастарый Сегодня, 13:31
      Цитата: volodya
      У них там крыша едет!

      покажите, где не едет... по моему везде шифер ползёт...по всему миру.
      Дедкастарый
  8. роман66 Сегодня, 13:30
    т.е. это Ын неадекватный? а вокруг голубки прям
    роман66
  9. Greenwood Сегодня, 13:40
    Странные такие. У Ына численность спецназа под 120 тысяч человек. На что они со своим отрядиком рассчитывают. lol
    Greenwood
    1. БАРХАН Сегодня, 14:35
      Цитата: Greenwood
      Странные такие. У Ына численность спецназа под 120 тысяч человек. На что они со своим отрядиком рассчитывают. lol

      На мой взгляд самые опасные и ненадёжные это близкое окружение да родственники...Что там с братом его произошло ?Ещё родственники есть?Наследство однако...
      БАРХАН
  10. Кент0001 Сегодня, 13:43
    Не, ну это вааще ускоглазые с севера берегов не видят. Не удивлюсь если в итоге им их уничтожит. Ким реагирует на угрозы, а американцы и северяне его провоцируют и сделали (и с нашей помощью тоже) всемирной страшилкой, хотя страшнее и опаснее сша (вне зависимости кто у них презик) на данный момент государства нет.
    Кент0001
    1. vadimtt Сегодня, 13:48
      Вы сначала определитесь, кто северяне а кто южане bully
      vadimtt
  11. Starik72 Сегодня, 14:28
    Это ещё раз говорит о не адекватности шавок,прячущихся за спиной США. А у США совсем голову снесло.
    Starik72
  12. Paranoid50 Сегодня, 14:34
    правительство Республики Корея официально заложило в оборонный бюджет на 2018 год расходы на ликвидацию лидера Северной Кореи Ким Чен Ына,
    Однако,опоздали. Гораздо раньше Ким Чен Ын выделил средства на ликвидацию Южной Кореи. И средства уже осваиваются.yes
    Paranoid50
  13. Литвинов Сегодня, 15:38
    "Деньги будут потрачены на закупку снаряжения для войск спецопераций. Среди пунктов закупки будут беспилотники-самоубийцы, разведывательные дроны и станковые гранатометы,"

    Похоже что эти парни только за довольствие надерут задницу войскам спецопераций РК и США.

    Литвинов
  14. 23424636 Сегодня, 16:29
    долбанные узкоглазые юги , у вас как на анализ - шо почем -мозгов не хватает Вы ни х. не поняли, что разборка на вашем полуострове приведет к полному освобождению США от Японо -Корейского конкурента .Вот до чего приводит 60 летнее употребление Соса Солы
    23424636
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