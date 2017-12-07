Сеул выделил деньги на убийство Ким Чен Ына

Деньги будут потрачены на закупку снаряжения для войск спецопераций. Среди пунктов закупки будут беспилотники-самоубийцы, разведывательные дроны и станковые гранатометы,

Американские подразделения, созданные для этой цели, так и не смогли ликвидировать, к примеру, Саддама Хусейна в начале иракской войны. Вообще в современной истории примеров ликвидации подобными отрядами лидеров государств до полного поражения армии противника я не помню,