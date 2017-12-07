Антитеррористические тренировки в Приднестровье

По замыслу учебного мероприятия незаконное вооружённое формирование с целью захвата оружия и боеприпасов совершило нападение на артиллерийские склады боеприпасов, находящиеся под охраной российских военнослужащих. Более 130 военнослужащих были подняты по тревоге, совершили марш протяжённостью 150 км на 15 единицах военной техники из пункта постоянной дислокации в Тирасполе к складам боеприпасов.

Пресс-служба Западного военного округа сообщает о том, что на территории Приднестровской Молдавской Республики российский миротворческий контингент принял участие в командно-штабной тренировке с антитеррористическими подразделениями, а также с силовыми подразделениями Приднестровья. В официальной сводке при этом ПМР именуется как «Приднестровский регион Республики Молдова».Из сообщения пресс-службы ЗВО Сообщается о том, что особое внимание уделено совершенствованию слаженности действий военнослужащих при ведении боя на открытых участках местности малыми тактическими группами.Для справки:Подразделения антитеррора формируются на основе штатных подразделений (отделений, расчётов) для выполнения задач в составе групп сОсобо отмечено, что тренировка антитеррористического характера носила плановый характер.