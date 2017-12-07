Первые фотографии секретного «реактивного танка» Объект 477
Отечественный танкопром до сих пор хранит много тайн. Одна из них – создание советского перспективного танка Объект 477. Поскольку разработка осталась в Харькове, все данные до сих пор носят отрывочный характер, пишет Вестник Мордовии.
Агентство сообщает, что в блоге российского историка танкостроения Алексея Хлопотова появились фотографии ходового макета номер два (ХМ-2) Объекта 477А.
«Интересно, что фирменную харьковскую ходовую часть танка с ажурными гусеницами и блюдечками-каточками заменили на ту, что имеется в настоящее время на ленинградско-омском танке Т-80. Также бросается в глаза, что опытная машина "реактивная" – с газовой турбиной», – говорится в материале Льва Романова.
Вот что пишет об этом сам Хлопотов: «при массе около 57 тонн этому монстру требовался двигатель минимум в 1500 л.с. – а его у харьковчан не было. Был 1200-сильный 6ТД-2, но тоже не без косяков в виде ограниченного ресурса и ряда прочих прелестей. О 1500-сильном моторе приходилось только мечтать. Выручили климовцы со своим ГТД».
Похоже, российский двигатель и ходовая часть – единственное, что нормально работало в этой машине. Все остальное оставалось "сырым". Хотя на проект тратились большие средства.
Далее историк отмечает, что «челябинское СКБ "Ротор" поделилось с харьковчанами танковой информационно-управляющей системой "Брошь-1"». По его словам, «боевая машина так и не получила тепловизионных прицелов, пушка также толком не работала».
Известно, что при российском финансировании какое-то время работы в Харькове продолжались. Однако потом было решено полностью переключиться на нижнетагильский Объект 195. В результате оставшиеся на Украине опытные танки уже третье десятилетие просто ржавеют в заброшенном состоянии.
Агентство сообщает, что в блоге российского историка танкостроения Алексея Хлопотова появились фотографии ходового макета номер два (ХМ-2) Объекта 477А.
«Интересно, что фирменную харьковскую ходовую часть танка с ажурными гусеницами и блюдечками-каточками заменили на ту, что имеется в настоящее время на ленинградско-омском танке Т-80. Также бросается в глаза, что опытная машина "реактивная" – с газовой турбиной», – говорится в материале Льва Романова.
Вот что пишет об этом сам Хлопотов: «при массе около 57 тонн этому монстру требовался двигатель минимум в 1500 л.с. – а его у харьковчан не было. Был 1200-сильный 6ТД-2, но тоже не без косяков в виде ограниченного ресурса и ряда прочих прелестей. О 1500-сильном моторе приходилось только мечтать. Выручили климовцы со своим ГТД».
Похоже, российский двигатель и ходовая часть – единственное, что нормально работало в этой машине. Все остальное оставалось "сырым". Хотя на проект тратились большие средства.
Далее историк отмечает, что «челябинское СКБ "Ротор" поделилось с харьковчанами танковой информационно-управляющей системой "Брошь-1"». По его словам, «боевая машина так и не получила тепловизионных прицелов, пушка также толком не работала».
Известно, что при российском финансировании какое-то время работы в Харькове продолжались. Однако потом было решено полностью переключиться на нижнетагильский Объект 195. В результате оставшиеся на Украине опытные танки уже третье десятилетие просто ржавеют в заброшенном состоянии.
Использованы фотографии: gurkhan.blogspot.com
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