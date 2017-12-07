18:04 07 декабря

Первые фотографии секретного «реактивного танка» Объект 477

Отечественный танкопром до сих пор хранит много тайн. Одна из них – создание советского перспективного танка Объект 477. Поскольку разработка осталась в Харькове, все данные до сих пор носят отрывочный характер, пишет Вестник Мордовии.

Первые фотографии секретного «реактивного танка» Объект 477


Агентство сообщает, что в блоге российского историка танкостроения Алексея Хлопотова появились фотографии ходового макета номер два (ХМ-2) Объекта 477А.


«Интересно, что фирменную харьковскую ходовую часть танка с ажурными гусеницами и блюдечками-каточками заменили на ту, что имеется в настоящее время на ленинградско-омском танке Т-80. Также бросается в глаза, что опытная машина "реактивная" – с газовой турбиной», – говорится в материале Льва Романова.



Вот что пишет об этом сам Хлопотов: «при массе около 57 тонн этому монстру требовался двигатель минимум в 1500 л.с. – а его у харьковчан не было. Был 1200-сильный 6ТД-2, но тоже не без косяков в виде ограниченного ресурса и ряда прочих прелестей. О 1500-сильном моторе приходилось только мечтать. Выручили климовцы со своим ГТД».

Похоже, российский двигатель и ходовая часть – единственное, что нормально работало в этой машине. Все остальное оставалось "сырым". Хотя на проект тратились большие средства.

Далее историк отмечает, что «челябинское СКБ "Ротор" поделилось с харьковчанами танковой информационно-управляющей системой "Брошь-1"». По его словам, «боевая машина так и не получила тепловизионных прицелов, пушка также толком не работала».

Известно, что при российском финансировании какое-то время работы в Харькове продолжались. Однако потом было решено полностью переключиться на нижнетагильский Объект 195. В результате оставшиеся на Украине опытные танки уже третье десятилетие просто ржавеют в заброшенном состоянии.

Использованы фотографии: gurkhan.blogspot.com
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Комментарии 12

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  1. Черный_Ватник Сегодня, 13:32
    Что это за окно в башне? Танкисты, просветите.
    Черный_Ватник
    1. Железякин Сегодня, 13:35
      Прожектор ИК подсветки м.б.
      Железякин
    2. Шура пермский Сегодня, 13:35
      Надо у соседей для кубинки выкупить,жалко ,что такие проекты гниют
      Шура пермский
      1. Equalized Сегодня, 13:37
        Он пiд грифом особо секретно в Харькове стоит, увы, никому не дают фоткать или подходить близко. Там не одна машина, а несколько вариантов. "Бунтарь", "Молот", "Боксер", "Нота" и тд.

        Фотографии которые сейчас всплыли думаю сделаны в конце 90х - начеле 2000х
        Equalized
      2. Комментарий был удален.
    3. Комментарий был удален.
    4. роман66 Сегодня, 14:15
      фотопулемет еще быть может laughing
      роман66
  2. активатор Сегодня, 13:42
    Похоже, российский двигатель и ходовая часть – единственное, что нормально работало в этой машине. Все остальное оставалось "сырым". Хотя на проект тратились большие средства.

    Что бы раз и навсегда выяснить чья танковая школа круче предлагаю Хлопотова и Тарасенко закрыть на неделю в комнате или на необитаемый остров. В живых долен остаться только один. laughing
    активатор
  3. Астория Сегодня, 13:43
    Я так понимаю, что скоро Петя анонсирует новую разработку украинских оружейников.
    Астория
    1. роман66 Сегодня, 14:16
      судя по нерешенным проблемам - нескоро
      роман66
  4. san4es Сегодня, 13:52
    Отечественный танкопром до сих пор хранит много тайн.

    soldier
    san4es
  5. Incvizitor Сегодня, 14:01
    Также бросается в глаза, что опытная машина "реактивная" – с газовой турбиной»

    Мне про реактивный танк в первую очередь это вспомнилось. laughing

    Это правда выдумки были в свой время для старой игры...
    Incvizitor
  6. aries2200 Сегодня, 14:52
    ну они же космическая держава ..освоят доведут до ума или до ручки....
    aries2200
  7. Могучий- Ка Сегодня, 15:14
    Если бы да кабы.Зачем писать о том что не перспективно а тем более бесполезно,
    Могучий- Ка
Картина дня