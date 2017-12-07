18:05 07 декабря

Перед российским посольством в Вашингтоне появится площадь Бориса Немцова?

«Радио Свобода», признанная в России СМИ-иностранным агентом, выходит с материалом, в котором заявлено, что в Вашингтоне местные власти близки к принятию решения о переименовании площади перед посольством Российской Федерации в площадь имени Бориса Немцова.

При этом в Вашингтоне привычно заявляют, что этот шаг «нельзя расценивать как акт провокации». Представители российской несистемной оппозиции, горячо поддерживающие готовность местных властей в США о переименовании площади, заявляют, что это «дань памяти выдающемуся российскому политику».

Перед российским посольством в Вашингтоне появится площадь Бориса Немцова?



На слушания была приглашена дочь Бориса Немцова Жанна. Она, как сообщается, выразила надежду на то, что площадь в Вашингтоне в конечном итоге получит имя её отца. При этом несистемная оппозиция, участвующая в процессе, отмечает, что в Вашингтоне «это нужно сделать, так как в России память Бориса Немцова власти увековечивать не намерены».

Напомним, что экс-зампред правительства России был убит 27 февраля 2015 года на одном из московских мостов. Убийство было осуществлено «с видом на Кремль», что сразу же стало поводом для либеральной тусовки обвинить в смерти Немцова власти РФ.

Ранее в России на возможное переименование в площадь Немцова площади перед посольством РФ (в Вашингтоне) было предложено переименовать территорию, на которой находится одна из американских дипмиссий в России в площадь невинно убиенных представителей коренных народов Америки или в площадь Хиросимы и Нагасаки. И это вовсе нельзя расценивать как провокацию. Это просто дань памяти невинным жертвам американского режима.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
21

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 69

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Шура пермский Сегодня, 13:48
    Фууу,опять слюни по сокральной жертве,которая при жизни то и не нужна была… этот боря недонавальный был просто… видимо америкосы бабок пятоколонникам перевели…
    Шура пермский
    1. Джедай Сегодня, 13:51
      Это не слюни, это другие выделения организма. negative
      Джедай
      1. Идущий Сегодня, 13:55
        Пусть называют как хотят , кому и что они этим докажут.
        Идущий
        1. Джедай Сегодня, 14:00
          Самим себе увековечением имени "борца" с режимом кровавого Путина. fool А уж наши-то либерасты как возрадуются...
          Джедай
          1. Идущий Сегодня, 14:04
            Нам надо не реагировать и тогда они сами поймут , что это на нас никак не влияет.
            Идущий
            1. просто экспл Сегодня, 14:07
              как раз влияет , но не на нас , а на мнение о нас .
              и реагировать надо , но полегче , нахрен нам не упали площади каких то янкесов или еще кого то на улицах наших городов , но вот поставить небольшой памятник коренным жителям америки , истребленным белыми американцами я бы поставил , ну до кучи можно было бы еще поставить небольшой мемориал жертвам рабовладельчества в штатах , и кучи войн матрасов по всему миру . например мемориал миллиону погибших мирных жителей Ирака .
              просто экспл
              1. Грица Сегодня, 15:28
                Памятник Муаммару Каддафи под окнами американского посольства очень неплохо бы смотрелся
                Грица
                1. Татьяна Сегодня, 15:34
                  просто экспл
                  вот поставить небольшой памятник коренным жителям америки , истребленным белыми американцами я бы поставил
                  Кстати, подобные прецеденты по установлению жертвам насилия во время оккупации на площади перед посольством страны экс-агрессора в других странах уже были.

                  Например. Япония решила временно отозвать своего посла в Южной Корее Ясумасу Нагаминэ и генерального консула дипмиссии в Пусане Ясухиро Моримото в ответ на установку 6 января 2017 г. общественниками напротив японского генконсульства в этом южнокорейском городе памятника "женщинам для утешения" - кореянкам, ставшим жертвами сексуального насилия во время японской оккупации в первой половине ХХ века.
                  Установку памятника приурочили к годовщине заключения в конце декабря 2015 года соглашения между Южной Кореей и Японией об урегулировании многолетнего спора, касающегося так называемых женщин для утешения, которых японская армия в годы Второй мировой войны использовала для удовлетворения сексуальных потребностей своих солдат.

                  Памятник власти Южной Кореи снесли в тот же день.
                  Подробнее: http://www.newsru.com/world/06jan2017/japan.html
                  Татьяна
                2. albert Сегодня, 16:33
                  Цитата: Грица
                  Памятник Муаммару Каддафи под окнами американского посольства очень неплохо бы смотрелся

                  Безусловно.Или памятник Че Геваре.
                  albert
              2. Комментарий был удален.
            2. Джедай Сегодня, 14:16
              Реагировать надо, Витя, но не словами, а действиями. Например, переименованием и сменой направленности ЕБН-центра!
              Джедай
              1. Идущий Сегодня, 14:21
                Цитата: Anarchist
                Он хотел чтобы его оценили на западе, он этого добился! Не жизнью, но смертью...
                Желаю всем прозападным политикам подобного успеха...


                Александр сказал великолепно.
                Идущий
              2. 210окв Сегодня, 14:33
                Максим hi .Тут все горой за это.Жаль что в Кремле на это не пойдут.Вылезет лисья мордочка Пескова и заявит"Не надо делать поспешных ходов"..
                Цитата: Джедай
                Реагировать надо, Витя, но не словами, а действиями. Например, переименованием и сменой направленности ЕБН-центра!
                210окв
                1. Джедай Сегодня, 14:35
                  Дима, здравствуй! hi
                  Цитата: 210окв
                  Тут все горой за это.Жаль что в Кремле на это не пойдут.Вылезет лисья мордочка Пескова и заявит"Не надо делать поспешных ходов"

                  Я понимаю, когда это правители интересовались волей народа? sad
                  Джедай
          2. Anarchist Сегодня, 14:06
            Он хотел чтобы его оценили на западе, он этого добился! Не жизнью, но смертью...
            Желаю всем прозападным политикам подобного успеха...
            Anarchist
        2. LSA57 Сегодня, 14:28
          Цитата: Идущий
          Пусть называют как хотят , кому и что они этим докажут.

          а я бы именем Судоплатова назвал площадь перед посольством саш. на всех помещениях сашиных грантоедов повесить памятные доски Меркадеру
          LSA57
      2. майор Юрик Сегодня, 14:03
        Мыслю что надпись крупными буквами на стенах улицы у посольства янкесов будет к месту:
        "ГРАЖДАНЕ,В ДЕНЬ ПОЛУЧКИ ПЯТОЙ КОЛОННЫ ЛИБЕРОВ, ЭТА СТОРОНА УЛИЦЫ НАИБОЛЕЕ ОПАСНА!!! ЗАТОПЧУТ НАХРЕН!!!!"
        Миленько получится, и толерантно, как они любят! tongue
        майор Юрик
        1. Джедай Сегодня, 14:12
          Отличная мысль, Юрий! good drinks hi
          Джедай
        2. LSA57 Сегодня, 14:30
          Цитата: майор Юрик
          Миленько получится, и толерантно, как они любят!

          а лучше им там подземку сделадь. пусть как кроты ползают
          LSA57
    2. Anarchist Сегодня, 13:52
      «дань памяти выдающемуся российскому политику».

      Единственное, что он сделал выдающегося, это вовремя вышел на мост...!
      Если бы он продолжил волочить своё существование или умер от болезни, то о нём бы и не вспоминали! А так - жертва...
      Anarchist
      1. Alex777 Сегодня, 14:03
        И миллиардер подпольный. Его за коррупцию судить надо!
        Да что говорить - двойные стандарты... bully
        Alex777
      2. Монос Сегодня, 14:09
        В честь немцова назовут площадь на его идеологической родине. Логично. Амерам респект, нашли себе героя. У других народов герои полководцы, императоры, Воины, герои труда. А у американцев Немцов. smile
        Монос
        1. Ныробский Сегодня, 14:36
          Цитата: Монос
          В честь немцова назовут площадь на его идеологической родине. Логично. Амерам респект, нашли себе героя. У других народов герои полководцы, императоры, Воины, герои труда. А у американцев Немцов. smile

          Ага. У нас и у них разные понятия о достоинстве и героизме. "Герои гибнут на посту, а не со шлюхой на мосту" - (не моё, народное)
          Ныробский
        2. Кубик123 Сегодня, 15:19
          Цитата: Монос
          В честь немцова назовут площадь на его идеологической родине. Логично. Амерам респект, нашли себе героя. У других народов герои полководцы, императоры, Воины, герои труда. А у американцев Немцов. smile

          Американцы проводят последовательную политику. В подкорку вдалбливается, что предать в интересах США выгоднее, чем сохранять верность своей Родине. Но, думаю, никакого переименования не произойдет. Слишком мелкая сошка. Так, опять блефуют для информационной шумихи.
          Кубик123
        3. Антианглосакс Сегодня, 16:25
          Цитата: Монос
          В честь немцова назовут площадь на его идеологической родине. Логично. Амерам респект, нашли себе героя. У других народов герои полководцы, императоры, Воины, герои труда. А у американцев Немцов. smile

          Ни для кого не секрет: СШГ - кладезь подонков и магнит для них.
          Антианглосакс
    3. ШВЕДский_стол Сегодня, 13:54
      Просто нужно тогда поставить памятник туземным индейцам северной Америки напротив посольства США в России.
      ШВЕДский_стол
    4. vovanpain Сегодня, 13:56
      Ну можно улицу где стоит матрасное посолбство переименовать в улицу Джулиана Ассанджа,Сноудена,индейцев,а еще лучше улица имени Сталина. good
      vovanpain
      1. Джедай Сегодня, 14:03
        Влад, здравствуй! hi drinks А как насчёт "улица имени борцов с США "? Коротко, ясно и ёмко. wink
        Джедай
        1. Anarchist Сегодня, 14:12
          Улица им. Э. Че Гевара!
          Anarchist
          1. Джедай Сегодня, 14:23
            Цитата: Anarchist
            Улица им. Э. Че Гевара!

            С перекрёстком имени Ф. Кастро. soldier
            Джедай
            1. Anarchist Сегодня, 14:33
              А лучше честь невинной жертвы - Димы Яковлева!
              Anarchist
              1. Джедай Сегодня, 14:41
                Саша, а все ли знают кто такой Дима Яковлев и что с ним произошло? Сомневаюсь...
                Джедай
      2. Kurare Сегодня, 16:09
        Цитата: vovanpain
        Ну можно улицу где стоит матрасное посолбство переименовать в улицу Джулиана Ассанджа,Сноудена,индейцев,а еще лучше улица имени Сталина.

        Предлагаю: "улица памяти жертв Хиросимы"
        Kurare
    5. сибиралт Сегодня, 13:58
      Какая нам разница как американцы называют свои площади? Наверняка бабы пролоббировали. laughing
      сибиралт
    6. Венд Сегодня, 15:07
      Цитата: Шура пермский
      Фууу,опять слюни по сокральной жертве,которая при жизни то и не нужна была… этот боря недонавальный был просто… видимо америкосы бабок пятоколонникам перевели…

      Да нет, это просто хоть как-то напакостить России. Матрасники думают, что наши дипломаты каждый день будут испытывать стресс, как они. laughing глупый и мелкий укол laughing
      Венд
  2. Дедкастарый Сегодня, 13:48
    Перед российским посольством в Вашингтоне появится площадь Бориса Немцова?
    перед американским посольством в Москве,поставить памятник вождю Сидящий Бык.
    Дедкастарый
    1. den3080 Сегодня, 15:28
      резиденцию посла США в Москве переименовать в Каддафи-Хаус,
      а переулок... в Большой Саддам Хуссейновский.
      den3080
  3. Incvizitor Сегодня, 13:49
    Вот и перезахоронить эту па.даль там, на родине.
    А перед ФШАтским посольством надо улицу назвать "улица освобождения Крыма" или что нить в этом роде.
    Incvizitor
  4. Кент0001 Сегодня, 13:50
    Перенести амеровское посольство в КРЫМ!
    Кент0001
    1. лом123 Сегодня, 13:51
      какой Крым, на северный полюс, да по дальше от цивилизации...
      лом123
  5. Тот же ЛЕХА Сегодня, 13:50
    Ну в ответ можно улицу где американское посольство в Москве находится назвать именем Сноудэна.
    Тот же ЛЕХА
  6. Геркулесыч Сегодня, 13:53
    Значит, все улицы вокруг американских посольств в России должны носить названия тех, политиков и президентов, кого американская военщина убила "Площадь Саддама Хуссейна, " " площадь Слободана Милошевича " , "площадь Муаммара Каддафи " и так далее!
    Геркулесыч
    1. лом123 Сегодня, 13:54
      так в Москве и улиц не хватит
      лом123
  7. HAM Сегодня, 13:53
    Ох, и попрёт сейчас множество "детей лейтенанта...тфу ..Бориса Немцова",хоть напиарятся на костях "святого".
    HAM
  8. К0щей Сегодня, 13:54
    да как-то побоку... пусть хоть как называют. например от того, что они вдруг назовут ее площадью России, мое отношение к ним лучше не станет.
    К0щей
  9. Tyulen Сегодня, 13:56
    Хотел сходить на мост, подудонькать на капище, но капища небыло, поэтому просто прогулялись до Китай-города,
    где место радикальных фемениздок нас встретил бомж спящий на газоне.
    Tyulen
  10. Романенко Сегодня, 13:56
    Да пожалуйста, у нас для переименования площадей в штатах много еще кандидатов, но сначала всех через Каменный мост...
    Ну а так, чтобы пин-досам тоже весело было, можно переименовать улицы и переулки вокруг Американского посольства в Москве в проспект Че Гевары, или переулок Саддама Хуссейна, улица Альенде и т.д.
    И тоже, ничего личного - чистая политика wassat
    Романенко
  11. Геркулесыч Сегодня, 13:57
    В "честь" немцова в Москве назвать все нужники на рынках столицы!
    Геркулесыч
  12. НЕКСУС Сегодня, 13:59
    «Радио Свобода», признанная в России СМИ-иностранным агентом, выходит с материалом, в котором заявлено, что в Вашингтоне местные власти близки к принятию решения о переименовании площади перед посольством Российской Федерации в площадь имени Бориса Немцова.

    Всех работников этой канторы,(а их более 40 000 агентов по всей РФ) на карандаш. Граждан России привлечь пока к административной ответственности(для начала),а не граждан вон за территорию РФ.
    НЕКСУС
  13. Ego cogito ergo sum Сегодня, 13:59
    Это их площадь,пусть что хотят,то с ней и делают,что возбудились так все?
    Ego cogito ergo sum
  14. василий50 Сегодня, 14:01
    Искушение удобства использования мёртвого политика столь велико, что их отстреливают или вешают, а то и вовсе травят полонием и заявляют что теперь, после отравления, он точно политик, заставило англо-саксов заказывать *сакральную жертву*.
    василий50
  15. Ratmir_Ryazan Сегодня, 14:02
    Я бы еще предложил несколько вариантов - площадь Победы Вьетнама над американскими империализмом!
    Ratmir_Ryazan
  16. Голован Джек Сегодня, 14:07
    «Радио Свобода», признанная в России СМИ-иностранным агентом, выходит с материалом, в котором заявлено, что в Вашингтоне местные власти близки к принятию решения о переименовании площади перед посольством Российской Федерации в площадь имени Бориса Немцова

    На слушания была приглашена дочь Бориса Немцова Жанна. Она, как сообщается, выразила надежду на то, что площадь в Вашингтоне в конечном итоге получит имя её отца

    Инофвброс очерендой, ни про что
    Ранее в России на возможное переименование в площадь Немцова площади перед посольством РФ (в Вашингтоне) было предложено переименовать территорию, на которой находится одна из американских дипмиссий в России в площадь невинно убиенных представителей коренных народов Америки

    Пара вопросов:
    1. Кем сия глупость была озвучена?
    2. Какое вот лично мне, напрмер, собачье (see ava) дело, как они там у себя что назовут?

    Да хоть пустыней проклятых, мне лично ровно yes
    Голован Джек
  17. трофим Сегодня, 14:10
    "Перед российским посольством в Вашингтоне появится площадь Бориса Немцова". Да и пес сними, и с площадью и с Бориской покойным.Ни одно ни второе ни на что не влияет.
    трофим
  18. Million Сегодня, 14:12
    Интересно,что назовут именем Путина и Медведева?И Чубайса тоже
    Million
    1. ul_vitalii Сегодня, 16:44
      Путинка есть уже.
      ul_vitalii
  19. Pacifist Сегодня, 14:13
    ... в площадь невинно убиенных представителей коренных народов Америки...

    Неверная формулировка. Надо переименовать в площадь Памяти жертв геноцида США в отношении представителей коренных народов Америки.
    или в площадь Хиросимы и Нагасаки.

    И тут тоже нужно назвать типа площадь Памяти жертв бессмысленного уничтожения мирного населения Японских городов Хиросимы и Нагасаки в результате ядерной бомбардировки военщиной США.
    На площадях развернуть экспозиции по тематике наименования на 4х-5ти языках.

    А параллельно рассмотреть вопросы по присвоению названий по такой же тематике другим объектам с формированием соответствующих экспозиций.
    Кандидатов непочатый край, один Вьетнам чего стоит с напалмом и оранджем.
    Pacifist
  20. Servisinzhener Сегодня, 14:17
    В эту игру можно играть вдвоём. Улица на которой находиться посольство США можно переименовать например в: Литтелбигхорновскую, Нагумовскую, или имени Генри Вирца.
    Servisinzhener
  21. dedBoroded Сегодня, 14:23
    Ну тогда в Москве памятник каким-нибудь индейским вождям нужно поставить или Фиделю например...
    dedBoroded
  22. мичман Сегодня, 14:23
    Вот это их агент был.
    Еще остались, которых надо выпустить на мост для прогулки. Честь имею.
    мичман
  23. Coronel76 Сегодня, 14:30
    Теперь мы точно знаем на кого и против кого он работал! Феерические д@...бы smile
    Coronel76
  24. Esoteric Сегодня, 14:30
    Переименовывать улицу (бульвар) не надо, а идея насчёт памятников хороша...Небольшая такая аллея с монументами в натуральную величину...Кстати, Ыну можно там памятник поставить, как борцу с империализмом... lol
    Esoteric
  25. НесНосНый Сегодня, 14:32
    Что хорошего сделал Б.Немцов для России? Или он делал хорошее для США?
    НесНосНый
  26. Клебер Сегодня, 14:44
    Хиросимы, Нагосаки, аборигены США, Че, Хуссейн, Кадаффи .... Они этим ещё гордится будут ... Надо что нибудь помнящееся для американцев из Вьетнамской войны.
    Клебер
  27. Berg Berg Сегодня, 14:45
    Родня поныне не может разобраться с его миллиардным "честным" наследством ! А лучше его памятник "посадить" рядом с линкольном в Вашингтоне ! Вот это почёт !
    Berg Berg
  28. Лена Петрова Сегодня, 14:53
    Переулок Каспарова, тупик Навального, путепровод Собчак, Касьянов-авеню, - это всё красивые и пропитанные американским духом названия.
    Лена Петрова
  29. ando_bor Сегодня, 14:59
    Немцов жив!
    - много еще cpaни госдеповской по России ходит.
    ando_bor
  30. LUCKY777 Сегодня, 15:43
    Давайте Лучше площадь Чубайса, можете хоть на Красной площади его осокралить. Ну пажалуста-аа.
    LUCKY777
  31. ul_vitalii Сегодня, 16:39
    Это для нас, в нашей стране, название и переименование имеет смысл, в плане увековечивания доброй памяти о человеке, событии, а у буржуев всё намного прозаичнее, умер Максим ну и хрен (не овощ) с ним.Это их дело, пусть называют, а нас этим не проймёшь, главное это не у нас.
    ul_vitalii
  32. Topotun Сегодня, 17:28
    Если им деньги больше тратить не на что - флаг в руки и барабан на шею. Лично мне как-то до лампы. Подозреваю, подобные мысли у многих россиян.
    Topotun
Картина дня