Перед российским посольством в Вашингтоне появится площадь Бориса Немцова?
«Радио Свобода», признанная в России СМИ-иностранным агентом, выходит с материалом, в котором заявлено, что в Вашингтоне местные власти близки к принятию решения о переименовании площади перед посольством Российской Федерации в площадь имени Бориса Немцова.
При этом в Вашингтоне привычно заявляют, что этот шаг «нельзя расценивать как акт провокации». Представители российской несистемной оппозиции, горячо поддерживающие готовность местных властей в США о переименовании площади, заявляют, что это «дань памяти выдающемуся российскому политику».
На слушания была приглашена дочь Бориса Немцова Жанна. Она, как сообщается, выразила надежду на то, что площадь в Вашингтоне в конечном итоге получит имя её отца. При этом несистемная оппозиция, участвующая в процессе, отмечает, что в Вашингтоне «это нужно сделать, так как в России память Бориса Немцова власти увековечивать не намерены».
Напомним, что экс-зампред правительства России был убит 27 февраля 2015 года на одном из московских мостов. Убийство было осуществлено «с видом на Кремль», что сразу же стало поводом для либеральной тусовки обвинить в смерти Немцова власти РФ.
Ранее в России на возможное переименование в площадь Немцова площади перед посольством РФ (в Вашингтоне) было предложено переименовать территорию, на которой находится одна из американских дипмиссий в России в площадь невинно убиенных представителей коренных народов Америки или в площадь Хиросимы и Нагасаки. И это вовсе нельзя расценивать как провокацию. Это просто дань памяти невинным жертвам американского режима.
При этом в Вашингтоне привычно заявляют, что этот шаг «нельзя расценивать как акт провокации». Представители российской несистемной оппозиции, горячо поддерживающие готовность местных властей в США о переименовании площади, заявляют, что это «дань памяти выдающемуся российскому политику».
На слушания была приглашена дочь Бориса Немцова Жанна. Она, как сообщается, выразила надежду на то, что площадь в Вашингтоне в конечном итоге получит имя её отца. При этом несистемная оппозиция, участвующая в процессе, отмечает, что в Вашингтоне «это нужно сделать, так как в России память Бориса Немцова власти увековечивать не намерены».
Напомним, что экс-зампред правительства России был убит 27 февраля 2015 года на одном из московских мостов. Убийство было осуществлено «с видом на Кремль», что сразу же стало поводом для либеральной тусовки обвинить в смерти Немцова власти РФ.
Ранее в России на возможное переименование в площадь Немцова площади перед посольством РФ (в Вашингтоне) было предложено переименовать территорию, на которой находится одна из американских дипмиссий в России в площадь невинно убиенных представителей коренных народов Америки или в площадь Хиросимы и Нагасаки. И это вовсе нельзя расценивать как провокацию. Это просто дань памяти невинным жертвам американского режима.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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