17:57 07 декабря

Российская лизинговая компания закупила дополнительную партию медицинских вертолетов

Холдинг «Вертолеты России» в среду подписал твердые контракты с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) на поставку 31 медицинского вертолета, сообщает bmpd.

Эксплуатируемый ЗАО "Русские Вертолетные Системы" (РВС) в Курганской области вертолет «Ансат» с медицинским модулем.

Машины должны быть поставлены лизингодателю в 2018 году.


Согласно договору, ГТЛК получит 12 легких многоцелевых вертолетов «Ансат», 13 Ми-8АМТ и 6 Ми-8МТВ-1, оборудованных медицинскими модулями. Производство указанных машин было запущено еще до подписания твердых контрактов.

Сообщается, что вертолеты будут задействованы в рамках реализации программы развития санитарной авиации в труднодоступных регионах РФ.

Отдельно в ГТЛК сообщили, что «лизингодатель сегодня уже подписал соглашения о намерениях на поставку вертолетов с несколькими операторами». Речь идет о таких авиакомпаниях, как «Русские Вертолетные Системы» (соглашение распространяется на шесть «Ансатов»), «СКОЛ» (договоренность предусматривает передачу трех вертолетов «Ансат») и «АэроГео» (один вертолет Ми-8).

Срок лизинга всех бортов составит 120 месяцев.

Ранее в рамках указанной программы ГТЛК уже заказала у «Вертолетов России» 29 вертолетов семейства Ми-8 и «Ансат». Машины должны быть переданы заказчикам до конца года.

Использованы фотографии: ASY / russianplanes.net
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Комментарии 8

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  1. DEZINTO Сегодня, 14:03
    Напомнило вот такую историю:

    Увидели заголовок на шведком новостном ресурсе : "Мистическое появление русской скорой помощи в Стокгольме"

    Суть:
    Скорая помощь из России ( машина с надписями на русском и питерский номерной знак ) оказала помощь в центре Стокгольма. Шведы не знает откуда она взялась.

    Очень интересно как это произошло?




    Даже без вертолётов. ))))) спасаем шведских граждан.



    Лева, ты не помнишь,
    откуда мы приехали?
    DEZINTO
    1. AtenON Сегодня, 14:09
      Да, обсуждение конкретное идёт;). Решили совсем разорить королевство, и так еле денег наскребли на поиск подлодки, теперь ещё и скорая;).
      AtenON
  2. сибиралт Сегодня, 14:06
    Сначала сельские больницы "оптимизировали" под ноль, теперь дыру вертолетами закрывать попытаются? М-да. Страна непуганых "эффективных манагеров". belay
    сибиралт
  3. Геркулесыч Сегодня, 14:08
    Нужно было лет 10 назад разворачивать подобные программы, и желательно, при господдержке!
    Геркулесыч
    1. Chertt Сегодня, 16:14
      Вертолеты "Ансат" разрабатывали с определенным прицелом на экспорт. Экспорт пока не идет, а вертолет хороший, недорогой и практичный. Вот и идет замена, выработавших свой ресурс Ми 2/8. Судя по публикациям. Казанский ВЗ, забит заказами на долго вперед
      Chertt
  4. DenZ Сегодня, 14:25
    Отличная новость У нас в Свердловской области санвертолет (Ми-2) год или два назад потерпел крушение на взлете. Теперь арендуем в Пермской области. Надеюсь нас порадуют новой машиной в ближайшее время.
    DenZ
  5. Чёрная вода Сегодня, 16:18
    у меня одного слово лизинг вызывает улыбку ? ))))
    Чёрная вода
  6. Витас Сегодня, 16:50
    Нужное дело. К примеру сложный случай, только вертолет быстро доставит.
    Витас
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