Российская лизинговая компания закупила дополнительную партию медицинских вертолетов
Холдинг «Вертолеты России» в среду подписал твердые контракты с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) на поставку 31 медицинского вертолета, сообщает bmpd.
Машины должны быть поставлены лизингодателю в 2018 году.
Согласно договору, ГТЛК получит 12 легких многоцелевых вертолетов «Ансат», 13 Ми-8АМТ и 6 Ми-8МТВ-1, оборудованных медицинскими модулями. Производство указанных машин было запущено еще до подписания твердых контрактов.
Сообщается, что вертолеты будут задействованы в рамках реализации программы развития санитарной авиации в труднодоступных регионах РФ.
Отдельно в ГТЛК сообщили, что «лизингодатель сегодня уже подписал соглашения о намерениях на поставку вертолетов с несколькими операторами». Речь идет о таких авиакомпаниях, как «Русские Вертолетные Системы» (соглашение распространяется на шесть «Ансатов»), «СКОЛ» (договоренность предусматривает передачу трех вертолетов «Ансат») и «АэроГео» (один вертолет Ми-8).
Срок лизинга всех бортов составит 120 месяцев.
Ранее в рамках указанной программы ГТЛК уже заказала у «Вертолетов России» 29 вертолетов семейства Ми-8 и «Ансат». Машины должны быть переданы заказчикам до конца года.
Машины должны быть поставлены лизингодателю в 2018 году.
Согласно договору, ГТЛК получит 12 легких многоцелевых вертолетов «Ансат», 13 Ми-8АМТ и 6 Ми-8МТВ-1, оборудованных медицинскими модулями. Производство указанных машин было запущено еще до подписания твердых контрактов.
Сообщается, что вертолеты будут задействованы в рамках реализации программы развития санитарной авиации в труднодоступных регионах РФ.
Отдельно в ГТЛК сообщили, что «лизингодатель сегодня уже подписал соглашения о намерениях на поставку вертолетов с несколькими операторами». Речь идет о таких авиакомпаниях, как «Русские Вертолетные Системы» (соглашение распространяется на шесть «Ансатов»), «СКОЛ» (договоренность предусматривает передачу трех вертолетов «Ансат») и «АэроГео» (один вертолет Ми-8).
Срок лизинга всех бортов составит 120 месяцев.
Ранее в рамках указанной программы ГТЛК уже заказала у «Вертолетов России» 29 вертолетов семейства Ми-8 и «Ансат». Машины должны быть переданы заказчикам до конца года.
Использованы фотографии: ASY / russianplanes.net
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