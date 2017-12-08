Маленькие путинские корветы-убийцы

Слово «каракурт» в переводе означает «Черная вдова»…Маленький, но очень эффективный и, как и его образец-паук, в случае крайней необходимости — смертельно опасный, новый российский ракетный корабль должен будет в будущем защищать берега путинской империи.Несколько дней назад в Санкт-Петербурге торжественно спустили на воду второй боевой корабль нового класса «Каракурт» — на радость российским военным и их верховному главнокомандующему и президенту Владимиру Путину.Предполагаемый район применения новых кораблей: Черное море — а также побережье Балтийского моря под Калининградом, бывшим Кёнигсбергом, что, с точки зрения НАТО, уже из-за непосредственной близости к Польше и Прибалтике может представлять собой дополнительную угрозу.С точки зрения экспертов, ультрасовременный боевой корабль (проект 22800) не имеет аналогов: размером с корвет, скорость — как у эсминца, огневая мощь — как у тяжелого крейсера, невидимость подводной лодки. К тому же, относительно дешевые корабли проекта 22800 «Каракурт» должны, кстати, вызывать у НАТО чувство тревоги.Эти универсальные корветы с их баллистическими ракетами для морских и наземных целей представляют собой постоянную опасность не только для прибрежных городов, но даже для больших боевых кораблей и авианосцев.Из-за их свойства «шапки-невидимки» они представляют собой цель, которую трудно обнаружить и поэтому почти невозможно уничтожить.В 2015 году был дан заказ на строительство корветовОфициально о создании «Черного волка», как также можно перевести слово «каракурт», было объявлено летом 2015 года. Заявленная цель: более мелкие и более маневренные, но столь же боеспособные корабли для операций как вблизи побережья, так и в открытом море — с соответствующим вооружением.«Развитие происходит в направлении создания универсальных ракет дальнего действия, которые могут быть применены как против целей на берегу, так и в море и на суше», — заявил тогдашний глава российского военно-морского флота Виктор Чирков (58).Еще в декабре на верфи «Пелла» в Санкт-Петербурге с «Ураганом» и «Тайфуном» были заложены два первых корабля амбициозного проекта 22800. Согласно первоначальным планам, по меньшей мере один из этих кораблей должен быть передан российскому ВМФ еще в 2017 году.Бортовое оборудование корветаДля того, чтобы их громкие названия оправдали себя, эти корабли, длиной всего 65 метров и шириной 10 метров (водоизмещение всего 800 тонн), оснащены самой лучшей военной техникой:Тактическое ударное вооружение: 1×8 УВП 3С14 для ракет РК П-800 «Оникс» и «Калибр-НК».КОНТЕКСТГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в ВаршавеНа земле, на воде и в интернете: НАТО повышает готовность к российской агрессииУкраїнська правда11.11.2017Российским кораблям — гиперзвуковые ракетыWar is Boring16.10.2017Удар «Калибрами»Sana25.06.2017Россия готовит корабли для диверсий на мореDefence2420.12.2016Зенитная артиллерия: 1×ЗРАК Панцирь-М.Тем самым каждый вражеский корабль в радиусе 500 километров вокруг «Каракурта» находится в опасности. Наземные цели могут находиться на удалении до 2500 километров.Орудия типа AK-630M против подлетающего противника.Артиллерия: 1×1-100мм или 1×1-76мм автоматическая универсальная артиллерийская установка.При этом на строительство одного корвета требуется менее года, и затраты гораздо ниже, чем на строительство большого боевого корабля.Однако по боевым качествам они лишь немного уступают большим боевым кораблям:С дальностью плавания до 3000 морских миль и скоростью хода примерно в 30 узлов (российские дизель-электрические двигатели) корвет может не только находиться в автономном плавании в течение 15 дней, но и мгновенно нападать и так же быстро исчезать.Предшественник корвета уже беспокоил ЗападОпасения у западных военных вызывает не только эта пугающая способность корвета нанести удар и исчезнуть (Hit and run), особенно когда они действуют целым соединением.Еще корабль класса «Буян-М», предшественник корветов, считался сильнее любого корабля США в прибрежных сражениях. Новый корвет значительно более приспособлен к морским условиям, и область его применения как технически, так и тактически гораздо шире. Значительно расширены и его стратегические возможности.То, что российские военные бросили вызов доминированию США на море и в операциях с применением крылатых ракет дальнего действия морского базирования, стало ясно 7 октября 2015 года.В свое время российский военно-морской флот в Каспийском море выпустил по военным базам ИГИЛ (организация, запрещенная в РФ — прим. перев.) с точностью почти до одного метра 26 крылатых ракет. Расстояние составило 1500 километров.«Вызов, стоящий перед нами, состоит в угрозе от российских баллистических ракет с дистанционной авиации, подводных лодок и других под- и надводных кораблей», — сказал 62-летний Уильям Гортни (William Gortney), бывший в свое время главой Северного командования ВС США.«Россия демонстрирует более качественную военную силу, чем вооруженные силы бывшего Советского Союза, потому сегодня упор делается на качество. У них теперь другая военная доктрина», — заметил адмирал США (с мая 2016 года в отставке).Если военные НАТО до сих пор считали, что Россия не в состоянии вступить на море в бой с ВМФ США, то после операции против ИГИЛ это выглядит иначе…С кораблями нового класса «Каракурт» Кремль расширяет теперь радиус своих действий и «отвечает» НАТО:«Новые ракетные системы наземного базирования в районе Калининграда, а также маленькие ракетные корабли, должны взять под прицел практически все Балтийское море — но прежде всего ту военную инфраструктуру, которую НАТО строит в Прибалтике», — сказал Руслан Пухов в интервью газете «Известия».«Вместо того, чтобы выставлять более сильные в численном отношении и более дорогостоящие военные соединения, Россия строит компактные и немногочисленные мелкие ракетные и корабельные соединения, обладающие, однако, серьезными боевыми возможностями», — заявил Пухов еще год назад, когда первые два корабля предыдущего, более слабого класса «Буян-М» находились в пути из Черного в Балтийское море.Что и было доказано «Черной вдовой»… Согласно амбициозным планам, к 2022 году 18 таких кораблей должны выйти в море, три из них — с крымской верфи «Море».И еще кое-что новое: это первые военные корабли Путина, построенные на оккупированном русскими в 2014 году полуострове.