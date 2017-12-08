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Маленькие путинские корветы-убийцы

Маленькие путинские корветы-убийцы


Слово «каракурт» в переводе означает «Черная вдова»…

Маленький, но очень эффективный и, как и его образец-паук, в случае крайней необходимости — смертельно опасный, новый российский ракетный корабль должен будет в будущем защищать берега путинской империи.


Несколько дней назад в Санкт-Петербурге торжественно спустили на воду второй боевой корабль нового класса «Каракурт» — на радость российским военным и их верховному главнокомандующему и президенту Владимиру Путину.

Предполагаемый район применения новых кораблей: Черное море — а также побережье Балтийского моря под Калининградом, бывшим Кёнигсбергом, что, с точки зрения НАТО, уже из-за непосредственной близости к Польше и Прибалтике может представлять собой дополнительную угрозу.

С точки зрения экспертов, ультрасовременный боевой корабль (проект 22800) не имеет аналогов: размером с корвет, скорость — как у эсминца, огневая мощь — как у тяжелого крейсера, невидимость подводной лодки. К тому же, относительно дешевые корабли проекта 22800 «Каракурт» должны, кстати, вызывать у НАТО чувство тревоги.

Эти универсальные корветы с их баллистическими ракетами для морских и наземных целей представляют собой постоянную опасность не только для прибрежных городов, но даже для больших боевых кораблей и авианосцев.

Из-за их свойства «шапки-невидимки» они представляют собой цель, которую трудно обнаружить и поэтому почти невозможно уничтожить.

В 2015 году был дан заказ на строительство корветов

Официально о создании «Черного волка», как также можно перевести слово «каракурт», было объявлено летом 2015 года. Заявленная цель: более мелкие и более маневренные, но столь же боеспособные корабли для операций как вблизи побережья, так и в открытом море — с соответствующим вооружением.

«Развитие происходит в направлении создания универсальных ракет дальнего действия, которые могут быть применены как против целей на берегу, так и в море и на суше», — заявил тогдашний глава российского военно-морского флота Виктор Чирков (58).

Еще в декабре на верфи «Пелла» в Санкт-Петербурге с «Ураганом» и «Тайфуном» были заложены два первых корабля амбициозного проекта 22800. Согласно первоначальным планам, по меньшей мере один из этих кораблей должен быть передан российскому ВМФ еще в 2017 году.

Бортовое оборудование корвета

Для того, чтобы их громкие названия оправдали себя, эти корабли, длиной всего 65 метров и шириной 10 метров (водоизмещение всего 800 тонн), оснащены самой лучшей военной техникой:

Тактическое ударное вооружение: 1×8 УВП 3С14 для ракет РК П-800 «Оникс» и «Калибр-НК».
КОНТЕКСТ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Варшаве
На земле, на воде и в интернете: НАТО повышает готовность к российской агрессии
Українська правда11.11.2017
Российским кораблям — гиперзвуковые ракеты
War is Boring16.10.2017
Удар «Калибрами»
Sana25.06.2017
Россия готовит корабли для диверсий на море
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Зенитная артиллерия: 1×ЗРАК Панцирь-М.

Тем самым каждый вражеский корабль в радиусе 500 километров вокруг «Каракурта» находится в опасности. Наземные цели могут находиться на удалении до 2500 километров.

Орудия типа AK-630M против подлетающего противника.

Артиллерия: 1×1-100мм или 1×1-76мм автоматическая универсальная артиллерийская установка.

При этом на строительство одного корвета требуется менее года, и затраты гораздо ниже, чем на строительство большого боевого корабля.

Однако по боевым качествам они лишь немного уступают большим боевым кораблям:

С дальностью плавания до 3000 морских миль и скоростью хода примерно в 30 узлов (российские дизель-электрические двигатели) корвет может не только находиться в автономном плавании в течение 15 дней, но и мгновенно нападать и так же быстро исчезать.

Предшественник корвета уже беспокоил Запад

Опасения у западных военных вызывает не только эта пугающая способность корвета нанести удар и исчезнуть (Hit and run), особенно когда они действуют целым соединением.

Еще корабль класса «Буян-М», предшественник корветов, считался сильнее любого корабля США в прибрежных сражениях. Новый корвет значительно более приспособлен к морским условиям, и область его применения как технически, так и тактически гораздо шире. Значительно расширены и его стратегические возможности.

То, что российские военные бросили вызов доминированию США на море и в операциях с применением крылатых ракет дальнего действия морского базирования, стало ясно 7 октября 2015 года.

В свое время российский военно-морской флот в Каспийском море выпустил по военным базам ИГИЛ (организация, запрещенная в РФ — прим. перев.) с точностью почти до одного метра 26 крылатых ракет. Расстояние составило 1500 километров.

«Вызов, стоящий перед нами, состоит в угрозе от российских баллистических ракет с дистанционной авиации, подводных лодок и других под- и надводных кораблей», — сказал 62-летний Уильям Гортни (William Gortney), бывший в свое время главой Северного командования ВС США.

«Россия демонстрирует более качественную военную силу, чем вооруженные силы бывшего Советского Союза, потому сегодня упор делается на качество. У них теперь другая военная доктрина», — заметил адмирал США (с мая 2016 года в отставке).

Если военные НАТО до сих пор считали, что Россия не в состоянии вступить на море в бой с ВМФ США, то после операции против ИГИЛ это выглядит иначе…

С кораблями нового класса «Каракурт» Кремль расширяет теперь радиус своих действий и «отвечает» НАТО:

«Новые ракетные системы наземного базирования в районе Калининграда, а также маленькие ракетные корабли, должны взять под прицел практически все Балтийское море — но прежде всего ту военную инфраструктуру, которую НАТО строит в Прибалтике», — сказал Руслан Пухов в интервью газете «Известия».

«Вместо того, чтобы выставлять более сильные в численном отношении и более дорогостоящие военные соединения, Россия строит компактные и немногочисленные мелкие ракетные и корабельные соединения, обладающие, однако, серьезными боевыми возможностями», — заявил Пухов еще год назад, когда первые два корабля предыдущего, более слабого класса «Буян-М» находились в пути из Черного в Балтийское море.

Что и было доказано «Черной вдовой»… Согласно амбициозным планам, к 2022 году 18 таких кораблей должны выйти в море, три из них — с крымской верфи «Море».

И еще кое-что новое: это первые военные корабли Путина, построенные на оккупированном русскими в 2014 году полуострове.
Автор: Дирк Мюллер-Тедеран (Dirk Müller-Thederan)
Первоисточник: http://www.bild.de/politik/ausland/wladimir-putin/kleine-killer-korvetten-54014422.bild.html
Перевод: http://inosmi.ru/military/20171207/240945041.html

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Комментарии 12

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  1. Uncle Lee Сегодня, 05:46
    Паучок маленький, но жалит больно, очень больно !
    Uncle Lee
    1. 210окв Сегодня, 06:03
      Владимир hi Наши моряки воевали во время ВОВ на "МО" и катерах успешно и против более крупного противника.Так что опыт есть.
      210окв
      1. Uncle Lee Сегодня, 06:10
        Да, наши моряки на любых кораблях успешно воевали ! hi
        Uncle Lee
    2. Chertt Сегодня, 06:05
      Цитата: Uncle Lee
      Паучок маленький, но жалит больно, очень больно

      Не было бы счастья, да несчастье помогло...Был бы у России военный бюджет больше в два раза. По совету аННалитиков, начали бы строить Авианосцы и другие "Мегахрени" Получилась бы фигня, под громкие вопли, тех же экспертов. А сейчас Построив корветы Проекта 22800, 20386, плавно перейдем к более крупным Боевым Кораблям
      Chertt
      1. 210окв Сегодня, 06:15
        А это уже так делалось в истории.После гибели большей части флота в Русско-японской..Начинали возродение с миноносцев..."Доброволец","Сибирский стрелок"итд по нарастающей.
        Цитата: Chertt
        Цитата: Uncle Lee
        Паучок маленький, но жалит больно, очень больно

        Не было бы счастья, да несчастье помогло...Был бы у России военный бюджет больше в два раза. По совету аННалитиков, начали бы строить Авианосцы и другие "Мегахрени" Получилась бы фигня, под громкие вопли, тех же экспертов. А сейчас Построив корветы Проекта 22800, 20386, плавно перейдем к более крупным Боевым Кораблям
        210окв
  2. Deck Сегодня, 08:19
    Стоило переименовать большие ракетные Катера в малые ракетные Корабли - и как зазвучало! Строим Корабли один за другим!
    А это уже так делалось в истории.После гибели большей части флота в Русско-японской..Начинали возрождение с миноносцев...

    С миноносцев! Судостроительную программу приняли в 1907. С 1911 по 1916 эсминцы типа "Новик" 53 штуки. Проклятый царизм! Без нефти, газа и национального лидера.
    Deck
    1. Чичиков Сегодня, 08:33
      Цитата: Deck
      Проклятый царизм! Без нефти, газа и национального лидера

      Не совсем так.

      В конце XIX в. Россия превратилась в крупнейшего экспортера нефтепродуктов, а в начале XX в. - также марганца и платины. В 1913 г. вывоз из страны двух последних товаров достиг 14,6 и 14,1 млн. руб. соответственно.
      Основные товары российского экспорта, 1872—1913 гг. (млн. руб.)
      Источник: http://statehistory.ru/books/Styuart-Ross-Tompsto
      n_Rossiyskaya-vneshnyaya-torgovlya-XIX---nachala-
      XX-v--Organizatsiya-i-finansirovanie/4

      Да и лидер у России был - Николай II. Уважала и Америка и Европа!
      Чичиков
      1. Deck Сегодня, 09:01
        Да и лидер у России был - Николай II. Уважала и Америка и Европа!


        А нам в школе на пионерских собраниях говорили что он безвольный и находился под немецким влиянием ( еще бы : в Англии и Германии короли родственники!)
        До и вместо газа в вашей табличке куры и яйца!
        Deck
        1. Fitter65 Сегодня, 09:18
          Цитата: Deck
          До и вместо газа в вашей табличке куры и яйца!

          А ещё вместо вертолётов пенька,какие-то там ещё грузовики и прочий металлалом.Напомните пожалуйста какую высокотехнологичную технику того времени царская Россия поставляла на экспорт.
          Цитата: Deck
          С 1911 по 1916 эсминцы типа "Новик" 53 штуки. Проклятый царизм!

          ВРЁТЕ!!!!И не краснеете с 1911г по 1916год было ПОСТРОЕННО 30(ТРИДЦАТЬ)эсминцев.Ещё 28 к 1917 году находились в разной степени готовности!!!!Причём о качестве некоторых эсминцев типа "Новик" что-то вы не упомянули.Особенно корабли постройки военного времени...
          Fitter65
  3. Кот Маркиз Сегодня, 09:07
    Как показывает опыт: русские лучше воюют малыми кораблями и на импровизированных средствах которыми управляют или "каплеи" или капранги не выше второго. . С большими кораблями у русских не ладится- им мешает самый большой недостаток: высший командный состав, начиная от капитанов 1 ранга, своего начальства боится больше чем врага.
    Кот Маркиз
  4. Стирбьорн Сегодня, 09:11
    С точки зрения экспертов, ультрасовременный боевой корабль (проект 22800) не имеет аналогов: размером с корвет, скорость — как у эсминца, огневая мощь — как у тяжелого крейсера, невидимость подводной лодки. К тому же, относительно дешевые корабли проекта 22800 «Каракурт» должны, кстати, вызывать у НАТО чувство тревоги.
    Эти универсальные корветы с их баллистическими ракетами для морских и наземных целей представляют собой постоянную опасность не только для прибрежных городов, но даже для больших боевых кораблей и авианосцев.
    Эсминцы сильно скоростные? не знал, думал, чем меньше корабль тем выше скорость. 8 калибров - это мощь тяжелого крейсера (кстати это "Петр Великий", больше тяжелый крейсеров нету вроде бы) - тогда фрегат 22350 с 16 калибрами тогда кто - сверх тяжелый крейсер fellow Ну и калибры баллистические ракеты это уже совсем ниже плинтуса...желтая пресса какая-то
    Стирбьорн
  5. Немезида Сегодня, 09:20
    Это не корвет,это МРК ( Малый Ракетный Корабль ) ...От корвета он отличается в худшую сторону ,потому что не является универсальным кораблем....МРК не может самостоятельно выполнять боевые задачи,по причине полного отсутствия средств ПЛО ( Противолодочной обороны ) и примитивных систем ПВО,по большому счету не способных защитить корабль ни от авиации противника,ни от ракетной атаки...Все что реально могут такие МРК,это качественно заменить собой ракетные катера ,советской постройки ,находящиеся на вооружении ВМФ РФ...Такие МРК могли бы действовать совместно с фрегатами 11356 ,находясь под их противолодочной защитой и под зонтиком их ПВО,усиливая собой их залп ПКР,не более...Такой отряд мог бы состоять из пары МРК и одного фрегата 11356
    Немезида
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