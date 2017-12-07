18:05 07 декабря

Испытания Су-57 с новым двигателем продлятся несколько лет

Испытания истребителя пятого поколения Су-57 (ПАК ФА - Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации, известен также как Т-50) продлятся в течение нескольких лет. Об этом ТАСС сообщил президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Испытания только начались. Они, конечно, на несколько лет
- сказал Слюсарь.

Испытания Су-57 с новым двигателем продлятся несколько лет



Су-57 – российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он оснащен принципиально новым комплексом глубоко интегрированной авионики, обладающей высоким уровнем автоматизации управления и интеллектуальной поддержки экипажа. ПАК ФА впервые поднялся в воздух в 2010 году. С двигателем второго этапа самолет совершил первый полет 5 декабря 2017 года. Сейчас на нем стоит так называемый двигатель первого этапа - 117С, новый двигатель пока не получил названия и условно обозначается как "двигатель второго этапа" или «изделие 30»

По данным из открытых источников, истребитель сможет развивать скорость до 2,6 тысячи км/ч, а дальность полета составит около 4,3 тысячи км.

Опытно-конструкторские работы должны завершиться в 2019 году, тогда же предполагается начать поставки этих самолетов в войска. Установочная партия, как сообщал ранее Слюсарь, будет состоять из 12 машин.

Использованы фотографии: ТАСC
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Комментарии 57

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  1. vovanpain Сегодня, 14:23
    И почему я этому не удивлен what
    vovanpain
    1. 210окв Сегодня, 14:26
      Я так понимаю,Владимир,сроки ещё на год сдвинули..Вот и ответ кое кому утверждающие у что сроки создания новой техники в России такие же как и в СССР..
      Цитата: vovanpain
      И почему я этому не удивлен what
      210окв
      1. Слон Сегодня, 14:29
        При Сталине за это давно бы расстреляли...
        Слон
        1. Опасный Сегодня, 14:40
          Сейчас Сталина нет, можете этим делом заняться сами
          Опасный
      2. vovanpain Сегодня, 14:30
        Цитата: 210окв
        Я так понимаю,Владимир,сроки ещё на год сдвинули..
        Цитата: vovanpain
        И почему я этому не удивлен what

        С одной стороны изделие новое и как говорится до ума не доведено,но и спешить как матрасники с фу 35 тоже себе дороже выйдет.
        vovanpain
      3. Молодой_Коммунист Сегодня, 17:25
        Цитата: 210окв
        Я так понимаю,Владимир,сроки ещё на год сдвинули..Вот и ответ кое кому утверждающие у что сроки создания новой техники в России такие же как и в СССР..

        У меня вот какое мнение: Тут на сайте уже мелькала информация, что "Сухой" у нас уже ведет работу над созданием самолета шестого поколения на базе Су-57.
        На фоне того, что сам Су-57 не дотягивает до пятого поколения из-за изначальных фундаментальных просчетов конструкции - например, ни о какой незаметности не может идти и речи, когда у тебя лопатки турбин сверкают на весь радиодиапазон, а не прикрыты хотя-бы частично, как на допотопном Рафале или не спрятаны в S-образные возсухозаборники как на Ф-35 (сказки о радар-блокере оставим адептам секты свидетелей святой РЭБ) и из-за того, что ему уже никогда не нагнать Ф-35 по количеству производителей и вставших в строй машин, что если наши конструкторы решили, воспользывавшись двумя будущими мобилизационными сроками Путина, выкатить в строй прямо истребитель шестого поколения? И не потешными, как у Су-57 тиражами по 20-30 машин, а сразу сотнями, как у матрасов? Переиграт их на финишной прямой, так сказать?



        Молодой_Коммунист
    2. Джедай Сегодня, 14:29
      Опытно-конструкторские работы должны завершиться в 2019 году, тогда же предполагается начать поставки этих самолетов в войска.

      То есть, опытная партия пойдёт с движками первого этапа? sad
      Джедай
      1. alexmach Сегодня, 15:37
        Ну... Так вроде эта новость уже с пол-года не новость. Разве нет?
        alexmach
    3. Арон Заави Сегодня, 14:32
      Цитата: vovanpain
      И почему я этому не удивлен what

      Потому что это заявлено нормальными аиастроителями, а не шапкозакидателями. Будет из Су-57 великолепная машина когда ее доведут до ума.
      Арон Заави
      1. vovanpain Сегодня, 14:41
        Цитата: Арон Заави
        Потому что это заявлено нормальными аиастроителями, а не шапкозакидателями. Будет из Су-57 великолепная машина когда ее доведут до ума.

        А я про что,Арон читаем второй коммент мой,прошу прощения за косноязычность. laughing
        vovanpain
      2. Каштан Сегодня, 14:54
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: vovanpain
        И почему я этому не удивлен what

        Потому что это заявлено нормальными аиастроителями, а не шапкозакидателями. Будет из Су-57 великолепная машина когда ее доведут до ума.

        Когда т50 доведут до ума, Китай и Америка будет иметь истребитель 8 поколения с возможностью военных действий в космосе.
        Каштан
        1. Владыка Ситх Сегодня, 15:41
          У США и Китая до сих пор пятого поколения нет.
          Владыка Ситх
          1. KKND Сегодня, 16:36
            Цитата: Владыка Ситх
            У США и Китая до сих пор пятого поколения нет.

            правильно, у них шестое, а у нас седьмое.
            KKND
            1. Владыка Ситх Сегодня, 16:43
              Я не утрирую, посмотрите пять основных систем, которые должны определять 5-е поколение. У F-35 только три из пяти.
              Владыка Ситх
              1. KKND Сегодня, 16:46
                Цитата: Владыка Ситх
                посмотрите пять основных систем, которые должны определять 5-е поколение.

                Что хвалить нашу оборонку не перед экзальтированной публикой, надо в голове что-то иметь.
                Цитата: Владыка Ситх
                Я не утрирую

                А я Ваше знание матчасти проверяю.
                Вообщем учиться,учиться и еще раз учиться.
                KKND
                1. Владыка Ситх Сегодня, 16:48
                  А где я хвалю нашу оборонку??
                  Владыка Ситх
                  1. KKND Сегодня, 16:57
                    Цитата: Владыка Ситх
                    А где я хвалю нашу оборонку??

                    Извините, ругать американскую.
                    Вообщем, поколения условность которую выдумали подлые американцы, чтобы показать отставание в самолетах над нами.
                    F-22 ответ на Су-27, Cу-27 на F-15 т.д.
                    Прогнать что F-22 всего лишь ответ на Су-27 не особо катит, вот они придумали отставание в поколениях(тут еще какой-нибудь технологический уклад надо было бы присовокупить, чтобы мы совсем опущенными бы себя чувствовали laughing ).
                    Ответ на F-22 Cу-57. С ответом мы припозднились, но лучше поздно чем никогда.
                    F-35 ответ на сокращающийся военный бюджет 90-х,2000-х.
                    Вообщем
                    Цитата: KKND
                    учиться,учиться и еще раз учиться.
                    KKND
      3. Удав КАА Сегодня, 17:25
        Цитата: Арон Заави
        Будет из Су-57 великолепная машина когда ее доведут до ума.

        Не сомневаюсь! Вот только: "жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе" (с). lol
        Удав КАА
    4. сибиралт Сегодня, 14:32
      Вот это уже другое дело, а не 17 минут полёта! Довести до ума нужно, а потом показывать результаты. winked
      сибиралт
      1. Esoteric Сегодня, 14:39
        Испытания только начались. Они, конечно, на несколько лет- сказал Слюсарь.

        Могли бы и не оповещать. Сами в курсе. yes С 2018 по 2024 год, если ГД не придумает ничего нового или не откроют "эликсир бессмертия"... И это правильно. Куда торопиться, за эти годы столько бабла через руки менеджеров утечёт... belay Главное, учтите комфортность работы приборов ночного видения... lol
        Esoteric
        1. Genry Сегодня, 15:10
          Цитата: Esoteric
          Куда торопиться, за эти годы столько бабла через руки менеджеров утечёт... belay

          Завидуете?
          А ведь эти деньги, впоследствии, рассеиваются среди населения и таким образом повышают общий уровень достатка. Т.е. и вы становитесь благополучателем какой-то части...
          Но дело не в этом. Самолёт находится на острие технического прогресса и сейчас происходит смена поколений аппаратуры обнаружения - эпоха РОФАР. Су-50 стоит сразу ориентировать на новую технологию и не тратиться на производство уже устаревших самолётов с АФАР. Если прижмет война, то нужно просто заморозить развитие и начать серийный выпуск на текущем этапе. Если нет войны, то просто двигать развитие дальше, с небольшими опытными партиями и с наращиванием резервов по материалам и с усилением готовности производства.
          Genry
  2. НЕКСУС Сегодня, 14:29
    Испытания только начались. Они, конечно, на несколько лет

    Думаю,что речь идет о том,что до 20 года ждать серийную машину с изделием 30 не надо. В принципе,полагаю,ничего страшного. До 20 года наши строевые летчики налетают на СУ-57 с изделием 117,а к тому времени не только доведут изделие 30,но и РОФАР серийный появится.
    НЕКСУС
  3. voyaka uh Сегодня, 14:30
    По видео полета наблюдательные люди подметили,
    что новый был один из двух двигателей самолета.
    В соплах есть небольшие различия.
    Видимо, хотели подстраховаться на случай отказа нового
    и не потерять прототип.
    voyaka uh
    1. Esoteric Сегодня, 14:48
      Цитата: voyaka uh
      наблюдательные люди подметили,что новый был один из двух двигателей самолета.
      В соплах есть небольшие различия.

      belay lol Наблюдательные люди не подметили, что даже в соплях есть небольшие различия. laughing Читайте предложения:
      С двигателем второго этапа самолет совершил первый полет 5 декабря 2017 года. Сейчас на нем стоит так называемый двигатель первого этапа - 117С, новый двигатель пока не получил названия и условно обозначается как "двигатель второго этапа" или «изделие 30»

      С дви-га-те-лем...Сущ. м.р., ед.числа, в дат.падеже... request
      Esoteric
      1. voyaka uh Сегодня, 14:50
        Но самолет-то двухдвигательный. С одним он в воздух
        не поднимется belay
        voyaka uh
        1. Комментарий был удален.
        2. Железякин Сегодня, 15:53
          Это Летающая Лаборатория. Иначе и не бывает. Так всегда и делали.
          Железякин
    2. НЕКСУС Сегодня, 14:58
      Цитата: voyaka uh
      Видимо, хотели подстраховаться на случай отказа нового

      Идет тестирования изделия 30 в полетных режимах. ПД-14 тоже ставили лишь в одном экземпляре. В случае нештатной ситуации,57-й может дотянуть и на одном двигуне изделие 117. Все логично и практично.
      НЕКСУС
      1. voyaka uh Сегодня, 17:14
        "и на одном двигуне изделие 117. Все логично и практично."///

        И я понял так же. drinks
        voyaka uh
    3. alexmach Сегодня, 15:39
      или просто изготовили только одно изделие для испытаний..
      alexmach
    4. Владыка Ситх Сегодня, 15:42
      Все верно вот видео
      Владыка Ситх
  4. starogil Сегодня, 14:35
    Эта "фанера", похоже, в войсках не появится - НИКОГДА, как и "Армата", как и космодром "Восточный",
    как и.......
    starogil
    1. Идущий Сегодня, 14:36
      Цитата: starogil
      Эта "фанера", похоже, в войсках не появится - НИКОГДА, как и "Армата", как и космодром "Восточный",
      как и.......

      Что все пропало?
      Идущий
      1. Опасный Сегодня, 14:42
        Точно! Достали енти всепропальщики! Я вот рад этой новости и, начиная с этого дня, буду выпивать по литру 40градусной в день, пока первые серийные машины не появятся в войсках!
        Опасный
        1. самый главный Сегодня, 14:49
          Цитата: Опасный
          начиная с этого дня, буду выпивать по литру 40градусной в день, пока первые серийные машины не появятся в войсках!

          А у Вас в наличии 23 печени??? belay
          самый главный
        2. Greenwood Сегодня, 14:50
          Цитата: Опасный
          буду выпивать по литру 40градусной в день, пока первые серийные машины не появятся в войсках!
          Судя по срокам испытаний, вы сопьётесь задолго до этого. Мож не стоит? laughing Лучше пейте кефирчик. Полезно для здоровья.
          Greenwood
        3. Миханище Сегодня, 14:51
          Цитата: Опасный
          Точно! Достали енти всепропальщики! Я вот рад этой новости и, начиная с этого дня, буду выпивать по литру 40градусной в день, пока первые серийные машины не появятся в войсках!

          - правильно! Молодец ты! И я тоже буду, хотя здоровье уже не то, но верный калаш стоит в углу и ждёт - когда на броню и в Европу, нести им мир и спокойствие и освобождение!

          А по теме - молодцы наши! Ловко пудрят мозги штатникам. Развели их как детей на F-35, а сами и не собирались принимать на вооружение Су-57. Хе-хе...а американцы денюжку-то уже потратили!!! А что в результате? А в результате никуда не годный F-35, который проигрывает всем, плохой и вообще. Хе-хе...
          Миханище
          1. Идущий Сегодня, 15:23
            Виталий , Вы думаете это такой план , развести США?
            Идущий
            1. активатор Сегодня, 15:45
              Цитата: Идущий
              Виталий , Вы думаете это такой план , развести США?

              Ага, их уже так развели хрен откуда выведешь. sad
              активатор
        4. vovanpain Сегодня, 14:58
          Цитата: Опасный
          буду выпивать по литру 40градусной в день, пока первые серийные машины не появятся в войсках!

          Коллега,я боюсь за ваше здоровье и финансы. belay
          vovanpain
        5. AID.S Сегодня, 15:41
          Цитата: Опасный
          Точно! Достали енти всепропальщики! Я вот рад этой новости и, начиная с этого дня, буду выпивать по литру 40градусной в день

          Неэкономичный способ ухода из реальности.
          AID.S
        6. Галеон Сегодня, 15:55
          Цитата: Опасный
          Точно! Достали енти всепропальщики! Я вот рад этой новости и, начиная с этого дня, буду выпивать по литру 40градусной в день, пока первые серийные машины не появятся в войсках!

          Прощайте, товарищ! crying
          Галеон
        7. Ратуш Сегодня, 17:15
          Цитата: Опасный
          Точно! Достали енти всепропальщики! Я вот рад этой новости и, начиная с этого дня, буду выпивать по литру 40градусной в день, пока первые серийные машины не появятся в войсках!



          Натренируете печень 5-го поколения
          Ратуш
      2. starogil Сегодня, 15:24
        "...Испытания только начались. Они, конечно, на несколько лет
        - сказал Слюсарь..."
        Здесь же в ВО была статья в которой эксперт предполагал, что эта "фанера"
        начнёт поступать в войска в 2028-2029 годах, а F-22 "раптор" сколько уже летает,
        лет 15?
        starogil
        1. nikolaev Сегодня, 15:33
          А что Токарь? что Токарь-то сказал?
          nikolaev
    2. Джедай Сегодня, 14:47
      Цитата: starogil
      Эта "фанера", похоже, в войсках не появится - НИКОГДА, как и "Армата", как и космодром "Восточный",
      как и.......

      Ну так меняйте гражданство и флаг и - скатертью дорога! Нытьём своим что и кому Вы доказываете?
      Джедай
      1. Идущий Сегодня, 15:22
        Максим , что то в последнее время их много развелось , к выборам готовятся что ли?
        Идущий
      2. Скальпель Сегодня, 17:08
        Отнимите деньги у пиарщиков и отдайте инженерам, вот что. И вообще, кончайте херней маяться и подрывать мораль несбыточными обещаниями.
        Скальпель
    3. НЕКСУС Сегодня, 15:02
      Цитата: starogil
      Эта "фанера", похоже, в войсках не появится - НИКОГДА

      С какого перепугу? Идет штатная работа по всем системам истребителя. В данном случае ,испытания нового двигателя,который создать не так просто.
      Цитата: starogil
      как и "Армата"

      Вы еще про Армату из картона ляпните,для полного антуражу... fool
      Цитата: starogil
      как и космодром "Восточный",
      как и.......

      Восточный уже функционирует. При том,что воровство наглое было за предельным.
      НЕКСУС
  5. Геркулесыч Сегодня, 14:46
    Утомили обещаниями! Смелости не хватает точную дату назвать?Не знаете как от него отделаться? Через пару лет он уже устореет, так и не поступив в войска. Закрыли бы эту бессмысленную программу, а деньги отдали КБ Миг, на создание легкого истребителя 5го покаления .
    Геркулесыч
  6. 16112014nk Сегодня, 14:46
    Цитата: voyaka uh
    Видимо, хотели подстраховаться на случай отказа нового

    Это не подстраховка. Это ЛЛ - летающая лаборатория. Один двигатель штатный, второй - испытательный. Но сдвиг вправо ещё на несколько лет - не есть хорошо. С такими темпами можем оказаться на третьих ролях.
    16112014nk
  7. vadimtt Сегодня, 14:50
    Да ладно, что не так со сроками? Передовой двигатель, новый. Не все так просто, технологии ушил вперед, отрабатывать двигатели стало сложнее. Здесь бы порадоваться за молодого Главного, который все-таки вывел движок из ангара в жизнь. Трудное дитя.
    vadimtt
  8. Tektor Сегодня, 15:15
    Заявление понятное, но необходимо неспеша поспешать. Современные вычислительные возможности по моделированию процессов позволяют существенно сократить программу натурных испытаний. А двигатели "изделие 30" уже на стендах прошли комплекс испытаний с апреля, кажется. А до этого его "гоняли" на компе. Если движок просто начнёт подтвержать то, что было смоделировано, то я бы ускоренно ставил его на борта. Не через несколько лет, которых нет, а через год.
    Tektor
  9. Грица Сегодня, 15:18
    Что мне подсказывает, что до серийной машины я не доживу...
    Грица
  10. vovashturman Сегодня, 15:27
    ОКР закончится в 19-м но испытывать его мы будем несколько десятков тысяч лет и будем закупать когда уже канализационные люки будут летать на крейсерском сверхзвуке.
    vovashturman
  11. ВЕРЕСК Сегодня, 15:55
    Облетали машину с одним движком второго этапа.Кричат-что поступит в 18-м.Испытания Су-57 с новым двигателем продлятся несколько лет Оттяга на поставку в войска?Вот-же блин!Забыл,где автомат закопал. am
    ВЕРЕСК
  12. senima56 Сегодня, 16:03
    Что и требовалось докзать! Когда я говорил что "похоже эта история с СУ-57 бесконечна: то новый двигатель, то новое оружие, то новое БРЭО..." Тут многие возмутились!
    senima56
  13. NF68 Сегодня, 16:14
    Что в этом удивительного. Концерн Аирбас Индастри еще больше провозился со своим транспортником А-400. А Су-57 всё таки истребитель нового поколения.
    NF68
Картина дня