Испытания Су-57 с новым двигателем продлятся несколько лет

Испытания только начались. Они, конечно, на несколько лет

Испытания истребителя пятого поколения Су-57 (ПАК ФА - Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации, известен также как Т-50) продлятся в течение нескольких лет. Об этом ТАСС сообщил президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.- сказал Слюсарь.Су-57 – российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он оснащен принципиально новым комплексом глубоко интегрированной авионики, обладающей высоким уровнем автоматизации управления и интеллектуальной поддержки экипажа. ПАК ФА впервые поднялся в воздух в 2010 году. С двигателем второго этапа самолет совершил первый полет 5 декабря 2017 года. Сейчас на нем стоит так называемый двигатель первого этапа - 117С, новый двигатель пока не получил названия и условно обозначается как "двигатель второго этапа" или «изделие 30»По данным из открытых источников, истребитель сможет развивать скорость до 2,6 тысячи км/ч, а дальность полета составит около 4,3 тысячи км.Опытно-конструкторские работы должны завершиться в 2019 году, тогда же предполагается начать поставки этих самолетов в войска. Установочная партия, как сообщал ранее Слюсарь, будет состоять из 12 машин.