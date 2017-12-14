Первая ядовитая. Часть 1. Хлорный ураган
Мы ранее писали о подвиге защитников героического Осовца, 24 июля 1915 г. отразивших газовую атаку противника (10 фактов об "Атаке Мертвецов"). Но чуть раньше русскими солдатами был совершен другой коллективный подвиг – у Воли Шидловской 18 мая 1915 г., когда на 12–километровом участке фронта была отражена мощная газобаллонная атака германцев. Причем ситуация для русских войск усугублялась фактором технической внезапности – события 18 мая стали первым случаем применения химического оружия на Русском фронте Первой мировой войны. А вслед за газопуском противником было проведено 9 пехотных атак – и все в один день.
Объектом для первой газобаллонной атаки на Русском фронте стали части русской 2-й армии, грудью преградившей немцам осенью 1914 путь к Варшаве. Тактически так назваемый Болимовский сектор, на котором состоялась атака, выводил атакующих на кратчайший шоссейный путь к Варшаве – без форсирования р. Равка. Передовые окопы противников в Болимовском секторе находились на правом берегу р. Равки. Между сближенными передовыми окопами противников воды не было, местность была сравнительно ровная и открытая. Для газовой атаки Болимовский сектор был еще удобен и тем, что, благодаря выпуклой дуге в русскую сторону, у противника имелась возможность пользоваться для газопуска северо-западным, западным и юго-западным ветрами.
1. Великая война в образах и картинах. Выпуск 10. Из библиотеки автора.
Но русские войска имели достаточно плотную оборону, занимаемую 14-й Сибирской стрелковой и 55-й пехотной дивизиями.
55-я пехотная дивизия занимала следующие позиции.
Правый боевой участок обороняли: 217-й пехотный Ковровский и 218-й пехотный Горбатовский полки и 1 дивизион 55-й артбригады. Задача частей: упорно оборонять участок позиции от высоты 45,8 – фольв. Констанция - фольв. Могелы. Левый боевой участок: 220-й пехотный Скопинский полк с приданными ему 31-й, 32-й и 36-й ополченскими дружинами и 2 дивизион 55-й артбигады. Задача: упорно оборонять участок от фольв. Могелы до р. Корабка, южнее с. Граббе. В состав дивизии также входили морская батарея 47-мм пушек и 3 крепостные батареи: 1-я и 2-я Варшавские и Новогеоргиевская. В корпусном резерве находился 219-й Котельнический полк.
14-я сибирская стрелковая дивизия занимала следующие позиции.
55-й и 53-й сибирские стрелковые полки – от устья р. Гнида до выс. 45,7 – фольв. Констанция. 56-й сибирский стрелковый полк находился в дивизионном, а 54-й сибирский стрелковый полк – в армейском резервах. Дивизию поддерживали корпусная артиллерия (10 122-мм легких полевых гаубиц), автопулеметный взвод и тяжелая артиллерия – 4 107-мм пушки и 8 152-мм гаубиц.
Со стороны противника им противостояли 5-я, 49-я и 50-я (частично) резервные дивизии германской 9-й армии. Готовясь к газовому удару, на 12-километровом фронте немцы установили 12000 газовых баллонов [Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914 – 1918. Вd. 8. Berlin, 1932. S. 134] (высота баллона - метр, а диаметр - 15 см).
Несомненным преимуществом газобаллонного способа проведения химической атаки следует признать возможность в течение короткого времени, при помощи простых манипуляций, получить «газовое облако» значительной мощности. Для образования «газового облака» такой же концентрации и размеров посредством применения химических снарядов потребовалось бы сосредоточить большое количество артиллерии и прибегнуть к огромному расходу снарядов. Правда, при обстреле химическими снарядами «газовое облако» создается непосредственно в месте расположения противника, и потеря концентрации газа отсутствует (в отличие от облака, которое при баллонном газопуске постепенно перемещается от своих к вражеским позициям, постепенно захватывая все большую местность – и концентрация падает). Недостаток газобаллонного способа – большая зависимость от метеорологических и топографических условий. Но его применение позволяло поразить позиции противника на более значительную глубину.
Конструкция газового баллона была достаточно проста. Почти до самого дна баллона доходила сифонная трубка, соединенная с вентилем. При открывании вентиля небольшое количество газообразного хлора, находящееся внутри баллона, оказывало давление на столб жидкости и выгоняло жидкий хлор наружу – и на воздухе он немедленно превращался в газ.
При установке газобаллоны соединялись по 20 единиц в так называемые «газовые батареи». На каждый километр фронта полагалось по 50 таких батарей или 1000 баллонов (20000 кг газа). Баллоны закапывали до шейки на дне окопов - у ската, обращенного в сторону неприятеля, закрывая торчавшие наружу головки землей. Т. о., баллоны не привлекали внимания даже в случае поиска неприятельских дозоров. Установка оборудования требовала много времени.
Чтобы скрыть работы от противника, приходилось принимать особые меры предосторожности. Укрытие от наблюдения, особенно с воздуха, достигалось тем, что подвоз баллонов и работы по их установке производились исключительно ночью. Во избежание звона металлических частей при выгрузке баллонов и завинчивании соединительных трубок, приходилось обертывать соломой как баллоны, так и инструменты.
Перед газовой атакой своя пехота отводилась во вторую линию. В переднем окопе оставались, кроме бойцов химических частей, лишь пулеметчики и дозорные. К выпускному вентилю каждого баллона привинчивалась свинцовая трубка длиной в несколько метров, которая выводилась через бруствер и закладывалась землей, камнями или мешками с песком. Эта работа требовала тщательного выполнения - если трубки изгибались, то газ попадал в собственные окопы. По соответствующему сигналу открывали все баллоны, предназначенные для данной газовой волны. С течением времени количество газовых волн значительно возросло – до 7 и более. Глубина облака зависела от продолжительности газопуска и скорости ветра. Концентрация облака была тем выше, чем короче продолжительность пуска, меньше скорость ветра и больше количество опорожненных за один раз баллонов.
Вначале для газобаллонных ударов служил лишь хлор. Но скоро его заменила смесь хлора с фосгеном (иногда пропорция фосгена достигала 60%) и хлорпикрином. Возможность применения смеси в значительной мере зависела от времени года. Например, зимой смесь с высоким содержанием фосгена была непригодна (в мороз фосген в смеси с хлором превращался в газ очень медленно). Немцы пытались устранить это неудобство тем, что во время некоторых из своих атак выпускали фосген из особых баллонов при помощи газа с низкой температурой кипения – и облака хлора и фосгена смешивались уже в воздухе.
Применение газобаллонного способа зачастую приводило к более масштабным результатам (в то время как огонь химическими снарядами носил точечный характер и был призван поражать артиллерийские позиции, узлы связи, командные пункты и т. д.). Зачастую оба способа применялись в комплексе. Газобаллонный способ в качестве доминирующего был незаменим при атаке укрепленных районов (пример – удар по крепости Осовец 24 июля 1915 г.).
Состоявшееся месяцем ранее применение немцами химического оружия у Ипра пока в полной мере учтено не было. Сведения о возможности газовой атаки со стороны противника отсутствовали. Наблюдение за германскими окопами выявить подготовку к атаке не смогло – и для войск 14-й сибирской стрелковой и 55-й пехотной дивизий она стала полной неожиданностью. Насторожить мог лишь следующий факт: 16 мая было замечено, что в ближнем тылу противника (из Скерневицкого леса на Болимов) в 17 часов 30 минут проехало 9 больших закрытых брезентом повозок - каждая повозка имела запряжку в 6 лошадей.
Знавшее об апрельской газовой атаке германцев у Ипра русское командование пыталось реагировать на появление нового оружия противника. Командование 55-й пехотной дивизии по собственной инициативе заказало в Москве противогазы и отправило за ними приемщика. Но противогазы по иронии судьбы были доставлены в 55-ю пехотную дивизию… вечером 18-го мая.
Газобаллонная атака.
18 мая в 3 часа 20 минут после короткого обстрела (10 снарядов) из 105-мм орудий боевого участка 55-й пехотной дивизии противник выпустил хлор.
Германская газобаллонная атака. Фото с воздуха
Перед окопами противника - на фронте Воля Шидловская - Майдан-Болимовский, появился зеленоватый дым (облако), который, благодаря ветру, дувшему с запада, начал приближаться к русским позициям.
Одновременно был открыт ураганный винтовочно-пулеметный огонь по русским передовым окопам и мощный артиллерийский огонь по позициям 14-й Сибирской стрелковой дивизии.
Полная тактическая неожиданность (не знавшие газовых атак русские солдаты проявили больше удивления и любопытства, нежели тревоги) дорого обошлась обороняющимся. Приняв газовое облако газа за знакомую войскам дымовую завесу, маскирующую пехотную атаку, русские войска в передовых окопах были усилены, а также подтянуты резервы.
Достигнув окопов, удушающие газы стали по ним разливаться, приводя бойцов 217-го Ковровского и 218-го Горбатовского полков в обморочное состояние, вызывая головокружение, кашель и, рвоту. Считая подобное состояние временным и готовясь к встрече атаки, войска продолжали оставаться в окопах первой линии. И вскоре лабиринты окопов оказались заполнены трупами и умирающими. К 4 часам 30 минутам хлор достиг Орышева.
Окончание следует
Объектом для первой газобаллонной атаки на Русском фронте стали части русской 2-й армии, грудью преградившей немцам осенью 1914 путь к Варшаве. Тактически так назваемый Болимовский сектор, на котором состоялась атака, выводил атакующих на кратчайший шоссейный путь к Варшаве – без форсирования р. Равка. Передовые окопы противников в Болимовском секторе находились на правом берегу р. Равки. Между сближенными передовыми окопами противников воды не было, местность была сравнительно ровная и открытая. Для газовой атаки Болимовский сектор был еще удобен и тем, что, благодаря выпуклой дуге в русскую сторону, у противника имелась возможность пользоваться для газопуска северо-западным, западным и юго-западным ветрами.
1. Великая война в образах и картинах. Выпуск 10. Из библиотеки автора.
Но русские войска имели достаточно плотную оборону, занимаемую 14-й Сибирской стрелковой и 55-й пехотной дивизиями.
55-я пехотная дивизия занимала следующие позиции.
Правый боевой участок обороняли: 217-й пехотный Ковровский и 218-й пехотный Горбатовский полки и 1 дивизион 55-й артбригады. Задача частей: упорно оборонять участок позиции от высоты 45,8 – фольв. Констанция - фольв. Могелы. Левый боевой участок: 220-й пехотный Скопинский полк с приданными ему 31-й, 32-й и 36-й ополченскими дружинами и 2 дивизион 55-й артбигады. Задача: упорно оборонять участок от фольв. Могелы до р. Корабка, южнее с. Граббе. В состав дивизии также входили морская батарея 47-мм пушек и 3 крепостные батареи: 1-я и 2-я Варшавские и Новогеоргиевская. В корпусном резерве находился 219-й Котельнический полк.
14-я сибирская стрелковая дивизия занимала следующие позиции.
55-й и 53-й сибирские стрелковые полки – от устья р. Гнида до выс. 45,7 – фольв. Констанция. 56-й сибирский стрелковый полк находился в дивизионном, а 54-й сибирский стрелковый полк – в армейском резервах. Дивизию поддерживали корпусная артиллерия (10 122-мм легких полевых гаубиц), автопулеметный взвод и тяжелая артиллерия – 4 107-мм пушки и 8 152-мм гаубиц.
Со стороны противника им противостояли 5-я, 49-я и 50-я (частично) резервные дивизии германской 9-й армии. Готовясь к газовому удару, на 12-километровом фронте немцы установили 12000 газовых баллонов [Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914 – 1918. Вd. 8. Berlin, 1932. S. 134] (высота баллона - метр, а диаметр - 15 см).
Несомненным преимуществом газобаллонного способа проведения химической атаки следует признать возможность в течение короткого времени, при помощи простых манипуляций, получить «газовое облако» значительной мощности. Для образования «газового облака» такой же концентрации и размеров посредством применения химических снарядов потребовалось бы сосредоточить большое количество артиллерии и прибегнуть к огромному расходу снарядов. Правда, при обстреле химическими снарядами «газовое облако» создается непосредственно в месте расположения противника, и потеря концентрации газа отсутствует (в отличие от облака, которое при баллонном газопуске постепенно перемещается от своих к вражеским позициям, постепенно захватывая все большую местность – и концентрация падает). Недостаток газобаллонного способа – большая зависимость от метеорологических и топографических условий. Но его применение позволяло поразить позиции противника на более значительную глубину.
Конструкция газового баллона была достаточно проста. Почти до самого дна баллона доходила сифонная трубка, соединенная с вентилем. При открывании вентиля небольшое количество газообразного хлора, находящееся внутри баллона, оказывало давление на столб жидкости и выгоняло жидкий хлор наружу – и на воздухе он немедленно превращался в газ.
При установке газобаллоны соединялись по 20 единиц в так называемые «газовые батареи». На каждый километр фронта полагалось по 50 таких батарей или 1000 баллонов (20000 кг газа). Баллоны закапывали до шейки на дне окопов - у ската, обращенного в сторону неприятеля, закрывая торчавшие наружу головки землей. Т. о., баллоны не привлекали внимания даже в случае поиска неприятельских дозоров. Установка оборудования требовала много времени.
Чтобы скрыть работы от противника, приходилось принимать особые меры предосторожности. Укрытие от наблюдения, особенно с воздуха, достигалось тем, что подвоз баллонов и работы по их установке производились исключительно ночью. Во избежание звона металлических частей при выгрузке баллонов и завинчивании соединительных трубок, приходилось обертывать соломой как баллоны, так и инструменты.
Перед газовой атакой своя пехота отводилась во вторую линию. В переднем окопе оставались, кроме бойцов химических частей, лишь пулеметчики и дозорные. К выпускному вентилю каждого баллона привинчивалась свинцовая трубка длиной в несколько метров, которая выводилась через бруствер и закладывалась землей, камнями или мешками с песком. Эта работа требовала тщательного выполнения - если трубки изгибались, то газ попадал в собственные окопы. По соответствующему сигналу открывали все баллоны, предназначенные для данной газовой волны. С течением времени количество газовых волн значительно возросло – до 7 и более. Глубина облака зависела от продолжительности газопуска и скорости ветра. Концентрация облака была тем выше, чем короче продолжительность пуска, меньше скорость ветра и больше количество опорожненных за один раз баллонов.
Вначале для газобаллонных ударов служил лишь хлор. Но скоро его заменила смесь хлора с фосгеном (иногда пропорция фосгена достигала 60%) и хлорпикрином. Возможность применения смеси в значительной мере зависела от времени года. Например, зимой смесь с высоким содержанием фосгена была непригодна (в мороз фосген в смеси с хлором превращался в газ очень медленно). Немцы пытались устранить это неудобство тем, что во время некоторых из своих атак выпускали фосген из особых баллонов при помощи газа с низкой температурой кипения – и облака хлора и фосгена смешивались уже в воздухе.
Применение газобаллонного способа зачастую приводило к более масштабным результатам (в то время как огонь химическими снарядами носил точечный характер и был призван поражать артиллерийские позиции, узлы связи, командные пункты и т. д.). Зачастую оба способа применялись в комплексе. Газобаллонный способ в качестве доминирующего был незаменим при атаке укрепленных районов (пример – удар по крепости Осовец 24 июля 1915 г.).
Состоявшееся месяцем ранее применение немцами химического оружия у Ипра пока в полной мере учтено не было. Сведения о возможности газовой атаки со стороны противника отсутствовали. Наблюдение за германскими окопами выявить подготовку к атаке не смогло – и для войск 14-й сибирской стрелковой и 55-й пехотной дивизий она стала полной неожиданностью. Насторожить мог лишь следующий факт: 16 мая было замечено, что в ближнем тылу противника (из Скерневицкого леса на Болимов) в 17 часов 30 минут проехало 9 больших закрытых брезентом повозок - каждая повозка имела запряжку в 6 лошадей.
Знавшее об апрельской газовой атаке германцев у Ипра русское командование пыталось реагировать на появление нового оружия противника. Командование 55-й пехотной дивизии по собственной инициативе заказало в Москве противогазы и отправило за ними приемщика. Но противогазы по иронии судьбы были доставлены в 55-ю пехотную дивизию… вечером 18-го мая.
Газобаллонная атака.
18 мая в 3 часа 20 минут после короткого обстрела (10 снарядов) из 105-мм орудий боевого участка 55-й пехотной дивизии противник выпустил хлор.
Германская газобаллонная атака. Фото с воздуха
Перед окопами противника - на фронте Воля Шидловская - Майдан-Болимовский, появился зеленоватый дым (облако), который, благодаря ветру, дувшему с запада, начал приближаться к русским позициям.
Одновременно был открыт ураганный винтовочно-пулеметный огонь по русским передовым окопам и мощный артиллерийский огонь по позициям 14-й Сибирской стрелковой дивизии.
Полная тактическая неожиданность (не знавшие газовых атак русские солдаты проявили больше удивления и любопытства, нежели тревоги) дорого обошлась обороняющимся. Приняв газовое облако газа за знакомую войскам дымовую завесу, маскирующую пехотную атаку, русские войска в передовых окопах были усилены, а также подтянуты резервы.
Достигнув окопов, удушающие газы стали по ним разливаться, приводя бойцов 217-го Ковровского и 218-го Горбатовского полков в обморочное состояние, вызывая головокружение, кашель и, рвоту. Считая подобное состояние временным и готовясь к встрече атаки, войска продолжали оставаться в окопах первой линии. И вскоре лабиринты окопов оказались заполнены трупами и умирающими. К 4 часам 30 минутам хлор достиг Орышева.
Окончание следует
Автор: Олейников Алексей
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