«Изделие 30» отправилось в полет
Российская оборонная промышленность продолжает работу над перспективным истребителем пятого поколения Су-57 / Т-50 / ПАК ФА. На данный момент в рамках программы решается ряд задач, связанных с созданием того или иного оборудования, а также нового вооружения. Одной из главных целей в настоящее время является проверка нового двигателя «Изделие 30». Проект перспективного двигателя уже прошел ряд важнейших этапов, и теперь силовая установка готова к проверке вместе с самолетом. На днях состоялся первый испытательный полет опытной машины Су-57 с двигателями «Изделие 30».
С 2010 года и до настоящего времени опытные машины программы «Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации» Т-50, теперь известные как Су-57, использовали турбореактивные двигатели АЛ-41Ф1. В контексте всей программы они также носили условное обозначение «двигатели первого этапа». Эти изделия, построенные по двухконтурной схеме, оснащенные форсажной камерой и соплом с управлением вектором тяги, позволили самолету получить желаемые возможности и заметным образом повысили характеристики в сравнении с существующей техникой. Параллельно велась разработка совершенно нового двигателя с рабочим названием «Изделие 30». Также его именовали двигателем второго этапа.
Проектирование и отработка двигателя второго этапа заняли несколько лет. По известным данным, в течение нескольких последних месяцев опытные «Изделия 30» проверялись на стенде. К настоящему времени двигатели нового типа были подготовлены к полноценным испытаниям вместе с носителем. Первый полет опытного самолета с прототипами двигателей новой модели состоялся несколько дней назад.
Истребитель пятого поколения Су-57 с бортовым номером 052 (второй летный образец своего типа), оснащенный двигателем «Изделие 30», совершил свой первый полет в минувшую среду, 6 декабря. Исходя из соображений безопасности, самолет оснастили смешанной силовой установки в виде двигателей АЛ-41Ф1 и «Изделия 30». Первые подобные испытания провели на аэродроме Летно-исследовательского центра им М.М. Громова в г. Жуковский Московской области. Управлял опытной машиной с новой силовой установкой шеф-пилот компании «Сухой» герой России Сергей Богдан.
По очевидным причинам, разработчики проекта и испытатели не стали раскрывать большую часть информации о первом испытательном полете и ограничились лишь рядом самых общих сведений. По официальным данным, первый полет с использованием «Изделия 30» продолжался 17 минут. За это время опытный Т-50 под управлением летчика-испытателя выполнил полетное задание. Полет прошел штатно и в соответствии с полученным заданием. Вскоре авиационная промышленность опубликовала фотографии и видео первого испытательного полета техники в новой конфигурации.
Проект двигателя «Изделие 30» все еще достаточно далек от начала серийного производства и эксплуатации техники в войсках, но уже сейчас удостаивается самых высоких оценок. Так, комментируя проект ПАК ФА и новый двигатель для такого самолета, министр промышленности и торговли Денис Мантуров отметил, что новые самолеты являются доказательством высокого потенциала отечественного авиастроения. Отрасль доказала свою способность создавать высокоинтеллектуальные передовые системы, такие как уникальный планер, инновационное цифровое оборудование и новейшие двигатели.
Начало летных испытаний нового двигателя «Изделие 30» является важнейшей вехой в истории отечественного двигателестроения. Дело в том, что впервые за долгие годы турбореактивный двигатель для боевого самолета разрабатывался с нуля и не должен был стать очередным вариантом глубокой модернизации одного из существующих образцов. Фактически «Изделие 30» стало первой полноценной разработкой своего рода в современной истории отечественной промышленности. При этом уникальность проекта заключается не только в подходах к конструированию. Отказ от использования готовых базовых проектов позволил применить новые идеи и решения, заметным образом повлияв на итоговые характеристики и возможности.
Согласно ранее публиковавшимся данным, новое «Изделие 30» создавалось в рамках кооперации нескольких предприятий из состава Объединенной двигателестроительной корпорации. Такая организация работ позволила ряду ведущих организаций отрасли объединить усилия и использовать самые лучшие свои наработки. В проекте использовались самые новые идеи и решения конструктивного и технологического характера. Правильное сочетание перспективных и известных решений привело к требуемым результатам.
К сожалению, большая часть сведений о турбореактивном двигателе «Изделие 30» пока не подлежит разглашению. Тем не менее, уже были объявлены основные особенности конструкции и характерные преимущества новой разработки. Как утверждается, одним из способов повышения характеристик стало применение новых материалов и архитектур отдельных агрегатов. В частности, двигатель получил совершенно новый компрессор высокого давления. Несколько новшеств было внедрено в конструкцию турбины. В первую очередь, в ее деталях применили новые жаропрочные сплавы никеля.
Более эффективные компрессор и турбина в сочетании с другими инновациями, такими как новая электронная система управления, дали двигателю «Изделие 30» определенные преимущества перед существующими изделиями. Ранее неоднократно указывалось, что основными преимуществами нового двигателя станут сниженный расход топлива при выросшей тяге. Кроме того, двигатель комплектуется соплом с системой управления вектором тяги, что позволяет резко повысить маневренность самолета.
Как известно, одним из признаков истребителя пятого поколения является возможность полета со сверхзвуковой скоростью без использования форсажной камеры. По известным данным, двигатели первого этапа для ПАК ФА – АЛ-41Ф1 – уже позволяли получить такие возможности. Новое «Изделие 30», отличаясь более высокими техническими характеристиками, позволит решать подобные задачи с большей эффективностью, в том числе с уменьшенным расходом горючего.
Точные характеристики нового двигателя пока официально не публиковались. Пока известны только различные оценки, сделанные на основе доступных сведений о существующих двигателях отечественной разработки. Максимальная тяга «Изделия 30» без использования оценивается в 10-11 тыс. кгс. Форсажная должна достигать 16-18 тыс. кгс. Подобные оценки основываются, прежде всего, на том предположении, что двигатель второго этапа должен иметь заметные преимущества перед существующими изделиями.
Из таких оценок следует, что тяга двух двигателей новой модели, работающих на форсаже, должна, как минимум, на 10-15% превышать нормальную взлетную массу самолета. При максимальном взлетном весе тягооворуженность так же должна быть больше единицы, хотя ее запас в таком случае может серьезным образом сократиться. Тем не менее, в данной ситуации некоторое сокращение тяговооруженности компенсируется увеличением запаса топлива и боекомплекта.
Истребитель Су-57 / Т-50 с двигателями первого этапа уже имел возможность более энергичного маневрирования за счет системы управления вектором тяги, построенной на основе управляемых сопел. Как сообщается, двигатель «Изделие 30» тоже оснащается средствами контроля реактивной струи, благодаря чему самолет сохраняет имеющиеся возможности в контексте маневренности при повышении прочих летных данных.
Начало полетов с новым двигателем является важным этапом в истории всей программы ПАК ФА. Оно приближает момент успешного завершения работ, однако до получения желаемых результатов достаточно далеко. Пока на самолете-носителе испытывается только одно «Изделие 30». В ближайшем будущем должны будут начаться полеты с полноценной силовой установкой в составе двух двигателей. Испытания Т-50 с двумя двигателями запланированы на следующий год.
Согласно ранее публиковавшимся планам, летные испытания двигателя второго этапа должны были стартовать в 2017 году и продолжаться в течение двух лет. К концу десятилетия военные и промышленность намеревались завершить отработку «Изделий 30», по результатам которой новый двигатель можно было бы ставить в серию. Как показывают последние новости, программа ПАК ФА пока идет в соответствии с графиком. Как и планировалось, первый полет с новым двигателем состоялся в 2017 году, что позволит в следующем году поднять в воздух истребитель в окончательной конфигурации.
Удастся ли участникам программы ПАК ФА уложиться в указанные сроки – будет ясно в ближайшем будущем. К настоящему времени они смогли реализовать ряд этапов программы и весь ход последней, в целом, может являться поводом для оптимизма. Пока нет никаких оснований сомневаться в возможности успешного завершения работ в установленные сроки.
Летом этого года командование воздушно-космических сил и руководство авиастроительной промышленности огласили планы на ближайшее будущее, затрагивающие серийное производство и поставки истребителей Су-57. Утверждается, что в 2018-19 годах армия получит установочную партию из 12 таких машин. 10 самолетов из 12, предназначенных для опытной эксплуатации, получат двигатели первого этапа – АЛ-41Ф1. Две другие машины должны будут соответствовать облику серийного истребителя. По всей видимости, слова о серийном облике подразумевали в том числе и двигатели «Изделие 30».
Необходимо отметить, что в рамках программы ПАК ФА разрабатывается значительное число новых проектов, и новые идеи реализуются не только в сфере силовых установок. В настоящее время продолжается работа над новыми радиоэлектронными системами, ведется разработка различных авиационных средств поражения и т.д. Как и в случае с проектом «Изделие 30», работы в этих направлениях должны будут завершиться в ближайшие годы, вследствие чего войска смогут получить полноценные боевые самолеты в полной комплектации, предусматриваемой существующим проектом.
В последнее время с завидной регулярностью появляются сообщения о тех или иных работах и успехах программы «Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации». Кроме того, приближаются указанные сроки завершения опытно-конструкторских работ и начала серийного производства для поставок техники вооруженным силам. Начало испытаний опытного самолета Т-50 / Су-57 с новым двигателем затрагивает ключевые аспекты всей программы, и потому является одной из главных новостей последнего времени.
Авиационная промышленность продолжает доводку перспективного истребителя пятого поколения и регулярно отчитывается о своих успехах в этом деле. Последние новости о старте испытаний опытного самолета Су-57 с новым двигателем «Изделие 30» продолжают эту замечательную традицию и, безусловно, оказываются новым поводом для гордости и оптимизма.
По материалам сайтов:
http://uacrussia.ru/
http://ria.ru/
http://tass.ru/
http://vz.ru/
http://rg.ru/
С 2010 года и до настоящего времени опытные машины программы «Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации» Т-50, теперь известные как Су-57, использовали турбореактивные двигатели АЛ-41Ф1. В контексте всей программы они также носили условное обозначение «двигатели первого этапа». Эти изделия, построенные по двухконтурной схеме, оснащенные форсажной камерой и соплом с управлением вектором тяги, позволили самолету получить желаемые возможности и заметным образом повысили характеристики в сравнении с существующей техникой. Параллельно велась разработка совершенно нового двигателя с рабочим названием «Изделие 30». Также его именовали двигателем второго этапа.
Проектирование и отработка двигателя второго этапа заняли несколько лет. По известным данным, в течение нескольких последних месяцев опытные «Изделия 30» проверялись на стенде. К настоящему времени двигатели нового типа были подготовлены к полноценным испытаниям вместе с носителем. Первый полет опытного самолета с прототипами двигателей новой модели состоялся несколько дней назад.
Истребитель пятого поколения Су-57 с бортовым номером 052 (второй летный образец своего типа), оснащенный двигателем «Изделие 30», совершил свой первый полет в минувшую среду, 6 декабря. Исходя из соображений безопасности, самолет оснастили смешанной силовой установки в виде двигателей АЛ-41Ф1 и «Изделия 30». Первые подобные испытания провели на аэродроме Летно-исследовательского центра им М.М. Громова в г. Жуковский Московской области. Управлял опытной машиной с новой силовой установкой шеф-пилот компании «Сухой» герой России Сергей Богдан.
По очевидным причинам, разработчики проекта и испытатели не стали раскрывать большую часть информации о первом испытательном полете и ограничились лишь рядом самых общих сведений. По официальным данным, первый полет с использованием «Изделия 30» продолжался 17 минут. За это время опытный Т-50 под управлением летчика-испытателя выполнил полетное задание. Полет прошел штатно и в соответствии с полученным заданием. Вскоре авиационная промышленность опубликовала фотографии и видео первого испытательного полета техники в новой конфигурации.
Проект двигателя «Изделие 30» все еще достаточно далек от начала серийного производства и эксплуатации техники в войсках, но уже сейчас удостаивается самых высоких оценок. Так, комментируя проект ПАК ФА и новый двигатель для такого самолета, министр промышленности и торговли Денис Мантуров отметил, что новые самолеты являются доказательством высокого потенциала отечественного авиастроения. Отрасль доказала свою способность создавать высокоинтеллектуальные передовые системы, такие как уникальный планер, инновационное цифровое оборудование и новейшие двигатели.
Начало летных испытаний нового двигателя «Изделие 30» является важнейшей вехой в истории отечественного двигателестроения. Дело в том, что впервые за долгие годы турбореактивный двигатель для боевого самолета разрабатывался с нуля и не должен был стать очередным вариантом глубокой модернизации одного из существующих образцов. Фактически «Изделие 30» стало первой полноценной разработкой своего рода в современной истории отечественной промышленности. При этом уникальность проекта заключается не только в подходах к конструированию. Отказ от использования готовых базовых проектов позволил применить новые идеи и решения, заметным образом повлияв на итоговые характеристики и возможности.
Согласно ранее публиковавшимся данным, новое «Изделие 30» создавалось в рамках кооперации нескольких предприятий из состава Объединенной двигателестроительной корпорации. Такая организация работ позволила ряду ведущих организаций отрасли объединить усилия и использовать самые лучшие свои наработки. В проекте использовались самые новые идеи и решения конструктивного и технологического характера. Правильное сочетание перспективных и известных решений привело к требуемым результатам.
К сожалению, большая часть сведений о турбореактивном двигателе «Изделие 30» пока не подлежит разглашению. Тем не менее, уже были объявлены основные особенности конструкции и характерные преимущества новой разработки. Как утверждается, одним из способов повышения характеристик стало применение новых материалов и архитектур отдельных агрегатов. В частности, двигатель получил совершенно новый компрессор высокого давления. Несколько новшеств было внедрено в конструкцию турбины. В первую очередь, в ее деталях применили новые жаропрочные сплавы никеля.
Более эффективные компрессор и турбина в сочетании с другими инновациями, такими как новая электронная система управления, дали двигателю «Изделие 30» определенные преимущества перед существующими изделиями. Ранее неоднократно указывалось, что основными преимуществами нового двигателя станут сниженный расход топлива при выросшей тяге. Кроме того, двигатель комплектуется соплом с системой управления вектором тяги, что позволяет резко повысить маневренность самолета.
Как известно, одним из признаков истребителя пятого поколения является возможность полета со сверхзвуковой скоростью без использования форсажной камеры. По известным данным, двигатели первого этапа для ПАК ФА – АЛ-41Ф1 – уже позволяли получить такие возможности. Новое «Изделие 30», отличаясь более высокими техническими характеристиками, позволит решать подобные задачи с большей эффективностью, в том числе с уменьшенным расходом горючего.
Точные характеристики нового двигателя пока официально не публиковались. Пока известны только различные оценки, сделанные на основе доступных сведений о существующих двигателях отечественной разработки. Максимальная тяга «Изделия 30» без использования оценивается в 10-11 тыс. кгс. Форсажная должна достигать 16-18 тыс. кгс. Подобные оценки основываются, прежде всего, на том предположении, что двигатель второго этапа должен иметь заметные преимущества перед существующими изделиями.
Из таких оценок следует, что тяга двух двигателей новой модели, работающих на форсаже, должна, как минимум, на 10-15% превышать нормальную взлетную массу самолета. При максимальном взлетном весе тягооворуженность так же должна быть больше единицы, хотя ее запас в таком случае может серьезным образом сократиться. Тем не менее, в данной ситуации некоторое сокращение тяговооруженности компенсируется увеличением запаса топлива и боекомплекта.
Истребитель Су-57 / Т-50 с двигателями первого этапа уже имел возможность более энергичного маневрирования за счет системы управления вектором тяги, построенной на основе управляемых сопел. Как сообщается, двигатель «Изделие 30» тоже оснащается средствами контроля реактивной струи, благодаря чему самолет сохраняет имеющиеся возможности в контексте маневренности при повышении прочих летных данных.
Начало полетов с новым двигателем является важным этапом в истории всей программы ПАК ФА. Оно приближает момент успешного завершения работ, однако до получения желаемых результатов достаточно далеко. Пока на самолете-носителе испытывается только одно «Изделие 30». В ближайшем будущем должны будут начаться полеты с полноценной силовой установкой в составе двух двигателей. Испытания Т-50 с двумя двигателями запланированы на следующий год.
Согласно ранее публиковавшимся планам, летные испытания двигателя второго этапа должны были стартовать в 2017 году и продолжаться в течение двух лет. К концу десятилетия военные и промышленность намеревались завершить отработку «Изделий 30», по результатам которой новый двигатель можно было бы ставить в серию. Как показывают последние новости, программа ПАК ФА пока идет в соответствии с графиком. Как и планировалось, первый полет с новым двигателем состоялся в 2017 году, что позволит в следующем году поднять в воздух истребитель в окончательной конфигурации.
Удастся ли участникам программы ПАК ФА уложиться в указанные сроки – будет ясно в ближайшем будущем. К настоящему времени они смогли реализовать ряд этапов программы и весь ход последней, в целом, может являться поводом для оптимизма. Пока нет никаких оснований сомневаться в возможности успешного завершения работ в установленные сроки.
Летом этого года командование воздушно-космических сил и руководство авиастроительной промышленности огласили планы на ближайшее будущее, затрагивающие серийное производство и поставки истребителей Су-57. Утверждается, что в 2018-19 годах армия получит установочную партию из 12 таких машин. 10 самолетов из 12, предназначенных для опытной эксплуатации, получат двигатели первого этапа – АЛ-41Ф1. Две другие машины должны будут соответствовать облику серийного истребителя. По всей видимости, слова о серийном облике подразумевали в том числе и двигатели «Изделие 30».
Необходимо отметить, что в рамках программы ПАК ФА разрабатывается значительное число новых проектов, и новые идеи реализуются не только в сфере силовых установок. В настоящее время продолжается работа над новыми радиоэлектронными системами, ведется разработка различных авиационных средств поражения и т.д. Как и в случае с проектом «Изделие 30», работы в этих направлениях должны будут завершиться в ближайшие годы, вследствие чего войска смогут получить полноценные боевые самолеты в полной комплектации, предусматриваемой существующим проектом.
В последнее время с завидной регулярностью появляются сообщения о тех или иных работах и успехах программы «Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации». Кроме того, приближаются указанные сроки завершения опытно-конструкторских работ и начала серийного производства для поставок техники вооруженным силам. Начало испытаний опытного самолета Т-50 / Су-57 с новым двигателем затрагивает ключевые аспекты всей программы, и потому является одной из главных новостей последнего времени.
Авиационная промышленность продолжает доводку перспективного истребителя пятого поколения и регулярно отчитывается о своих успехах в этом деле. Последние новости о старте испытаний опытного самолета Су-57 с новым двигателем «Изделие 30» продолжают эту замечательную традицию и, безусловно, оказываются новым поводом для гордости и оптимизма.
По материалам сайтов:
http://uacrussia.ru/
http://ria.ru/
http://tass.ru/
http://vz.ru/
http://rg.ru/
Автор: Рябов Кирилл
Использованы фотографии: Объединенная авиастроительная корпорация / uacrussia.ru
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