Первая ядовитая. Часть 2. Ни шагу назад

Теперь настала очередь натиска германской пехоты, рассчитывавшей, как и у Ипра, на успех своего наступления – ведь газовый удар должен был расшатать оборону русских войск.Около 4 часов артиллерия противника со стороны Болимова и Скерневицкого леса открыла огонь по участку выс. 45,8 - фольв. Moгелы - причем снаряды при разрыве выделяли удушающие газы.При поддержке химического артогня немцы атаковали - 5-й резервной дивизией на фронте Закржев - Суха (55-й Сибирский стрелковый полк) и 49-й резервной дивизией на Волю Шидловскую (217-й пехотный полк).Несмотря на выход из строя трех четвертей личного состава 1-й оборонительной полосы, германская атака к 5 часам была отбита – метким и сильным огнем бойцов, оставшихся в строю. Артиллерийский огонь (как батареям противника, так и по атакующей пехоте) довершил успех оборонявшихся.Несмотря на то, что удушающие газы, распространившись по окопам первой линии и резерва, достигли артиллерийских позиций и выводили из строя с каждой минутой все больше и больше бойцов, последние, превозмогая мучения и едва держась на ногах, оставались в строю и, при поддержке 1-й и 3-й легких батарей 55-й артбригады, 1-й Варшавской крепостной батареи, действовавшей во фланг наступающему в направлении Воли-Шидловской противнику, и 2-й Варшавской крепостной батареи, действовавшей по неприятельским батареям, встретили наступающего противника ураганным огнем и вынудили его с большими потерями отойти в свои окопы.В 5 часов 30 минут на поддержку 55-го Сибирского стрелкового полка был двинут батальон 56-го Сибирского стрелкового полка.В шестом часу было замечено накапливание противника у винокуренного завода Воли-Шидловской, а затем германцы перешли в наступление на участке 217-го пехотного полка - севернее дороги Болимов - Медневице и на Волю Шидловскую. Атаки, несмотря на тяжелейшие условия, в которых приходилось сражаться русским бойцам, также были отбиты.Несмотря на то, что страдания бойцов и потери в личном составе достигли апогея, защитники передовой линии, совместно с артиллерией, с честью встретили противника и вторично отбили атаку - около 6 часов утра.Около 6 часов батальон 219-го пехотного полка был двинут из резерва в распоряжение начальника боевого участка.Около 7 часов под прикрытием ураганного артиллерийского огня германцы перешли в наступление на участке 14-й Сибирской стрелковой дивизии. Меткий огонь русских пулеметчиков и артиллеристов остановил вражеское наступление, заставив солдат противника залечь.Началось наступление и на правом фланге 218-го пехотного полка 55-й дивизии – оно также было отбито, и германцы с большими потерями отошли в исходное положение.Несмотря на большие потери этого участка от удушающих газов, наступление противника было встречено ураганным винтовочным и пулеметным огнем и отбито - причем противник не только отходил с большими потерями, он был рассеян.В 14 часов до батальона германской пехоты при поддержке артиллерии перешли в наступление южнее Воли Шидловской - на участке 217-го пехотного полка. Оставшиеся в строю бойцы, усиленные 4-м батальоном 217-го полка, при поддержке артиллерии дружно отбили атаку, заставив германцев к 14 часам 45 минутам с большими потерями отойти на исходные рубежи.Атаки в 14 часов 50 минут и в 15 часов 45 минут также были отбиты.Первая велась на участок 217-го пехотного полка севернее Воли-Шидловской – и была отбита к 15 часам 45 минутам.Около 19 часов напротив дер. Гумин, а также на правом фланге 55-го Сибирского стрелкового полка были отражены очередные попытки наступления противника - причем последний артиллерийским огнем был отброшен на Бзуру. Были взяты пленные.В 22 часа 30 минут германцы вновь наступали на участке 217-го пехотного полка южнее Воли Шидловской – через 15 минут наступление также было остановлено огнем, и противник отошел к своим окопам.Наконец, около 24 часов германцы провели еще одну атаку - на участке 55-го Сибирского стрелкового полка. Ее также удалось отбить артиллерийско-пулеметным огнем.К исходу дня сектор был усилен дополнительными войсками.Общие потери русских войск в ходе первой газобаллонной атаки германцев составили более 9000 человек (из них 1183 человека умерло).В том числе 55-я пехотная дивизия потеряла 26 офицеров и 3077 солдат (убито 34 солдата, ранено офицер и 70 солдат, умерло от отравления – 2 офицера и 290 солдат, отравлено и эвакуировано – 23 офицера и 2683 солдата) - 217-й пехотный Ковровский полк потерял 2163 человека, а 218-й пехотный Горбатовский полк – 903 человека, остальные – артиллеристы и бойцы 219-го и 220-го пехотных полков.14-я сибирская стрелковая дивизия потеряла до 6000 человек (в т. ч. 3127 – 53-й сибирский стрелковый и 2625 – 55-й сибирский стрелковый полки) – в том числе 891 человек умершими.Проводя огромную работу по организации газобаллонной атаки на широком фронте, германцы, как и у Ипра, не смогли добиться прорыва оперативного масштаба. Более того, в случае с русскими войсками им не удалось добиться даже тактического успеха (за исключением нанесения русским войскам больших потерь). Упорство германских пехотных атак, совершаемых после газобаллонного удара и при поддержке артиллерии, использующей химические боеприпасы, было сломлено упорным сопротивлением русских войск, успевших закрыть начавший образовываться прорыв. Большей стойкости и большего морального подъема, чем проявили пехотинцы и сибирские стрелки 18 мая 1915 года, проявить было невозможно. Дух паники, вызываемой осознанием беспомощности - в частях отсутствовал. Войска, действуя без противогазов, отбили 9 атак противника, оставаясь в передовых окопах, и, несмотря на огромные потери (как, например, в 217-м полку), продолжали занимать свои участки вплоть до смены, которая произошла 25-го мая (то есть спустя неделю). Как отдельными бойцами, так и командным составом своевременно были приняты все возможные и доступные меры – и управление, несмотря на неожиданность эффекта газового удара, осталось в руках командиров.Особое значение для отражения химических атак имело наличие резервов - и действия русских резервов, причем в тяжелой обстановке, сыграли важнейшую роль в отражении массированной газовой атаки противника. Причем если защитники Осовца имели хоть какие-то защитные средстваи на основе первого опыта стали появляться первые элементы химический дисциплины войск, то 18 мая 1915 г. маски и противогазы отсутствовали. Газовая атака 18 мая отражалась без противогазов - т.-е. беззащитными войсками, «в открытую». Русские войска не могли противопоставить противнику технические контрсредства – противопоставив ему свое мужество, огневую мощь и грамотную тактику.Документы отмечают подвиг и называют имена некоторых героев, отличившихся в тот тяжелый день. В истории 55-го сибирского стрелкового полка день 18 мая считался выдающимся подвигом, когда «немцы перед атакой выпустили ядовито-удушливые газы. Несмотря на то что в полку не было противогазовых масок, почем из строя выбыло в 1 день 2500 нижних чинов, полк отбил несколько атак противника и удержал позицию». А 217-й пехотный Ковровский полк «18 мая 1915 года, когда немцы при помощи удушливых газов повели атаку на полк, то несмотря на отравление атака была отбита и враг не смог завладеть ни одной пядью земли». Особо выделены офицеры, награжденные за него Георгиевскими крестами 4-й степени: командир полка полковник Осипов, штабс-капитан Антонов и подпоручик Криштопов, и нижние чины, награжденные Георгиевскими крестами 4-й и 3-й степени, и Георгиевскими медалями: подпрапорщики Александр Братцев, Иван Шандов, Иван Титов, Михаил Ларин, Иван Панфилов, Иван Голунов, Михаил Потапов, Николай Воронов, старшие унтер-офицеры Дмитрий Пономарев, Михаил Зеленков, Алексей Тринкунов, Михаил Веселов, Иван Копысов, Федор Даниленко, Илларион Лопашев, Георгий Перехватов, Дорофей Кривенко, младшие унтер-офицеры Иван Динищук, Игнатий Сорокин, Иван Горшков, ефрейторы Платон Свистунов, Иван Пислинг, Афанасий Максимов, Федор Михайлов и многие другиеВпервые подвергнувшись удару новейшего оружия, а затем целой серии пехотных атак германцев, русские войска без средств химической защиты (!) устояли. В отличие от ситуации под Ипром 22 апреля того же года, когда германским войскам удалось захватить значительную часть Ипрского выступа, русские не сдали немцам ни пяди земли. Сражаться совсем без средств химзащиты и при этом выстоять – могла, наверное, только русская армия.Русское командование за месяц, прошедший с ипрской атаки, пыталось принять какие-то защитные меры (заказ масок и противогазов), а в ходе боя применяло огневые средства и грамотно маневрировало резервами.Мы назвали имена лишь некоторых героев, совершивших массовый подвиг во время отражения первого в истории русской армии химического удара – и они должны быть вписаны золотыми буквами в летопись подвигов русского офицера и солдата.