Начались столкновения на Западном берегу реки Иордан
С Ближнего Востока поступают тревожные сводки о том, что Западном Берегу реки Иордан начались столкновения палестинских арабов с израильтянами. Сообщается о том, что первые столкновения проявили себя на израильском контрольно-пропускном пункте. В непосредственной близости от КПП палестинцы возводят баррикады из строительного мусора и автомобильных покрышек.
Телеканал Russia Today сообщает, что участники акции протеста начали жечь автомобильные шины. КПП заволокло густым чёрным дымом. Наиболее активными участниками протестов является палестинская молодёжь, которая начала забрасывать израильский пункт пропуска камнями.
Акция протеста против решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля началась и в столице Палестины – Рамалле. Местные политики выступают с грузовиков как с импровизированных сцен, призывая палестинский народ к сплочению против, как это названо в Рамалле, откровенного неуважения интересов Палестины как субъекта международного права. На улицах сжигают израильские и американские флаги.
Напомним, что ранее несколько дополнительных батальонов израильских войск были направлены на Западный берег реки Иордан в связи с тем, что израильское командование учло возможное обострение обстановки в регионе. .
Телеканал Russia Today сообщает, что участники акции протеста начали жечь автомобильные шины. КПП заволокло густым чёрным дымом. Наиболее активными участниками протестов является палестинская молодёжь, которая начала забрасывать израильский пункт пропуска камнями.
Акция протеста против решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля началась и в столице Палестины – Рамалле. Местные политики выступают с грузовиков как с импровизированных сцен, призывая палестинский народ к сплочению против, как это названо в Рамалле, откровенного неуважения интересов Палестины как субъекта международного права. На улицах сжигают израильские и американские флаги.
Напомним, что ранее несколько дополнительных батальонов израильских войск были направлены на Западный берег реки Иордан в связи с тем, что израильское командование учло возможное обострение обстановки в регионе. .
Использованы фотографии: Твиттер
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