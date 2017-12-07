17:55 07 декабря

Начались столкновения на Западном берегу реки Иордан

С Ближнего Востока поступают тревожные сводки о том, что Западном Берегу реки Иордан начались столкновения палестинских арабов с израильтянами. Сообщается о том, что первые столкновения проявили себя на израильском контрольно-пропускном пункте. В непосредственной близости от КПП палестинцы возводят баррикады из строительного мусора и автомобильных покрышек.

Телеканал Russia Today сообщает, что участники акции протеста начали жечь автомобильные шины. КПП заволокло густым чёрным дымом. Наиболее активными участниками протестов является палестинская молодёжь, которая начала забрасывать израильский пункт пропуска камнями.




Акция протеста против решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля началась и в столице Палестины – Рамалле. Местные политики выступают с грузовиков как с импровизированных сцен, призывая палестинский народ к сплочению против, как это названо в Рамалле, откровенного неуважения интересов Палестины как субъекта международного права. На улицах сжигают израильские и американские флаги.



Напомним, что ранее несколько дополнительных батальонов израильских войск были направлены на Западный берег реки Иордан в связи с тем, что израильское командование учло возможное обострение обстановки в регионе. .

Использованы фотографии: Твиттер
46

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 125

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  1. Шура пермский Сегодня, 15:25
    господа еврейские оккупанты-на те,распишитесь... реакция ребят вполне предсказуема,посмотрим,что дальше будет...
    Шура пермский
    1. 210окв Сегодня, 15:29
      Иерусалим не поделят.Вообще евреям пора в рабство к египтянам.Там их земля исконняя
      Цитата: Шура пермский
      господа еврейские оккупанты-на те,распишитесь... реакция ребят вполне предсказуема,посмотрим,что дальше будет...
      210окв
      1. Шура пермский Сегодня, 15:32
        210окв,что делить то??? просто англичане кинули арабов по итогу 2 мировой и разрешили еврейчикам вселяться на те территории... оккупантов тех уже не выкинуть из Иерусалима...
        Шура пермский
        1. dorz Сегодня, 15:41
          Статья о рисках, связанных с признанием Иерусалима столицей.
          http://www.vestifinance.ru/articles/94830
          dorz
      2. MAZANDARAN Сегодня, 16:25
        210окв-тебе не удасться настроить нормальных людей против Евреев....!!!
        MAZANDARAN
        1. Олег Толстой Сегодня, 17:09
          Беспроигрышный спекулятивный ход. Все кто "против евреев" ( читай, против ВСЕХ евреев всего мира, всего сущего, прошлого и будущего) - тот ненормальный! laughing Лапшу на уши вешать вы научились! wink
          Олег Толстой
    2. Арон Заави Сегодня, 15:33
      Цитата: Шура пермский
      господа еврейские оккупанты-на те,распишитесь... реакция ребят вполне предсказуема,посмотрим,что дальше будет...

      Ты переживаешь за арабов? Можешь приехать к ним на помощь.
      Арон Заави
      1. Шура пермский Сегодня, 15:36
        арончик,отсекайся ущербный... это тебе твою земельку отстаивать надо,а не на сайте ВО штаны просиживать
        Шура пермский
        1. Арон Заави Сегодня, 15:43
          Цитата: Шура пермский
          арончик,отсекайся ущербный... это тебе твою земельку отстаивать надо,а не на сайте ВО штаны просиживать

          Как обычно. Кстати шурик, а ты хоть в российской армии то служил?
          Арон Заави
          1. Шура пермский Сегодня, 15:47
            ты вообще смешон,ущербный,отсекайся уже или в гости приезжай) там и пообщаемся))) г.Пермь) район гиперСемьи))) вот это тоже классика про вопрос с армией))) может тебе ещё и честь отдать? laughing
            Шура пермский
            1. Арон Заави Сегодня, 15:49
              Цитата: Шура пермский
              ты вообще смешон,ущербный,отсекайся уже или в гости приезжай) там и пообщаемся))) г.Пермь) район гиперСемьи))) вот это тоже классика про вопрос с армией))))

              Зачем мне в эту дыру ехать? laughing Мне вполне достаточно интернет общения с подобными г-ми.
              Арон Заави
              1. Шура пермский Сегодня, 15:52
                тогда иди в хорошо извеную тебе одну точку,ущербный))) всё с тобой ясно-кто ты и что ты laughing
                Шура пермский
                1. Арон Заави Сегодня, 15:54
                  Цитата: Шура пермский
                  тогда иди в хорошо извеную тебе одну точку,ущербный))) всё с тобой ясно-кто ты и что ты laughing

                  Ай ай какой грозный. laughing
                  Арон Заави
              2. q75agent Сегодня, 15:52
                да вы просто ссыкунишка laughing боец ММА на диване
                q75agent
                1. Krasnodar Сегодня, 16:00
                  Цитата: q75agent
                  да вы просто ссыкунишка laughing боец ММА на диване

                  Арону надо с Вас взять пример, начать в танчики воевать. World of tanks )))))
                  Krasnodar
                  1. q75agent Сегодня, 16:04
                    опять вы душевнобольной wassat нарисовались какие танчики fool ,товарищ я же вам писал завязывайте с алкоголем lol
                    q75agent
                    1. Krasnodar Сегодня, 16:06
                      Цитата: q75agent
                      опять вы душевнобольной wassat нарисовались какие танчики fool ,товарищ я же вам писал завязывайте с алкоголем lol

                      Так Ваш прошлый Ник был wot, или я ошибся? )))
                      Krasnodar
                      1. q75agent Сегодня, 16:09
                        мда ....тяжелый случай ....
                        q75agent
            2. наблюдательный парень Сегодня, 16:15
              Цитата: Шура пермский
              или в гости приезжай) там и пообщаемся))) г.Пермь) район гиперСемьи)))

              Заави только в Сталинград ездит.Так что ,там ему свидание назначай.Он кстати в советские времена у Родина -Мать советских мальчишек боксёрил за антисемитские взгляды.
              наблюдательный парень
              1. Арон Заави Сегодня, 16:26
                Цитата: наблюдательный парень

                Заави только в Сталинград ездит.Так что ,там ему свидание назначай.Он кстати в советские времена у Родина -Мать советских мальчишек боксёрил за антисемитские взгляды.

                У Матери Родины был Центральный Стадион. Я там пока не определился ,самбо занимался,а боксом уже в ДК Ленина в Краснооктябрьском районе. И я не драчливый ибо от природы получил крупные габариты и вообще был белый и пушистый . wink
                Арон Заави
                1. наблюдательный парень Сегодня, 16:29
                  Цитата: Арон Заави
                  И я не драчливый ибо от природы получил крупные габариты и вообще был белый и пушистый

                  Ну тогда не драчливый рассказывай как к Наумычу на могилу сходил?
                  наблюдательный парень
                  1. Арон Заави Сегодня, 16:34
                    Цитата: наблюдательный парень
                    Цитата: Арон Заави
                    И я не драчливый ибо от природы получил крупные габариты и вообще был белый и пушистый

                    Ну тогда не драчливый рассказывай как к Наумычу на могилу сходил?

                    Конечно. Он через ряд от моего деда похоронен.
                    Арон Заави
                    1. наблюдательный парень Сегодня, 16:40
                      Цитата: Арон Заави
                      Цитата: наблюдательный парень
                      Цитата: Арон Заави
                      И я не драчливый ибо от природы получил крупные габариты и вообще был белый и пушистый

                      Ну тогда не драчливый рассказывай как к Наумычу на могилу сходил?

                      Конечно. Он через ряд от моего деда похоронен.

                      Грустно щас в России зря приезжал.
                      наблюдательный парень
                2. Олег Толстой Сегодня, 17:13
                  Русский еврей крупных габаритов - интереснейший случай! lol
                  Олег Толстой
                  1. Krasnodar Сегодня, 17:51
                    Цитата: Олег Толстой
                    Русский еврей крупных габаритов - интереснейший случай! lol

                    Я 83 вешу, после того, как похудел на 15 кило (просушился). )))
                    Krasnodar
            3. stas Сегодня, 16:24
              Шура пермский, судя по твоим коментам Бог с честью тебя обошел стороной. Как можно честь отдать, когда её нет, как невеста может хвастаться девичьей честью после 7 абортов перед свадьбой.
              stas
            4. MAZANDARAN Сегодня, 16:27
              А почему бы тебе в гости не приехать к Арону?Если ты мужик,в чём я сомневаюсь приезжай к Арону!!!А так ты диванный Херой!
              MAZANDARAN
          2. shultz21070 Сегодня, 16:11
            А тебе не все равно?
            shultz21070
      2. Зяблицев Сегодня, 15:37
        А есть у Вас убедительный довод переживать нам, Русским, не за арабов, а за евреев?
        Зяблицев
        1. Арон Заави Сегодня, 15:46
          Цитата: Зяблицев
          А есть у Вас убедительный довод переживать нам, Русским, не за арабов, а за евреев?

          Нет уж.

          Минуй нас пуще всех печалей / И барский гнев, и барская любовь.
          А.С. Грибоедов

          Мы уж как нибудь сами.
          Арон Заави
          1. Зяблицев Сегодня, 15:52
            Конечно же сами...Там же на четверть наш народ! hi

            А вот сделали бы попытку объяснить - как Вы видите эту ситуацию?!И почему нельзя найти компромисса с Палестиной - ведь в 1948 году страны нашли возможность создать государство Израиль, почему бы сейчас не создать государство Палестина - чем они хуже?
            Зяблицев
            1. Зяблицев Сегодня, 15:54
              Земли обетованной на всех не хватает? laughing

              Но ведь так продолжаться не может долго - все течет и изменяется...
              Зяблицев
            2. Арон Заави Сегодня, 16:04
              Цитата: Зяблицев
              Конечно же сами...Там же на четверть наш народ! hi

              А вот сделали бы попытку объяснить - как Вы видите эту ситуацию?!И почему нельзя найти компромисса с Палестиной - ведь в 1948 году страны нашли возможность создать государство Израиль, почему бы сейчас не создать государство Палестина - чем они хуже?

              А почему Иорданское Королевство и Государство Египет не создали государство Палестина на территориях ,которые они контролировали до 1967 года?
              Арон Заави
              1. Зяблицев Сегодня, 17:34
                Здесь мне надо подумать...Ваши доводы мне были бы в помощь! В этом вопросе я не настолько подкован, что бы судить категорично, но мне было бы интересно знать глубинные противоречия и Ваше виденье решения данной ситуации - не воевать же до последнего палестинца или еврея?
                Зяблицев
            3. avt Сегодня, 16:44
              Цитата: Зяблицев
              Конечно же сами...Там же на четверть наш народ!

              Азохенвей ! Опять ?! А
              Цитата: Зяблицев
              на четверть наш народ
              об этом знает ??Ну что он хоть на четверть , но типа наш , а не свой ..сам по себе ? bully Так что как уже сегодня писал
              Ой вэй! Батальоны таки просют огня ? ,,Махмуд(Аббас)! Поджигай!" bully Главное без нас , без Россиии. Ну а если таки ,,Из Искры возгорится пламя..."То
              Когда я зажгу нефть, тебе будет хорошо.
              с ценником за 100$ в бочке.
              Сами как нибудь между собой разберутся. Хватит с нас хрущёвского вспоможения арабам против сионизьмы за борьбу социялизьмы-коммунизьмы.
              avt
        2. MAZANDARAN Сегодня, 16:31
          Есть,потому что в России правители 90% Еврейской национальности,и во вторых мусликам верить себя неуважать!!!Как говорят:ВОСТОК ДЕЛО ТОНКОЕ!
          MAZANDARAN
        3. saturn.mmm Сегодня, 17:15
          Цитата: Зяблицев
          А есть у Вас убедительный довод переживать нам, Русским, не за арабов, а за евреев?

          Я не совсем русский, только по матери но.
          Меня один еврей математике учил, другой еврей греко-римской борьбе. Арабов не знаю.
          Я бы на месте евреев давно на палестинских территориях порядок навел , путь дети учатся а взрослые работают, в ООН покудахтали месецок и успокоились бы.
          В чем заключается дискриминация арабов в Израиле? Вопрос ко всем.
          saturn.mmm
          1. Krasnodar Сегодня, 17:54
            Цитата: saturn.mmm
            Цитата: Зяблицев
            А есть у Вас убедительный довод переживать нам, Русским, не за арабов, а за евреев?

            Я не совсем русский, только по матери но.
            Меня один еврей математике учил, другой еврей греко-римской борьбе. Арабов не знаю.
            Я бы на месте евреев давно на палестинских территориях порядок навел , путь дети учатся а взрослые работают, в ООН покудахтали месецок и успокоились бы.
            В чем заключается дискриминация арабов в Израиле? Вопрос ко всем.

            Им можно в армию не ходить вообще. С другой стороны, если признался добровольно, не во все войска возьмут.
            Krasnodar
    3. Черный_Ватник Сегодня, 15:54
      В прошлой жизни Трамп был кочегаром... уголек в топку он бросать умеет.
      Черный_Ватник
      1. Azim77 Сегодня, 16:04
        да, знатно он свинью подложил.. и в прямом и переносном смысле.
        Azim77
    4. Венд Сегодня, 16:09
      Однако, Трамп для дестабилизации Востока сделал грамотный ход. И главное мало бюджетный.
      Венд
    5. НЕКСУС Сегодня, 16:23
      Цитата: Шура пермский
      господа еврейские оккупанты-на те,распишитесь...

      Нет...тут дело не в этом...а вот в этом...
      Акция протеста против решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля началась и в столице Палестины – Рамалле

      То есть,США целенаправленно и умышленно разжигает новый виток конфликтов и войн по всему БВ. Вашингтону не выгоден спокойный и процветающий Ближний Восток. А все остальные события,это лишь следствие.
      НЕКСУС
    6. MAZANDARAN Сегодня, 16:23
      Шура пермский,с каких пор Евреи стали "Оккупанты" в своей стране?
      MAZANDARAN
      1. Krasniy_lis Сегодня, 17:12
        С каких пор Палестина стала землей Евреев?
        Krasniy_lis
    7. Topotun Сегодня, 17:24
      Столкновения там возникают периодически. До серьезных буч - с массовым применением стрелкового вооружения пока не доходило вроде. Возможно и сейчас пар в свисток уйдет.
      Topotun
  2. Zeev Zeev Сегодня, 15:26
    Все это пока что херня. Такие "восстания" происходят раз в неделю.
    Zeev Zeev
    1. Геркулесыч Сегодня, 15:37
      Вы правы в слове" пока "!Если бы не тупая выходка трампа, у вас все было бы гораздо прозоичнее, и спокойнее, а так и до непрерывного рева серен недалеко.
      Геркулесыч
    2. Клебер Сегодня, 15:44
      Цитата: Zeev Zeev
      Все это пока что херня. Такие "восстания" происходят раз в неделю.


      Да не скаши. Вон Арон Заави уже переобулся. Вместо израильского под наш флаг высветился.
      Клебер
      1. Арон Заави Сегодня, 15:50
        Цитата: Клебер
        Цитата: Zeev Zeev
        Все это пока что херня. Такие "восстания" происходят раз в неделю.


        Да не скаши. Вон Арон Заави уже переобулся. Вместо израильского под наш флаг высветился.

        И еще 4 дня под ним буду прятаться. tongue На снежок приехал. good
        Арон Заави
        1. Хантер Сегодня, 16:17
          Цитата: Арон Заави
          И еще 4 дня под ним буду прятаться. tongue На снежок приехал

          Сбежал..? Значит там все серьезно очень, это первый признак всегда поведения.. wink
          Хантер
          1. Арон Заави Сегодня, 16:27
            Цитата: Хантер
            Цитата: Арон Заави
            И еще 4 дня под ним буду прятаться. tongue На снежок приехал

            Сбежал..? Значит там все серьезно очень, это первый признак всегда поведения.. wink

            Ага. Прибыл с инспекцией от ЗОГ. tongue
            Арон Заави
        2. Олег Толстой Сегодня, 17:39
          Но снежка да водочки мало. А умище, умище куда девать!
          Цитата: Арон Заави
          Цитата: Клебер
          Цитата: Zeev Zeev
          Все это пока что херня. Такие "восстания" происходят раз в неделю.


          Да не скаши. Вон Арон Заави уже переобулся. Вместо израильского под наш флаг высветился.

          И еще 4 дня под ним буду прятаться. tongue На снежок приехал. good


          Но снежка и водJчки мало. А умище, умище куда девать!? laughing
          Олег Толстой
      2. sabakina Сегодня, 16:30
        Ну чево вы к Арону привязались? У нас тут на сайте есть и более ортодоксальные евреи.
        sabakina
        1. Арон Заави Сегодня, 16:37
          Цитата: sabakina
          Ну чево вы к Арону привязались? У нас тут на сайте есть и более ортодоксальные евреи.

          А чем не угодил? У прадед был габай в синагоге.
          Арон Заави
          1. sabakina Сегодня, 16:46
            Арон, я как бы защищаю тебя...
            sabakina
            1. Арон Заави Сегодня, 16:54
              Цитата: sabakina
              Арон, я как бы защищаю тебя...

              Да я понял. Но просто напомнило :"Да он отличный парень, хоть и еврей" wink
              Арон Заави
              1. Олег Толстой Сегодня, 17:40
                Из Довлатова цитата?
                Олег Толстой
        2. Хантер Сегодня, 16:47
          Цитата: sabakina
          Ну чево вы к Арону привязались? У нас тут на сайте есть и более ортодоксальные евреи.

          Арон "привыкший" и адеватный самый ..Без обиды! hi
          Хантер
  3. Ego cogito ergo sum Сегодня, 15:28
    Всё это и до этой истории с Иерусалимом было там-и покрышки,и сжигание флагов и т,д и т,п,
    Ego cogito ergo sum
  4. Геркулесыч Сегодня, 15:34
    Трамп поступил как прово -катор -он просто поджег регион, ляпнув тупость fool Как будто без его заявления, Израиль бы как убыточный магазин закрылся! fool
    Геркулесыч
  5. Egorovich Сегодня, 15:36
    Ну вот и майдан на берегу реки Иордан. Что евреи хотели, то и получат.
    Egorovich
    1. Джедай Сегодня, 16:02
      hi
      Цитата: Egorovich
      Ну вот и майдан на берегу реки Иордан. Что евреи хотели, то и получат.

      И главное что автор майдана - тот же. wink
      Джедай
      1. Egorovich Сегодня, 17:33
        Ну если порода у матрасников такая - гадить по всему свету.
        Egorovich
  6. ul_vitalii Сегодня, 15:40
    А Израилю нужна такая столица на пороховой бочке? А амерам респект, при клинтонихе уже одного посла увековечили.
    ul_vitalii
  7. А. Привалов Сегодня, 15:42
    Прошу почтенную публику, между делом, ещё раз посмотреть на картинки в статье и взглянуть на дома, где живут угнетённые злобными евреями арабы и на их автомобили. lol
    Хочу также обратить ваше внимание, что арaбы бегут из Сирии и Ирака, Марокко, Ливии и Алжира... Бегут отовсюду, откуда только можно бежать. Европа уже стонет. Не бегут арабы только оттуда, где им хуже всего живется -- из под ига израильской оккупации. Ну, не бегут они, оттуда, где по их словам, жутко страдают от апартеида и от зверств израильской военщины, пьющей кровь исламских младенцев. Ведь, по мнению "мирового сообщества", а в их числе и множества россиян, нет более страшного места для проживания арабов, чем Самария и Иудея. Чудовищный голод, бесправие и неимоверные лишения заставляют их денно и нощно страдать при мысли о несчастном "палестинском народе". Ни одна группа населения земного шара не пользовалась и не пользуется таким заботливым, постоянным, любовным вниманием, как несчастные арабы под властью кровожадных евреев. Но, как ни странно, "палестинцы" никуда бежать не собираются hi .
    А. Привалов
    1. rodus Сегодня, 16:01
      Да в основном глубоко фиолетово на обоих, - что арабам, что евреям верить - это как в русскую рулетку играть. И вообще, Иерусалим - русский город. Да хранит нас Ашшат Русс от поползновений предков торгашей и кочевников.
      Потанцуем?
      rodus
      1. saturn.mmm Сегодня, 17:26
        Цитата: rodus
        И вообще, Иерусалим - русский город.

        Русский город это Константинополь. Иерусалим тыщу лет не нужен.
        saturn.mmm
    2. solzh Сегодня, 16:06
      арaбы бегут из Сирии и Ирака, Марокко, Ливии и Алжира

      Ну да, арабы бегут оттуда. Бегут, потому что, там война и беспредел.
      "палестинцы" никуда бежать не собираются

      Так ещё не вечер. У вас только начинается. А может наоборот будет, может вы побежите, всякое может быть.
      solzh
      1. Арон Заави Сегодня, 16:09
        Цитата: solzh

        Так ещё не вечер. У вас только начинается. А может наоборот будет, может вы побежите, всякое может быть.

        А нам в отличии от арабов бежать некуда.
        Арон Заави
        1. solzh Сегодня, 16:14
          Почему? А к нам в Россию? Шучу. На самом деле это плохо, когда люди вынуждены бежать со своей земли. Не дай бог стать беженцем.
          solzh
        2. Олег Толстой Сегодня, 17:46
          Хохлы вон побежали, от "гибридной войны с Россией" и от самой эффективной антитеррористической операции. Куда? Да в Беларусь, с Россией.. Уверен. что и вы прискачете, "к родным осинам" sad
          Олег Толстой
      2. Krasnodar Сегодня, 16:12
        Цитата: solzh
        арaбы бегут из Сирии и Ирака, Марокко, Ливии и Алжира

        Ну да, арабы бегут оттуда. Бегут, потому что, там война и беспредел.
        "палестинцы" никуда бежать не собираются

        Так ещё не вечер. У вас только начинается. А может наоборот будет, может вы побежите, всякое может быть.

        В Марокко война? )))
        Вы про Западную Сахару?
        Против Полисарио?
        Да и в Алжире вроде все тихо. Кстати, из мирного Ирана тоже потоки переселенцев в Европу идут...
        Krasnodar
    3. Антианглосакс Сегодня, 16:08
      Цитата: А. Привалов
      Хочу также обратить ваше внимание, что арaбы бегут из Сирии и Ирака, Марокко, Ливии и Алжира... Бегут отовсюду, откуда только можно бежать. Европа уже стонет.

      Дык если бы вы с подельниками из сшг не лезли, куда не просят, никто бы никуда не бежал. Из гейропы тоже самые прозорливые бегут куда ни попадя - в Зеландию, Австралию, Россию. Из Израиля в Россию уже тысячами валят. Так что неудачное сравнение.
      Антианглосакс
      1. Арон Заави Сегодня, 16:11
        Цитата: Антианглосакс
        . Из Израиля в Россию уже тысячами валят. Так что неудачное сравнение.

        Ага . Десятками тысяч. laughing
        Арон Заави
        1. Krasnodar Сегодня, 16:20
          Цитата: Арон Заави
          Цитата: Антианглосакс
          . Из Израиля в Россию уже тысячами валят. Так что неудачное сравнение.

          Ага . Десятками тысяч. laughing

          Из моих знакомых кроме меня в Россию переехали двое.
          Один из-за бизнеса, второй как и я, по семейным обстоятельствам. Думаю, таких, как мы, пару тысяч наберется.
          Krasnodar
        2. rodus Сегодня, 16:21
          Протосемиты, семиты на поздних этапах существования ближневосточных княжеств, царств и империй научились входить во власть, использовать ее и весь механизм государства в своих целях. Но отнюдь не они были создателями этих государств (Ассирии, Вавилона, Израиля, Иудеи, Финикии и др.). Как не были создателями России (Советской России) большевики «революционеры», в подавляющем большинстве своем этнические евреисемиты, которые в 1917 г. захватили власть и использовали уже имеющиеся рычаги и механизмы этой власти, отлаженного государственного аппарата. То, что они в дальнейшем в силу внегосударственного менталитета разладили этот аппарат, не удивительно. За две тысячи лет «рассеяния» евреям, несмотря на их феноменальные способности и «избранность», создать где-либо государство не удалось. (Израиль не исключение, он существует за счет колоссальных дотаций США, Германии и СССР-России по сути, он и создан был по воле Сталина и Рузвельта, то есть извне.) Прочие семитские государства (арабские) можно назвать, скорее, родоплеменными анклавами, существующими за счет продажи исполинских запасов нефти. Нам неизвестно ни одно государство семитов, созданное семитами по классической схеме: многовековым трудом коренного населения и организационным гением его вождей. И в таком выводе нет ничего уничижительного для народов хамито-семитской языковой семьи. Так как в общеземной цивилизации каждый народ играет свою и только свою роль.
          rodus
    4. Олаф Уксимае Сегодня, 16:47
      Куда же им бежать с паспортами своей не признаной страны, ни виз получить кроме Эмиратов ни работы.
      Олаф Уксимае
      1. А. Привалов Сегодня, 17:03
        Цитата: Олаф Уксимае
        Куда же им бежать с паспортами своей не признаной страны, ни виз получить кроме Эмиратов ни работы.

        У них в 36 стран мира безвизовый въезд, а ещё 100 дадут визу в течении 14 - 30 дней.
        А. Привалов
  8. vladimirvn Сегодня, 15:43
    Теперь у матрасов появится еще один аргумент, в оправдание их нахождения в регионе.
    vladimirvn
  9. anjey Сегодня, 15:44
    Акция протеста против решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля началась и в столице Палестины – Рамалле
    а трамп хороший политический провокатор и тролль. янки черте-что готовы сделать что бы расшатать стабильность и посеять хаос в мире ,который по их мнению ,где то вокруг сша и их особо не заботит ,они за большой лужей...,а как Израиль обрадовался посылу трампа ,старший братан хорошо крышует ,можно и дальше разрушать,убивать людей и присоединять чужие территории...
    anjey
  10. Wedmak Сегодня, 15:46
    Вот так один человек, ляпнув несколько слов на одно конце земного шара, вызвал заварушку на другом конце. А ведь суть вопроса только в добрососедских отношениях.
    Wedmak
  11. 3vs Сегодня, 15:49
    Интересно, скакуны поедут делиться опытом утилизации покрышек?
    3vs
  12. Zeev Zeev Сегодня, 15:54
    Цитата: Геркулесыч
    Вы правы в слове" пока "!Если бы не тупая выходка трампа, у вас все было бы гораздо прозоичнее, и спокойнее, а так и до непрерывного рева серен недалеко.

    Не, если бы не Трамп, арабы организовали бы заварушку чуть позже, но гораздо организованнее.
    Zeev Zeev
  13. Zeev Zeev Сегодня, 15:55
    Цитата: Клебер
    Цитата: Zeev Zeev
    Все это пока что херня. Такие "восстания" происходят раз в неделю.


    Да не скаши. Вон Арон Заави уже переобулся. Вместо израильского под наш флаг высветился.

    Это проблемы Арона. Видать он на Россию приехал и его определяет по местоположению.
    Zeev Zeev
    1. Арон Заави Сегодня, 16:07
      Цитата: Zeev Zeev

      Это проблемы Арона. Видать он на Россию приехал и его определяет по местоположению.

      А что сразу проблемы? Отдыхать не работать. Снежок. wink ( Вот когда я летом был в Волгограде, то да ощущал себя как в стране третьего мира. А Москва это совсем другая страна. Ничем не хуже любой европейской столицы. Правда и цены европейские. wink
      Арон Заави
      1. Krasnodar Сегодня, 16:23
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: Zeev Zeev

        Это проблемы Арона. Видать он на Россию приехал и его определяет по местоположению.

        А что сразу проблемы? Отдыхать не работать. Снежок. wink ( Вот когда я летом был в Волгограде, то да ощущал себя как в стране третьего мира. А Москва это совсем другая страна. Ничем не хуже любой европейской столицы. Правда и цены европейские. wink

        После падения рубля московские цены иностранцу не так кусаются - выровнялись, вот до 2013 это был реально дорогой город.
        Krasnodar
        1. Арон Заави Сегодня, 16:39
          [quote=Krasnodar][quote=Арон Заави][quote=Zeev Zeev]
          Это проблемы Арона. Видать он на Россию приехал и его определяет по местоположению.[/quote]
          А что сразу проблемы? Отдыхать не работать. Снежок. wink ( Вот когда я летом был в Волгограде, то да ощущал себя как в стране третьего мира. А Москва это совсем другая страна. Ничем не хуже любой европейской столицы. Правда и цены европейские.
          После падения рубля московские цены иностранцу не так кусаются - выровнялись, вот до 2013 это был реально дорогой город.[/quote]
          Да конечно. Помидоры по 650 рублей. request
          Арон Заави
  14. Krasnodar Сегодня, 15:58
    Во время моей срочной службы видал я, как арабы жгут израильские и амерские флаги. Вот только никогда не видел, чтобы палестинцы жгли израильские или американские деньги ))))
    Krasnodar
  15. 1536 Сегодня, 16:00
    "Дедушка в поле гранату нашел. Взял он ее, к сельсовету пошел. Дернул колечко, кинул в окно. Дедушка старый — ему все равно." (Русский фольклор).
    "Штож так неуклюже всё?" (слова генерала из к/ф "Особенности национальной рыбалки")
    1536
  16. К-50 Сегодня, 16:06
    Как клоун из белого дома всем подгадил?!! fellow
    Какая вообще разница где столица? Может и есть, но не настолько чтобы рисковать жизнями граждан других стран. Хотя может потому и ляпнул, что страдать будут не американцы? Этакий провокатор? what laughing
    К-50
  17. ПРАВОкатор Сегодня, 16:07
    3 дня гнева....по моему так арабы это называют...
    Трамп "поганец вредный", делает всё чтобы Антихрист и Армагеддон пришёл в Израиль раньше Машиаха.
    У арабов все самое "весёлое" начинается после пятничной молитвы.Посмотрим новости Завтра.
    ПРАВОкатор
  18. толя ежик Сегодня, 16:08
    а наши жиденята поперлись на ""родину"" дай бог вам арабы мозги то вправят.узнаете на вкус как оно очко ам лизать.
    толя ежик
    1. Арон Заави Сегодня, 16:13
      Цитата: толя ежик
      а наши жиденята поперлись на ""родину"" дай бог вам арабы мозги то вправят.узнаете на вкус как оно очко ам лизать.

      Однако, бывают у нас на форуме люди не обремененные интеллектом. hi
      Арон Заави
      1. толя ежик Сегодня, 16:32
        ну не все же имели финансовые возможности закончить ГПТУ.))
        толя ежик
        1. Арон Заави Сегодня, 16:40
          Цитата: толя ежик
          ну не все же имели финансовые возможности закончить ГПТУ.))

          Вы думаете, окончание ГПТУ, помоголо бы в Вашем случае?
          Арон Заави
          1. толя ежик Сегодня, 16:54
            Ви лучше скажите когда бежать обратно будете..давайте скорее пока есть вакансии сантехников, надеюсь Ваших знаний хватит унитазы продувать?а насчет ГПТУ увы не довелось..за вашими не успееш
            толя ежик
      2. Ажылдаптыр Сегодня, 16:38
        Нда.
        А форум то,не сраильский.
        Или ты ароша уже россиянин?
        Быстро.
        Ажылдаптыр
  19. Хантер Сегодня, 16:08
    Началось....Израль с США допонтовались! Россия предупреждала ведь и пыталась договорится..
    Это только начало господа, все вам скоро "отрыгнется" исключительные вы наши..
    Хантер
  20. ando_bor Сегодня, 16:09
    Ну и ЧЁ там у евреев?
    ando_bor
    1. Siberia 9444 Сегодня, 16:43
      Походу беде у пацанов слил их Дональд Дак и кроме США ни кто не поддерживает ! Сейчас милионы масульман поидут мачить евреев ну и понеслась yes
      Siberia 9444
      1. ando_bor Сегодня, 17:55
        Цитата: Siberia 9444
        Сейчас милионы масульман поидут мачить евреев ну и понеслась

        Да, приходил тут один, "фсё пропало[b][/b]" в России рассказывал, - надо у него спросить.
        ando_bor
  21. Ferdinant Сегодня, 16:12
    Туда нужно Саакашвили на под
    Ferdinant
  22. РатникВолк Сегодня, 16:14
    я за пивасом и семками! Шоу обещает быть интересным...
    РатникВолк
    1. Siberia 9444 Сегодня, 16:49
      Я за русским попкорном lol кукурузные палочки называются , с сыном будем жевать good
      Siberia 9444
  23. q75agent Сегодня, 16:17
    Цитата: Хантер
    Началось....Израль с США допонтовались! Россия предупреждала ведь и пыталась договорится..
    Это только начало господа, все вам скоро "отрыгнется" исключительные вы наши..

    ну одними каменюгами арабы много не навоюют wink щас смотрел на риа новости видео, у евреев бронемашина газовыми гранатами пуляет только в путь )))
    q75agent
  24. Bakht Сегодня, 16:18
    Друзья евреи. Вопрос для задумчвых.
    Израиль объявил своей столицей Иерусалим в 1980 году. Пошумели и успокоились. Сенат США (или Конгресс, хрен его знает) признал столицей Израиля Иерусалим в 1995 году. И вот уже 22 года президент США накладывает вето на это решение. Каждые 6 месяцев. Очень аккуратно и вовремя. Трамп тоже наложил вето в июне этого года. Наступил очередной день. И Трамп вдруг решил признать этот закон США.
    Вопрос - с какого это бодуна Трамп решил сделать это именно сейчас а в не в июне? Если просто подумать?.. И выдать версию...
    Bakht
    1. Арон Заави Сегодня, 16:30
      Цитата: Bakht
      Друзья евреи. Вопрос для задумчвых.
      Израиль объявил своей столицей Иерусалим в 1980 году. Пошумели и успокоились. Сенат США (или Конгресс, хрен его знает) признал столицей Израиля Иерусалим в 1995 году. И вот уже 22 года президент США накладывает вето на это решение. Каждые 6 месяцев. Очень аккуратно и вовремя. Трамп тоже наложил вето в июне этого года. Наступил очередной день. И Трамп вдруг решил признать этот закон США.
      Вопрос - с какого это бодуна Трамп решил сделать это именно сейчас а в не в июне? Если просто подумать?.. И выдать версию...

      Объдиненной столицей. А столицей в 1949. А почему Трамп сделал это сейчас? Ну пришло время. Почему США стало помогать нам только 1969 года? Пришло время.
      Арон Заави
      1. Bakht Сегодня, 16:32
        Официальная столица с 1980 года. Плохо знаете свою историю. Иерусалим стал полностью израильским в 1967 году.
        "Пришло время" это не ответ. Почему это время пришло именно сейчас?
        Bakht
        1. Bakht Сегодня, 16:36
          Когда в Синае гремели бои, в Иерусалиме разыгрывались еще более важные события. Командующий Центральным фронтом бригадный генерал Узи Наркис с завистью узнавал, как на юге развертывается главное сражение, а его войска вообще не участвуют в боях. Но видно, он родился в рубашке: в конце первого дня войны главный раввин армии генерал Шломо Горен сказал ему во время боя: "Твои люди делают историю. То, что происходит в Синае, ничто по сравнению с этим".
          Bakht
  25. Макаров Сегодня, 16:23
    Вчера Трамп Сирии подписал приговор...думаете это не имеет отношения к заголовку? Поживем - посмотрим...
    Макаров
    1. Bakht Сегодня, 16:28
      Возможно Вы и правы
      Bakht
  26. Ш.О.К. Сегодня, 16:30
    Что и следовало ожидать! Американцы в своём репертуаре!
    Ш.О.К.
  27. Zeev Zeev Сегодня, 16:30
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: Zeev Zeev

    Это проблемы Арона. Видать он на Россию приехал и его определяет по местоположению.

    А что сразу проблемы? Отдыхать не работать. Снежок. wink ( Вот когда я летом был в Волгограде, то да ощущал себя как в стране третьего мира. А Москва это совсем другая страна. Ничем не хуже любой европейской столицы. Правда и цены европейские. wink

    Я не был на России и не собираюсь.
    Zeev Zeev
    1. Арон Заави Сегодня, 16:41
      Цитата: Zeev Zeev
      Цитата: Арон Заави
      Цитата: Zeev Zeev

      Это проблемы Арона. Видать он на Россию приехал и его определяет по местоположению.

      А что сразу проблемы? Отдыхать не работать. Снежок. wink ( Вот когда я летом был в Волгограде, то да ощущал себя как в стране третьего мира. А Москва это совсем другая страна. Ничем не хуже любой европейской столицы. Правда и цены европейские. wink

      Я не был на России и не собираюсь.

      Ну это таой выбор.
      Арон Заави
    2. Ажылдаптыр Сегодня, 16:52
      Правильно что не собираешься!!!!
      Воздух в России чище будет.
      Ажылдаптыр
    3. solzh Сегодня, 17:13
      На это на Украине. А у нас - в России.
      solzh
  28. Zeev Zeev Сегодня, 16:33
    Цитата: Bakht
    Друзья евреи. Вопрос для задумчвых.
    Израиль объявил своей столицей Иерусалим в 1980 году. Пошумели и успокоились. Сенат США (или Конгресс, хрен его знает) признал столицей Израиля Иерусалим в 1995 году. И вот уже 22 года президент США накладывает вето на это решение. Каждые 6 месяцев. Очень аккуратно и вовремя. Трамп тоже наложил вето в июне этого года. Наступил очередной день. И Трамп вдруг решил признать этот закон США.
    Вопрос - с какого это бодуна Трамп решил сделать это именно сейчас а в не в июне? Если просто подумать?.. И выдать версию...

    Так праздники у нас скоро. Подарок дочке к Хануке.
    Кстати, столицей Израиля Иерусалим стал в 1949 году, в 1980 году был принят закон о том, что Иерусалим весь является неделимым городом.
    Zeev Zeev
    1. Bakht Сегодня, 16:47
      Еще раз. С 1949 и по 1967 год Вы могли считать как угодно. Иерусалим был разделен. В 1967 году он стал полностью подконтрольным Израилю. И сейчас речь идет не о части Иерусалима а о всем городе в целом. Официальная столица Израиля с 1980 года. До 1967 года государственные институты Израиля находились в Иерусалиме?
      Bakht
  29. alta Сегодня, 16:42
    Цитата: Зяблицев
    Конечно же сами...Там же на четверть наш народ! hi

    А вот сделали бы попытку объяснить - как Вы видите эту ситуацию?!И почему нельзя найти компромисса с Палестиной - ведь в 1948 году страны нашли возможность создать государство Израиль, почему бы сейчас не создать государство Палестина - чем они хуже?

    Действительно, в 1948 решением ООН были провозглашены 2 государства Израиль и арабское, однако арабы не согласились и арабские страны атаковали Израиль.
    К удивлению арабов они были разбиты и последующие 40 лет они 5-6 раз нападали на Израиль, с тем же успехом ...

    Когда-то великий офтальмолог Федоров пожаловался : его клиника разработала метод восстановления зрения для определенной категории незрячих, однако слепые отказываются становиться зрячими, они привыкли, за слепоту они получают пенсии .... они не знают , что их ожидает....
    Так же арабы, живущие в Иудее ( даже древнее название этих земель говорит, что это земля иудеев) .... они уже 70 лет получают деньгги на пропитание от США, Евросоюза, Саудовской Аравии и Израиля ( Израиль ежемесячно переводит Палестинской автономии около 120 млн. долларов).
    Сумма ежегодных вложений была около 1.5 мрд. в год ... уровень жизни в ПА намного выше, чем в Египте, Сирии, Иордании, Ливане.
    Увы, ПА не заинтересована получить государство и жить на свои деньги ... они не хотят переговоры .... они привыкли воевать, т.е. заниматься террором, это их профессия ....
    alta
    1. Bakht Сегодня, 17:31
      даже древнее название этих земель говорит, что это земля иудеев

      Вообще-то древнее название земли звучит немного иначе - Ханаан. Это земля финикийцев. Или же "земля Обетованная"
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      Согласно традиции, признаваемой как арабами, так и евреями, оба народа происходят от двух сыновей Авраама: Измаила и Исаака. Будучи сыном рабыни-египтянки, Измаил был вынужден покинуть землю отца своего и отправиться в изгнание в пустыню. Он считается родоначальником двенадцати бедуинских племен, от которых современные арабские народы ведут свое происхождение. Исаак, брат Измаила, стал прародителем двенадцати еврейских колен — десять из них бесследно исчезли. Многие люди, в том числе адмирал Фишер, утверждали, что англичане являются потомками потерянных колен. Соперничество между евреями и арабами — это спор между братьями: оба народа принадлежат к одной и той же семитской расе и говорят на родственных языках, и оба народа считают Палестину своей родиной.
      Bakht
  30. кирпич Сегодня, 16:52
    Евреи , освободите Россию от себя !!! Где евреи там проблемы !
    кирпич
    1. solzh Сегодня, 17:12
      Я знал одного еврея, мой одноклассник, погиб в Чечне. В России проблемы не от них и уж тем более не из-за них.
      solzh
  31. харкин виктор Сегодня, 16:54
    Трамп ущербный на всю голову. Сколько лет там воевали. Сравнительно недавно вроде как поутихло.... ...
    харкин виктор
  32. Арон Заави Сегодня, 16:57
    Цитата: Bakht
    До 1967 года государственные институты Израиля находились в Иерусалиме?

    Конечно в Иерусалиме.
    Арон Заави
    1. Bakht Сегодня, 17:02
      И президент тоже? Я что-то такого не слышал
      Bakht
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