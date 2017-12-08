Забедани – «райский уголок» ада

Населенный пункт Забедани, раскинувшийся в гористой местности Антиливана, в долине реки Барада, находиться приблизительно в 30 км северо-западнее столицы Сирии – Дамаск. До начала войны этот городишко с населением около 30 тысяч человек, считался одним из самых популярных мест отдыха, а за красоту своей природы и благоприятный климат получил неофициальное название «райский уголок». Кроме того, по местному преданию, здесь в горах Каин похоронил Авеля. Его гробницу можно увидеть в действующей в Забедани шиитской мечети-мавзолее Наби Хабиль.С началом ведения боевых действий эти места стали ареной ожесточенных боев между незаконными вооруженными формированиями и правительственными силами. Боевики «Джебхат ан-Нусра» взяв город под свой контроль целых шесть лет бесчинствовали, проводя жестокие пытки и массовые казни среди местного населения, в результате чего, город покинуло большая часть жителей. Лишь в 2017 году, после выдворения боевиков, в город начали возвращаться люди, а вслед за ними и мирная жизнь. Было восстановлено водо- и электроснабжение, открылись первые школы, начала развиваться торговля.В самых ближайших планах — восстановление городского вокзала и возобновление транспортного сообщения с Дамаском. Именно через Забедани ранее проходила железная дорога, соединяющая столицы Сирии и Ливана.Когда мы въехали в город, вместе с российскими военнослужащими, с которыми ехали в местную школу для оказания гуманитарной помощи, кто-то из жителей сравнил Зебедани с русским Сталинградом времен Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов, настолько город был разрушен.Название школы - Хусейн-Аляуддин, это двухэтажное здание, где нет света и отопления, поэтому занятия проводятся лишь днем. Школа заработала только в этом году, но уже сейчас в ней обучаются 160 учеников и работают 12 преподавателей. По рассказу местных жителей во время войны в школе был полевой госпиталей боевиков из «Джебхат ан-Нусра». Сразу бросается в глаза, то что в коридорах везде расклеены плакаты с описанием различных минно-взрывных устройств, все стены усыпаны осколками от пуль, а в одном из учебных классов зияет огромная дыра от гранатометного выстрела и очень холодно, поэтому все дети учатся в верхней одежде.Встретили нас по-домашнему с угощениями, песнями и танцами, что очень было приятно, и как-то отвлекало от окружающей действительности.Российские военные привезли с собой около 2 тонн гуманитарной помощи, в которой были мука, рис, мясные консервы и сахарный песок. Вся помощь была роздана ученикам и преподавателям школы. Кроме того, был развернут полевой медицинский пункт, в котором была оказана помощь 33 детям.Уезжали мы из школы с чувствами благодарности за столь радушный прием и пожеланиями, чтобы детям Сирии, как и детям всего мира, не приходилось видеть ужасов войны.И в конце хочется отметить, что очень жаль, что за дела взрослых всегда расплачиваются беззащитные дети.