На Украине продолжается разработка противокорабельного комплекса «Нептун»

Задачи по обороне побережья, стоящие перед ВМСУ, частично можно решить с помощью создания отечественных береговых ракетных комплексов разного базирования,

С этой целью можно использовать отечественные мобильные комплексы типа комплекса "Рубеж", которые состояли на вооружении в прошлом. Три дивизиона подобных комплексов могут полностью прикрыть азовское и черноморское побережье. Отдельным преимуществом будет их мобильность,

Для создания комплекса есть все условия – собственная подвижная база: автомобили "Краз". Или автомобили "Маз-543М", значительное количество которых находится на консервации. В качестве РЛС наведения в комплексе на первом этапе возможно применение старой советской РЛС "Гарпун", входившей в состав РБРК "Рубеж", которую в дальнейшем можно заменить более современной РЛС, например "Малахит", или другой,

В настоящий момент скорость создания этого вооружения оставляет желать лучшего. Основные проблемы заключаются в разработке головки самонаведения. Но работы продолжаются, и мы надеемся, что они вскоре поступят на вооружение,