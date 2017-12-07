18:00 07 декабря

На Украине продолжается разработка противокорабельного комплекса «Нептун»

Харьковское ООО «Машгидропривод» в декабре 2016 года заключил контракты с Государственным киевским конструкторским бюро «Луч» на разработку транспортно-заряжающей машины для противокорабельной ракеты «Нептун» и транспортного модуля унифицированной самоходной пусковой установки противокорабельной ракеты «Нептун», сообщает блог Дианы Михайловой.



В рамках договорных отношений было произведено:


«продукции (оснастки, комплектующих, пресс-инструмент Э337.11176.000.0, пресс-инструмент Э337.11175.000.0, пресс-инструмент Э337.11174.000.0, пресс-инструмент Э337.11119.000.0, переходников, корпусов и т.д.);

и услуг (разработки конструкторской документации для изготовления опытных образцов транспортного модуля унифицированной самоходной пусковой установки ТМ УСПУ-360, разработка конструкторской документации для изготовления опытных образцов транспортно-заряжающей машины ТЗМ-360).

Тактико-технические требования на ОКР "Нептун» на 13 листах имеют гриф секретности "ДСП". Заводской заказ №14 на разработку ОКР "Нептун" с приложениями датирован 11 апреля 2017 г. Технические отчеты по ОКР "Нептун" утверждены ГосККБ "Луч" 28 августа 2017 г.

Кроме того, ООО "Харьковский завод транспортного оборудования" выполняет составную часть опытно-конструкторской работы, шифр "Нептун-ПУ" – разработка пусковой установки для противокорабельной ракеты "Нептун"».

Об этом сообщил в ходе доклада на конференции «Создание и модернизация вооружения и военной техники в современных условиях» начальник научно-исследовательского центра Вооруженных сил Украины «Государственный океанариум», полковник Андрей Дончак.

Задачи по обороне побережья, стоящие перед ВМСУ, частично можно решить с помощью создания отечественных береговых ракетных комплексов разного базирования,
сказал он.

С этой целью можно использовать отечественные мобильные комплексы типа комплекса "Рубеж", которые состояли на вооружении в прошлом. Три дивизиона подобных комплексов могут полностью прикрыть азовское и черноморское побережье. Отдельным преимуществом будет их мобильность,
отметил полковник.

Для создания комплекса есть все условия – собственная подвижная база: автомобили "Краз". Или автомобили "Маз-543М", значительное количество которых находится на консервации. В качестве РЛС наведения в комплексе на первом этапе возможно применение старой советской РЛС "Гарпун", входившей в состав РБРК "Рубеж", которую в дальнейшем можно заменить более современной РЛС, например "Малахит", или другой,
сказал Дончак.

Также, по его словам, «необходимо завершить разработку отечественной противокорабельной ракеты "Нептун" с дальностью стрельбы до 280 км, что не подпадает под ограничения международных договоров».

В настоящий момент скорость создания этого вооружения оставляет желать лучшего. Основные проблемы заключаются в разработке головки самонаведения. Но работы продолжаются, и мы надеемся, что они вскоре поступят на вооружение,
добавил полковник.

Использованы фотографии: https://diana-mihailova.livejournal.com
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Комментарии 18

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  1. 210окв Сегодня, 15:54
    Какой то уродец на фото..По поводу ракеты.Она создаётся и в морском варианте для катера "Лань".Посмотрим.По ракетам там спецы есть ,есть и база.А что получится?
    210окв
    1. Alexey RA Сегодня, 16:16
      Цитата: 210окв
      Какой то уродец на фото..

      Вариация на тему ПКРК "Бал" с ПКР "гарпунский", то есть Х-35. smile
      Alexey RA
  2. Андрей из Челябинска Сегодня, 15:57
    Тактико-технические требования на ОКР "Нептун» на 13 листах имеют гриф секретности "ДСП".

    Да не гриф секретности "ДСП" А просто - ДСП, древесностружечная плита, то бишь
    Андрей из Челябинска
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 15:59
    Тактико-технические требования на ОКР "Нептун» на 13 листах имеют гриф секретности "ДСП". Они что?Новый запорожец ваяют? 13 листов ТТХ! Надо выпить чаю.И залить "секретность" типа ДСП.
    ВЕРЕСК
  4. Керенский Сегодня, 15:59
    Хорошая новость. Люди получат работу по созданию конструктора из советских запчастей, а эта власть не получит комплексы.
    Керенский
    1. 210окв Сегодня, 16:03
      Я не буду столь оптимистичным.Если создадут головку,то РЛС у них проблем больших не будет.Вопрос в другом.Сколько смогут сделать?
      Цитата: Керенский
      Хорошая новость. Люди получат работу по созданию конструктора из советских запчастей, а эта власть не получит комплексы.
      210окв
      1. Керенский Сегодня, 16:07
        Если создадут головку,

        Тут кроме "если", ещё надо добавить "когда".... Пока только майданные катапульты выходят, да и то единично..
        Керенский
        1. 210окв Сегодня, 16:20
          И это зря.Врага нельзя недооценивать.Еще раз говорю-там есть кому это сделать(спецы с советских времён),да и производственная база есть.
          Цитата: Керенский
          Если создадут головку,

          Тут кроме "если", ещё надо добавить "когда".... Пока только майданные катапульты выходят, да и то единично..
          210окв
          1. Керенский Сегодня, 16:23
            Еще раз говорю-там есть кому это сделать(спецы с советских времён),да и производственная база есть.

            А где тогда продукция?! А! Понял, - у них документации не было на 13 листах.
            Керенский
            1. Equalized Сегодня, 16:25
              Продукция КБ Луч это в основном противотанковые комплексы, которые поставляются на экспорт, есть в ВСУ. Полный каталог вы можете посмотреть на их сайте : http://www.luch.kiev.ua/ru/

              Разработку ПКР они начали относительно недавно, как и работы над РСЗО "Ольха".
              Equalized
          2. Topotun Сегодня, 17:17
            Да нет, никто не недооценвивает. То что СССР оставил там хорошую школу (пока всю ее еще не угробили) это факт. Да и сотрудничество с Россией в 2000-е дало им что-то. Но все равно создать подобный комплекс, а это ведь не только ракета и ГСН. Это и алгоритмы обнаружения для РЛС, аппаратная база РЛС, алгоритмы работы ГСН+самого управляющего модуля ракеты. Создание пусковых, пунктов управления комплексом и т.д. и т.п. Цена вопроса - миллионы мертвых президентов. Откуда деньги - Зин? К тому же необходим производственный комплекс для массового производства. Учитывая, что ОКБ Антонова приказало долго жить, Южное тоже на грани, сомневаюсь что будет результат с принятием на вооружение.
            Topotun
  5. Не либероид Русский Сегодня, 16:00
    возьмут советскую разработку из того наличия, что еще не распродали, покрасят, и выдадут за свое творчество... производство на окраине уже точно не будет, не кем, не чем и не где
    Не либероид Русский
    1. Equalized Сегодня, 16:17
      На украине НЕТ советских разработок ПКР кроме старых рубежей, которые остались в Крыму. Видимо Андрей Дончак об этом не в курсе.

      "Нептун" это ракета по подобию Х-35. КБ "Луч" вполне способен сделать ее, ибо подобные проекты - их конек. Ракеты к противотанковым комплексам, ракеты воздух-воздух ("Грань", например). Все это в их компетенции. Головки самонаведения на украине тоже ДЕЛАЮТ. Проблема только в том что делают там ПАГСН (полуактивные), а активные которые нужны для ПКР не делают, только на уровне экспериментальных пока-что.

      Ну почему когда новость об украине, в комменты сразу сбегается народ который вообще не шарит (кто, что, когда, где) и сразу начинает писать хрень не по теме? Проклятый 2014 год, уровень военных дискуссий сильно упал.

      Вот грань от этого кб. Просто раньше военкой не сильно интересовались и много проектов зарубили в зародыше. Луч выжил только на экспорте ПТРК.

      Сейчас при дефиците современных вооружений начали вливать бабло

      Equalized
      1. Alexey RA Сегодня, 16:32
        Цитата: Equalized
        Головки самонаведения на украине тоже ДЕЛАЮТ. Проблема только в том что делают там ПАГСН (полуактивные), а активные которые нужны для ПКР не делают, только на уровне экспериментальных пока-что.

        А кто первоначально делал ГСН для Р-77? На этой РВВ, ЕМНИП, стояла как раз АРЛГСН, и выпускали её в УССР / на Украине.
        Второй канал - ИК ГСН - на Украине тоже есть.
        Alexey RA
        1. Equalized Сегодня, 16:36
          По моим данным серийно в данный момент там сейчас делают только ПАГСН на заводе "РАДАР" в г.Киев, есть еще частники вроде "Радионикса" которые в кооперации с государственными заводами что-то мутят. Они делают сейчас ГСН для Р-27 которые выпускает ГАКХ "Артём", для экспорта. Там стоят полуактивные.

          Возможно я ошибаюсь. Но серийных АРЛГСН я там не видел, просто нет пока такой продукции куда можно было бы их впихнуть. С Р-27 не срослось, раньше вроде планировали но потом забили.
          Equalized
      2. Topotun Сегодня, 17:22
        Да никто не спорит, что могут сделать, по крайней мере теоритически. Но здесь ключевой момент финансирование. А учитывая их долги МВФ (долги России пока в расчет не берем) врядли найдут деньги на доведение проекта до хотя бы малой серии. Если только ОКБ за свой счет.... Но вот в этом совсем не уверен.
        Topotun
        1. Piramidon Сегодня, 17:58
          Цитата: Topotun
          Если только ОКБ за свой счет....

          А сколько гривен на счетах этого ОКБ?
          Piramidon
  6. farik68 Сегодня, 16:20
    Понятно и стрелять она значит будет стрелами....)))
    farik68
  7. алтынбай Сегодня, 17:33
    Здравствуйте товарищи форумчане. Читаю ВО уже около 4 лет. Сайт очень интересный и нужный. Много узнаешь полезного Решил Вам написать то что думаю. В последнее в время качество комментариев ухудшается. Особенно это касается комментариев о США Европе и Украине. Какие-то непонятные шутки. По большей мере шутить то уже не над чем. Со всех сторон по границам России уже смыкается кольцо врагов. Мы прозевали уход украины, создание там более менее боеспособной армии. Да им много чему еще надо учится, но они что то делают. Вспомните какими были ВСУ в 14 году голодные и оборванные. а кем они стали сейчас. это уже мотивированный и обстрелянный противник, имеющий прошедший боевые действия резерв. вспомните 1917 год. Какой была Красная армия, она тоже состояла из наспех собранных и плохо обученных бойцов. И до определенного времени терпела поражения. А потом какой стала? Может хватит ржать над их разработками. Будем серьезнее...
    алтынбай
    1. Комментарий был удален.
    2. Piramidon Сегодня, 17:59
      Цитата: алтынбай
      вспомните 1917 год

      Как щас помню. lol
      Piramidon
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