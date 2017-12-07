Экс-майор ВСУ заявил, что MH17 сбили с подконтрольной Киеву территории

Внимание обращали на все самолеты, которые летали над зоной боевых действий, потому что, с моей точки зрения, это нонсенс. А внимание обратили ровно в тот момент, когда самолет пропал с индикаторов. Была отметка, нет отметки. И это привлекает внимание

Именно тогда все стало понятно. Именно тогда все стало на свои места. Именно тогда стало стыдно, больно, тяжело… СМИ всего мира практически в одно время, практически одними и теми же словами трубят о том, что Россия сбила гражданский самолет, и тут же приезжает колонна, которая занималась перебазированием. Выводы не сделает только глупец

Бывший майор вооруженных сил Украины Юрий Батурин заявил, что малайзийский самолет Boeing рейса MH17, разбившийся в Донецкой области в июле 2014 года, был сбит из подконтрольного в то время Киеву села Зарощенское.Соответствующее заявление Батурин сделал в интервью телеканалу "Звезда". Отмечается, что на момент авиакатастрофы он занимал должность начальника командного пункта воинской части А-1215 зенитно-ракетных войск под Харьковом, а в день крушения лично видел Boeing на индикаторах.— сказал бывший украинский военнослужащий.Он также рассказал, что через несколько дней после крушения на командный пункт под Харьковом прибыли военные, которые занимались перебазированием техники 156-го зенитно-ракетного полка в район села Зарощенское. Батурин отметил, что в составе той техники, которую перебазировали украинские военные, был и ЗРК "Бук".Экс-майор вооруженных сил Украины сопоставил факты и понял, что метка Boeing MH17 на экране радара "пропала в зоне действия зенитной управляемой ракеты зенитно-ракетного комплекса "Бук", в которую входит точка стояния "село Зарощенское".— заявил бывший военный.Батурин отметил, что отвечает за каждое сказанное им слово. Сейчас экс-майор проживает в России.Отметим, что выводы бывшего украинского военнослужащего совпадают с результатами расследования, ранее проведенного комиссией оружейного концерна "Алмаз-Антей" (производитель ЗРК "Бук"). Специалисты концерна провели ряд экспериментов для установления истинной причины трагедии, после чего назвали примерную точку запуска "Бука" - то самое село Зарощенское, находящееся на территории, подконтрольной украинским военным.Кроме того, в "Алмаз-Антее" напоминали, что именно на территории села Зарощенского в момент крушения авиалайнера дислоцировались украинские "Буки". Назывался и примененный боеприпас - 9М38. К слову, в России такие ракеты не производятся с 1999 года, а вот на вооружении украинской армии стоят до сих пор.Видео представлено телеканалом "Звезда":