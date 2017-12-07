Экс-майор ВСУ заявил, что MH17 сбили с подконтрольной Киеву территории
Бывший майор вооруженных сил Украины Юрий Батурин заявил, что малайзийский самолет Boeing рейса MH17, разбившийся в Донецкой области в июле 2014 года, был сбит из подконтрольного в то время Киеву села Зарощенское.
Соответствующее заявление Батурин сделал в интервью телеканалу "Звезда". Отмечается, что на момент авиакатастрофы он занимал должность начальника командного пункта воинской части А-1215 зенитно-ракетных войск под Харьковом, а в день крушения лично видел Boeing на индикаторах.
Он также рассказал, что через несколько дней после крушения на командный пункт под Харьковом прибыли военные, которые занимались перебазированием техники 156-го зенитно-ракетного полка в район села Зарощенское. Батурин отметил, что в составе той техники, которую перебазировали украинские военные, был и ЗРК "Бук".
Экс-майор вооруженных сил Украины сопоставил факты и понял, что метка Boeing MH17 на экране радара "пропала в зоне действия зенитной управляемой ракеты зенитно-ракетного комплекса "Бук", в которую входит точка стояния "село Зарощенское".
Батурин отметил, что отвечает за каждое сказанное им слово. Сейчас экс-майор проживает в России.
Отметим, что выводы бывшего украинского военнослужащего совпадают с результатами расследования, ранее проведенного комиссией оружейного концерна "Алмаз-Антей" (производитель ЗРК "Бук"). Специалисты концерна провели ряд экспериментов для установления истинной причины трагедии, после чего назвали примерную точку запуска "Бука" - то самое село Зарощенское, находящееся на территории, подконтрольной украинским военным.
Кроме того, в "Алмаз-Антее" напоминали, что именно на территории села Зарощенского в момент крушения авиалайнера дислоцировались украинские "Буки". Назывался и примененный боеприпас - 9М38. К слову, в России такие ракеты не производятся с 1999 года, а вот на вооружении украинской армии стоят до сих пор.
Видео представлено телеканалом "Звезда":
Соответствующее заявление Батурин сделал в интервью телеканалу "Звезда". Отмечается, что на момент авиакатастрофы он занимал должность начальника командного пункта воинской части А-1215 зенитно-ракетных войск под Харьковом, а в день крушения лично видел Boeing на индикаторах.
Внимание обращали на все самолеты, которые летали над зоной боевых действий, потому что, с моей точки зрения, это нонсенс. А внимание обратили ровно в тот момент, когда самолет пропал с индикаторов. Была отметка, нет отметки. И это привлекает внимание— сказал бывший украинский военнослужащий.
Он также рассказал, что через несколько дней после крушения на командный пункт под Харьковом прибыли военные, которые занимались перебазированием техники 156-го зенитно-ракетного полка в район села Зарощенское. Батурин отметил, что в составе той техники, которую перебазировали украинские военные, был и ЗРК "Бук".
Экс-майор вооруженных сил Украины сопоставил факты и понял, что метка Boeing MH17 на экране радара "пропала в зоне действия зенитной управляемой ракеты зенитно-ракетного комплекса "Бук", в которую входит точка стояния "село Зарощенское".
Именно тогда все стало понятно. Именно тогда все стало на свои места. Именно тогда стало стыдно, больно, тяжело… СМИ всего мира практически в одно время, практически одними и теми же словами трубят о том, что Россия сбила гражданский самолет, и тут же приезжает колонна, которая занималась перебазированием. Выводы не сделает только глупец— заявил бывший военный.
Батурин отметил, что отвечает за каждое сказанное им слово. Сейчас экс-майор проживает в России.
Отметим, что выводы бывшего украинского военнослужащего совпадают с результатами расследования, ранее проведенного комиссией оружейного концерна "Алмаз-Антей" (производитель ЗРК "Бук"). Специалисты концерна провели ряд экспериментов для установления истинной причины трагедии, после чего назвали примерную точку запуска "Бука" - то самое село Зарощенское, находящееся на территории, подконтрольной украинским военным.
Кроме того, в "Алмаз-Антее" напоминали, что именно на территории села Зарощенского в момент крушения авиалайнера дислоцировались украинские "Буки". Назывался и примененный боеприпас - 9М38. К слову, в России такие ракеты не производятся с 1999 года, а вот на вооружении украинской армии стоят до сих пор.
Видео представлено телеканалом "Звезда":
Использованы фотографии: РИА Новости
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