18:02 07 декабря

Экс-майор ВСУ заявил, что MH17 сбили с подконтрольной Киеву территории

Бывший майор вооруженных сил Украины Юрий Батурин заявил, что малайзийский самолет Boeing рейса MH17, разбившийся в Донецкой области в июле 2014 года, был сбит из подконтрольного в то время Киеву села Зарощенское.

Соответствующее заявление Батурин сделал в интервью телеканалу "Звезда". Отмечается, что на момент авиакатастрофы он занимал должность начальника командного пункта воинской части А-1215 зенитно-ракетных войск под Харьковом, а в день крушения лично видел Boeing на индикаторах.

Экс-майор ВСУ заявил, что MH17 сбили с подконтрольной Киеву территории



Внимание обращали на все самолеты, которые летали над зоной боевых действий, потому что, с моей точки зрения, это нонсенс. А внимание обратили ровно в тот момент, когда самолет пропал с индикаторов. Была отметка, нет отметки. И это привлекает внимание
— сказал бывший украинский военнослужащий.

Он также рассказал, что через несколько дней после крушения на командный пункт под Харьковом прибыли военные, которые занимались перебазированием техники 156-го зенитно-ракетного полка в район села Зарощенское. Батурин отметил, что в составе той техники, которую перебазировали украинские военные, был и ЗРК "Бук".

Экс-майор вооруженных сил Украины сопоставил факты и понял, что метка Boeing MH17 на экране радара "пропала в зоне действия зенитной управляемой ракеты зенитно-ракетного комплекса "Бук", в которую входит точка стояния "село Зарощенское".

Именно тогда все стало понятно. Именно тогда все стало на свои места. Именно тогда стало стыдно, больно, тяжело… СМИ всего мира практически в одно время, практически одними и теми же словами трубят о том, что Россия сбила гражданский самолет, и тут же приезжает колонна, которая занималась перебазированием. Выводы не сделает только глупец
— заявил бывший военный.

Батурин отметил, что отвечает за каждое сказанное им слово. Сейчас экс-майор проживает в России.

Отметим, что выводы бывшего украинского военнослужащего совпадают с результатами расследования, ранее проведенного комиссией оружейного концерна "Алмаз-Антей" (производитель ЗРК "Бук"). Специалисты концерна провели ряд экспериментов для установления истинной причины трагедии, после чего назвали примерную точку запуска "Бука" - то самое село Зарощенское, находящееся на территории, подконтрольной украинским военным.

Кроме того, в "Алмаз-Антее" напоминали, что именно на территории села Зарощенского в момент крушения авиалайнера дислоцировались украинские "Буки". Назывался и примененный боеприпас - 9М38. К слову, в России такие ракеты не производятся с 1999 года, а вот на вооружении украинской армии стоят до сих пор.

Видео представлено телеканалом "Звезда":


Использованы фотографии: РИА Новости
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Комментарии 28

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  1. Сергей-svs Сегодня, 16:03
    Следующие показания Родченкова будут о том, что Боинг MH17 сбили российские биатлонисты под воздействием допинга! yes
    laughing laughing laughing
    Сергей-svs
    1. Шура пермский Сегодня, 16:08
      за квартиру информацию рассказал?
      Шура пермский
    2. 210окв Сегодня, 16:10
      Давайте забудем просто про эту скотину..Раз наши спецы не могут с ним ничего сделать.
      Цитата: Сергей-svs
      Следующие показания Родченкова будут о том, что Боинг MH17 сбили российские биатлонисты под воздействием допинга! yes
      laughing laughing laughing
      210окв
      1. Чёрная вода Сегодня, 16:14
        наши спецы "так" не делают, религия не позволяет.....а вот "коллеги" ничем не брезгуют
        Чёрная вода
        1. dsk Сегодня, 16:23
          Цитата: Чёрная вода
          религия не позволяет.

          Здравствуйте Александр! "Сколь верёвочка не вьётся, а конец всегда найдётся".
          dsk
          1. Чёрная вода Сегодня, 16:56
            а то ))) .........в чёрной воде легче прятаться )))
            Чёрная вода
          2. NKT Сегодня, 17:25
            Ну да, лучше в ванну с шарфиком не ходить )
            NKT
        2. 210окв Сегодня, 16:34
          "Партнёры" скорее судя по терминологии Кремля.
          Цитата: Чёрная вода
          наши спецы "так" не делают, религия не позволяет.....а вот "коллеги" ничем не брезгуют
          210окв
      2. pvv113 Сегодня, 17:32
        Цитата: 210окв
        Раз наши спецы не могут с ним ничего сделать.

        Дмитрий, привет! Может рано делать выводы? Давай подождем, мне кажется, что иуда по краю пропасти ходит, сам того не понимаая
        pvv113
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 16:03
    Сейчас экс-майор проживает в России. Тогда можно говорить про всё.И про то,что израиль сбил чёрную звезду.Звездит перебеженец.Россия-добрая душа.Для своих-мизер.Для перебеженцев-квартиры и всё другое в отношении льгот и окладов.
    ВЕРЕСК
    1. 210окв Сегодня, 16:06
      Я вот тоже про это подумал.А чего таким храбрым не был там,в бандерлогии?
      Цитата: ВЕРЕСК
      Сейчас экс-майор проживает в России. Тогда можно говорить про всё.И про то,что израиль сбил чёрную звезду.Звездит перебеженец.Россия-добрая душа.Для своих-мизер.Для перебеженцев-квартиры и всё другое в отношении льгот и окладов.
      210окв
      1. Ego cogito ergo sum Сегодня, 16:09
        А попробуйте там сами храбрыми быть...
        Ego cogito ergo sum
        1. 210окв Сегодня, 16:13
          Ну тогда и здесь не надо строить из себя героя! Теперь говорить можно все что угодно.Только это уже никому не нужно.Он будет говорить все,лишь бы ему было хорошо.
          Цитата: Ego cogito ergo sum
          А попробуйте там сами храбрыми быть...
          210окв
          1. Azim77 Сегодня, 17:01
            Предполагаю, что даже в России давать такие признания на такую острую тему небезопасно и нужно иметь мужество.
            Azim77
      2. Кент0001 Сегодня, 16:42
        Нормально так с дивана-то рассуждать за рейтинг? Да? Давай жги дальше, все как обычно.
        Кент0001
      3. Удав КАА Сегодня, 17:15
        Цитата: 210окв
        А чего таким храбрым не был там,в бандерлогии?

        Он, как все, хотел...жить. Стоило ему только пикнуть, и м-ра постигла бы участь Олеся Бузины. sad
        ("Я конечно не герой, но и не Де"Бил..." (с) bully
        Удав КАА
    2. Викторио Сегодня, 16:26
      Цитата: ВЕРЕСК
      Сейчас экс-майор проживает в России. Тогда можно говорить про всё.И про то,что израиль сбил чёрную звезду.Звездит перебеженец.Россия-добрая душа.Для своих-мизер.Для перебеженцев-квартиры и всё другое в отношении льгот и окладов.

      ===
      а если его информация весома!? на одной стороне многомиллионные издержки, адвокаты, исследования, время, репутация и прочая, прочая, а на другой лишь стоимость квартиры
      Викторио
      1. 210окв Сегодня, 16:30
        Если бы она была весьма,наши бы уже зацепились бы.А так,этот человек уже здесь год,насколько я знаю.И это больше похоже на пропаганду.
        Цитата: Викторио
        Цитата: ВЕРЕСК
        Сейчас экс-майор проживает в России. Тогда можно говорить про всё.И про то,что израиль сбил чёрную звезду.Звездит перебеженец.Россия-добрая душа.Для своих-мизер.Для перебеженцев-квартиры и всё другое в отношении льгот и окладов.

        ===
        а если его информация весома!? на одной стороне многомиллионные издержки, адвокаты, исследования, время, репутация и прочая, прочая, а на другой лишь стоимость квартиры
        210окв
      2. Комментарий был удален.
      3. Кент0001 Сегодня, 16:43
        Да никто в ЕС и тане его слушать не будет, он же не Родченко и не против России. Вот если бы наоборот, то да, тогда бы конечно....
        Кент0001
    3. LiSiCyn Сегодня, 17:07
      Ну, не будем , так категоричны.. hi Могу, отчитаться по экипажу Су-24, погибшему в катастрофе при взлете , в Сирии. В первую очередь, передаю слова благодарности всем неравнодушным , откликнувшимся на призыв помочь. Очень много неравнодушных, не только в России, но и зарубежом.. Наши в основном конечно.. Командывание, выделяет квартиры семьям погибших. Ну и страховка. Мне передали, все нормально. Кроме того, что ребят не вернешь...
      LiSiCyn
    4. LSA57 Сегодня, 17:30
      Цитата: ВЕРЕСК
      Звездит перебеженец

      а тогда международная комиссия чем занимается??????? хоть одно доказательство за столько лет предоставлено??????? или "они у нас есть но они секретные" доказательства???????? масса спутников саш там висят. где что???????
      LSA57
    5. Topotun Сегодня, 17:40
      Какая разница где проживает и почему не сказал тоже самое на/в Украине? Его слова - всего лишь слова. А словам "демократический мир" верит только если они не противоречат госдепу. Потому копья ломать смысла нет. Лично для меня более убедительна демонтсрация "Алмаз-Антея".
      Topotun
  3. anjey Сегодня, 16:22
    Экс-майор вооруженных сил Украины сопоставил факты и понял, что метка Boeing MH17 на экране радара "пропала в зоне действия зенитной управляемой ракеты зенитно-ракетного комплекса "Бук", в которую входит точка стояния "село Зарощенское".
    секрет полишенеля, только у запада давно черное это белое ,а белое -черное,помоему они уже сами запутались в этой клоаке лжи ,так что своему электорату они давно навешали лапшу "правдивой" лжи и переубедить эту часть человечества тяжело,кому то ложь и клевета слаще и удобнее ,тем более - когда это была самоцель...
    anjey
  4. Altona Сегодня, 16:25
    Если есть такой важный свидетель, то его показания надо тиражировать в СМИ, а его самого поставить под программу защиты свидетелей. Все делать как Запад с Родченковым.
    Altona
  5. irbis0373 Сегодня, 16:25
    Вот как-то началась забываться эта тема. И похоже, что кто-то решило ней напомнить. Неужто что будет или просто очередное напоминание о трагедии?
    irbis0373
  6. Siberia 9444 Сегодня, 16:58
    Спасибо мистер очевидность hi Отвечает он за каждое слово smile
    Siberia 9444
  7. сибиряк1965 Сегодня, 17:09
    Уверен в этом. Кровавые пасторы, шоколадные недоразумения, "интеллектуалы" мэры, все эти дешевые клоуны выполняли конкретные заказы своих хозяев. Им завалить самолет, как два пальца. Черти облизываются, дожидаясь паханов этой территории, победивших деб..ов.
    сибиряк1965
  8. domnich Сегодня, 18:00
    Цитата: Altona
    Если есть такой важный свидетель


    Свидетель - есть свидетель. Для следствия и в суде его показания безусловно имеют значение. Искать нужно всех причастных, пока не исчезли навсегда. Брать под защиту, убеждать в преступности действующей власти Украины.
    domnich
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