Олимпийская война

МОК отстранил сборную команду России от Зимней Олимпиады в Южной Корее, допускает к Олимпиаде только «олимпийских спортсменов из России», которым предстоит ещё доказывать свою «чистоту». Ехать или не ехать на Зимнюю Олимпиаду в такой ситуации, фактически на спортивную войну? Одни рассматривают такое участие в Олимпиаде как унижение российского спорта, другие готовы доказывать силу нашего спорта и в таких условиях.Разберёмся без эмоций, как предлагает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Антироссийская «допинговая» кампания «явно срежиссированна», по словам президента Владимира Путина, человека более чем информированного, но тогда она будет продолжена против наших спортсменов и в Южной Корее. То есть «допинговые» унижения и издевательства над ними продолжатся и в Южной Корее. Те, кто хотят в этом убедиться на собственном опыте, могут поехать на Олимпиаду.Мы же получим дополнительные доказательства «срежиссированности» «допингового» скандала ВАДА и стоящими за ним США. Это ведь претворение в жизнь публичной угрозы спецпредставителя США Курта Волкера, экс-сотрудника Джона Маккейна, об «изоляции России в мире», если она не пойдёт на уступки США на Украине.Во-вторых, организаторы этой спортивной спецоперации продумывают и вариант участия России в Олимпиаде в усёчённом составе под Олимпийским флагом. Им нужно будет показать, что без допинга русские не могут выигрывать, чтобы доказать обвинения ВАДА. То есть нас ждёт бесчестное судейство, накачанные допингом западные «спортсмены» и новые провокации.Суть дела в том, что, после всего произошедшего, Россия не может доверять ни ВАДА, ни МОК – провокаторам доверять нельзя. Следует ожидать продолжения провокаций на Олимпиаде в Южной Корее. Могут и подбросить, и «поцарапать» очередные пробы, оказывать психологическое давление, манипулировать с судейством.В-третьих, что делать тем нашим спортсменам, которые не хотят выступать под белым Олимпийским флагом, кому за державу обидно, и тем, кто был несправедливо дисквалифицирован ВАДА, у которых украли не только Олимпиаду, но посягнули на всю спортивную карьеру и доброе имя? Причём их будет становиться всё больше и больше, учитывая всё набирающую обороты гибридную войну.Нужно признать, что сложилась западная монополия на международный спорт, и Запад, с началом гибридной войны с Россией, стал активно использовать это своё монопольное положение, и будет использовать дальше. Эту монополию нужно разрушить, иначе политические давление Запада на мировой спорт не прекратится, и с ним невозможно будет бороться.Другими словами, России нужна олимпийская, и вообще, спортивная контригра, причём на перспективу. В таком качестве могут выступить только альтернативные спортивные международные площадки. Рано или поздно, придётся создавать противовес Олимпийским играм, если спорт де-факто стал частью большой политики. Только так можно поставить под удар монополию ВАДА, МОК и всего Запада на мировой спорт. Это будет действенная ответная мера, которая заставит серьёзно задуматься и ВАДА и МОК. Имея альтернативную площадку Игр доброй воли, с ними можно будет вести совсем другой разговор: на равных.Уже сегодня для спортсменов, ставших жертвами ВАДА, не согласных с политикой МОК, можно и нужно организовать альтернативную Олимпиаду – Игры доброй воли в Сочи, свободные от политических инсинуаций Запада. И для зарубежных спортсменов тоже, которые столкнулись с несправедливостью западных спортивных институтов – таких в мире предостаточно.Похоже, МОК боится ответных действий России, поэтому обещает снять санкции сразу после проведения Олимпиады, даже обещает разрешить нашим спортсменам пройти с флагом России на церемонии закрытия Олимпиады, если Россия будет вести себя хорошо. Очень хорошо. Но это только обещания, и подлая политика, поэтому им верить нельзя. В очередной раз обманут, что-нибудь вдруг «найдут», а западные фейк-СМИ рассмеются на весь мир, как ловко обманули Россию!12 декабря на собрании олимпийцев России будет принято окончательное решение по поводу Зимней Олимпиады в Южной Корее. Явится ли Россия на Олимпийскую войну?