19:25 08 декабря

Олимпийская война

МОК отстранил сборную команду России от Зимней Олимпиады в Южной Корее, допускает к Олимпиаде только «олимпийских спортсменов из России», которым предстоит ещё доказывать свою «чистоту». Ехать или не ехать на Зимнюю Олимпиаду в такой ситуации, фактически на спортивную войну? Одни рассматривают такое участие в Олимпиаде как унижение российского спорта, другие готовы доказывать силу нашего спорта и в таких условиях.

Олимпийская война


Разберёмся без эмоций, как предлагает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Антироссийская «допинговая» кампания «явно срежиссированна», по словам президента Владимира Путина, человека более чем информированного, но тогда она будет продолжена против наших спортсменов и в Южной Корее. То есть «допинговые» унижения и издевательства над ними продолжатся и в Южной Корее. Те, кто хотят в этом убедиться на собственном опыте, могут поехать на Олимпиаду.


Мы же получим дополнительные доказательства «срежиссированности» «допингового» скандала ВАДА и стоящими за ним США. Это ведь претворение в жизнь публичной угрозы спецпредставителя США Курта Волкера, экс-сотрудника Джона Маккейна, об «изоляции России в мире», если она не пойдёт на уступки США на Украине.

Во-вторых, организаторы этой спортивной спецоперации продумывают и вариант участия России в Олимпиаде в усёчённом составе под Олимпийским флагом. Им нужно будет показать, что без допинга русские не могут выигрывать, чтобы доказать обвинения ВАДА. То есть нас ждёт бесчестное судейство, накачанные допингом западные «спортсмены» и новые провокации.

Суть дела в том, что, после всего произошедшего, Россия не может доверять ни ВАДА, ни МОК – провокаторам доверять нельзя. Следует ожидать продолжения провокаций на Олимпиаде в Южной Корее. Могут и подбросить, и «поцарапать» очередные пробы, оказывать психологическое давление, манипулировать с судейством.

В-третьих, что делать тем нашим спортсменам, которые не хотят выступать под белым Олимпийским флагом, кому за державу обидно, и тем, кто был несправедливо дисквалифицирован ВАДА, у которых украли не только Олимпиаду, но посягнули на всю спортивную карьеру и доброе имя? Причём их будет становиться всё больше и больше, учитывая всё набирающую обороты гибридную войну.

Нужно признать, что сложилась западная монополия на международный спорт, и Запад, с началом гибридной войны с Россией, стал активно использовать это своё монопольное положение, и будет использовать дальше. Эту монополию нужно разрушить, иначе политические давление Запада на мировой спорт не прекратится, и с ним невозможно будет бороться.

Другими словами, России нужна олимпийская, и вообще, спортивная контригра, причём на перспективу. В таком качестве могут выступить только альтернативные спортивные международные площадки. Рано или поздно, придётся создавать противовес Олимпийским играм, если спорт де-факто стал частью большой политики. Только так можно поставить под удар монополию ВАДА, МОК и всего Запада на мировой спорт. Это будет действенная ответная мера, которая заставит серьёзно задуматься и ВАДА и МОК. Имея альтернативную площадку Игр доброй воли, с ними можно будет вести совсем другой разговор: на равных.

Уже сегодня для спортсменов, ставших жертвами ВАДА, не согласных с политикой МОК, можно и нужно организовать альтернативную Олимпиаду – Игры доброй воли в Сочи, свободные от политических инсинуаций Запада. И для зарубежных спортсменов тоже, которые столкнулись с несправедливостью западных спортивных институтов – таких в мире предостаточно.

Похоже, МОК боится ответных действий России, поэтому обещает снять санкции сразу после проведения Олимпиады, даже обещает разрешить нашим спортсменам пройти с флагом России на церемонии закрытия Олимпиады, если Россия будет вести себя хорошо. Очень хорошо. Но это только обещания, и подлая политика, поэтому им верить нельзя. В очередной раз обманут, что-нибудь вдруг «найдут», а западные фейк-СМИ рассмеются на весь мир, как ловко обманули Россию!

12 декабря на собрании олимпийцев России будет принято окончательное решение по поводу Зимней Олимпиады в Южной Корее. Явится ли Россия на Олимпийскую войну?
Автор: Виктор Каменев


40

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 45

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. НЕКСУС Сегодня, 15:02
    Одни рассматривают такое участие в Олимпиаде как унижение российского спорта, другие готовы доказывать силу нашего спорта и в таких условиях.

    Одни почувствовали,что им наплевал Гарант в душу,а другие ,за рекламу,деньги,мерседесы и квартиры готовы и под использованным презервативом выступать...но после,конечно будут говорить,что это все было сделано во славу России и народа. И тот же Гарант будет их награждать мерседесами,хлопая им и толкая пламенные речи.
    А про то,что нас с экскрементами смешивают,уговаривая отказаться от своей идентичности,корней,флага,герба,гимна...так это не страшно. Гарант же мудрый,он все продумал. Только душок то стоит и никуда не девается.
    НЕКСУС
    1. Зяблицев Сегодня, 15:31
      "Кто отстранил сборную России от Олимпиады?
      -Суд!
      -Почему?
      -Ссут!" laughing
      Зяблицев
      1. vovanpain Сегодня, 18:13
        Кто хочет езжайте,капитулируйте под белой тряпкой,не надо свистеть,что готовились,травмы и все прочее,да готовились,да травмы,да Олимпиада может быть только раз,так и жизнь дается один раз и есть выбор или капитулировать или умереть сохранив честь,просто взгляните ему в глаза и выбирайте.
        он умер,но не встал под белую тряпку.Низкий поклон всем кто сохранил свою честь и честь страны.
        vovanpain
        1. 34 регион Сегодня, 18:29
          vovanpain, 18:13. Хороший пример! Можно добавить и другое. Мы тут много говорим как страны Запада быстро легли под Адольфа. Но сегодня тоже самое можно сказать и про нас. Сколько Россия сопротивлялась? Год, два, три??? Нет. Сдалась сразу. Предавший раз, предаст ещё. В 90-е предали Красный Флаг. Сегодня продаём уже триколор. Русские, сдавайтесь! Вас ждёт хорошая еда и хорошее отношение! Те кто согласен, выходите под белым флагом! Командующий дал добро на выход с белым флагом. Как то аналогии очень хорошо просматриваются по сравнению с прошлым.
          34 регион
          1. vovanpain Сегодня, 18:37
            Цитата: 34 регион
            Как то аналогии очень хорошо просматриваются по сравнению с прошлым.

            Регион hi С прошлым не надо сравнивать,ни Сталин,ни Брежнев,ни тот же Хрущ никогда бы не дали бы на белую тряпку добро.В 1984 были организованы игры доброй воли,тогда фаберже стальные были,а как пришел горбач так и понеслось
            Цитата: 34 регион
            Предавший раз, предаст ещё. В 90-е предали Красный Флаг. Сегодня продаём уже триколор.

            hi
            vovanpain
            1. 34 регион Сегодня, 19:18
              vovanpain, 18:37. Я извиняюсь. Но кажется мы друг друга не совсем поняли. У нас уже была Русская Освободительная Армия. Тоже понимаешь вроде как за Россию воевала. Что касается Сталина. То он 22 июня был в гораздо более худшем положении чем сегодня. Но он упёрся рогом и не стал интегрироваться с интеграторами. Вот это действительно мужик был!!! Хотя по меркам нынешних интеграторов мог бы и договорится с тем Евросоюзом. Сегодня выступление под нейтральным флагом это признание правоты и верховенства Запада. Тут как в 90-е. Откажись от СССР и мы тебя признаем! Отказались. И многих быстренько коллективизировали в свой колхоз. А что!? Они же были против Советского колхоза! А значит ЗА Европейский колхоз. Вот и вся загогулина! hi
              34 регион
    2. виктор н Сегодня, 15:31
      В реальной политике спортивные достижения страны никакого значения не имеют - это выдумка спортивного шоу-бизнеса в оправдание получения денег из госбюджета. Общество тоже ничего не получает, кроме искалеченных непомерными нагрузками отслуживших спортсменов.
      виктор н
    3. Венд Сегодня, 15:42
      МОК всегда был политизирован.
      МОК не пустил в Антверпен немецких спортсменов и представителей стран — союзниц Германии по Первой мировой войне — Австрии, Венгрии, Болгарии, Турции. Не попала на Олимпиаду и Советская Россия. Советские власти подали заявку на допуск восьми атлетов, однако она была оставлена без внимания
      История повторилась через четыре года. Германию как организатора Первой мировой войны опять не пустили на Игры, которые проходили в Париже. Снова не поехали в столицу Франции и советские спортсмены — в знак протеста за недопуск немцев.
      Период неучастия советской сборной в Олимпиадах затянулся — впервые она посетила эти соревнования в 1952 году, хотя попытки пригласить СССР на соревнования предпринимались не раз. После Второй мировой войны в отношении Германии вновь применили санкции, на Игры 1948 года в Лондоне кроме немецкой сборной также не пустили японскую, а команда СССР получила приглашение, но отложила свое участие до следующей Олимпиады.
      на соревнования в Токио в 1964 году не приехали спортсмены из Южной Африки. Причиной для отстранения послужила государственная политика апартеида. А в 1970 году Южную Африку исключили из МОК. Все дисквалификации были отменены только в начале 1990-х.

      В Играх 1992 года участвовали сразу две сборные, выступавшие под олимпийским флагом. Наряду со спортсменами из СНГ, которые приехали в Барселону после распада СССР, на Играх без своего флага оказались югославы (в отношении республики действовали санкции ООН).
      В 2000 году от участия на Олимпиаде в Сиднее отстранили спортсменов из Афганистана. Международный олимпийский комитет не устроил тот факт, что фактически правящее на территории страны движение «Талибан» не позволяло женщинам принимать участие в соревнованиях.
      В 2012 году, за два года до зимних Олимпийских игр в Сочи, МОК ввел санкции против Индии. Причиной послужило избрание в состав национального олимпийского комитета двух чиновников, один из которых обвинялся в коррупции, а второй — в мошенничестве.
      За год до Игр-2016 в Рио-де-Жанейро из олимпийского движения был исключен Кувейт. МОК принял такое решение из-за вмешательства государства в дела спорта.
      СССР vs США

      Страны неоднократно бойкотировали Олимпийские игры по собственному желанию. Два самых известных случая связаны с Олимпийскими играми 1980 и 1984 годов, которые прошли соответственно в Москве и Лос-Анджелесе. Игры в СССР в общей сложности бойкотировали 65 стран, протестовавших против ввода советских войск в Афганистан. А Олимпиаду 1984 года отказались посещать большинство стран социалистического лагеря, кроме Румынии, Югославии и Китая. Румыния формально тоже присоединилась к бойкоту, но разрешила своим спортсменам поехать в США в частном порядке.

      https://www.rbc.ru/politics/05/12/2017/5a2547619a
      79477556e9a898
      Венд
    4. Лексус Сегодня, 15:59
      Вот будет весело, если англосаксы из-за Кима не явятся на олимпиаду. А наши уже "покаялись"...
      Лексус
  2. BLADFROST Сегодня, 15:10
    Даже не стоит ехать туда! Там будут накаченные допингами (астматики поголовно) спортсмены запада. Им проиграют все! И стоит позориться!?
    BLADFROST
  3. Locos Сегодня, 15:16
    И где в этой статье аналитика?
    Locos
  4. dedBoroded Сегодня, 15:18
    Я вот думаю, штангенциркуль для обмера черепов у них уже есть или свой нужно брать?
    dedBoroded
  5. Галеон Сегодня, 15:19
    На мой взгляд, конфликт с МОК и ВАДА обнажил следующие проблемы:
    - международные организации в спорте и не только в спорте подконтрольны нашим врагам - огульность обвинений тому доказательство,
    - допинг в какой-то части реально имел место: за него извинялся Жуков, за него дисквалифицирован Мутко, за него Родченкова держали в РУСАДА, американцы это знали и Родченкова вытащили к себе.
    При таких исходниках действия наших органов, лиц и СМИ понятны и объяснимы.
    Как можно выйти на войну с ВАДА и МОК? Как можно в такой войне одержать победу? У меня ответов нет, сильно удивлюсь, если таковые найдутся.
    Галеон
    1. Curious Сегодня, 15:53
      "допинг в какой-то части реально имел место" - шедевральная фраза. Сколько Вам лет?
      Curious
      1. Галеон Сегодня, 16:46
        Есть несколько вариантов, как можно было наиболее мягче выразиться, я выбрал этот. Если вы старый и мудрый профессиональный филолог - предложите свой.
        Галеон
        1. Curious Сегодня, 17:21
          Ага, это Вы для умягчения выражения. А я думал Вы еще сохранили тень сомнения.
          Curious
          1. Галеон Сегодня, 18:03
            Отнюдь, разве мои доводы после двоеточия не доказательства применения допинга? У нас же в Сочи массовые победы были, feel на удивление. Менеджеры высокие показатели выдавали fellow . Интересно, Мутко в карты так же играет? what
            Галеон
            1. ланс Сегодня, 19:10
              карты и олимпийский зимний спорт разные вещи, если вы играете в карты по честному-полагаясь только на свою голову. презумпцию не виновности никто не отменял, доказательства на стол.
              ланс
  6. Оранг Сегодня, 15:26
    Послать МОК к чёрту и забыть. Ехать-не ехать, какая-то местечковость и провинциализм, то мы великая Россия и всё такое, то не можем определиться с отношением к отстранению от каких-то игр. Что ж тогда в политике и экономике? Симуляция великодержавия какая-то.
    Оранг
  7. solzh Сегодня, 15:31
    12 декабря на собрании олимпийцев России будет принято окончательное решение по поводу Зимней Олимпиады в Южной Корее.

    А смысл принимать окончательное решение, если и так понятно, что поедут и будут выступать. Патриотизм в спорте исчез. Обидно, что на мнения народа всем наплевать. Сперва мок и вада плюнули нам в лицо, теперь спортсмены и гарант плюнули народу в душу.
    solzh
    1. Муссаси Сегодня, 17:51
      Вот тут вы точно подметили, гарант разочаровал окончательно.
      Чинуши не только спортивные , но и многие другие, сидящие в различных международных организациях отдельный разговор. Что толку там сидеть и не иметь там вес ... пасе и мок прекрасно нам продеманстрировали ...
      Муссаси
  8. olimpiada15 Сегодня, 15:57
    1.Если спортсмены соберутся ехать- пусть едут, лично от себя( у них доходы не маленькие или спонсоры есть), но без государственной поддержки. Так у них больше шансов от наезда МОК .
    2. РФ никакой трансляции ОИ на государственных каналах.
    3. Бюджетные деньги надо вкладывать в развитие спорта, поддержку начинающим спортсменам.Сегодня в большой спорт попадают не лучшие из лучших, а лучшие из достаточно обеспеченных, потому и разочаровывают болельщиков, что им важны деньги, а не высшие достижения. А большой спорт давно стал бизнесом, причем довольно грязным. От такой специфики деньги там крутятся громадные, причем порой явно не на престиж страны. Потому пора прекратить их финансировать- они более чем самоокупаемые.
    olimpiada15
  9. NF68 Сегодня, 16:05
    Вот он и спорт "вне политики".
    NF68
  10. Bakht Сегодня, 16:15
    Ехать нельзя по нескольким причинам. Первая и основная - за Державу обидно
    А кто читал решение МОК?
    Сами спортсмены не решают. Они могут только подать заявки. А право ехать или не ехать принадлежит ИСКЮЧИТЕЛЬНО комиссии. Также не могут ехать тренеры и врачи. Кого из тренеров и врачей пустить тоже решает ИСКЮЧИТЕЛЬНО комиссия.
    Как может победить спортсмен без тренера и врача. А вдруг травма?
    Список приглашенных будет составлен комиссией во главе с председателем Независимой организации допинг- тестирования (ITA) Валери Фурнейрон, на абсолютное усмотрение данной комиссии. В комиссию войдут члены Рабочей группы по предыгровому тестированию: один от ВАДА, один от антидопингового подразделения DFSU (Doping Free Sport Unit), один от МОК, доктор Ричард Баджетт.
    -----
    Окончательное решение об отборе спортсменов из списка приглашенных остается на абсолютное усмотрение МОК
    -----
    Ни один тренер или врач, в ведении которых находились спортсмены, уличенные в нарушении Антидопинговых правил, не может быть включен в список приглашенных. Все тренеры и врачи, включенные в список приглашенных, должны подписать соответствующую декларацию.
    - Любые иные требования, считающиеся необходимыми для обеспечения верности этическим принципам Олимпийских игр.
    VII. Окончательное решение об отборе административно-технических работников и официальных лиц из списка приглашенных остается на абсолютное усмотрение МОК.

    Я не спортсмен. Предположим спортсмен поедет на Олимпиаду с другим тренером. Это возможно? А врач? В команду можно пригласить любого врача со стороны?
    Никто ничего не выиграет. Но кто хочет ехать на позор - может ехать.
    Bakht
  11. Нонна Сегодня, 16:22
    На заметку всем спортсменам, решившим подзаработать под белой простыней -
    Для получения приглашения от МОК спортсмены должны выполнить ряд требований:

    - в фигурном катании - больше 2-х оборотов не прыгать;
    - в хоккее - более двух шайб в ворота соперника не забивать;
    - в лыжах - более одной лыжи не надевать и более одной палки в руки не брать;
    - в биатлоне - винтовки на соревнования не брать?
    - в бобслее и скелетоне - снаряды для спуска не использовать;
    - в прыжках с трамплина - трамплин не использовать;
    - в керлинге - камни применять необработанные;
    - в конькобежном спорте - коньки не одевать.
    Во время соревнований по лыжам, конькам, биатлону и прочим на скорость участники обязаны на каждом этапе сдать анализы на допинг.
    Нонна
    1. Hoc vince Сегодня, 18:03
      "Ещё немного, и по результатам очередного антидопингового расследования победу во Второй мировой присудят Германии."
      Hoc vince
  12. parusnik Сегодня, 16:35
    Антироссийская «допинговая» кампания «явно срежиссированна», по словам президента Владимира Путина
    ..А словами председателя ОКР Жукова приносим извинения за допинг, да и ВВП поддержал..Не можем определиться, срежиссировано или всё-таки ели мельдоний..Выбирать одно из двух..или . или..Поведение как у барышни и хочется , и боязно , и колется и мамка не велит...
    parusnik
    1. Bakht Сегодня, 16:57
      Интересен еще момент.
      Президент РФ В.В. Путин заявил, что принимает решение МОК
      ОКР компенсирует затраты, понесенные МОК в связи с расследованиями, и внесет вклад в учреждение Независимого органа по тестированию в размере 15 миллионов долларов США, с целью наращивания потенциала и повышения благонадежности международной антидопинговой системы.

      Нельзя быть немножко беременным. Так что придется еще и платить.
      И еще. Мне смешны какие-то просьбы исполнять гимн и пронести флаг на закрытии
      Они будут соревноваться в форме с соответствующей маркировкой и под Олимпийским флагом. На ВСЕХ церемониях будет звучать Олимпийский гимн.

      https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Lib
      rary/OlympicOrg/IOC/Who-We-Are/Commissions/Discip
      linary-Commission/IOC-DC-Schmid/PR-Russian-versio
      n-IOC-suspends-Russian-NOC.pdf#_ga=2.144385013.13
      87725817.1512474082-1654029881.1512474082
      Bakht
  13. Lnglr Сегодня, 16:36
    Кто-нибудь читал доклад Макларена?
    Просто интересно. А то все спорят и спорят. А причину спора кто сам-то видел?
    Lnglr
    1. solzh Сегодня, 17:08
      https://m.championat.com/article/sport/olympic/25
      2150/ На данной странице есть ссылка на скачивание полного доклада Макларена на русском языке. Доклад на ста страницах.
      solzh
      1. Lnglr Сегодня, 17:17
        ок, спасибо
        Lnglr
  14. Комментарий был удален.
  15. XYZ Сегодня, 16:54
    Конечно заманивают и конечно обманут! Для этого все и задумано. Насчет прохода под своим флагом, это еще та морковка, может будет, а скорей всего нет. А вот то, что поставят в ряд и произведут награждение отобранными сочинскими медалями, в этом уверен полностью. И камеру еще направят на лица наших спортсменов, смакуя слезы бессилия. Очень напоминает былое, когда выстроили наших летчиков и на их глазах уничтожали специальными американскими ножницами ТУ-160.
    Больше всего меня поражают некоторые наши спортсмены, которые рвутся туда и мечтают что-то доказать. Кому и что? Неужели не понятно, что именно этого от них и ждут там, за океаном и именно это послужит почвой для дальнейшего нашего унижения и сведения счетов.
    XYZ
    1. сирота 63 Сегодня, 18:28
      Конечно заманивают и конечно обманут! Для этого все и задумано. Насчет прохода под своим флагом, это еще та морковка, может будет, а скорей всего нет

      Уже обманули, а обещанная морковка оказалась фейком от Жукова.
      "Сегодня, 8 декабря, Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение о том, что во время Олимпийских игр в Корее не должно быть упоминаний о России. Кроме того, если ранее заявляли о возможности использования российского флага и гимна во время церемонии закрытия, но теперь в МОК официально лишили нас даже этой надежды. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
      Он отметил, что теперь западная пресса вновь будет много писать о судьбе российских спортсменов, вокруг которых будет недружественная обстановка в Корее. " Новость вызвала широкий общественный резонанс в социальных сетях.
      https://politobzor.net/152468-socseti-burno-obsuz
      hdayut-zapret-mok-upominat-rossiyu-na-oi-vo-kak-b
      oyatsya.html?utm_source=topwar.ru
      Госдура вдруг проснулась от двухлетней спячки и единогласно приняла заявление - " Государственная дума считает решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) необоснованным и нарушающим права российских спортсменов."
      Похоже, что нашего Президента попытались поймать в капкан двух плохих альтернатив. Поддержи он бойкот ОИ, сейчас все бы вопили - тиран/самодур/мордор/гэбня и прочий либерпопный набор слов во всех и ненаших и наших СМИ. А единоличное решение Президента принимать участие в ОИ на таких скотских условиях от МОК привело бы к крикам - слабак/прогнулся/сдулся, и тд, и тп...
      При таком раскладе, считаю правильным и идеально выверенным отдать решение на совесть спортсменам,
      одновременно дав волшебный пинок депутатам ГосДумы и СовФеда.
      сирота 63
  16. Strashila Сегодня, 17:19
    В очередной раз получено подтверждение, доказанного во времена СССР,... Запад это просто гниль. Жить честно по написанным ими же законам они не могут... что в торговле... что в спорте, проигрывают... то вход идут санкции. Их бубнеж на тему всесилия права и закона, подтверждается только в части того... прав тот у кого мошна больше и дубинка.
    Strashila
  17. Bakht Сегодня, 17:26
    12 декабря окончательное решение. Я не в России. Но я родился в СССР и мне тоже за Державу обидно. Хочу напомнить всем, что идет война. И на этой войне бывают погибшие. Те спортсмены, что не попадут на Олимпиаду или откажутся, это и есть жертвы этой войны. Без потерь не бывает. Так что слезы о том, что они готовились и прочее не стоят и выеденного яйца. Это просто выбор между предательством и подвигом. Совершить акт предательства и выступить под белым флагом (как символично) или умереть на своем боевом посту.
    На этой войне Россия потерпела первое крупное поражение. На спортивной карте мира страна РФ больше не существует. И не надо себя обманывать. Россию в спорте уничтожили. Но стать на колени или умереть стоя сейчас и есть нравственный выбор. Можно надеть белую повязку полицая. Можно плюнуть в лицо врагу.
    Лучшее стихотворение (на мой взгляд)
    "...Ибо в этой войне
    Мы различья не знали:
    Те, что живы, что пали, —
    Были мы наравне.
    И никто перед нами
    Из живых не в долгу,
    Кто из рук наших знамя
    Подхватил на бегу..."
    Bakht
    1. ланс Сегодня, 19:15
      очеееень рано вы о поражении, война только впереди.....
      ланс
  18. Дед Талаш Сегодня, 17:32
    Пойдут, как пить дать пойдут... и найдутся различные доводы...от того же гражданина России корейского происхождения...это, еще раз повторимся, деньги... и те "медальки", которые будут там заработаны под белой простыней будут приподноситься как полет в космос... И закрытие ОИ под российским флагом - это будет фактически означать капитуляцию.. Так как в древнем Риме в конце колонны ведут пленников и рабов..
    Дед Талаш
  19. fif21 Сегодня, 17:33
    Дисквалифицированы не спортсмены России ,а ОК РФ -чиновники.
    США тоже опасаются посылать свою национальную команду, по соображениям безопасности. Отдельные спортсмены или команды могут выступать самостоятельно ,это их право. Но спортсмены из России не будут представлять свою страну, и надеяться на мерседесы ,квартиры , премии от РФ наивно. Я как налогоплательщик против. Для меня олимпиада , где нет национальной команды моей страны, не интересна.
    Поэтому идею проведения альтернативных зимних соревнований национальных команд со всего мира поддерживаю. И пусть победят сильнейшие . hi
    fif21
  20. Bakht Сегодня, 17:52
    Решение может быть только одно. Никакой альтернативы нет и быть не может. Полный отказ от Олимпиады на государственном уровне. Потери: Огромны. Недопуск на следующую Олимпиаду впоне возможен. Есть риск потерять Чемпионат по футболу. Но те, кто думает, что склонив голову, сохранят этот чемпионат, наивны. Его все равно отберут.
    Полный отказ от Олимпиады, отказ от трансляции, непринятие решения МОК. Отказ платить 15 млн. Придется платить большие неустойки. Выплатить все неустойки и плюнуть на МОК и все Олимпийское движение. Вывести все национальные спортивные организации под юрисдикцию России. Деньги? Плевать на деньги. Честь не продается. "Нам нужна одна Победа. Одна на всех. Мы за ценой не постоим."
    И все будут знать что Россию не нагнуть. А сейчас это неочевидно.
    Bakht
  21. andrej-shironov Сегодня, 18:05
    Наша власть невнятна, продажна и хитра. Такие люди в принципе не способны как то ответить западу.
    andrej-shironov
  22. Altona Сегодня, 18:10
    Те, кто хочет явиться на эту Олимпиаду, для меня умерли. Даже если они там завоюют значок от МОК они могут гордится им как олигарх купленной на "нажитые непосильным трудом в России деньги" яхтой. Я не буду считать эти медали российскими.
    Altona
  23. Altona Сегодня, 18:51
    Сегодня некто А. Жуков, дисквалифицированный член МОК, вещал с думской трибуны, что "олимпийское движение для нас надолго закроется, если мы объявим бойкот.Надо ехать и доказать." Я думаю, что если олимпийское движение умерло, то не надо его реанимировать в таком виде и не надо ехать на этот позор, чтобы поощрять чьи-то денежные хотелки.
    P.S. Когда Москва в 1984 году и Вашингтон в 1980 году объявляли бойкот, то никаких санкций со стороны МОК не последовало. МОК просто умылся и сделал вид, что ничего не было. Бояться пропуска 4 олимпийских циклов не следует, если мы по-настоящему великая спортивная держава.
    Altona
    1. Стропорез Сегодня, 19:03
      Цитата: Altona
      если мы по-настоящему великая спортивная держава.

      Уважаемый Altona! hi Всё наше величие осталось в нашем славном социалистическом прошлом и есть ещё ядерная дубина, от него же доставшаяся. Вот ,собссно и всё...
      Стропорез
    2. Bakht Сегодня, 19:23
      Наверное в Думе все еще не понимают основ политики.
      Всегда, во все времена, при любом строе сдача флага означала капитуляцию. Никакого другого толкования не сущестует в природе. Здесь нечего обсуждать. Это аксиома. Это основа любых отношений между государствами. Сдача флага - это позор. Есть вещи, от которых отступать нельзя. Сколько надо выплатить штрафных санкций? Мелочь. В бюджете найдутся деньги. Есть моменты когда нельзя отступать. Флаг, гимн, герб страны - это святыни. На них не имеет права покуситься никто. За это бьют до смерти. И плевать сколько это будет стоить.
      А таких как Жуков - сразу гнать из любых структур. Максимальная его должность - это дворник. На большее он не годится.
      Bakht
  24. seacap Сегодня, 19:15
    Ну что,доигрались в капитализм,стали для всех хорошими,не смотря на унижение и поскуливание,соглашения со всеми и во всем,с раздачей всех богатств и ресурсов?А теперь сравним профессионализм,деловые качества и объемы работы советского правительства и т.н.капиталистического после 25-и лет работы,начиная со стартовых условий.Одни начали с тяжелейших условиях полностью разрушенной страны,точнее даже без оной,без органов управления и администрации,с неграмотным населением,без банковской системы и экономики,в полнейшей блокаде.Эти с уничтожения ведущей мировой державы,с огромнейшим научным и производственным потенциалом,с грамотным и сплоченным многонациональным,патриотичным обществом,воспитанном на идеях гуманизма и общечеловеческих ценностях.Через 25 лет,первые вели тяжелейшую в истории нашего народа войну,за 20 лет превратив страну в мировую державу с огромным научным и экономическим потенциалом и самое главное,создавшие новое общество людей,способных на любой трудовой и боевой подвиг,они своими итогами работы заставили бывших врагов стать нашими союзниками и относиться к нам с уважением.И наше настоящее,"эффективные менеджеры"(за редким исключением)бездеятельные,крайне не профессиональные,зато амбициозный,жадные и продажные,с трудом понимающие куда они попали и что это вокруг такое,озабоченные только как понравиться хозяину и как сделать умную физиономию во время,решающие,в основном,свои личные проблемы.Своей бездеятельностью,а часто и прямым саботажем,уничтожили все чего коснулись,нет ничего чем можно гордиться.Никак не очнутся и не поймут,что идет война,война на уничтожение нас,пора бы уже понять,что нужны люди высокопрофессиональные,неординарные и талантливые,в крайнем случае,исполнительные и патриотичные,болеющие за порученное дело,а не за свой стул и карман.А ОИ это так,эпизод,в марте об этом шоу уже забудут,как это было и летом.К этому все шло еще с Канады,что мудко и его компашка об этом не знала?Почему допустили что МОК и ВАДА имеет такие права,что назначения руководителей и спортсменов над национальны,почему ВАДА может кого-то отстранять или проверять десятилетиями,а не только месяц к примеру после игры,потом распускать.Получил медаль,не обнаружили допинг сразу-все это свершившийся факт и обсуждению не подлежит,так должно быть.Опять же это итоги работы наших "эффективных менеджеров"
    seacap
  25. 16112014nk Сегодня, 19:22
    Однозначно надо провести альтернативные игры в Сочи. Тем более инфраструктура вся есть, и совершенно новая. Но "гарант" похоже опять "слил".
    16112014nk
  26. Altona Сегодня, 19:25
    Цитата: Стропорез
    Всё наше величие осталось в нашем славном социалистическом прошлом

    ---------------------------
    Спасибо за "уважаемый". Про "величие" тоже понятно. Я был знаменосцем пионерской дружины в школе, затем комсомольской организации, в армии меня ставили в караул только у поста №1, также доверяли нести знамя части (штатным знаменосцем я не был, подменял пару-тройку раз, мой рост 184см). Наличие флага или знамени для меня не пустой звук и не вещь в себе, особенно когда возглавляешь колонну, а по бокам два лейтенанта с обнаженными шашками. Я не представляю как можно выступать без флага и гимна. hi
    Altona
Картина дня