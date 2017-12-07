Сверхзвуковой разрушитель: дальний бомбардировщик Ту-22М3

Прозванный "Шилом" за характерную форму носа, дальний бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 стал одним из символов войны в Сирии. Эти машины осуществили уже под сотню боевых вылетов, результатами которых стали тысячи уничтоженных террористов. Однако основной задачей "Тушки" является охота за авианосцами, ведь самолет имеет на вооружении почти гиперзвуковые ракеты Х-22.











