18:03 07 декабря

Генштаб объявил о разгроме террористов в Сирии

Вооруженные силы России выполнили задачу по разгрому "Исламского государства"* в Сирии, сообщил начальник главного оперативного управления Генерального штаба Сергей Рудской.

По его словам, за последний месяц от боевиков освободили город Абу-Кемаль и ряд населенных пунктов на западном берегу реки Евфрат.

Генштаб объявил о разгроме террористов в Сирии



Представитель Генштаба добавил, что за прошедшую неделю правительственные войска при поддержке российской авиации полностью взяли под контроль район северо-западнее Абу-Кемаля — от реки Евфрат до населенного пункта Мезиле. Общая площадь района составляет 2,5 тысячи квадратных километров.

На сегодняшний день не осталось ни одного населенного пункта под контролем "Исламского государства"*.

Завершающий этап разгрома террористов сопровождался беспрецедентным по масштабу и боевому напряжению применением авиации ВКС России. Ежесуточно для поддержки наступающих войск совершалось 100 и более самолетовылетов и наносилось до 250 ударов
— сказал Рудской.

Он подчеркнул, что самолеты ВКС уничтожали позиции боевиков, склады с боеприпасами и вооружением, бронированную технику, пикапы с тяжелым вооружением. Генерал-полковник подчеркнул, что массированно применялась Дальняя авиация.

Теперь российские войска будут следить за соблюдением перемирия.

Исламское государство* - террористическая организация, запрещена в России

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 37

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  1. Satum Сегодня, 16:24
    Как раз к выборам
    Satum
    1. Хантер Сегодня, 16:33
      Даже если и так ...Все равно блестящая операция была произведена ! Вспомните просто ,что из себя ИГ представляла два года назад наводя ужас на многие страны и какие у них ресурся и территории были..Нет больше их ,пыль одна осталась!
      Если бы не США и Израиль мир бы там давно бы установили..Но увы!
      Хантер
      1. Шура пермский Сегодня, 16:38
        До победы далеко,пока в Сирии америкосы есть
        Шура пермский
        1. Topotun Сегодня, 17:36
          Победа возможно и близка. Или уже состоялась. Но вот теперь и начинается самое трудное. Мир удержать не легче, чем воевать. Наоборот - ибо уже не грохнешь оппонента крылатой ракетой... договариваться надо, а они не хотят...
          Topotun
    2. сибиралт Сегодня, 16:33
      Осталось выбить из Сирии непрошеных гостей из США. А потом могут возникнуть проблемы с Турцией и местными вооруженными сепаратистами, курдами, в том числе.
      сибиралт
      1. НЕКСУС Сегодня, 16:47
        Цитата: сибиралт
        Осталось выбить из Сирии непрошеных гостей из США

        Если бы только это...а Ирак,Ливия,Афганистан вы куда денете.Или там не сидят игиловцы. А Афганистан,на минуточку,это совсем рядом с нашей границей...
        НЕКСУС
    3. Primoos Сегодня, 16:38
      Для бандюг небеса разверзлись адом. Такое количество вылетов, это что-то! Наши пилоты настоящие труженики неба. Молодцы парни.
      Primoos
    4. Владыка Ситх Сегодня, 17:04
      Они должны были успеть до 15 декабря. Так как 15 декабря закрывается регистрация кандидатов на выборы президента России.Об этом я писал, если не ошибаюсь, в сентябре.
      Владыка Ситх
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 16:25
    Не торопимся с такими заявлениями?Хочется верить.Тем-более ГШ.
    ВЕРЕСК
    1. ASG7 Сегодня, 16:35
      Ну почему так сразу, закончилась военная(армейская) операция, начнется полицейская по уничтожению мелких бандформирований. И главное что это будет проводиться сирийским правительством(не без нашей помощи), а вот америкосам все сложнее оправдывать присутствие своих ВС в Сирии.
      П.С. Я предполагаю, что не весь народ на территории САР еще понимает как хорошо жить в мире с правительством, а вот уничтожать его не очень хорошо (опыт чеченской компании).
      ASG7
    2. SanichSan Сегодня, 16:35
      конечно не торопимся.
      о чем гласит новость? о том что на территории Сирии не осталось населенных пунктов под контролем ИГИЛ. в принципе вполне правдоподобно, но кроме ИГИЛ там еще "Аннусра", "умеренная оппозиция", курды, турки, США и конечно же Израиль! куда ж без него laughing
      SanichSan
  3. Комментарий был удален.
    1. san4es Сегодня, 16:34
      Цитата: Кокос
      Чтобы победить терроризм ...надо победить бедность

      ...Надо вправить мозги am
      san4es
    2. Хантер Сегодня, 16:36
      Цитата: Кокос
      Чтобы победить терроризм ...надо победить бедность

      Чтобы победить чертей, нужно перекрыть каналы их финансирования и базы мочить , мочит и мочить..
      Ну и с населением работать плотно,что в Сирии тоже было блестяще организовано..Народ поверил Ассаду и России!
      Хантер
  4. Идущий Сегодня, 16:30
    Теперь российские войска будут следить за соблюдением перемирия.


    Тоже задача не из легких.
    Идущий
    1. Vittt Сегодня, 17:41
      Спасибо,что изъяснились. Продолжайте вести наблюдение.
      Vittt
      1. Идущий Сегодня, 17:49
        Это Вы о чем ? , а Вы будете вести наблюдение за мной ? belay lol
        Идущий
  5. Арон Заави Сегодня, 16:31
    Т/е в Идлибе уже не террористы?
    Арон Заави
    1. хрыч Сегодня, 16:34
      Цитата: Арон Заави
      Т/е в Идлибе уже не террористы?

      Речь о даишевском халифате. Нусравцы, тахрировцы и цахаловцы отдельная тема.
      Вооруженные силы России выполнили задачу по разгрому "Исламского государства"* в Сирии
      хрыч
  6. А. Привалов Сегодня, 16:45
    Вчера Минобороны РФ заявило о полном освобождении Сирии от террористов, сегодня Генштаб объявил о разгроме террористов в Сирии. Подождём, может быть завтра что-то ещё интересное военные ведомства скажут. hi
    А. Привалов
    1. Хантер Сегодня, 16:52
      Цитата: А. Привалов
      Подождём, может быть завтра что-то ещё интересное военные ведомства скажут.

      Опять Сирию бомбить будете ? Или сразу Иран..? Доиграетесь когда нибудь в "исключительных", потом не жалуйтесь..
      Хантер
      1. А. Привалов Сегодня, 16:55
        Цитата: Хантер
        Цитата: А. Привалов
        Подождём, может быть завтра что-то ещё интересное военные ведомства скажут.

        Опять Сирию бомбить будете ? Или сразу Иран..? Доиграетесь когда нибудь в "исключительных", потом не жалуйтесь..

        Не морочите голову, Хантер, ни себе, ни людЯм. Ежели по теме статьи сказать нечего, то не смею более задерживать! hi
        А. Привалов
        1. Хантер Сегодня, 17:47
          Цитата: А. Привалов
          Не морочите голову, Хантер, ни себе, ни людЯм. Ежели по теме статьи сказать нечего, то не смею более задерживать!

          Пожаловались уже...Я все же по теме вам ответил.. hi
          Хантер
        2. алекс-сп Сегодня, 17:51
          Будем считать, что как массовую силу иг кончили, а вот сколько еще придется гонять банды - вопрос. Особенно с такими как у Сирии соседями.
          алекс-сп
  7. Prahlad Сегодня, 16:47
    Когда объявят о разгроме рос экономики ?
    Prahlad
    1. Какой-то Компот Сегодня, 17:13
      В объявлениях не нуждается
      Видно невооруженным глазом)
      Какой-то Компот
  8. voyaka uh Сегодня, 16:53
    Поздравляю! good
    Наступление было успешным, ИГИЛ в Сирии разгромлен.
    За 3 года (с 2014) покончили с ИГИЛ и в Ираке, и в Сирии. drinks
    voyaka uh
    1. Хантер Сегодня, 17:51
      Цитата: voyaka uh
      Поздравляю! good
      Наступление было успешным, ИГИЛ в Сирии разгромлен.
      За 3 года (с 2014) покончили с ИГИЛ и в Ираке, и в Сирии. drinks

      Ну не покончили конечно, но разогнали по пустыням однозначно! А то они уже даже помнится свою валюту начали выпускать и т.д(торгую сырой нефтью направо и налево))). А еще хотел бы припомнить некоторым скептикам , уже давно не выкладывают переидически ролики , как они головы режут всем подряд.. soldier
      Хантер
      1. voyaka uh Сегодня, 17:59
        Верно.
        Их отличие от других многочисленных террористичских организаций было,
        что они попытались построить именно государство (как обычно "истинного" Ислама).
        Со всеми причиндалами государства. Но действовали против всех с такой невиданной
        ранее жестокостью (даже по масштабам жестокого Ближнего востока)
        , что собственно ВСЕ (армии Ирака, Сирии, Турции, курды) дружно на них бросились.
        Плюс, конечно, сильные и техничные армии России и США с союзниками.
        И прикончили, к счастью
        voyaka uh
  9. Alex20042004 Сегодня, 16:56
    Цитата: Шура пермский
    До победы далеко,пока в Сирии америкосы есть


    Ждём перемоги от матрасников.
    Alex20042004
  10. BAI Сегодня, 17:03
    Ну тут главное - не расслабляться. А то будет как с Пальмирой - освободили, концерт провели, сдали, снова освободили.
    BAI
  11. Какой-то Компот Сегодня, 17:12
    Генштаб объявил о разгроме террористов в Сирии

    Энто уже в который раз?
    Какой-то Компот
  12. капрал Сегодня, 17:12
    На сегодняшний день не осталось ни одного населенного пункта под контролем "Исламского государства"*.

    laughing А завтра?
    Цитата: BAI
    А то будет как с Пальмирой

    Впрочем, у нас ведь главное отчитаться?
    капрал
  13. NKT Сегодня, 17:21
    Сейчас начнется партизанская война и теракты.....
    NKT
  14. Incvizitor Сегодня, 17:36
    За Ерефатом террористов ещё хватает и пока их не уничтожат никакой победы не будет.
    Incvizitor
  15. Vittt Сегодня, 17:40
    Лучше бы Генштабу закрыть рот! Раскрытие рта (а уж точно раскрытие не той ступени ракеты,не туда и не в нужное время) ни к чему хорошему не ведёт (Рогозин тому пример). Может пора Рогозина и Мутко запустить в поисках лучшей жизни?
    Vittt
  16. ando_bor Сегодня, 17:49
    А ЧЁ там у партнеров, - каковы их успехи в борьбе с запрещенными в России организациями?
    ando_bor
  17. профессор Сегодня, 17:53
    Завершающий этап разгрома террористов сопровождался беспрецедентным по масштабу и боевому напряжению применением авиации ВКС России.

    Запомним эту фразу так как мы периодически будем слышать о разгроме уже разгромленных террористов.
    профессор
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