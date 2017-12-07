Генштаб объявил о разгроме террористов в Сирии

Завершающий этап разгрома террористов сопровождался беспрецедентным по масштабу и боевому напряжению применением авиации ВКС России. Ежесуточно для поддержки наступающих войск совершалось 100 и более самолетовылетов и наносилось до 250 ударов

Вооруженные силы России выполнили задачу по разгрому "Исламского государства"* в Сирии, сообщил начальник главного оперативного управления Генерального штаба Сергей Рудской.По его словам, за последний месяц от боевиков освободили город Абу-Кемаль и ряд населенных пунктов на западном берегу реки Евфрат.Представитель Генштаба добавил, что за прошедшую неделю правительственные войска при поддержке российской авиации полностью взяли под контроль район северо-западнее Абу-Кемаля — от реки Евфрат до населенного пункта Мезиле. Общая площадь района составляет 2,5 тысячи квадратных километров.На сегодняшний день не осталось ни одного населенного пункта под контролем "Исламского государства"*.— сказал Рудской.Он подчеркнул, что самолеты ВКС уничтожали позиции боевиков, склады с боеприпасами и вооружением, бронированную технику, пикапы с тяжелым вооружением. Генерал-полковник подчеркнул, что массированно применялась Дальняя авиация.Теперь российские войска будут следить за соблюдением перемирия.Исламское государство* - террористическая организация, запрещена в России