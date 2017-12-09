16:12 09 декабря
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Золотой телец над Кремлём

Итак, свершилось: Путин решил идти на выборы президента РФ в 2018 году. Интрига «пойдет или не пойдет» закончилась.



С чем же была связана столь длительная пауза? Вопросы Путину о том, пойдет ли он на выборы, задавались неоднократно, но президент хранил многозначительное молчание.


Вероятно, это действительно было непростое решение. Фактически находясь у власти уже восемнадцать лет, пора бы уже задуматься о смене сферы своей деятельности. Да не все так просто. Короля танцует свита.

С распадом Советского Союза в России появилась новая элита. Познав вкус денег и всевластия, она не хочет с этим расставаться. Имея неограниченные средства, наша новая элита ринулась покорять мир. Оказалось, что мир ее не ждет. Новоявленным богатеям четко указали границы их возможностей. Покупай дома, учи детей, и на этом все. Для остальной всемирной элиты вы никто и звать вас никак. Страна ваша под внешним управлением. Будете себя неправильно вести, отберем ваши богатства, это раз плюнуть.

И тут наша элитушка призадумалась. Ельцин, находящийся у власти, ничем помочь не мог. Стало понятно, что без сильного государства, обладающего весом на мировой арене, наши богатеи всегда будут париями для остального мира. Подумали, подумали, да и сменили президента.

Конечно, у Путина не отнять того, что он сделал для страны, и никто не умаляет его успехов. Россия действительно вернулась в клуб ведущих держав. Только все это не для страны, как таковой и не для нас с вами, простого народа. Все сделано для процветания и самоудовлетворения нашей правящей верхушки.

Зачем мы пошли воевать в Сирию? Для защиты Асада или сохранения ее территориальной целостности? Как бы не так! Через Сирию предполагалось протянуть газопровод из Катара в Западную Европу, а это колоссальные потери нашего газового лобби. Почему влезли на Украину? Угроза геополитическому положению нашей страны или потери для бизнеса и поставки газа в Западную Европу? Кто снабжает Украину дизельным топливом и скупает по дешевке недвижимость? Ответы очевидны. Какое тут величие страны, это просто бизнес.

Семьдесят процентов людей в РФ не живет, а выживают. Зарплаты в бюджетной сфере не выдерживают никакой критики. Работы нет. Народ нищает. А наш премьер вещает, как все чудесно и замечательно. Правящий класс (да, да он уже есть), страшно далек от основной массы народа России.

Они просто не представляют себе жизнь обычных людей. Об этом красочно нам поведал бывший министр Улюкаев в своем последнем слове (рекомендую прочитать). Вспоминаю времена рокировки власти Медведева на Путина. "Наше радио" проводит опрос в прямом эфире. "Хотели ли бы вы, чтобы мэром вашего города стал Медведев?" Житель г. Стерлитамака сказал, что г-н Медведев ничего не понимает в управлении городом и все развалит, он кабинетный юрист, вот пусть и сидит премьером.

В Советском Союзе была масса замечательных достижений и решений. К сожалению, выстраивая вертикаль власти, наши правители берут самое худшее. Сидели кремлевские старцы до гроба на посту генерального секретаря, и мы так же сделаем. А вдруг новый "царь" погонит нас поганой метлой, ведь у него свои прикормыши есть, нет уж, пусть наш сидит. Были все чиновники на крючке у партии и КГБ, и наши будут. Только мы-то похитрее. Мы выстроим законодательство так, что, не нарушая его, чиновник не сможет выполнять своих функциональных обязанностей и за счет этого он всегда на крючке. Запутаем законодательство до такой степени, что любого можно как оправдать, так и посадить. Не зря же все муниципальные власти кинулись устраивать между собой и реальной деятельностью различные прокладки в виде управлений, а уж за ними реальные муниципальные предприятия и иные структуры. На муниципальном уровне проводится невероятное число различных дутых мероприятий, парадов, чествований, праздников и на верх отправляются бравурные отчеты, отчеты, отчеты. Реальной деятельности нет ни на одном уровне власти. Везде подача чудесных показателей и достижений. К чему это привело Советский Союз, все прекрасно помнят.

В СССР направляющей силой была идеология. В Российской Федерации направляющая сила — деньги, деньги и еще раз деньги.

Страна не против, чтобы В. В. Путин пошел на свой очередной президентский срок. Потому что, к сожалению, реальных конкурентов нет.

Как донести до нашей власти то, что происходит на самом деле? Как сделать так, чтобы власть, исповедующая золотого тельца, повернулась к людям лицом? Может быть, просто никому не ходить на эти выборы? И тогда хоть что-то изменится в сознании наших новых бояр.
Автор: Игорь Сизов


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 40

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  1. vladimirvn Сегодня, 15:06
    ..Зачем мы пошли воевать в Сирию? Для защиты Асада или сохранения ее территориальной целостности? Как бы не так! Через Сирию предполагалось протянуть газопровод из Катара в Западную Европу, а это колоссальные потери нашего газового лобби. Почему влезли на Украину?..
    Я до сих пор не нашел для себя внятного объяснения, для чего строиться Крымский мост? Может событие тоже из этой цепочки?
    vladimirvn
    1. Zibelew Сегодня, 15:08
      Цитата: vladimirvn
      Я до сих пор не нашел для себя внятного объяснения, для чего строиться Крымский мост?

      В Крыму пара миллионов русских живет и стоит Черноморский флот. Численность личного состава Черноморского флота к весне 2014 года составляла 25 000 человек. Из 18-тысячной крымской группировки ВСУ на Украину уехали менее 2 тысяч человек, что также подтверждает русский характер полуострова.

      Zibelew
      1. vladimirvn Сегодня, 15:09
        Зная нашу прагматичную власть, для нее это не довод. Здесь деньги, большие очень деньги или геополитика. А в конечном счете все равно деньги.
        vladimirvn
        1. Chertt Сегодня, 15:14
          Цитата: vladimirvn
          Знаю нашу прагматичную власть, для нее это не довод.

          А точно знаете, или вам голоса говорят, что знаете. Злобу вашу видно, знаний нет
          Chertt
        2. Zibelew Сегодня, 15:23
          Цитата: vladimirvn
          Зная нашу прагматичную власть, для нее это не довод. Здесь деньги, большие очень деньги или геополитика. А в конечном счете все равно деньги.

          Ну не все в деньгах меряется.
          Zibelew
          1. синдикалист Сегодня, 15:42
            В Крыму и Донбассе наши моментально отреагировали на гипотетическую угрозу для русских. В Туркменистане и других среднеазиатских республиках произошло реальное поражение в правах русскоязычных и что? Не говорю про "танки на Ташкент", но хоть одну ноту мы объявили? Нет, целуемся взасос и обсуждаем совместные бизнес-проекты
            синдикалист
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 16:03
              Стало понятно, что без сильного государства, обладающего весом на мировой арене, наши богатеи всегда будут париями для остального мира. Подумали, подумали, да и сменили президента.

              Ну вот, государство стало сильное, обладает весом на мировой арене, но наши богатеи оказывается как были, так и остались "париями" для остального мира! Что же у них сейчас не получается "подумать" и сменить президента? Нынешние "богатеи" ведь стали намного богаче, а значит и сильнее?! Но у них это не получается, почему? Да потому, что Путин им не подвластен! И не они ставили Путина у власти, а совсем другие люди - те, которым была не безразлична судьба России. Уверен, что здесь приложили руку "бывшие" работники КГБ. А Путин, как известно из их числа и его окружение тоже имеет там корни. Так что, уважаемый автор, вы слишком преувеличиваете роль "богатеев" в усилении России. Наоборот, по команде Путина, они наперегонки бегут выполнять его "просьбу" помочь стране финансами. И именно такой президент, держащий олигархов в "ежовых рукавицах" и нужен нашей стране.
              СРЦ П-15
        3. svp67 Сегодня, 15:50
          Цитата: vladimirvn
          Здесь деньги, большие очень деньги или геополитика. А в конечном счете все равно деньги.

          Вот то же мне "бином Ньютона". Политика всегда имеет связь с деньгами и чем больше политика, тем их больше...а иначе ни как.
          svp67
      2. vladimirvn Сегодня, 15:18
        Да мало где по миру русские живут и лишения терпят. В республиках Средней Азии и Кавказа, Прибалтики, например. В Донбассе их кстати то же не мало. А про знания по подробней. Откройте мне истинные мотивы. Может я и уверую.
        vladimirvn
    2. 210окв Сегодня, 15:15
      Нет,не из той цепочки..А из логистической.. yes .
      Цитата: vladimirvn
      ..Зачем мы пошли воевать в Сирию? Для защиты Асада или сохранения ее территориальной целостности? Как бы не так! Через Сирию предполагалось протянуть газопровод из Катара в Западную Европу, а это колоссальные потери нашего газового лобби. Почему влезли на Украину?..
      Я до сих пор не нашел для себя внятного объяснения, для чего строиться Крымский мост? Может событие тоже из этой цепочки?
      210окв
    3. svp67 Сегодня, 16:07
      Цитата: vladimirvn
      Я до сих пор не нашел для себя внятного объяснения, для чего строиться Крымский мост?

      А Вы съездите в Крым на личном авто и Вам МНОГОЕ станет понятно. Я, лично я, ЗА Крымский Мост. И только рад, что мои интересы, возможно даже случайно совпали с чьими то денежными интересами.
      svp67
  2. Chertt Сегодня, 15:10
    Взял себе за правило, не критиковать автора "в целом" А оспаривать конкретные пункты. Но тут какой то набор, злобных, шаблонных фраз. Приправленная хвалой СССР (кто бы спорил)
    Chertt
    1. jjj Сегодня, 15:50
      Люди отрабатывают выделенные гранты, пока их обратно не затребовали
      jjj
  3. g1v2 Сегодня, 15:14
    Интрига существовала только в воображении экспертов. Если бы Путин не собирался идти на выборы, то озвучил бы имя приемника и начал его раскручивать уже давно. Думаю что в новый срок ВВП как раз и начнет обучать и натаскивать себе сменщика. А насчет того что тянул, так чем позднее заявишь, тем позднее тебя атаковать начнут. Тем более что вести какую то острую предвыборную компанию нет нужны. Все и так все знают. А наберет он 60 процентов или 70 роли не играет. request
    Ну а так статья обычный пропагандистский треп. Особенно про 70 процентов выживающих вставило. Наверное когда писал слезу пустил? Только чего так мало. Пиши 90 - не жалей клавиш. wink
    g1v2
    1. Chertt Сегодня, 15:25
      Цитата: g1v2
      Особенно про 70 процентов выживающих вставило. Наверное когда писал слезу пустил? Только чего так мало. Пиши 90 - не жалей клавиш.

      раньше говорили "бумага все стерпит" теперь "клавиши вытерпят"
      Chertt
    2. svp67 Сегодня, 15:53
      Цитата: g1v2
      Думаю что в новый срок ВВП как раз и начнет обучать и натаскивать себе сменщика.

      Уже и это видно по той кадровой политике, которая сейчас происходит во властных структурах... Он не только приемника себе готовит, но и целый "боевой отряд" людей должных ЛИЧНО ему своим возвышением и вхождением во Власть.
      svp67
    3. Sovetskiy Сегодня, 15:53
      Цитата: g1v2
      Если бы Путин не собирался идти на выборы, то озвучил бы имя приемника и начал его раскручивать уже давно.

      А как же честные и демократичные выборы? Какие приемники в демократическом обществе,а? lol
      Шо, теперь "решения о назначении" будет принимать ЦК ЕР? laughing Плагиатом попахиват lol
      Sovetskiy
  4. assa67 Сегодня, 15:21
    прямо эфир"эха москвы" или "дождя"...
    Цитата: Chertt
    набор, злобных, шаблонных фраз

    да ,в Сирию пошли защищая свои интересы газовые,не без этого...а то что взращенная матрасами игил собиралась продвигаться к нашим границам,автор что-то не упомянул....и про украину...лично мне не хочется ,чтобы бандеровская мразь топтала нашу землю.да что там-вообще ее небыло
    assa67
    1. sa-ag Сегодня, 15:31
      Цитата: assa67
      в Сирию пошли защищая свои интересы газовые,не без этого...

      Чисто империалистический подход - ради интереса корпорации перемешивать с землей страну
      sa-ag
      1. assa67 Сегодня, 15:39
        эва как!Россия пришла в Сирию после ударов сша и образования игил....и что там(Сирия,Ливия,Ирак) делает коалиция,как не пытается заграбастать газ и нефть всего региона?....вы,милейший,упрекаете Россию в милитаристическом подходе?...вы,господа,веками весь мир обворовываете,продвигаете демократию на своих штыках
        assa67
        1. sa-ag Сегодня, 15:47
          Цитата: assa67
          эва как!

          Эгеж, в 2012 человек, имя которого нельзя называть, сказал, что Сирия нам не союзник и интересов наших там нет
          sa-ag
          1. assa67 Сегодня, 16:06
            было время,когда Ассад пытался "обратиться"на запад...но быть союзником несущих свет,процветание и демократию,означает беспрекословное повиновение..а с учетом того,что произошло в Ираке и Ливии,позиция изменилась...ну не хочется Ассаду повторить судьбу Саддама и Каддафи...
            Цитата: sa-ag
            ради интереса корпорации перемешивать с землей страну

            посмотрите во что превратились некогда процветающие Иак и Ливия вашими стараниями
            assa67
      2. svp67 Сегодня, 15:55
        Цитата: sa-ag
        Чисто империалистический подход - ради интереса корпорации перемешивать с землей страну

        Добро пожаловать в реальный мир. Тут хоть понятно за что, а не за какие то ЭФЕМЕРНЫЕ политические цели, когда в чужую страну вкладывались ОГРОМНЫЕ деньги и когда это переставало устраивать её руководство, оно с легкостью переходило под крыло США..., а мы оставались "не солоно хлебавши"
        svp67
  5. solzh Сегодня, 15:23
    Полностью согласен с автором.
    Может быть, просто никому не ходить на эти выборы? И тогда хоть что-то изменится в сознании наших новых бояр

    Идти обязательно надо.
    solzh
  6. vlad007 Сегодня, 15:24
    Интрига состоит не в том, пойдет ли Путин на выборы, а в том, сколько человек придет на избирательные участки.
    vlad007
    1. vladimirvn Сегодня, 15:32
      Был недавно наблюдателем на прамериз " Единой России". Даже не прячут подтасовки и вбросы. Все оправдывается политической целесообразностью и необходимостью стабильности. Люди стабильно в дерьме, а они стабильно на верху, при власти и присвоенном богатстве.
      vladimirvn
      1. svp67 Сегодня, 15:56
        Цитата: vladimirvn
        Был недавно наблюдателем на прамериз " Единой России". Даже не прячут подтасовки и вбросы.

        Тогда вопрос ЛИЧНО к Вам, а что же Вы сейчас об этом только говорите, почему ТАМ не шумели?
        svp67
        1. vladimirvn Сегодня, 16:03
          Шуметь, это как писать против ветра. А потом, мне эта Единая Россия до.. Просто очередной раз увидел, что система выборов не изменилась с Советских времен. И на всех видах выборов, она одна и та же.
          vladimirvn
          1. svp67 Сегодня, 16:10
            Цитата: vladimirvn
            Шуметь, это как писать против ветра. А потом, мне эта Единая Россия до..

            Стоп. А за каким же интересом Вы пошли туда НАБЛЮДАТЕЛЕМ? А не думаете, что Вы САМИ ПРИЛОЖИЛИ руку к величию "ЕР", а теперь пытаетесь из себя "жертву режима и системы" изобразить... Ой, не хорошо.
            svp67
  7. sa-ag Сегодня, 15:25
    "...Потому что, к сожалению, реальных конкурентов нет."
    Их просто по телевизору не показывают, а раз в плазматроне нет, значит нет и в природе:-)
    sa-ag
    1. kvarfax Сегодня, 15:43
      интересно. А в интернете их тоже не показывают? Или может вы назовете хотя бы парочку?))
      kvarfax
      1. sa-ag Сегодня, 15:45
        Цитата: kvarfax
        Или может вы назовете хотя бы парочку?))

        Не назову, сами должны, не телевизором, а своей головой доходить
        sa-ag
  8. Dart2027 Сегодня, 15:26
    Хотелось бы спросить автора, а чего он хочет. Практически.
    Dart2027
  9. sergo1914 Сегодня, 15:28
    Солидарен с Автором.
    sergo1914
  10. петька слесарь Сегодня, 15:40
    цит. Через Сирию предполагалось протянуть газопровод из Катара в Западную Европу....

    Что, неужели кто-то думал что в Сирии "действительно защищают справедливость, законно избранного президента асада"? а не чьи -то шкурные интересы ?
    петька слесарь
  11. 16112014nk Сегодня, 15:42
    Цитата: vlad007
    Интрига .... в том, сколько человек придет на избирательные участки.

    Порога явки нет. Даже если придёт один человек ( а он придёт ), выборы будут считаться состоявшимися. Но идти всё же надо. Но так, как графы "против всех" нет, а отдавать свой голос не хочу никому, придётся испортить бюллетень.
    16112014nk
    1. KudrevKN Сегодня, 15:59
      Я вот не хожу на выборы с распада СССР и "не читаю советские газеты перед обедом" (по Булгакову)?
      Чувствую себя великолепно! И абсолютно уверен в своей позиции - Путин что белка в колесе: остановится и его вынесут из Кремля вперед ногами его же сотоварищи! Как и всех предшественников до него!? Закон развития российского (советского) общества ? Однако!?
      KudrevKN
  12. parusnik Сегодня, 15:53
    Опять какая-то вера в доброго царя, типа придет другой царь и станет лучше..Не станет...От перемены мест слагаемых, сумма не меняется... Первоначальную сумму получили в 1991 г.., а окончательную сумму установили всеобщим голосованием по проекту конституции России, которое состоялось 12 декабря 1993 года. За принятие конституции проголосовало 58,43 %, против - 41,57 %. Большинству понравилось.Мне нет, да и остальным кто голосовал против...Причём эта Конституция устраивает тех кто у власти и тех кто к ней рвется..В этом они едины..
    parusnik
  13. Ныробский Сегодня, 16:02
    Статья шаблонов для шоблы. Не видеть реальных изменений как во внутренней, так и во внешней политике в отличие от 90-х годов, когда интересы России сдавали оптом и в розницу, растеряв всех более менее весомых друзей и сюзников - это надо постараться))). Утверждать то, что 70% населения России кое как выживает и при этом даёт 82-84% рейтинговой поддержки ВВП говорит о попытке натянуть своё мнение на глобус России.
    Ныробский
    1. vladimirvn Сегодня, 16:11
      Успехи во внутренней и внешней политике, более менее хорошо смотрятся из города миллионника, а не из населенных пунктов менее 100 тыс населения, коих у нас большинство.
      vladimirvn
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