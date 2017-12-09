Золотой телец над Кремлём

Итак, свершилось: Путин решил идти на выборы президента РФ в 2018 году. Интрига «пойдет или не пойдет» закончилась.С чем же была связана столь длительная пауза? Вопросы Путину о том, пойдет ли он на выборы, задавались неоднократно, но президент хранил многозначительное молчание.Вероятно, это действительно было непростое решение. Фактически находясь у власти уже восемнадцать лет, пора бы уже задуматься о смене сферы своей деятельности. Да не все так просто. Короля танцует свита.С распадом Советского Союза в России появилась новая элита. Познав вкус денег и всевластия, она не хочет с этим расставаться. Имея неограниченные средства, наша новая элита ринулась покорять мир. Оказалось, что мир ее не ждет. Новоявленным богатеям четко указали границы их возможностей. Покупай дома, учи детей, и на этом все. Для остальной всемирной элиты вы никто и звать вас никак. Страна ваша под внешним управлением. Будете себя неправильно вести, отберем ваши богатства, это раз плюнуть.И тут наша элитушка призадумалась. Ельцин, находящийся у власти, ничем помочь не мог. Стало понятно, что без сильного государства, обладающего весом на мировой арене, наши богатеи всегда будут париями для остального мира. Подумали, подумали, да и сменили президента.Конечно, у Путина не отнять того, что он сделал для страны, и никто не умаляет его успехов. Россия действительно вернулась в клуб ведущих держав. Только все это не для страны, как таковой и не для нас с вами, простого народа. Все сделано для процветания и самоудовлетворения нашей правящей верхушки.Зачем мы пошли воевать в Сирию? Для защиты Асада или сохранения ее территориальной целостности? Как бы не так! Через Сирию предполагалось протянуть газопровод из Катара в Западную Европу, а это колоссальные потери нашего газового лобби. Почему влезли на Украину? Угроза геополитическому положению нашей страны или потери для бизнеса и поставки газа в Западную Европу? Кто снабжает Украину дизельным топливом и скупает по дешевке недвижимость? Ответы очевидны. Какое тут величие страны, это просто бизнес.Семьдесят процентов людей в РФ не живет, а выживают. Зарплаты в бюджетной сфере не выдерживают никакой критики. Работы нет. Народ нищает. А наш премьер вещает, как все чудесно и замечательно. Правящий класс (да, да он уже есть), страшно далек от основной массы народа России.Они просто не представляют себе жизнь обычных людей. Об этом красочно нам поведал бывший министр Улюкаев в своем последнем слове (рекомендую прочитать). Вспоминаю времена рокировки власти Медведева на Путина. "Наше радио" проводит опрос в прямом эфире. "Хотели ли бы вы, чтобы мэром вашего города стал Медведев?" Житель г. Стерлитамака сказал, что г-н Медведев ничего не понимает в управлении городом и все развалит, он кабинетный юрист, вот пусть и сидит премьером.В Советском Союзе была масса замечательных достижений и решений. К сожалению, выстраивая вертикаль власти, наши правители берут самое худшее. Сидели кремлевские старцы до гроба на посту генерального секретаря, и мы так же сделаем. А вдруг новый "царь" погонит нас поганой метлой, ведь у него свои прикормыши есть, нет уж, пусть наш сидит. Были все чиновники на крючке у партии и КГБ, и наши будут. Только мы-то похитрее. Мы выстроим законодательство так, что, не нарушая его, чиновник не сможет выполнять своих функциональных обязанностей и за счет этого он всегда на крючке. Запутаем законодательство до такой степени, что любого можно как оправдать, так и посадить. Не зря же все муниципальные власти кинулись устраивать между собой и реальной деятельностью различные прокладки в виде управлений, а уж за ними реальные муниципальные предприятия и иные структуры. На муниципальном уровне проводится невероятное число различных дутых мероприятий, парадов, чествований, праздников и на верх отправляются бравурные отчеты, отчеты, отчеты. Реальной деятельности нет ни на одном уровне власти. Везде подача чудесных показателей и достижений. К чему это привело Советский Союз, все прекрасно помнят.В СССР направляющей силой была идеология. В Российской Федерации направляющая сила — деньги, деньги и еще раз деньги.Страна не против, чтобы В. В. Путин пошел на свой очередной президентский срок. Потому что, к сожалению, реальных конкурентов нет.Как донести до нашей власти то, что происходит на самом деле? Как сделать так, чтобы власть, исповедующая золотого тельца, повернулась к людям лицом? Может быть, просто никому не ходить на эти выборы? И тогда хоть что-то изменится в сознании наших новых бояр.