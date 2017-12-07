18:02 07 декабря

Небывалая по масштабам акция в поддержку суверенитета Каталонии проходит в Брюсселе

В бельгийской (и по совместительству – общеевропейской) столице проходит многотысячная акция, на которой собрались сторонники идеи о независимости Каталонии. По словам представителей брюссельской полиции, ничего подобного по масштабу они не видели в Брюсселе давно, если говорить об общественных акциях. По самым скромным подсчётам в центре Брюсселя собрались около 50 тысяч сторонников каталонского суверенитета.
Сообщается о том, что акция поддержана двумя каталонскими организациями, выступающими за независимость от испанской короны.

Небывалая по масштабам акция в поддержку суверенитета Каталонии проходит в Брюсселе


Ситуацию прокомментировали представители Европейской комиссии. В частности, из офиса евробюрократов доносятся слова о том, что все митингующие должны чётко уяснить, что главное – соблюдение законности.


С раннего утра в Брюссель прибывали сторонники независимости Каталонии на различных видах транспорта, включая поезда и автобусы. На улицах Брюсселя можно увидеть сотни каталонских флагов. Местные жители говорят о том, что столица Бельгии стала больше похожа на Барселону.

Одним из главных действующих лиц многотысячного митинга является Карлес Пучдемон, к которому есть немало вопросов со стороны испанской фемиды. Напомним, что ранее бельгийские власти приняли решение не выдавать Пучдемона Испании до проведения выборов в совет Каталонии.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 29

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  1. Кокос Сегодня, 17:13
    Хорошо работают наши пропагандисты..иш как их шатает wassatСказывается партийная выучка... am
    Кокос
    1. Идущий Сегодня, 17:17
      Что опять Россия? belay laughing
      Идущий
      1. Хантер Сегодня, 17:23
        Цитата: Идущий
        Что опять Россия? belay laughing

        Думаю не без нас обошлось...Россия мстит за развал СССР! И месть будет жестокая..
        Хантер
        1. Anarchist Сегодня, 17:25
          Это пока не месть, но демонстрация силы!
          Anarchist
          1. Идущий Сегодня, 17:33
            Александр hi это только репетиция демонстрации силы , их ждут сюрпризы.
            Идущий
            1. Anarchist Сегодня, 17:47
              Виктор, hi , надеюсь, что очень неприятные!
              Anarchist
              1. Идущий Сегодня, 17:50
                Лучшего они не заслужили.
                Идущий
          2. 210окв Сегодня, 18:00
            Александр hi "Мстя" будет если они как на Донбассе возьмут в руки оружие...Мечты..В Европе только арабы могут быть безбашенными..
            Цитата: Anarchist
            Это пока не месть, но демонстрация силы!
            210окв
        2. Deniska999 Сегодня, 18:00
          Опять выбрался из бана?
          Deniska999
      2. майор Юрик Сегодня, 17:24
        Ну вот,наконец-то буржуины увидели сколько на самом деле русских хакеров! Трепещите хрюндели! wassat
        майор Юрик
      3. Topotun Сегодня, 17:31
        Да! Наши хакеры взломали мозги честных каталонцев. Теперь пока отдел компъютерной безопасности США не почистит будет ж.... будут трудности.
        Topotun
      4. Шура пермский Сегодня, 17:33
        После драки кулаками не машут
        Шура пермский
      5. словак Сегодня, 17:43
        нет, только ее рука.
        словак
    2. stas Сегодня, 17:21
      Вчера мы тоже наблюдали небывалую акцию, когда по ТВ показали как народ требовал что бы наш Царь остался Царём капиталистического Рая.
      Уря-я, мы продолжаем строить царство рыночной барахолки со старым Царём.
      Там в Каталонии народ может мирно требовать свои права, в России всё Царь запретил. А мы всё кричим -
      Слава несменяемому Царю.
      stas
      1. Хантер Сегодня, 17:26
        Цитата: stas
        Слава несменяемому Царю.

        Героям слава...)))) Ничего у вас не выйдет господа..хе хе
        Хантер
      2. viktorR Сегодня, 17:31
        Атаса в новые цари!!! Почему нет, если даже лошадкам можно балатироваться...
        viktorR
        1. Pirogov Сегодня, 17:49
          Цитата: viktorR
          Атаса в новые цари!!! Почему нет, если даже лошадкам можно балатироваться...

          Если можно лошади то оленю тоже нужно попробовать ,выиграть не выиграет зато рога отобьют ,может голове легче станет .
          Pirogov
      3. Стропорез Сегодня, 17:34
        Цитата: stas
        Вчера мы тоже наблюдали небывалую акцию, когда по ТВ показали как народ требовал что бы наш Царь остался Царём капиталистического Рая.

        18-ть лет одно и то же...
        Цитата: stas
        А мы всё кричим -
        Слава несменяемому Царю.

        Кому то наравиццоо, а меня чего то подташнивает от этого гр.
        Стропорез
        1. Ego cogito ergo sum Сегодня, 17:36
          Человеку в трезвом уме и здравой памяти вряд ли окружающая действительность может нравиться.
          Ego cogito ergo sum
      4. словак Сегодня, 17:46
        А ты можешь заявить себя в качестве кандидата в президенты, избраться и наладить все так, как тебе представляется. В семье удалось наладить жизнь? Или пишешь из гаража, куда жена скалкой загнала?
        словак
        1. stas Сегодня, 17:53
          Словак ты чё своим опытом проживания в гараже делишься, если мужика бьёт жена скалкой, то это уже не мужик а портянка.
          А лизать по-царски научился ты словак, что бы жена снова не била.
          Как говориться у кого что болит, тот этим и пугает.
          stas
    3. сибиралт Сегодня, 17:53
      Похоже, королю Испании нужно срочно в Астану на консультацию, пока Путин пишет новый "Майский Указ-2" laughing
      сибиралт
  2. ul_vitalii Сегодня, 17:22
    Опять у нас всё получилось, своих не бросаем.
    ul_vitalii
    1. stas Сегодня, 17:30
      Ага получилось, на Олимпиаде российские спортсмены пройдут под белым флагом и Царь это благословил.
      Медальки оказались выше Чести России и его народов.
      Таков царский указ холопам. А ДАМа сегодня тоже извинялась за наш допинг, ей новые кроссовки обещали дать, тепер будет у ДАМы 801 пара кроссовок и трусы импортные.
      Жизнь удалась и Царь любит.
      stas
      1. ul_vitalii Сегодня, 17:41
        Не можем мы самоизолироваться, они на это рассчитывают.
        ul_vitalii
      2. Pirogov Сегодня, 17:57
        Цитата: stas
        Ага получилось, на Олимпиаде российские спортсмены пройдут под белым флагом и Царь это благословил.

        Стас а Вы кого в президенты хотели ? Кто по вашему достоин и сможет править лучше ВВП ?
        Pirogov
  3. Deniska999 Сегодня, 17:22
    Глядишь, мирно добьются независимости.
    Deniska999
    1. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 17:25
      А я таки надеюсь на погромы...
      Анкыпельгыгыргын
  4. demo Сегодня, 17:25
    Ситуацию прокомментировали представители Европейской комиссии. В частности, из офиса евробюрократов доносятся слова о том, что все митингующие должны чётко уяснить, что главное – соблюдение законности.

    Что, чиновнички, жух-жух очко!?
    Страшно?
    А вдруг баццилы Майдана и сюда добрались?
    А В.В.Путин далеко, не спасет.
    demo
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