Небывалая по масштабам акция в поддержку суверенитета Каталонии проходит в Брюсселе

В бельгийской (и по совместительству – общеевропейской) столице проходит многотысячная акция, на которой собрались сторонники идеи о независимости Каталонии. По словам представителей брюссельской полиции, ничего подобного по масштабу они не видели в Брюсселе давно, если говорить об общественных акциях. По самым скромным подсчётам в центре Брюсселя собрались около 50 тысяч сторонников каталонского суверенитета.Сообщается о том, что акция поддержана двумя каталонскими организациями, выступающими за независимость от испанской короны.Ситуацию прокомментировали представители Европейской комиссии. В частности, из офиса евробюрократов доносятся слова о том, что все митингующие должны чётко уяснить, что главное – соблюдение законности.С раннего утра в Брюссель прибывали сторонники независимости Каталонии на различных видах транспорта, включая поезда и автобусы. На улицах Брюсселя можно увидеть сотни каталонских флагов. Местные жители говорят о том, что столица Бельгии стала больше похожа на Барселону.Одним из главных действующих лиц многотысячного митинга является Карлес Пучдемон, к которому есть немало вопросов со стороны испанской фемиды. Напомним, что ранее бельгийские власти приняли решение не выдавать Пучдемона Испании до проведения выборов в совет Каталонии.