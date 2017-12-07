Россия поставила Индии танковые выстрелы "Манго"

В 2017 году выполнен ряд контрактов по линии ВТС. Например, завершен крупный контракт на поставку готовых изделий 3ВБМ17 (125-миллиметровых танковых выстрелов "Манго") в Индию. Делегация заказчика приезжала в Россию, участвовала в инспекции изделий и осталась полностью удовлетворена их качеством

Российский концерн "Техмаш" завершил крупный контракт на поставку в Индию танковых выстрелов "Манго", заявил в четверг журналистам глава предприятия Владимир Лепин.— заявил ЛепинКроме того, в Индии уже налажено производство "Манго" из российских комплектующих, "ведутся приготовления к испытаниям собранных индийскими специалистами изделий". В этом году была поставлена существенная часть необходимого оборудования.По словам Лепина, у Индии есть желание продолжить сотрудничество по этой теме как минимум на пятилетнюю перспективу.ОБПС «Манго» — это оперённый бронебойный подкалиберный снаряд к танковым пушкам калибра 125-мм, разработанный в СССР. Работы по теме «Манго» были начаты в 1983 году, на вооружение снаряд принят в 1986 году. Предназначен для стрельбы по танкам, САУ, заслонкам амбразур ДОС, бронеколпакам и другим бронированным целям. Применяется для стрельбы из 125-мм гладкоствольных танковых пушек Д-81 (2А26, 2А46), танковой пушки 2А75 (2С25 «Спрут-СД») и противотанковой пушки 2А45М «Спрут-Б»