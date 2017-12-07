18:05 07 декабря

Россия поставила Индии танковые выстрелы "Манго"

Российский концерн "Техмаш" завершил крупный контракт на поставку в Индию танковых выстрелов "Манго", заявил в четверг журналистам глава предприятия Владимир Лепин.

В 2017 году выполнен ряд контрактов по линии ВТС. Например, завершен крупный контракт на поставку готовых изделий 3ВБМ17 (125-миллиметровых танковых выстрелов "Манго") в Индию. Делегация заказчика приезжала в Россию, участвовала в инспекции изделий и осталась полностью удовлетворена их качеством
— заявил Лепин

Россия поставила Индии танковые выстрелы "Манго"



Кроме того, в Индии уже налажено производство "Манго" из российских комплектующих, "ведутся приготовления к испытаниям собранных индийскими специалистами изделий". В этом году была поставлена существенная часть необходимого оборудования.

По словам Лепина, у Индии есть желание продолжить сотрудничество по этой теме как минимум на пятилетнюю перспективу.

ОБПС «Манго» — это оперённый бронебойный подкалиберный снаряд к танковым пушкам калибра 125-мм, разработанный в СССР. Работы по теме «Манго» были начаты в 1983 году, на вооружение снаряд принят в 1986 году. Предназначен для стрельбы по танкам, САУ, заслонкам амбразур ДОС, бронеколпакам и другим бронированным целям. Применяется для стрельбы из 125-мм гладкоствольных танковых пушек Д-81 (2А26, 2А46), танковой пушки 2А75 (2С25 «Спрут-СД») и противотанковой пушки 2А45М «Спрут-Б»

Использованы фотографии: "Техмаш"
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Комментарии 11

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  1. Хантер Сегодня, 17:39
    Пусть стреляют, главное чтобы опять не подорвались из своего раздолбайства...
    Хантер
    1. Anarchist Сегодня, 17:44
      Для кого они вооружаются, для Китая или Пакистана? Янки вроде не кинуться, а бриты не потянут...
      Anarchist
      1. Идущий Сегодня, 17:45
        Похоже для обоих.
        Идущий
        1. Anarchist Сегодня, 17:49
          Пусть подождут, пока США не развалилась! А потом Пусть...
          Anarchist
          1. Ego cogito ergo sum Сегодня, 17:53
            Беспилотник их в Китай летел,утром писали,так что...
            Ego cogito ergo sum
          2. Идущий Сегодня, 17:53
            В общем они раньше и не соберутся.
            Идущий
            1. 210окв Сегодня, 18:03
              Я за индуских танкистов начал бояться..Раз они там сами решили вольфрамовый лом в стакан с порохом засунуть...
              210окв
  2. Teberii Сегодня, 17:42
    Они танки наши собрать не могут нормально,а что с боеприпасами будет.
    Teberii
  3. san4es Сегодня, 17:46
    ОБПС «Манго» — это оперённый бронебойный подкалиберный снаряд к танковым пушкам калибра 125-мм

    На 9.09 мин soldier
    san4es
  4. Джек О’Нилл Сегодня, 17:46
    На экспорт "Манго", самый совершенный снаряд, да и основа наших танков.
    А снаряд имеет 450-мм на 2км по нормали (гомогенная броня).
    Джек О’Нилл
  5. Геркулесыч Сегодня, 18:00
    Индусы его один фиг по своему переименуют! belay Главное, чтобы у них там с ним без эксцессов было. ...
    Геркулесыч
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