09:27 08 декабря
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Who are you, Mr. Putin?

Суть вопроса в том, что многие обычные россияне очень мало знают о своем президенте, которому доверяют страну уже много лет.

Но, как показывает сама жизнь, много о человеке знать и не нужно, чтобы понять, кто это – человек дела или «политик». Пишу именно в кавычках, так как настоящие политики - «иных уж нет, а те далече» от правильного понимания этого слова и профессий, с ним связанных.

Мы много чувствуем душой, иногда даже не пытаясь объяснить себе, почему именно так, а не этак. Это я к тому, что лично для меня было известно очень давно, кто будет президентом РФ, определяя вектор развития не только Евразии, но и глобальное направление мироустройства. И все попытки представить какую-то альтернативу – ну просто смешны…


Отдельная когорта упоротых аналитиков, безуспешно пытаясь выполнить чей-то заказ или донести свою собственную шизофреническую точку зрения, вещали, получив в отсутствие санитаров доступ к клавиатуре, что Путин отдаст бразды правления некоему преемнику. Ксюшку – на царство? Или политического клоуна Жириновского? Или мумифицированного коммуниста Зюганова? Да полноте, не смешите мои подковы!

Who are you, Mr. Putin?


Ну нет сейчас даже приблизительно подходящей кандидатуры на пост президента России, и уж тем более это не взрослый ребенок Димка Медведев. Да вы это и сами прекрасно видите и понимаете. Но это только одна сторона дела.

Оборотная сторона медали содержит не менее важное допущение о том, что не может ответственный взрослый человек бросить на полпути дело жизни, да просто любое важное дело, которое он начал, и которое только он пока понимает и исполняет в полном объеме.

Разве не так? Разве вы в своей жизни не так поступаете? Не доводите начатое до логического завершения?

Кто, кроме Путина, так глубоко вникает в суть любой государственной или мировой проблемы, пытаясь понять ее глубинные процессы и, тем самым, решить ее как можно более безболезненно и скоро? В общем, «хочешь сделать хорошо – сделай сам». И Путин эту поговорку прекрасно понимает и применяет.

Шойгу – да, великолепный руководитель. Но он хорошо только на своем месте – ну вот повезло России с министром обороны. Или повезло с президентом, который сумел так точно подобрать человека и поставить его на свое место. Это – тоже талант, подбор кадров и умение соответствовать своей должности. А больше я в упор не вижу даже тени будущего президента.

Народная поддержка? Безусловно! А разве вы сами не видите и не понимаете, что цифра 80% - это отражение ваших же сбыч мечт? Так кто сейчас может вывалиться из недр вселенной, как черт из табакерки, и поломать эти 80%, переделав их на свои хотя бы 40%? Да нихто, как говорил один мультипликационный персонаж.

И это так же верно, как и то, что без Путина Россия снова станет безликим вассалом империи зла – Пиндосии. Мы же для нее сейчас, после Бориски, как красная тряпка – без нас, постоянного раздражителя, властелинам мира и жить-то будет скучно: Европа и так подставляет все существующие отверстия, надоела уже своим однообразием, а остальные просто не заслуживают высочайшего внимания – их ломать скучно и просто, да и мелко - невыгодно. Ну разве что на Корее споткнулись вот надысь. А тут вдруг такой подарок судьбы – Россия, которая 30 лет ползала где-то на задворках истории, вдруг стала заявлять свои претензии на мировое влияние. И кто это сделал? Да, Mr. Putin.

Вы только представьте себе, что ваш любимый комод, на который вы всю жизнь опирались при входе в квартиру, ставили на него ботинки и бросали на него всякий ненужный хлам, вдруг заявляет вам: «Доколе»? Вот и у пиндосов сначала была абсолютно по-человечески понятная реакция: «Да ладно, не может быть, я сплю». Потом: «А ты кто такой ваще?», а еще чуть попозже: «Мля, придется с этим что-то делать, но так даже интереснее».

А делать-то уже и разучились: нет, как я уже говорил, политиков, есть только «политики». И рыжий клоун Трамп, возомнивший себя Зевсом, мечущим огонь и ярость, и Конгресс, застрявший на уровне маразма 70-х, и все подпиндосники – они разучились принимать решения, от которых зависит все их безбедное и беспроблемное существование.

И вот теперь, возвращаясь к началу статьи, хочу сказать, что Путин – это именно тот человек, который, зная систему и пользуясь ее достоинствами и недостатками, поднял Россию и держит ее на сегодняшнем уровне. И его задача – поднять страну еще выше, и он это прекрасно понимает, и свои возможности тоже отлично осознает, иначе сказал бы, как БН: «я устал, я мухожук». Но кто тогда?

Да и, согласитесь, до чего обидно было бы наблюдать, как какой-то старпер типа Навального рушит (причем рушит одним махом) все, что строил своими руками много лет. Настоящий мужчина всегда доводит начатое дело до конца, а мне кажется, что даже самые ярые враги ВВП прекрасно осознают, что он – настоящий мужик, и своего добьется.

Иначе и быть не могло.
Автор: Кобяков Андрей
Первоисточник: http://ourpulse.info/who-are-you-mr-putin/


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 22

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  1. Uncle Lee Сегодня, 05:40
    Предвыборная компания началась ! Альтернативы нет !
    А если Путин посадить Чубайса....А если...
    А если нос Иван Иваныча приставить ко лбу Иван Никифоровича.... И т.д. и т.п.
    Uncle Lee
    1. 210окв Сегодня, 06:10
      Только не надо про "кадровую политику"..Она провальна.Пример Шойгу это исключение.И вот как раз ему и место на посту Президента.А Путин превращается в "говорящую голову" и рупор либералов ,собравшихся вокруг него.Изредка прикрывается патриотическими лозунгами и все..Руку готов подать кому угодно.Хоть тому чей отец стрелял в спину его собственного отца
      210окв
    2. народник Сегодня, 06:21
      И сколько ещё таких статей разместят.
      Суть вопроса в том, что многие обычные россияне очень мало знают о своем президенте, которому доверяют страну уже много лет.

      Вот, что правда, то - правда. Совершенно не знают. fool
      Но, как показывает сама жизнь, много о человеке знать и не нужно, чтобы понять, кто это – человек дела или «политик».

      Многие знания рождают многие скорби.
      Мы много чувствуем душой, иногда даже не пытаясь объяснить себе, почему именно так, а не этак

      Мозгами думать надо. Если они, конечно, есть.
      Дальше можно не читать.
      народник
    3. Login_Off Сегодня, 06:28
      Да что сразу про эту политику, может надо хозяйственника и организатора выбрать?
      Неужели нету и нельзя подготовить, научить кандидата из числа губернаторов?
      В дополнение к ним можно поставить успешных людей из бизнеса, опять, же подготовив их политически (ДА НАДО ОБЪЯСНИТЬ ЧТО ТАКОЕ ПАТРИОТ И РЕВОЛЮЦИЯ ПЛОХО), уровня Олека Тинькова (пускай думает как посадить дослр и вытащить рубль), Евгения Касперского (пускай думает как защититься от иностранных программ и дальше влиять на выборы)...
      Но это так, примеры, не обязательно с ними соглашаться. Но и Путина поставили из бывших КГБ, так может нам помогут банкиры, программисты, инженеры, губернаторы?
      Login_Off
      1. dsk Сегодня, 08:00
        Здравствуйте Андрей!
        Цитата: Login_Off
        надо хозяйственника
        на пост Главного Завхоза России, то бишь, премьера кабмина. hi
        dsk
  2. Комментарий был удален.
  3. Chertt Сегодня, 05:41
    Самая странная и не прикрытая, хвалебная ода "Темнейшему" (мое уважение, Вл.Вл.)
    Chertt
    1. Комментарий был удален.
    2. Нонна Сегодня, 06:53
      Цитата: Chertt
      Самая странная и не прикрытая, хвалебная ода "Темнейшему" (мое уважение, Вл.Вл.)


      Большая просьба к ВО больше не печатать подобных од и славословий, откровенного лизоблюдства. Людей судят по поступкам и делам. Прежние заслуги не в счет. Свою президентскую гонку он начал с белого флага олимпиады
      Нонна
      1. Chertt Сегодня, 07:22
        Цитата: Нонна
        Большая просьба к ВО больше не печатать подобных од и славословий, откровенного лизоблюдства. Людей судят по поступкам и делам.

        Присоединяюсь
        Прежние заслуги не в счет. Свою президентскую гонку он начал с белого флага олимпиады
        Как так, не в счет, а что "в счет" ? Я в растерянности, вас посредине написания статьи, ударило током и полярно развернуло сознание ?
        Chertt
  4. Охотник Сегодня, 05:53
    Составленная из избитых, заезжанных штампов, много раз опроверженных, заказная либерастная статейка написанная за пару серебрянников. Даже если бы была нулевая поддержка, итоги выборов все равно предопределены. Какой смысл перепечатывать эту низкопробную агитку?
    Охотник
  5. Голован Джек Сегодня, 06:04
    ИМХО:
    - политика уровня ВВП в РФ сейчас нет. И не потому вовсе, что он супергений как-то там, а потому, что его поддерживают силы, совершенно определенные.
    - то, что страна "до Путина" резко катилась в пропасть, не видеть не могут только особо... альтернативные, ага
    - то, что Путину этот "прогресс" удалось остановить, не могут видеть только... ну, те же самые, в общем.
    - вопли про "мегаменеджера Сталина", который, вот - сумел (а Путин почему-то не сумел) - раздаются от людей, конкретно безрамотных. В политике (при Сталине и сейчас), в экономике (то же самое)...
    Но, в общем, комментариев под 200 статья соберет...
    Всем удачного дня laughing
    Голован Джек
  6. тасха Сегодня, 06:09
    Статья - приговор стране и всем нам. Не может Россия найти других кандидатов в президенты. Нет достойных, кроме В.В.Путина.
    тасха
  7. vfqjh Сегодня, 06:23
    Согласен , в данный момент , Путин единственная адекватная кандидатура . Но не стоит забывать , что и свою команду он должен подбирать соответствующею , а не министров - капиталистов , которые о Родине и народе начинают вспоминать находясь на скамье подсудимого ( типа Улюкаев ) . тщательнее надо , тщательней .
    vfqjh
  8. samarin1969 Сегодня, 06:26
    "Суть вопроса в том, что многие обычные россияне очень мало знают о своем президенте, которому доверяют страну уже много лет..." - Да, уж, ..автор "просветил"... laughing ...
    п.с. Аргументация про "клоунов", "...ников" и "маразматиков" как-то понижает уровень ВО.
    samarin1969
  9. к174ун7 Сегодня, 06:43
    Однако, ВВП не может не думать о преемнике. И не только думать, но и готовить передачу короны на правильную голову. Ранее казалось, что это произойдет уже в 18 г. Но п-к ВВП решил еще поработать в должности хозяина земли русской. Впрочем зная его привычку к необычным ходам в полит. игре сюрпризы не исключены, включая "рокировочку". Тем веселее будет.
    к174ун7
  10. Комментарий был удален.
  11. Шурале Сегодня, 07:10
    Помницо обсуждение данной фотографии, фейк это или нет, так вот эта фотка фейк, на настоящей фотке Путин в кепке...
    Шурале
  12. rotmistr60 Сегодня, 07:16
    Комментировать не буду. Лично я за ВВП. Но лучше иногда не дохвалить чем перехвалить.
    rotmistr60
  13. Nix1986 Сегодня, 07:24
    Зализ едра засчитан wink laughing
    Nix1986
  14. parusnik Сегодня, 08:13
    что цифра 80% - это отражение ваших же сбыч мечт?
    ...Особенно у пенсионеров мечты сбылись..Надбавку к пенсиям "хорошим" президенту и премьеру высылают..., а плохие "боляре" миллиардами воруют...Мы у себя в уезде, устали уже на выборы ходить, главы администрации больше двух лет, последнее время , не держатся..Здоровье, слабое..В принципе да, юг, жарко, два моря, лиманы кругом, лихорадка..которая воровством называется...Вот тут очередной ушел, по состоянию здоровья ..Знамо дело, победит выдвиженец, но как говорят злые языки, и он не надолго, заберут в Краснодар, а там дальше будут двигать, сын какого-то олигарха, парню в политическом масштабе расти надо....
    parusnik
  15. Вольнопёр Сегодня, 08:41
    Суть вопроса в том, что многие обычные россияне очень мало знают о своем президенте, которому доверяют страну уже много лет.

    Да не уж то автор, щас правду-матку начнёт резать?! belay
    Тайны,интриги,расследования.

    А, неее... всё нормально, аж отпустило. wassat
    Вольнопёр
  16. АлеБорС Сегодня, 09:07
    Где надо прогиб зачтут... Начался парад лояльностей? Все на выборы без выбора! Ура, товарисчи! wassat
    АлеБорС
  17. Стирбьорн Сегодня, 09:20
    Отдельная когорта упоротых аналитиков, безуспешно пытаясь выполнить чей-то заказ или донести свою собственную шизофреническую точку зрения, вещали, получив в отсутствие санитаров доступ к клавиатуре, что Путин отдаст бразды правления некоему преемнику. Ксюшку – на царство? Или политического клоуна Жириновского? Или мумифицированного коммуниста Зюганова? Да полноте, не смешите мои подковы!
    В комментариях, за такое бы неуважение к пользователям, предупреждение выписали бы
    как какой-то старпер типа Навального
    Навальному 41 год всего - это старпер?! - и кто тут упортый аналитик после этого?! fool Сколько же таких статей ближе к выборам польется
    Стирбьорн
  18. павлентий Сегодня, 09:21
    Да уж прям восхвалил. Изо всех сил. Молодец, что сказать...Единственно как-то премьера Димкой называть, наверное немного не по рангу автору)) Может они водку вместе пили? Я не в курсе...рамки то надо какие то иметь
    павлентий
  19. Немезида Сегодня, 09:27
    ВВП многие давно не доверяют...Слишком много пустых слов и не выполненных обещаний...Слишком большая финансовая поддержка бывших республик совка из бюджета РФ в ущерб РФ...Не правильная миграционная и национальная политика,в результате которой имеем события в Кандапоге и теракты в питерском метро...
    Немезида
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