Who are you, Mr. Putin?

Суть вопроса в том, что многие обычные россияне очень мало знают о своем президенте, которому доверяют страну уже много лет.Но, как показывает сама жизнь, много о человеке знать и не нужно, чтобы понять, кто это – человек дела или «политик». Пишу именно в кавычках, так как настоящие политики - «иных уж нет, а те далече» от правильного понимания этого слова и профессий, с ним связанных.Мы много чувствуем душой, иногда даже не пытаясь объяснить себе, почему именно так, а не этак. Это я к тому, что лично для меня было известно очень давно, кто будет президентом РФ, определяя вектор развития не только Евразии, но и глобальное направление мироустройства. И все попытки представить какую-то альтернативу – ну просто смешны…Отдельная когорта упоротых аналитиков, безуспешно пытаясь выполнить чей-то заказ или донести свою собственную шизофреническую точку зрения, вещали, получив в отсутствие санитаров доступ к клавиатуре, что Путин отдаст бразды правления некоему преемнику. Ксюшку – на царство? Или политического клоуна Жириновского? Или мумифицированного коммуниста Зюганова? Да полноте, не смешите мои подковы!Ну нет сейчас даже приблизительно подходящей кандидатуры на пост президента России, и уж тем более это не взрослый ребенок Димка Медведев. Да вы это и сами прекрасно видите и понимаете. Но это только одна сторона дела.Оборотная сторона медали содержит не менее важное допущение о том, что не может ответственный взрослый человек бросить на полпути дело жизни, да просто любое важное дело, которое он начал, и которое только он пока понимает и исполняет в полном объеме.Разве не так? Разве вы в своей жизни не так поступаете? Не доводите начатое до логического завершения?Кто, кроме Путина, так глубоко вникает в суть любой государственной или мировой проблемы, пытаясь понять ее глубинные процессы и, тем самым, решить ее как можно более безболезненно и скоро? В общем, «хочешь сделать хорошо – сделай сам». И Путин эту поговорку прекрасно понимает и применяет.Шойгу – да, великолепный руководитель. Но он хорошо только на своем месте – ну вот повезло России с министром обороны. Или повезло с президентом, который сумел так точно подобрать человека и поставить его на свое место. Это – тоже талант, подбор кадров и умение соответствовать своей должности. А больше я в упор не вижу даже тени будущего президента.Народная поддержка? Безусловно! А разве вы сами не видите и не понимаете, что цифра 80% - это отражение ваших же сбыч мечт? Так кто сейчас может вывалиться из недр вселенной, как черт из табакерки, и поломать эти 80%, переделав их на свои хотя бы 40%? Да нихто, как говорил один мультипликационный персонаж.И это так же верно, как и то, что без Путина Россия снова станет безликим вассалом империи зла – Пиндосии. Мы же для нее сейчас, после Бориски, как красная тряпка – без нас, постоянного раздражителя, властелинам мира и жить-то будет скучно: Европа и так подставляет все существующие отверстия, надоела уже своим однообразием, а остальные просто не заслуживают высочайшего внимания – их ломать скучно и просто, да и мелко - невыгодно. Ну разве что на Корее споткнулись вот надысь. А тут вдруг такой подарок судьбы – Россия, которая 30 лет ползала где-то на задворках истории, вдруг стала заявлять свои претензии на мировое влияние. И кто это сделал? Да, Mr. Putin.Вы только представьте себе, что ваш любимый комод, на который вы всю жизнь опирались при входе в квартиру, ставили на него ботинки и бросали на него всякий ненужный хлам, вдруг заявляет вам: «Доколе»? Вот и у пиндосов сначала была абсолютно по-человечески понятная реакция: «Да ладно, не может быть, я сплю». Потом: «А ты кто такой ваще?», а еще чуть попозже: «Мля, придется с этим что-то делать, но так даже интереснее».А делать-то уже и разучились: нет, как я уже говорил, политиков, есть только «политики». И рыжий клоун Трамп, возомнивший себя Зевсом, мечущим огонь и ярость, и Конгресс, застрявший на уровне маразма 70-х, и все подпиндосники – они разучились принимать решения, от которых зависит все их безбедное и беспроблемное существование.И вот теперь, возвращаясь к началу статьи, хочу сказать, что Путин – это именно тот человек, который, зная систему и пользуясь ее достоинствами и недостатками, поднял Россию и держит ее на сегодняшнем уровне. И его задача – поднять страну еще выше, и он это прекрасно понимает, и свои возможности тоже отлично осознает, иначе сказал бы, как БН: «я устал, я мухожук». Но кто тогда?Да и, согласитесь, до чего обидно было бы наблюдать, как какой-то старпер типа Навального рушит (причем рушит одним махом) все, что строил своими руками много лет. Настоящий мужчина всегда доводит начатое дело до конца, а мне кажется, что даже самые ярые враги ВВП прекрасно осознают, что он – настоящий мужик, и своего добьется.Иначе и быть не могло.