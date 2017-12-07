Песков: Россия не будет обжаловать решение МУС по Донбассу

Россия в данном случае не признает юрисдикцию Международного уголовного суда, поэтому нам нечего оспаривать

Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) по якобы противостоянию российских и украинских военных в Донбассе и не будет оспаривать его решение, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом он заявил журналистам на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что в ежегодном отчете прокурора МУС о событиях на Украине вооруженный конфликт на востоке этой страны был охарактеризован как международный.- сказал представитель Кремля.В ноябре 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение "О намерении Российской Федерации не стать участником Римского статута Международного уголовного суда". МИД РФ в своем заявлении тогда отметил, что суд не оправдал возложенных на него надежд и не стал подлинно независимым, авторитетным органом международного правосудия.Отметим, в прошлом году МУС в Гааге признал воссоединение Крыма с Россией равнозначным вооруженному конфликту между Украиной и Россией.