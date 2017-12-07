22:59 07 декабря

Песков: Россия не будет обжаловать решение МУС по Донбассу

Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) по якобы противостоянию российских и украинских военных в Донбассе и не будет оспаривать его решение, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом он заявил журналистам на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что в ежегодном отчете прокурора МУС о событиях на Украине вооруженный конфликт на востоке этой страны был охарактеризован как международный.

Песков: Россия не будет обжаловать решение МУС по Донбассу


Россия в данном случае не признает юрисдикцию Международного уголовного суда, поэтому нам нечего оспаривать
- сказал представитель Кремля.


В ноябре 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение "О намерении Российской Федерации не стать участником Римского статута Международного уголовного суда". МИД РФ в своем заявлении тогда отметил, что суд не оправдал возложенных на него надежд и не стал подлинно независимым, авторитетным органом международного правосудия.

Отметим, в прошлом году МУС в Гааге признал воссоединение Крыма с Россией равнозначным вооруженному конфликту между Украиной и Россией.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 56

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  1. Хантер Сегодня, 18:40
    КРЫМ НАШ и это греет наши души ,не смотря на весь этот мировой шабаш травли России!
    Держись Россия !
    Горький Максим вспомнился...

    Разозлили русского медведя запад не на шутку..
    Хантер
    1. Тралл Сегодня, 18:42
      Покормите обезьянок в мантиях бананами smile
      Тралл
      1. Капитан Пушкин Сегодня, 18:55
        Цитата: Тралл
        Тралл Сегодня, 18:42 ↑ Новый
        Покормите обезьянок в мантиях бананами smile

        На фото директор зоопарка как раз делает выговор, что бы воздерживались от поедания бананов перед заседанием, а то сильно портят воздух...
        Капитан Пушкин
        1. Чёрный Сегодня, 19:08
          Ох и любят наши пофилософствовать, порассуждать, покорректней выразится......Нет бы просто послать НА....ну или В... wassat
          Чёрный
          1. Pirogov Сегодня, 19:26
            Цитата: Чёрный
            Ох и любят наши пофилософствовать, порассуждать, покорректней выразится......Нет бы просто послать НА....ну или В

            На..... в европах больше любят.
            Pirogov
            1. Идущий Сегодня, 20:11
              Какая разница как , главное куда.
              Идущий
            2. словак Сегодня, 21:10
              На..... в европах больше любят.
              А вот этого, как раз делать нельзя- не избавишься, будут ходить и просить повторить
              словак
          2. volodya Сегодня, 19:32
            Цитата: Чёрный
            ....Нет бы просто послать НА....ну или В...

            Ну нельзя же так! . Это не наш метод!
            volodya
            1. Ююка Сегодня, 20:49
              Цитата: volodya
              Цитата: Чёрный
              ....Нет бы просто послать НА....ну или В...

              Ну нельзя же так! . Это не наш метод!


              а можно наш метод? из любимого -

              Ююка
          3. тол100в Сегодня, 20:25
            Цитата: Чёрный
            Ох и любят наши пофилософствовать, порассуждать, покорректней выразится......Нет бы просто послать НА....ну или В...

            Не только МУС, но и ВАДА , и ПАСЕ, и МОК, и еще многих других, и по тому же адресу!!!
            тол100в
    2. сибиралт Сегодня, 19:51
      С таким же успехом можно было обжаловать решение МУС в Нижнетагильском горсуде. laughing
      сибиралт
      1. KCA Сегодня, 20:18
        А почему нет? В РФ, как впрочем и в других странах, например в США, признано верховенство суверенного суда над международным, можем исполнить какое-нибудь решение, например, СПЧ, а можем и не исполнить, оспорить в Басманном суде и послать на хутор бабочек ловить
        KCA
  2. LiSiCyn Сегодня, 18:40
    Все в сад !!!! laughing
    LiSiCyn
    1. LiSiCyn Сегодня, 18:44
      Блин.. Хотел дописать, и отправил. Так вот, теперь по любым вопросам (которые нам не нравятся), всех надо посылать в сад... wink
      LiSiCyn
      1. БМП-2 Сегодня, 19:33
        Ну, ничего: всё равно почти по Чехову получилось! laughing good
        БМП-2
    2. Николай Грек Сегодня, 18:52
      Цитата: LiSiCyn
      Все в сад !!!! laughing

      winked winked winked скорее, на Х с плЯжу!!! feel feel wassat wassat lol lol lol
      Николай Грек
      1. LiSiCyn Сегодня, 19:02
        Не... no У меня, до сих пор пред висит... Я так прямолинейно не могу laughing
        LiSiCyn
        1. Николай Грек Сегодня, 19:31
          Цитата: LiSiCyn
          Не... no У меня, до сих пор пред висит... Я так прямолинейно не могу laughing

          what what what так я ж толерантно...с сокращениями и пробелами!!! feel feel laughing laughing laughing
          Николай Грек
          1. LiSiCyn Сегодня, 19:53
            Это, Вас , белую кость (генералитет) сокращения не касаются recourse ... А, нас (младший) офицерский состав, за такие пробелы... am
            LiSiCyn
      2. Anarchist Сегодня, 19:02
        Коля, привет!
        Цитата: Николай Грек
        скорее, на Х с плЯжу!!!

        Люди икс? То есть - иксовые люди fellow
        Anarchist
        1. Николай Грек Сегодня, 19:32
          Цитата: Anarchist
          Коля, привет!
          Цитата: Николай Грек
          скорее, на Х с плЯжу!!!

          Люди икс? То есть - иксовые люди fellow

          даров!! drinks drinks нееееее...это не про людей...это про направление!!! wink lol lol lol
          Николай Грек
    3. Балу Сегодня, 19:34
      Цитата: LiSiCyn
      Все в сад !!!! laughing

      по пальмам быстро, рысью... wassat tongue
      Балу
      1. LiSiCyn Сегодня, 20:01
        Мы же , не рассисты.. Кто по пальмам.. Кто по березам.. А, всякие извращенцы, могут по кактусам и елкам. lol
        LiSiCyn
  3. Ego cogito ergo sum Сегодня, 18:41
    Мы и МУС,и ВАДА не признаём,и МОК,никого не признаём,вот такие мы гордые ...
    Ego cogito ergo sum
    1. dvvv Сегодня, 18:45
      за ними везде дядя Сэм видится веселый и с пейсами
      dvvv
    2. 210окв Сегодня, 18:47
      Мы не гордые..Это к ляхам и грузинам..Точнее к гоноровые.А мы просто...задним умом крепки.
      Цитата: Ego cogito ergo sum
      Мы и МУС,и ВАДА не признаём,и МОК,никого не признаём,вот такие мы гордые ...
      210окв
    3. Chertt Сегодня, 19:02
      Цитата: Ego cogito ergo sum
      Мы и МУС,и ВАДА не признаём,и МОК,никого не признаём,вот такие мы гордые

      Да, России придется, либо выйти, либо переформатировать отношения, с большинством международных организаций.
      Chertt
      1. Segel Сегодня, 19:56
        Зачем выходить?Переформатировать-с волками жить,по волчьи выть...А самоизоляция с гордо поднятой головой...Это ли не то,чего они добиваются?
        Segel
      2. КОТ БАЮН Сегодня, 20:18
        Да, России придется, либо выйти, либо переформатировать отношения, с большинством международных организаций.

        Вы правы, как мне кажется. Но я бы "переформатировал" (ну или , скажем так, отформатиздил) некоторые страны, после - некоторые организации, а уж потом ... А потом можно и не заниматься всякой шушерой.
        КОТ БАЮН
        1. Идущий Сегодня, 20:54
          Ну почему все чего то хотят от России , нет бы что то дельное предложить.
          Идущий
          1. КОТ БАЮН Сегодня, 21:01
            Доброго вечера, Виктор.
            Ну почему все чего то хотят от России , нет бы что то дельное предложить.

            Почему хотят от России? Потому что ну ОООчень жирный кусок территории, полезных ископаемых, запасов пресной воды. Причем хотят всю дорогу, так как этот кусище прям под носом! Но регулярно по этому же шнобелю и получают.
            А предложить.. А что им предложить России? До знакомства с русскими они и мыться то толком не умели....Свою "демократию" в настоящий момент как великую ценность? Не... Жрите сами...
            Дельным было бы сотрудничество. Взаимовыгодное. Но с этим как раз таки напряженка. Хотят дать стеклянных бусиков и получить взамен золото... Ан нет...
            КОТ БАЮН
            1. Идущий Сегодня, 21:09
              Вечер добрый Василий! hi , я не буду много разглагольствовать , но Вы подметили самую главную , по моему мнению вещь , мы их даже мыться приучили , а они пытаются нас чему то учить.
              Идущий
    4. Чёрный Сегодня, 19:17
      Цитата: Ego cogito ergo sum
      Мы и МУС,и ВАДА не признаём

      ВАДА к сожалению признаём , в отличае от тех же североамериканцев. Вон НХЛ, НБА послали ВАДУ лесом, те утёрлись и пошли....и теперь ни один комиссар вады не может нагрянуть к спортсмену, играющему в этих лигах и потребовать мочи глоток laughing....а наши федерации всё сопли жуют. Дожуются....Скоро ВАДА объявит, что быть русским - уже допинг...
      Чёрный
      1. КОТ БАЮН Сегодня, 20:21
        быть русским - уже допинг

        Да так и есть, фули тут..
        КОТ БАЮН
        1. Идущий Сегодня, 20:55
          Так и ладно , побывали в России приняли допинг , а дальше что? lol
          Идущий
    5. Балу Сегодня, 20:02
      Цитата: Ego cogito ergo sum
      Мы и МУС,и ВАДА не признаём,и МОК,никого не признаём,вот такие мы гордые ...

      Мишке недосуг обращать внимание на особо мелких насекомых и плесень, дел много.


      Опять таки ответственность , как гаранта за мир во всем мире.
      Балу
      1. Идущий Сегодня, 20:13
        Браво , это надо распространить.
        Идущий
  4. 210окв Сегодня, 18:42
    Тут я поддержу решения президента.Нечего подписываться под тем,что в итоге наверняка окажется вражьей ловушкой.
    210окв
    1. Chertt Сегодня, 19:06
      Цитата: 210окв
      Нечего подписываться под тем,что в итоге наверняка окажется вражьей ловушкой.

      Так. дело в том, что Россия уже давно, в нескольких десятках, таких международных ловушках
      Chertt
      1. 210окв Сегодня, 19:49
        А вот это и плохо..Что не можем с лёгкостью сбросить оковы..Точнее с этих ловушек у нас неплохо кормится уйма народа..Не сеют,не пашут...
        Цитата: Chertt
        Цитата: 210окв
        Нечего подписываться под тем,что в итоге наверняка окажется вражьей ловушкой.

        Так. дело в том, что Россия уже давно, в нескольких десятках, таких международных ловушках
        210окв
  5. dvvv Сегодня, 18:44
    еще и Гаагу надо послать в гаагу и не признавать , как и ОБСЕ и ПАСЕ всякие, перед которыми Борька -алкаш кланялся .
    dvvv
    1. LiSiCyn Сегодня, 18:55
      Конечно !!! good Организации, хороши тогда, когда ты один из главных организаторов laughing Ну и , когда сверху присматриваешь за "членами"... А, вот когда наоборот... Этого нам не надо, это вы, там сами, без нас.. Совет, можем дать. А слушаться не будем..
      LiSiCyn
  6. Старый военрук Сегодня, 18:49
    Это правильно, что бы ни придумали печальники демократии по-наглосаксонски, нам дела нет до их бредней.
    Старый военрук
  7. Михаил Зубков Сегодня, 18:52
    Цитата: dvvv
    еще и Гаагу надо послать в гаагу и не признавать , как и ОБСЕ и ПАСЕ всякие, перед которыми Борька -алкаш кланялся .

    Из Совета Европы и всех его ловушек-конвенций выходить надо, и из соглашения о границе с Эстонией (мы дважды подписывали, отзывали подпись первый раз, но и во второй раз не ратифицировали - опять придется подпись отзывать из-за подлых эстонцев).
    Михаил Зубков
  8. segamegament Сегодня, 18:54
    мы на вас клали! - краткий перевод статьи!
    segamegament
  9. arhPavel Сегодня, 18:58
    Цитата: Ego cogito ergo sum
    Мы и МУС,и ВАДА не признаём,и МОК,никого не признаём,вот такие мы гордые ...

    США не признает ЮНЕСКО, не хотят подписывать ограничения выбросов парниковых газов, не пускают иностранных наблюдателей на изберательные участки, не отменяют смертную казнь... И ни чего :) потому что им это не надо, а нам не нужны псевдосуды
    arhPavel
  10. Геркулесыч Сегодня, 19:05
    Не нужно оспаривать! Нужно офицеально заявить о его незаконности, и выдворить силой из Донбасса!
    Геркулесыч
  11. ded100 Сегодня, 19:11
    В жо-пу этот суд и все их трибуналы в придачу!! am
    ded100
    1. 210окв Сегодня, 19:51
      Тут уже разные "пункты назначения"отписали..И в ароматный сад,и на и в.. laughing
      Цитата: ded100
      В жо-пу этот суд и все их трибуналы в придачу!! am
      210окв
    2. poquello Сегодня, 19:59
      Цитата: ded100
      В жо-пу этот суд и все их трибуналы в придачу!! am

      В Габоне пусть разбираются, я бы ещё на всех судей дело завёл в СК, да и на прочих функционеров и "свидетелей" "международных" организаций.
      poquello
  12. LeonidL Сегодня, 19:20
    Нормальные страны, уважающие свой суверинитет не участвуют в шутовских организациях типа МУС, ЕСПЧ, ОБСЕ, СЕ и прочая, прочая, прочая
    LeonidL
  13. Троль Сегодня, 19:22
    В "данном случае" или не признает вообще?
    ЕМНИП Россия вышла из юрисдикции МУСа.. Или нет?
    Троль
  14. mavrus Сегодня, 19:43
    Цитата: БМП-2
    Ну, ничего: всё равно почти по Чехову получилось! laughing good

    Скорее по Джерому К. Джерому.
    mavrus
  15. askort154 Сегодня, 20:21
    Заколебал пучеглазый пиз-ол. Надеюсь, что марте ты сдуешься.(иначе ВВП - я не пойму! )
    askort154
    1. Идущий Сегодня, 20:39
      Цитата: askort154
      Заколебал пучеглазый пиз-ол. Надеюсь, что марте ты сдуешься.(иначе ВВП - я не пойму! )

      Расшифруйте , ничего не понятно.
      Идущий
  16. Чичиков Сегодня, 22:58
    Римский статус, МУС, давно утерян, как и то, что римское право подменено англосакским, - где не требуются материальные доказательства, обвиняемый должен сам доказывать свою невиновность, а решение суда может исходить из "вероятности совершения преступления".
    Чичиков
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