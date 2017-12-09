Нужны ли герои великой стране?

Говоря в предыдущей статье о бытии украинских участниках АТО, пусть некоторые и выразили мнение, что материал «попахивает», но основной посыл был один: мы проиграли информационную войну с треском. И сегодня имеем на той стороне тех, о ком мы писали. Молодых ветеранов, уверенных в своей правоте и обласканных государством.Вообще на укровоинов нам наплевать, пусть хоть трусы им золотые выдают от Порошенко. Факт в том, что патриотизм, подкрепленный льготами и благодарностями, делает свое дело.Да, несомненно, где-то кто-то в маршрутке получил по морде. Допускаем. Согласны с мнением читателя, что любой маршрутчик органически и искренне ненавидит льготников-халявщиков. Это нормально. Суть не в том. И даже не в довольно большом количестве нормально мыслящих людей на Украине.Суть в том, что армия, которая видит в русских врага, есть. Молодые, обученные, прошедшие войну. Патриоты Украины. И это не лечится и не перекупается. Нет, лечится, конечно. Пулей.Здесь важен подход. И, к сожалению, подход на Украине абсолютно правильный. Четкий. У них есть враг, и есть герои, которые с этим врагом воюют.А у нас? У нас с этим как?Да прекрасно у нас все. Просто нет. Ни там нет, ни сям нет. Героев просто нет, потому что их там нет.Так уж заведено в нашей стране.Сколько наших солдат и офицеров были в "ихтамнетах"? В советское время, в современное время? Это не только об Украине. Это о Йемене, Африке оптом, Абхазии, Сирии. В Крыму прекрасную и бескровную работу через год признали, когда все уже устаканилось.Странная политика по отношению к солдату, не так ли? Официально вас там не было и в документах ваших об этом ничего. А для того, чтобы вы помнили об этом, получите подписку о неразглашении.Не правда ли, странно? Убийцы мирного населения из тербатов и ВСУ, которые еще и неслабо так пограбили население, да и члены их семей, государством обеспечены. На уровне закона. Хорошо или нет – нам наплевать. За ветеранов АТО как-то душа не болит совершенно.А вот за своих обидно. Киевский режим своих признает, а наше государство?Нашему в лучшем случае, тоже плевать.А может быть и хуже, кстати. Приведем для сравнения личности. Константин Гришин и Юрий Буданов.Первого все знают, как Семена Семенченко из тербата «Донбасс». Уроженец Севастополя, судимый, сидевший, подделавший биографию и документы. Дела Семенченко всем известны, пачкать страницу не стоит.Но каков итог? Несмотря на то, что С. Семенченко – псевдоним, он депутат Рады и орденоносец.И полковник Юрий Буданов. Тоже, кстати, из тех же краев. Харцызск Донецкой области. Отблагодарило государство его по полной. Три контузии оставили, остального лишили. И звания, и награды. И бросили как искупительную жертву под пули чеченского террориста.Почувствуйте, как говорится, разницу…Плохой пример, некоторые скажут? Не вопрос. Благо, у нас на сайте «ихтамнетов» выше крыши. В ассортименте. Например, боец, прослуживший год в Абхазии. Только не тогда, когда геройское шествие было, в 2008-м, а когда по горам скакали и лагеря со складами шерстили. 2006-2007 годы. Повезло, кстати, вернулся только с дырками в организме.А, например, его сослуживец в цинке вернулся. И с заключением от минобороны, что погиб в результате несчастного случая на полигоне под Псковом.Есть товарищ, который чем-то полезным в Йемене занимался. Да и «сирийцев» число уже десятками измеряется в ближнем окружении. Последним, правда, хоть денег платят. Уже плюс.О последних особо хочется сказать.Да, наши солдаты и офицеры жизнью рискуют за свободу сирийского народа. Мы все, а особенно руководство, просто спим и видим, как мирный сирийский дехканин заботится о свей бахче или винограднике. Смешно, не правда ли?Есть только одна категория наших граждан, которая спит и что-то видит в Сирии. Те, кто владеет "народным достоянием" в виде нефти, газа и прочих очень для них полезных ископаемых. Вот кому просто до колик хочется завладеть сирийской транзитной трубой, сирийскими месторождениями, сирийскими заводами по переработке.Но они сидят в хороших строениях со всеми удобствами. В отличие от тех, кто им добывает благосостояние.Вот только о добытчиках мы если и слышим, то в некрологах. Да и то, не про всех.В начале статьи была упомянута Украина. Когда мы начинали изучение "внутренностей" новой Украины, невольно сравнивали ситуацию там и здесь. В предыдущей статье была затронута тема воспитания воина. Тема, которая у нас традиционно замалчивается. Зачем воспитывать, если мы воины генетически? Достаточно крикнуть: "За Родину! За Сталина!" и солдаты в едином порыве...Честно, обидно за наших солдат и офицеров. Именно тогда, когда начинаешь сравнивать. Ладно первая чеченская. Это была глупость, граничащая с подлостью со стороны нашей власти. По-другому и называть это не хочется. Но потом?Почему, если наши бойцы, которые сражаются за правое дело, вдруг становятся «ихтамнетами» и чуть ли не наемниками? Тихушечно так воюя «за государственные интересы». Без огласки, без всего. С подпиской о неразглашении и конфеткой в виде перевода с транзитного счета в левом банке.Поневоле начинаешь задумываться, а так ли чисты эти «государственные интересы»? И завидовать солдатам ВСУ. Они там есть. Любят их или нет на Украине – это дело третье, и абсолютно не наше.Наше дело – здесь, в России. «Ихтамнеты», закрытые награждения и все прочее.А теперь вопрос: откуда взяться примерам для подражания подрастающим поколениям? Вот на Украине они есть. Хорошие, плохие, праведные или палачи – но есть. На площадях, аллеях славы, в школах. О них на уроках рассказывают, если что. В принудительном порядке.А у нас? А у нас «ихтамнет». Нет героев, нет государственной идеологии, нет соответствующего воспитания и образования. Ничего нет.Да, 75 лет тому назад наши предки обеспечили нас таким количеством героев, что на десять поколений хватит.Проблема в том, что для родившихся сегодня, это уже более чем пустой звук, к сожалению. Мальчик Коленька это прекрасно показал.Наверное, великой стране это все и не нужно. И так сойдет.