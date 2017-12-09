16:12 09 декабря

Нужны ли герои великой стране?

Говоря в предыдущей статье о бытии украинских участниках АТО, пусть некоторые и выразили мнение, что материал «попахивает», но основной посыл был один: мы проиграли информационную войну с треском. И сегодня имеем на той стороне тех, о ком мы писали. Молодых ветеранов, уверенных в своей правоте и обласканных государством.

Нужны ли герои великой стране?


Вообще на укровоинов нам наплевать, пусть хоть трусы им золотые выдают от Порошенко. Факт в том, что патриотизм, подкрепленный льготами и благодарностями, делает свое дело.


Да, несомненно, где-то кто-то в маршрутке получил по морде. Допускаем. Согласны с мнением читателя, что любой маршрутчик органически и искренне ненавидит льготников-халявщиков. Это нормально. Суть не в том. И даже не в довольно большом количестве нормально мыслящих людей на Украине.

Суть в том, что армия, которая видит в русских врага, есть. Молодые, обученные, прошедшие войну. Патриоты Украины. И это не лечится и не перекупается. Нет, лечится, конечно. Пулей.

Здесь важен подход. И, к сожалению, подход на Украине абсолютно правильный. Четкий. У них есть враг, и есть герои, которые с этим врагом воюют.

А у нас? У нас с этим как?

Да прекрасно у нас все. Просто нет. Ни там нет, ни сям нет. Героев просто нет, потому что их там нет.

Так уж заведено в нашей стране.

Сколько наших солдат и офицеров были в "ихтамнетах"? В советское время, в современное время? Это не только об Украине. Это о Йемене, Африке оптом, Абхазии, Сирии. В Крыму прекрасную и бескровную работу через год признали, когда все уже устаканилось.

Странная политика по отношению к солдату, не так ли? Официально вас там не было и в документах ваших об этом ничего. А для того, чтобы вы помнили об этом, получите подписку о неразглашении.

Не правда ли, странно? Убийцы мирного населения из тербатов и ВСУ, которые еще и неслабо так пограбили население, да и члены их семей, государством обеспечены. На уровне закона. Хорошо или нет – нам наплевать. За ветеранов АТО как-то душа не болит совершенно.

А вот за своих обидно. Киевский режим своих признает, а наше государство?

Нашему в лучшем случае, тоже плевать.

А может быть и хуже, кстати. Приведем для сравнения личности. Константин Гришин и Юрий Буданов.

Первого все знают, как Семена Семенченко из тербата «Донбасс». Уроженец Севастополя, судимый, сидевший, подделавший биографию и документы. Дела Семенченко всем известны, пачкать страницу не стоит.

Но каков итог? Несмотря на то, что С. Семенченко – псевдоним, он депутат Рады и орденоносец.

И полковник Юрий Буданов. Тоже, кстати, из тех же краев. Харцызск Донецкой области. Отблагодарило государство его по полной. Три контузии оставили, остального лишили. И звания, и награды. И бросили как искупительную жертву под пули чеченского террориста.

Почувствуйте, как говорится, разницу…

Плохой пример, некоторые скажут? Не вопрос. Благо, у нас на сайте «ихтамнетов» выше крыши. В ассортименте. Например, боец, прослуживший год в Абхазии. Только не тогда, когда геройское шествие было, в 2008-м, а когда по горам скакали и лагеря со складами шерстили. 2006-2007 годы. Повезло, кстати, вернулся только с дырками в организме.

А, например, его сослуживец в цинке вернулся. И с заключением от минобороны, что погиб в результате несчастного случая на полигоне под Псковом.

Есть товарищ, который чем-то полезным в Йемене занимался. Да и «сирийцев» число уже десятками измеряется в ближнем окружении. Последним, правда, хоть денег платят. Уже плюс.

О последних особо хочется сказать.

Да, наши солдаты и офицеры жизнью рискуют за свободу сирийского народа. Мы все, а особенно руководство, просто спим и видим, как мирный сирийский дехканин заботится о свей бахче или винограднике. Смешно, не правда ли?

Есть только одна категория наших граждан, которая спит и что-то видит в Сирии. Те, кто владеет "народным достоянием" в виде нефти, газа и прочих очень для них полезных ископаемых. Вот кому просто до колик хочется завладеть сирийской транзитной трубой, сирийскими месторождениями, сирийскими заводами по переработке.

Но они сидят в хороших строениях со всеми удобствами. В отличие от тех, кто им добывает благосостояние.

Вот только о добытчиках мы если и слышим, то в некрологах. Да и то, не про всех.

В начале статьи была упомянута Украина. Когда мы начинали изучение "внутренностей" новой Украины, невольно сравнивали ситуацию там и здесь. В предыдущей статье была затронута тема воспитания воина. Тема, которая у нас традиционно замалчивается. Зачем воспитывать, если мы воины генетически? Достаточно крикнуть: "За Родину! За Сталина!" и солдаты в едином порыве...

Честно, обидно за наших солдат и офицеров. Именно тогда, когда начинаешь сравнивать. Ладно первая чеченская. Это была глупость, граничащая с подлостью со стороны нашей власти. По-другому и называть это не хочется. Но потом?

Почему, если наши бойцы, которые сражаются за правое дело, вдруг становятся «ихтамнетами» и чуть ли не наемниками? Тихушечно так воюя «за государственные интересы». Без огласки, без всего. С подпиской о неразглашении и конфеткой в виде перевода с транзитного счета в левом банке.

Поневоле начинаешь задумываться, а так ли чисты эти «государственные интересы»? И завидовать солдатам ВСУ. Они там есть. Любят их или нет на Украине – это дело третье, и абсолютно не наше.

Наше дело – здесь, в России. «Ихтамнеты», закрытые награждения и все прочее.

А теперь вопрос: откуда взяться примерам для подражания подрастающим поколениям? Вот на Украине они есть. Хорошие, плохие, праведные или палачи – но есть. На площадях, аллеях славы, в школах. О них на уроках рассказывают, если что. В принудительном порядке.

А у нас? А у нас «ихтамнет». Нет героев, нет государственной идеологии, нет соответствующего воспитания и образования. Ничего нет.

Да, 75 лет тому назад наши предки обеспечили нас таким количеством героев, что на десять поколений хватит.

Проблема в том, что для родившихся сегодня, это уже более чем пустой звук, к сожалению. Мальчик Коленька это прекрасно показал.

Наверное, великой стране это все и не нужно. И так сойдет.
Автор: Александр Ставер, Роман Скоморохов


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Комментарии 17

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  1. Dart2027 Сегодня, 14:50
    В общем-то правда. Герои прошлого - это герои прошлого, их забывать не стоит, но и о настоящем надо думать.
    Dart2027
    1. 210окв Сегодня, 15:29
      А разговор и идет о Героях Нашего Времени..Зачастую забытых..Скажем в том же Донбассе(я имею в виду наших ребят там)..
      210окв
      1. Boris55 Сегодня, 15:36
        Цитата: 210окв
        А разговор и идет о Героях Нашего Времени..

        Список Героев Российской Федерации за два последних года:
        2016 (19 человек)
        Артемьев Олег Германович (15 февраля 2016 года)
        Байкулов Вадим Владимирович (17 марта 2016 года)
        Булгаков Дмитрий Витальевич (3 мая 2016 года)
        Герасимов Валерий Васильевич (3 мая 2016 года)
        Горшков Анатолий Петрович (6 сентября 2016 года)
        Дворников Александр Владимирович (17 марта 2016 года)
        Дьяченко Андрей Александрович (17 марта 2016 года)
        Журавлёв Александр Александрович (2016 год)
        Карлов Андрей Геннадьевич (21 декабря 2016 года)
        Марьенков Игорь Валерьевич (2016 год)
        Мисуркин Александр Александрович (26 августа 2016 года)
        Новохатский Сергей Владимирович (сентябрь 2016 года)
        Нурбагандов Магомед Нурбагандович (21 сентября 2016 года)
        Поташов Валерий Серпионович (3 октября 2016 года)
        Прохоренко Александр Александрович (11 апреля 2016 года)
        Романов Виктор Михайлович (17 марта 2016 года)
        Сергун Игорь Дмитриевич (3 марта 2016 года)
        Серова Елена Олеговна (15 февраля 2016 года)
        Хабибуллин Ряфагать Махмутович (28 июля 2016 года)
        2017 (5 человек)
        Беляев Михаил Александрович (20 марта 2017 года)
        Богомолов Александр Станиславович (1 марта 2017 года)
        Коробов Игорь Валентинович (00.00.2017 года)
        Овчинин Алексей Николаевич (10 сентября 2017 года)
        Рыбников Сергей Викторович (12 июля 2017 года)

        Много ли мы знаем о них? А ведь по каждому из них можно блокбастер снять ...Министерство культуры - расстрелять в полном составе!!!
        Boris55
        1. Chertt Сегодня, 15:47
          Цитата: Boris55
          Много ли мы знаем о них? А ведь по каждому из них можно блокбастер снять ...Министерство культуры - расстрелять в полном составе!!!

          Правильно, расстрелять Министерство культуры...и по этому сюжету снять блокбастер
          Chertt
  2. solzh Сегодня, 14:50
    Раньше у России было две беды, а теперь ещё две прибавилось: государственная идеология (её отсутствие), образование.
    solzh
    1. 210окв Сегодня, 15:27
      И еще государственный общественно-политический строй..С Вашего позволения добавлю..
      Цитата: solzh
      Раньше у России было две беды, а теперь ещё две прибавилось: государственная идеология (её отсутствие), образование.
      210окв
  3. g1v2 Сегодня, 14:55
    У страны есть интересы . Для их обеспечения есть армия. В армии служат те, кто готов рисковать своей жизнью. Кто-то за страну, кто-то за идею, кто-то за зарплату. Когда ты заключаешь контракт, ты должен осознавать , что тебя могут послать туда , где ты можешь умереть. Если ты к этому не готов , то какого .... ты забыл в армии? am
    Насчет всушников, то чего-то они не сильно довольны украинской госзаботой. Особенно те , кто официально в 2014 году не оформлялся и приехал домой калекой или в цинке. Чего-то я не слышал ни одного видео , где атошник бы рассказывал как о них позаботилось гос-во. Покажите , будет интересно посмотреть. request
    А насчет патриотизма. Я в 2015 году обучал группу стажеров из Киева. Все уверены , что воюют с РФ, НО ПРИ ЭТОМ ВСЕ ПРИЕХАЛИ НА СТАЖИРОВКУ В РОССИЮ И ГОТОВЫ РАБОТАТЬ В РОССИЙСКОЙ КОМПАНИИ. Точно также и всушники спокойно едут работать в Россию . И для них это нормально. Они деньги зарабатывают, как и в ато. Это менталитет фронтира. Сегодня ты с поляками против русских, завтра с русскими против турок , а послезавтра с турками против поляков. Тч все эти "патриоты " в случае чего перекрасятся на раз-два. Ну а очередной срыв призыва показывает, что желающих повоевать за бесплатно уже с гулькин х.. . hi
    g1v2
    1. Смог Сегодня, 15:04
      Цитата: g1v2
      У страны есть интересы

      У страны? Или у ее СЛУГ!
      Цитата: g1v2
      Для их обеспечения есть армия.

      И чьи интересы обеспечивает армия. Страны или СЛУГ ее?
      Смог
      1. g1v2 Сегодня, 15:32
        Ладно ,борцун с режимом , один раз отвечу. Как тебе кажется , где в России самый высокий уровень жизни? Наверное в Москве и СПб ? Верно? А почему? Потому что местные чиновники и бизнесмены бьются за счастье работяг? Сомнительно. Любой бизнесмен платит столько за сколько люди готовы у него работать. Так почему же там самый высокий уровень жизни? А просто потому что это самые развитые регионы страны , куда стекаются деньги , ресурсы, а главное - люди. Там хорошая инфраструктура , там много работы и низкая безработица , там есть шансы продвинуться.
        Так вот на более высоком уровне та же фишка. Наша задача , чтобы точно так же денежные , ресурсные и прочие потоки текли через РФ. И ТОГДА УРОВЕНЬ ЖИЗНИ БУДЕТ ПОВЫШАТЬСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ. Без всякого заламывания рук о несчастной судьбе бюджетников и каких-то форс мажоров. По моему это наглядно видно любому незашоренному человеку на примере последних 15 лет. Я помню времена когда профессора бутылки собирали, а на рынке открыто предлагали купить тотошу. Все это осталось далеко в прошлом. Потому что кто-то прям за права простого человека боролся ? Или просто потому что общий уровень жизни в стране повысился? Почему в США уровень жизни выше чем у нас ? Потому что местные элиты так озабочены как живет работяга из "ржавого пояса "? Серьезно? Так вот для того чтобы денежные и прочие потоки шли через США, работая на американскую экономику и повышение местного уровня жизни и существует самая дорогостоящая армия и флот. Дипломатия канонерок никуда не делась. И эти методы надо старательно копировать. И не стесняться использовать армию для обеспечения интересов страны - как в вопросах безопасности, так и экономических. hi
        g1v2
  4. Комментарий был удален.
  5. assa67 Сегодня, 15:09
    Цитата: solzh
    государственная идеология (её отсутствие), образование.

    тут я согласен-с патриотическим воспитанием полный швах....
    Цитата: g1v2
    Чего-то я не слышал ни одного видео , где атошник бы рассказывал как о них позаботилось гос-во. Покажите , будет интересно посмотреть.

    карателям обещано много было,на выходе такие как указанный в статье семенченко только и живут...ворье и мародеры
    а герои стране нужны! и они есть!...вспомните "работайте,братья",вспомните А.Прохоренко........не за"золотые трусы"как выразился автор люди служили....
    assa67
  6. karakol Сегодня, 15:14
    хорошую тему затронули. Героев у нас хоть отбавляй. Как посмотришь на господ с большими звездами и в штанах с лампасами. Редко кто из них не щеголяет со значком Героя. А в остальном правильно. Молодые ребята кладут свои жизни и здоровье за господ из Роснефти, Газпрома и иже с ними.
    karakol
  7. Андрей из Челябинска Сегодня, 15:17
    Что тут скажешь? Согласен абсолютно.
    Похоже что на памятник Прохоренко раскошелились только тогда, когда итальянцы ему свой поставили. Стыдобище...
    Андрей из Челябинска
  8. мичман Сегодня, 15:28
    Уважаемые авторы, в четверг ко мне обратились из ОК одного НИИ и попросили пояснить по фамильно, что сделали некоторые ученые в развитии этого НИИ. Пояснил, были удивлены. А в 70 и 80-х годах эти ученые создавали ВиВТ, которые находятся на вооружении и сейчас. Этими видами ВиВТ сильна наша страна (погрешность бомбометания с 5 тыс.м двадцать метров; дозаправка в воздухе страт. бомбардировщиков; вывод в автомате ЛА на посадку в сложных метеоусловиях и т.д.) Мне приятно всегда видеть на ряде самолетов на трубке ПВД свою антенну АП-06М. Это мое изобретение. Этот НИИ за создание новой техники был удостоин 11 раз Гос премий. Сотни специалистов были награждены Правительственными наградами (мне лично вручали их, кажется, девять раз) . Два специалиста стали Героями Соц. труда. А сейчас награждают артистов. За что? Честь имею.
    мичман
  9. parusnik Сегодня, 15:31
    От героев былых времен
    Не осталось порой имен.
    Те, кто приняли смертный бой,
    Стали просто землей и травой...
    Только грозная доблесть их
    Поселилась в сердцах живых.
    Этот вечный огонь,
    Нам завещанный одним, мы в груди храним.
    Погляди на моих бойцов -
    Целый свет помнит их в лицо.
    Вот застыл батальон в строю...
    Снова старых друзей узнаю.
    Хоть им нет двадцати пяти,
    Трудный путь им пришлось пройти,
    Это те, кто в штыки поднимался как один,
    Те, кто брал Берлин!
    Нет в России семьи такой,
    Где не памятен был свой герой.
    И глаза молодых ребят
    С фотографий увядших глядят...
    Этот взгляд, словно высший суд,
    Для ребят, что сейчас растут.
    И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть,
    Ни с пути свернуть!
    Актуальность этой песни не потеряна..Осталась...Существует..
    parusnik
  10. sds87 Сегодня, 15:37
    Боевые холопы посмертной памяти захотели? Обойдутся. Газпрому плевать сколько и где погибнут наших российских вояк, защищающих их интересы где-либо. Сирия, Абхазия... Главное, что личные корыстные интересы нефтяных корпораций выдаются за государственную необходимость. ИГИЛ и прочие террористы претендуют на ИХ интересы, а значит простой мужик из глубинки России поедет воевать, защищая ИХ интересы. И не надо мне ля-ля, что Россия сунулась в Сирию только из-за просьбы Асада и там борется исключительно против террористов, защищая от них с дальних границ территорию России. Пока наши мужики воюют там, террористы уже проникли в Россию и готовятся к диверсиям и акциям на нашей земле. Ставрополь в пример уже поставить можно.
    sds87
  11. Boris55 Сегодня, 15:48
    Цитата: А.Ставер, Р.Скоморохов
    Нет героев, нет государственной идеологии...

    Это как же нет? У нас претворяется в жизнь идеология победившей на выборах партии - ЕР. Победили бы Коммунисты - проводили бы идеологию К.Маркса.
    Boris55
  12. turbris Сегодня, 15:48
    А как же это -всего за 25 лет со дня учреждения звания Героя Российской Федерации высшую награду страны получили 637 военнослужащих. Из них 76 продолжают службу в ВС РФ. Среди них – не только участники боевых действий, но и военнослужащие, совершившие геройский подвиг в мирное время. Страна знает своих героев, устанавливает им памятники, называет их именами улицы, скверы и школы, но авторам это неведомо, им надо сыграть на "их там нет", не волнуйтесь, кому положено, знают, что они там есть и эти люди получают заслуженные награды и льготы. Авторы озаботились примерами для подрастающего поколения? А каким примером являются сами авторы, вот, что они пишут: "Есть только одна категория наших граждан, которая спит и что-то видит в Сирии. Те, кто владеет "народным достоянием" в виде нефти, газа и прочих очень для них полезных ископаемых. Вот кому просто до колик хочется завладеть сирийской транзитной трубой, сирийскими месторождениями, сирийскими заводами по переработке". Значит наша операция в Сирии - это для обеспечения этой самой категории граждан? Как бы так по культурнее выразится - даже не знаю, промолчу, а то опять удалят.
    turbris
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