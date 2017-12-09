9 декабря - День Героев Отечества в России

В феврале 2007 года на основании федерального закона за номером 22 № «О внесении изменения в статью 1-1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» в отечественном праздничном календаре стало одной важной датой больше. Речь идёт о такой дате как 9 декабря, которая официально именуется Днём Героев Отечества.Герой Отечества в привычном понимании – военный человек, совершивший подвиг в бою, нередко и сложивший голову во имя Отечества. Александр Матросов в годы Великой Отечественной войны, другой Александр – Прохоренко – в наше время – в Сирийской Арабской Республике.Представители партизанских отрядов, советского подполья на оккупированных нацистами территориях, также прославленные лётчики, легендарные танкисты, нанесшие колоссальный ущерб гитлеровским захватчикам. Битва под Москвой, за Сталинград, Курская дуга, освобождение Украины, Белоруссии, Прибалтики, Польши, взятие Берлина. Вот они – настоящие герои – люди, которые внесли своим мужеством и верой в себя по-настоящему неоценимый вклад в дело общей Победы.Но ведь Герои Отечества – отнюдь не только те, кто носит погоны. В последнее время в информационном пространстве страны крайне редко уделяется внимание тем, что своим трудом и на гражданском поприще достоин называться настоящим героем.Много ли мы в последнее время видим на центральных телеканалах документальных сюжетов, художественных лент о человеке труда, об учёных, вносящих вклад в развитие страны, о тех, кто спасает людей, кто даёт надежду отчаявшимся, строит на свои собственные средства приюты для бездомных. Ответ вряд ли будет положительным, потому что страна успела привыкнуть к тому, что всем правит пресловутый рейтинг. А потому «герои Отечества» на экранах в наши дни - это пропитые физиономии, которые появляются на всевозможных «жуть говорят» и прочих передачках такого же рода, рассказывая о своей «нелёгкой судьбе», когда в доме уже негде пройти от опорожнённых бутылок. Это скармливается нам, и большинство это вынуждено смотреть – всё-таки «прайм-тайм» - посидеть-отдохнуть перед «ящиком». Сидим-смотрим. Отдыхаем.А в это время где-то в забытой богом деревушке в мороз под 30 фельдшер и водитель скорой на заснеженной дороге пытаются починить автомобиль, который «намотал» уже за полмиллиона километров – чтобы успеть спасти человека. И автомобиль едет дальше – через стужу и пургу. И человека спасают. Это не Герои Отечества? Конечно, герои. Спасибо за ваш труд!Спортсмен, который получил бумагу о недопуске на Олимпийские игры только за то, что он российский спортсмен, и который по почте отправил в МОК телеграмму со словами о том, где он видел МОК и его предложения выступить под белой тряпкой. Разве не достоин уважения? Достоин. Это человек, который понимает, что помимо собственной выгоды, есть ещё честь и достоинство. Просто – честь, и просто – достоинство. А ещё страна, которая сделала его спортсменом. Есть флаг, герб и гимн, откреститься от которых – значит стать куклой в руках тех, кто пытается гадить России. Не герой? В сегодняшних условиях – настоящий герой. Спасибо за смелость! Хочется надеяться, что среди спортсменов такой найдётся.Разве нельзя назвать героем Отечества воронежскую учительницу английского языка, которая 7 лет абсолютно безвозмездно преподаёт детям из центра временного содержания образовательную дисциплину. 7 лет! Бесплатно! Просто – по зову души, чтобы помочь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Тем, кто лишён возможности обучения в обычной школе, не без собственного греха лишён, конечно. И она трудится – не заботится о наградах, гонорарах и о том, а не бросить ли всю эту общественную работу к такой-то матери. А почему всё без имени и без имени. Этот человек Елена Никитина. От всей души спасибо за труд!Это и герои Отечества "от сохи" - наполняющие закрома хлебом, обеспечивая продовольственную безопасность миллионов россиян, не бросившие сельское хозяйство даже в провальные девяностые. Спасибо за труд!В День Героев Отечества искренняя благодарность всем тем, кто в погонах и со звездой Героя на груди, и всем тем, для кого и гражданский героизм не пустой звук!