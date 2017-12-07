"Замминистра обороны Польши не устроила цена американских Patriot"

Такая цена стала сюрпризом для нас. Эта цена действительно неприемлема для нас даже с учетом значительных финансовых средств, выделенных нами на техническую модернизацию польских Вооруженных сил. Мы просто не можем себе позволить потратить так много денег на приобретение двух батарей [в конфигурации PAC-3+] и ракет

Цена, по которой Соединенные Штаты согласились продать Польше системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО/ПРО) Patriot (в конфигурации PAC-3+), неприемлема для Варшавы, которая будет добиваться ее пересмотра в сторону понижения, заявил в интервью еженедельнику Defense News заместитель министра национальной обороны Польши Бартош Ковнацкий.В ноябре Управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности DSCA (Defense Security and Cooperation Agency) объявило о принятии американской администрацией решения о продаже Польше батарей Patriot на общую сумму $10,5 млрд (37 млрд злотых). Варшава же, как отметил еженедельник, готова затратить за эти системы не более 30 млрд злотых (около $7,5 млрд).Выставленный Вашингтоном счет, как указал в своем интервью Ковнацкий, стал неприятной неожиданностью для Польши.- заявил КовнацкийЭта сделка, как сообщило ранее DSCA, предусматривает также приобретение Польшей четырех радиолокационных станций AN/MPQ-65, четырех пунктов управления огнем, 16 пусковых установок и 208 зенитных управляемых ракет к системе Patriot PAC-3+.Торг по поводу цены за указанный «пакет» является, по сведениям еженедельника, одной из целей визита Ковнацкого в американскую столицу на этой неделе, передает ТАСС