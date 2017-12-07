22:52 07 декабря

Замминистра обороны Польши не устроила цена американских Patriot

Цена, по которой Соединенные Штаты согласились продать Польше системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО/ПРО) Patriot (в конфигурации PAC-3+), неприемлема для Варшавы, которая будет добиваться ее пересмотра в сторону понижения, заявил в интервью еженедельнику Defense News заместитель министра национальной обороны Польши Бартош Ковнацкий.

Замминистра обороны Польши не устроила цена американских Patriot


В ноябре Управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности DSCA (Defense Security and Cooperation Agency) объявило о принятии американской администрацией решения о продаже Польше батарей Patriot на общую сумму $10,5 млрд (37 млрд злотых). Варшава же, как отметил еженедельник, готова затратить за эти системы не более 30 млрд злотых (около $7,5 млрд).


Выставленный Вашингтоном счет, как указал в своем интервью Ковнацкий, стал неприятной неожиданностью для Польши.

Такая цена стала сюрпризом для нас. Эта цена действительно неприемлема для нас даже с учетом значительных финансовых средств, выделенных нами на техническую модернизацию польских Вооруженных сил. Мы просто не можем себе позволить потратить так много денег на приобретение двух батарей [в конфигурации PAC-3+] и ракет
- заявил Ковнацкий

Эта сделка, как сообщило ранее DSCA, предусматривает также приобретение Польшей четырех радиолокационных станций AN/MPQ-65, четырех пунктов управления огнем, 16 пусковых установок и 208 зенитных управляемых ракет к системе Patriot PAC-3+.

Торг по поводу цены за указанный «пакет» является, по сведениям еженедельника, одной из целей визита Ковнацкого в американскую столицу на этой неделе, передает ТАСС

Использованы фотографии: ADAM WARZAWA
18

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 89

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  1. Segel Сегодня, 20:01
    Торгуются ещё...Совсем от рук отбились шляхтичи.
    Segel
    1. Хантер Сегодня, 20:03
      Выставленный Вашингтоном счет, как указал в своем интервью Ковнацкий, стал неприятной неожиданностью для Польши.

      Молодец Трамп! Обещание свое выполняет ...Платите господа, по полной! Халява закончилась..
      "Русская угроза!" теперь ставки повысила....хе хе Жизнь дорожает господа!
      Хантер
      1. Идущий Сегодня, 20:09
        Это включение дойного аппарата.
        Идущий
        1. pvv113 Сегодня, 20:26
          Виктор, это не включение, дойка началась уже давно. А сейчас по плану - повышение надоев laughing
          pvv113
          1. Идущий Сегодня, 20:30
            Так ведь коровку можно загубить.
            Идущий
            1. pvv113 Сегодня, 21:19
              Другую найдут, не велика потеря wink
              pvv113
              1. Идущий Сегодня, 21:23
                Так можно все стадо загубить , а потом что?
                Идущий
                1. pvv113 Сегодня, 21:25
                  Разве штаты думают о будущем?
                  pvv113
                  1. Идущий Сегодня, 21:27
                    Мы живем на одной планете , поэтому нас это тоже касается.
                    Идущий
                    1. pvv113 Сегодня, 21:30
                      Если б янки задумывались, то не наживали бы себе столько "друзей" по всему миру
                      pvv113
                      1. Идущий Сегодня, 21:36
                        Зачем им думать , если они только хотят и им не возражают.
                        Идущий
                  2. bouncyhunter Сегодня, 21:32
                    Цитата: pvv113
                    Разве штаты думают о будущем?

                    Володя , они не способны даже задницу подтереть. О каком будущем речь идти может??? request
                    bouncyhunter
                    1. pvv113 Сегодня, 21:35
                      Вот и я об этом - живут сегодняшним днем! Генофонд, однако wink
                      pvv113
                      1. bouncyhunter Сегодня, 21:39
                        Володя , я не буду давать ссылку на видео по вырождению ... soldier
                        bouncyhunter
                    2. Идущий Сегодня, 21:37
                      Эх , если бы нам не наплевать было на пшеков , может быть мы бы и подсуетились. Паша , добрый вечер! hi
                      Идущий
                      1. bouncyhunter Сегодня, 21:41
                        А нам кто-то даст сказать своё слово , Витя ?
                        bouncyhunter
                    3. Идущий Сегодня, 21:49
                      Цитата: bouncyhunter
                      А нам кто-то даст сказать своё слово , Витя ?

                      А мы должны спрашивать? пуст паны сами свою задницу спасают , мы больше выручать не намерены.
                      Идущий
          2. 210окв Сегодня, 20:35
            Владимир hi Я считаю что гоноровые перегибают палку..И в итоге купят все что им скажут и по какой цене..Смотрящий за востоком Европы не может проводить независимую политику..
            Цитата: pvv113
            Виктор, это не включение, дойка началась уже давно. А сейчас по плану - повышение надоев laughing
            210окв
            1. pvv113 Сегодня, 21:21
              Может хотят в независимость поиграть? Естественно в пределах терпения хозяина laughing
              pvv113
              1. Идущий Сегодня, 21:31
                Они то может и хотят , но кто же им позволит.
                Идущий
                1. pvv113 Сегодня, 21:33
                  А почему бы и нет? Как кошка - отпустит мышку на шаг, а потом опять ловит, и так несколько раз, пока не съест
                  pvv113
                  1. Идущий Сегодня, 21:41
                    Это не метод США , они давят сразу.
                    Идущий
                    1. pvv113 Сегодня, 21:50
                      Давят открытых противников, а с холопами играют в демократию
                      pvv113
                      1. Идущий Сегодня, 21:52
                        Я бы сказал Гы , там демократия закончилась окончательно.
                        Идущий
          3. тол100в Сегодня, 20:42
            Цитата: pvv113
            А сейчас по плану - повышение надоев

            Больше похоже на принудительное донорство до последней капли денег!
            тол100в
            1. pvv113 Сегодня, 21:23
              Как ни называй, а штаты, как настоящие упыри, свое выжмут
              pvv113
              1. Идущий Сегодня, 21:29
                Владимир , проходит их время выжималка прохудилась.
                Идущий
                1. pvv113 Сегодня, 21:31
                  Вот и я жду, когда они копыта протянут
                  pvv113
                  1. Идущий Сегодня, 21:38
                    Надо им помочь.
                    Идущий
                    1. pvv113 Сегодня, 21:50
                      С превеликим удовольствием!
                      pvv113
        2. фигвам Сегодня, 20:27
          Поляки вляпались в реальность. Привыкли всё на халяву получать от СССР.
          фигвам
        3. AID.S Сегодня, 21:52
          Цитата: Идущий
          Это включение дойного аппарата.

          Или сосайного. laughing
          AID.S
      2. vladimirvn Сегодня, 20:21
        Трамп должен нам процент отстегивать.
        vladimirvn
        1. КОТ БАЮН Сегодня, 20:26
          Трамп должен нам процент отстегивать

          Дельное предложение. Тут даже возразить то и нечего! laughing
          КОТ БАЮН
      3. pvv113 Сегодня, 20:24
        Цитата: Хантер
        "Русская угроза!" теперь ставки повысила.

        Действительно, русская угроза - очень дорогое удовольствие wink
        pvv113
        1. Идущий Сегодня, 20:31
          Может нам комиссию у США попросить. lol
          Идущий
          1. pvv113 Сегодня, 21:20
            Действительно, который год на халяву брендом пользуются
            pvv113
            1. Идущий Сегодня, 21:25
              Ну согласимся на С.П. , но 51% наш lol
              Идущий
              1. pvv113 Сегодня, 21:27
                52%, мне с долгами надо рассчитаться wink
                pvv113
                1. Идущий Сегодня, 21:33
                  Я тоже хочу laughing , согласен на пол процента.
                  Идущий
                  1. pvv113 Сегодня, 21:38
                    Лады, по рукам! lol
                    pvv113
                    1. Идущий Сегодня, 21:43
                      Не интересно , а поторговаться?
                      Идущий
                      1. pvv113 Сегодня, 21:53
                        Так вроде поторговались - я взял процент, ты 0,5, а я наглеть не собираюсь, тем более с товарищами wink
                        pvv113
                    2. Ил-18 Сегодня, 21:51
                      А Лады, которые пошли по рукам, это тёти или машины? belay
                      Ил-18
                      1. pvv113 Сегодня, 21:57
                        Это - как сторгуемся wink
                        pvv113
      4. Incvizitor Сегодня, 21:37
        Ограбление Сирии сорвалось, придётся с вассалов собрать.
        Incvizitor
    2. poquello Сегодня, 20:03
      Цитата: Segel
      Торгуются ещё...Совсем от рук отбились шляхтичи.

      поляки не поймут как это их потрахали и ещё и денег берут
      poquello
      1. Идущий Сегодня, 20:06
        Цитата: Segel
        Торгуются ещё...Совсем от рук отбились шляхтичи.


        Ничего сейчас их поправят и укажут , что цена эта не окончательная и она возрастет.
        Идущий
    3. Chertt Сегодня, 20:05
      Цитата: Segel
      Совсем от рук отбились шляхтичи

      Даже поляки поняли, что Patriot хрень на палочки, и это еще матрасники должны за нее доплачивать
      Chertt
      1. Идущий Сегодня, 20:50
        Это политикам их спецы успели объяснить.
        Идущий
    4. сибиралт Сегодня, 20:09
      Дорогие "патриоты", говорят. Но у США свой принцип - бери или плати. lol
      сибиралт
      1. Segel Сегодня, 20:13
        Бери И плати. wink
        Segel
        1. dsk Сегодня, 20:25
          Это цветочки, ягодки неблагодарности для польской "элиты" ещё впереди. hi
          dsk
    5. Primoos Сегодня, 22:10
      Цитата: Segel
      Торгуются ещё...Совсем от рук отбились шляхтичи.

      За благосклонность пин.достана надо платить! А вы как хотели!? Бесплатно ручку хозяйскую целовать?
      Primoos
  2. poquello Сегодня, 20:01
    Гы,гы, им бы даром.
    poquello
    1. Удав КАА Сегодня, 21:00
      Цитата: poquello
      Гы,гы, им бы даром.

      Сударь, "Даром"-- только в мышиловке, да и то сыр, а не "патриоты"... yes
      Но у панов есть возможность "вернуть" часть суммы за амерский залежалый товар. "Как?",-- спросите вы.
      Повысить стоимость аренды под амерское ПРО ... Но на это они не отчаются... Будут по привычке хныкать и клянчить "скидки". Интересно: дождутся они своей "черной пятницы" или нет?
      ИМХО.
      Удав КАА
  3. Chertt Сегодня, 20:02
    "Замминистра обороны Польши не устроила цена американских Patriot"
    Это самая мягкая формулировка того, что Patriot кусок фекалий
    Chertt
  4. Teberii Сегодня, 20:03
    Что дороговато дружба выходит.Так вам и надо.
    Teberii
    1. Идущий Сегодня, 20:08
      Это не дружба , это было предложение на "свадьбу" , они согласились , а теперь США потребовала предъявить приданное.
      Идущий
    2. Incvizitor Сегодня, 20:20
      Обычно за такую "дружбу" девке платят а тут получается её пользуют и она платит.
      Incvizitor
      1. Идущий Сегодня, 20:33
        А где приданное , так что все нормально США калым отвалила.
        Идущий
  5. Equalized Сегодня, 20:06
    За такие деньги можно и самим сварганить ЗРК. Это просто какая сумма за ж.ал.к.и.е 2 батареи.
    Могут скооперироваться с укропами по технологиям, у самих есть гроши.
    Хотели вроде ЗРК на базе Р-27 в кооперации сделать. При таких суммах можно что то по сложнее выдать.

    Хотя проще всего будет закупить в РФ готовый продукт (С-300В/С-300ПМУ(400) и не париться. Но по понятным причинам этого не будет
    Equalized
  6. Incvizitor Сегодня, 20:18
    Болонка огрызнулась на хозяина? Давно ногой не пинал?
    Incvizitor
    1. Идущий Сегодня, 20:21
      Сейчас ей кудри подправят.
      Идущий
  7. vladimirvn Сегодня, 20:20
    Пили, ели, веселились, посчитали прослезились. laughing
    vladimirvn
  8. Black_PR Сегодня, 20:22
    Шавки не имеют права возмущаться. Только подмахивать и подвизгивать.
    Black_PR
  9. Александр 3 Сегодня, 20:23
    Нам обороняться а им бояться становится всё дороже и дороже.
    Александр 3
    1. Идущий Сегодня, 21:00
      Вы думаете это не спроста?
      Идущий
      1. Александр 3 Сегодня, 21:06
        У нас тоже корректируют программу и номенклатуру вооружений,ведь БЖРК отложили не от хорошей жизни.
        Александр 3
        1. Идущий Сегодня, 21:19
          Это да , но мне кажется , что это увод в сторону от реального процесса , "Баргузин" это не самое дорогое удовольствие , есть надежда , что это не так.
          Идущий
          1. Александр 3 Сегодня, 21:35
            Корректируют в сторону наиболее нужного.А там у нас много чего:самолёты,ракеты,подлодки ну т.д.
            Александр 3
            1. Идущий Сегодня, 21:45
              Думаю и уверен , что действия правильные , хватит нам уже приклоняться.
              Идущий
    2. Incvizitor Сегодня, 21:42
      Раньше одного "тополя" на них всех хватало а сейчас одного "ярса".
      Incvizitor
  10. CooL_SnipeR Сегодня, 20:23
    Зачем покупать то, что ничего сбить не может? wassat lol
    CooL_SnipeR
  11. Paranoid50 Сегодня, 20:33
    батарей Patriot на общую сумму $10,5 млрд (37 млрд злотых). Варшава же, как отметил еженедельник, готова затратить за эти системы не более 30 млрд злотых (около $7,5 млрд).
    Нормально пшеки заходят - более 25% хотят "уронить". laughing Да,те ещё барыги... Только не учли,что за лужей барыги на порядки жёстче - вряд ли "уронят" ценник даже до девяти млрд. Да ещё и сервис пристегнут. В общем, do widzenia, kurwa.
    Paranoid50
  12. DEZINTO Сегодня, 20:40
    А зачем им пэтриоты? Я просто не пойму. Ну ок, от страшной России, (раньше было от Ирана). Но опыт Японии показывает что ракеты над этими "пэтриотами" летают только в путь,...как просто проходной двор какой-то, хоть есть эти комплексы хоть нет их, ракеты шныряют себе не напрягаясь ! )))))
    DEZINTO
    1. Идущий Сегодня, 20:51
      А что бы хозяину было хорошо.
      Идущий
  13. komrad buh Сегодня, 20:56
    Заплатите пшеки никуда не денетесь
    komrad buh
  14. Геркулесыч Сегодня, 21:01
    Сами тогда ракеты сделайте -из яблочной кожуры корпус, а топливо -яблочный сок! sad
    Геркулесыч
  15. Феликс Сегодня, 21:15
    Интересно, а пшеки потери от превентивного удара тоже посчитали?
    Феликс
  16. BLADFROST Сегодня, 21:19
    Этот Патриот выключается, а затем уничтожается на раз-два! А потом на месте Польши 20 Херосим на 100 лет вперед! Дэбилы, вы что думаете здесь в России простачки сидят!? Вы сдохните ВСЕ в ядерной агонии в первые же минуты атомной войны! Ваши це херои будут отсиживаться в бункерах на островах где-нибудь в Тихом океане!
    BLADFROST
  17. pvv113 Сегодня, 21:37
    Идущий,
    Кто-нибудь и возражает, но тогда янки шибко нервничают
    pvv113
    1. Идущий Сегодня, 21:50
      А нам на их нервы глубоко и далеко.
      Идущий
      1. pvv113 Сегодня, 21:59
        Нам - да, а вот товарищу Ыну нравится им нервишки пощекотать, но при этом и сам напрягается
        pvv113
  18. pvv113 Сегодня, 21:46
    bouncyhunter,
    Паша, это видно и так wassat
    pvv113
  19. pvv113 Сегодня, 21:55
    Идущий,
    Ну для создания видимости демократии...
    pvv113
  20. polpot Сегодня, 22:19
    Ну это понятно от СССР все бесплатно получали а тут плати они и слова такого от родясь не ведали ,думали им за оборону Вены в 17 веке бесплатно положено
    polpot
  21. NF68 Сегодня, 22:41
    Неужели поляки рассчитывали что американцы им всё это добро по дешевке отдадут?
    NF68
  22. Старый26 Сегодня, 22:48
    Цитата: DEZINTO
    А зачем им пэтриоты?

    Ну хотя бы для того, чтобы поменять устаревшие советские системы на что-то более новое. Вариантов у них немного. Французские "Астер-30" или американские "Пэтриоты". Что бы вы выбрали?

    Цитата: DEZINTO
    Но опыт Японии показывает что ракеты над этими "пэтриотами" летают только в путь,...как просто проходной двор какой-то, хоть есть эти комплексы хоть нет их, ракеты шныряют себе не напрягаясь ! )))))

    Скажите, камрад! Если вам дать в руки дробовик, ту же "Сайгу". например, сможете ли вы сбить ну хотя бы АН-24 летящий на высоте, ну к примеру 300 метров? Или вы предпочли бы для этих целей зенитную пулеметную установку типа ЗПУ калибра 14,5 мм? Вот и с ракетами над Японией то же самое. Потолок у противоракетной модификации "Пэтриота" порядка 20-25 км. Как с его помощью можно сбить ракету летящую на высоте в 400 км? Вам не кажется, что тут нужен не дробовик ("Пэтриот") а зенитная пулеметная установка (Стандарт SM-3 Block IIA). Все же стоит различать комплексы хотя бы по их ТТХ и предназначению. Вам это не кажется?

    Цитата: CooL_SnipeR
    Зачем покупать то, что ничего сбить не может? wassat lol

    Даже модификация "Пэтриот РАС-1" образца 1991 года худо-бедно сбивала старые советские СКАДы. Почему вы так уверены, что он ничего не сможет сбить?? А, я кажется догадываюсь в чем дело. Это же американский комплекс
    Старый26
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